 Жители Лисичанска организовали бордели в своих домах, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, во время санкционированного обыска в доме 66-летнего жителя Лисичанска полицейские задокументировали факты сутенерства. Предварительно установлено, что мужчина вместе с 56-летней женщиной наняли девушек, которые за деньги предоставляли сексуальные услуги посетителям сауны во дворе подозреваемого. Кроме того, в доме хозяина полицейские обнаружили и изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ и пистолет Zoraki, переделанный под боевой.
Кроме того, в городе полицейские обнаружили еще один дом-бордель. Сутенером была 48-летняя местная жительница. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли три мобильных телефона, деньги и тетрадь с заметками о посетителях. За час сексуальных услуг сутенеры брали с клиентов по 500 гривен, из которых половину забирали себе.
Оба факта внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса (создание или содержание мест разврата и сводничество).
(Фото полиции Луганской области)
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Ублюдок на фото лихо лапает какуюто гражданку
А у мразей был ордер на обыск или мусорам на закон насрать
И главное теперь этим мусорам дадут звание УБД или ещё ордега дадут ?
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Санкционированный обыск, или новость почитать не судьба?
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Якщо легалізувати дитячу проституцію- вже за пів-року житимемо як арабські шейхи.
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Порівнювати проституцію (надання послуг сексуального характеру повнолітніми особами) зі злочином і просто найганебнішим гріхом - дит.простутією - це не нормально.
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Я бачу ви від дарунків природи не відмовляєтесь...
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А взагалі то - цирк, два десятки підарів у шоломах, броні і з автоматами героїчно крутять руки двом бабам, які ніц не поймуть шо то було....
Герої ібучі, на фронт слабо? ну да, там же і стріляти можуть, а тут нормально, у броні на шлюшку не страшно хєроям... Тху, мерзота. Там би просто участковому прийти, але як тоді героїчному авакову героїчно пропіаритись?
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Так що то нє варіант для спеців".
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Если говорить о легализации проституции , то эта клоака не один медконтроль бы не прошла.
Следующим , уровнем ниже этого притона только зоофилия и некрофилия.
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