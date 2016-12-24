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 Жители Лисичанска организовали бордели в своих домах, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сотрудники полиции пресекли деятельность двух борделей в Лисичанске (Луганская область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, во время санкционированного обыска в доме 66-летнего жителя Лисичанска полицейские задокументировали факты сутенерства. Предварительно установлено, что мужчина вместе с 56-летней женщиной наняли девушек, которые за деньги предоставляли сексуальные услуги посетителям сауны во дворе подозреваемого. Кроме того, в доме хозяина полицейские обнаружили и изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ и пистолет Zoraki, переделанный под боевой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В краматорском борделе обслуживали даже несовершеннолетних. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Кроме того, в городе полицейские обнаружили еще один дом-бордель. Сутенером была 48-летняя местная жительница. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли три мобильных телефона, деньги и тетрадь с заметками о посетителях. За час сексуальных услуг сутенеры брали с клиентов по 500 гривен, из которых половину забирали себе.

Оба факта внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса (создание или содержание мест разврата и сводничество).


бордельбордельбордель

(Фото полиции Луганской области)

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"Ось я тут зовсім ні при чому", - зізнався Віктор Ющенко про Межигір'я ))
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Уявляю собі рівень того борделя. Зустрічав я луганських шльондр і в Криму, і в Туреччині... я стільки не вип'ю.
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рівень будь-якого борделя в постсовку - ніжче плінтуса.
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Бронеавтомобилей КрАЗ «Спартан» с группой захвата.... Можно сказать, с голыми руками на бордель шли!
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Та і нормально. Тут у верховній раді бордель, і ще за наш рахунок, і нікого не хвилює!
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В паРашСМИ паника: с дрожью в голосе сообщают, что киевская хунта бросила в зону АТО свой главный зимний резерв - отряд боевых Санта Клаусов :

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В цивилизованной Европе,эта отрасль обслуживания, давно легализована..Работают бордели и индивидуалки..Полно объявлений в газетах. Есть спрос- есть предложения.
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согласен! лучше бы эти бордели налоги легально платили в казну
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Чет, вспомнился чеховский рассказ "Злоумышленник".
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Злочин - це кришування мусорами, суддями та прокурорами підпільних борделів. І так буде продовжуватись допоки проституція не буде легалізованою, як наприклад, в Німеччині.
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А чим тоді мєнти будуть займатися до прикладу в Лисичанську ?
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Мусорская падаль всегда рада пошляться по баоделям и поторговать наркотой
Ублюдок на фото лихо лапает какуюто гражданку
А у мразей был ордер на обыск или мусорам на закон насрать
И главное теперь этим мусорам дадут звание УБД или ещё ордега дадут ?
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Ты что, клиентрм этого борделя был и предоплату сделал?

Санкционированный обыск, или новость почитать не судьба?
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Пфф, в каждом городе таких "борделей" пруд пруди. Не позорились бы, а узаконили явление.
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" Я стільки не вип'ю"-це не про тих двох клієнтів. Клоаку таку ще пошукати треба. По 500 за дєвочєк,схожих на пропитих бабушок! За парасолькою від ПР схована зброя. . А були би "дєвочкі" легалізовані, літні люди платили би податки і спали б спокійно. :D .
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А якщо легалізувати героїн, за рік обгонимо за рівнем життя Америку.
Якщо легалізувати дитячу проституцію- вже за пів-року житимемо як арабські шейхи.
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Ваші пропозиції абсурдні. Якщо це сарказм, то він явно невдалий.
Порівнювати проституцію (надання послуг сексуального характеру повнолітніми особами) зі злочином і просто найганебнішим гріхом - дит.простутією - це не нормально.
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Заборона на вживання дарунків природи і отримання від них задоволення, заборона на короткоствол і право кохати кого захочеш і коли захочеш- це пряме обмеження Прав і Свобод. Ознака поліцейської держави і відсутності Демократії.
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:D
Я бачу ви від дарунків природи не відмовляєтесь...
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И что? да не Киев, ... хотели децентрализацию ? Вы её получили, какие могут быть претензии ?
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Кто подскажет название фильма, где один чувак мочил проституток?
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І що тут такого? Все на добровільних засадах. Інша справа, що ВР не хоче проституцію легалізувати, адже більшість чиновників самі утримують великі борделі и платити податки не хочуть.
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Если легализуют проституцию, такой акциз введут, никакая пи*да не выдержит....
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Ну а де ж ті люди мали організовувати?...Не в сільраді ж сауну відкривати...😐😐🐾
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Це ще велике питання чи то бордель взагалі. Швидше за усе хазяїн здавав баню, а вже хто з ким приходив туди паритись йому до сраки було.
А взагалі то - цирк, два десятки підарів у шоломах, броні і з автоматами героїчно крутять руки двом бабам, які ніц не поймуть шо то було....
Герої ібучі, на фронт слабо? ну да, там же і стріляти можуть, а тут нормально, у броні на шлюшку не страшно хєроям... Тху, мерзота. Там би просто участковому прийти, але як тоді героїчному авакову героїчно пропіаритись?
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Я не в захваті від того, що загін спецпризначенців професійно скрутив повій. Шкоди від них державі, певно, зовсім немає. Так, розпуста, санітарія, моральність, ко-ко-ко... З іншого боку - рушниця, пістолет. Дідько його знає.
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Тіко що не зареєстровано, а так, рушниць і перероблених пістолів, у кожній хаті...
Так що то нє варіант для спеців".
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Піздєц Якою хуйньою займаються копи? А, блядь, сєпаров ловити нє? Уйобкі, блядь, сидять на шиї платників податків, валять банда - банду ( шо по під Києвом було) і займаються якоюсь хуйньою. А як жеж бляді з траси на Бровари? Нє? Я знаю, а ніхто більше це не бачить? Аваков - такий самий гандон, як і Захарченко, просто ще не було у нього нагоди, повбивати пересічних громадян. Хай відкоментує мій пост, він же читає.
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Достали уже "борцы-крышиватели". Нужна легализация!
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тут в обговореннях переймаються тільки тим, що бордель нижче плінтуса! а що ви всі дусаєте, що туди всі йдуть за покликанням душі? !!!!! а поліція може й накрила тому, що їм не платили.
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епать, из под дебальцево раняных волонтеры на тележках вывозят, а ети за двома шалавами такой "трактор" посылают
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Єто ж как нужно быть забытым женщинами и Богом обиженным, чтобы платить за таких "девочек"
Если говорить о легализации проституции , то эта клоака не один медконтроль бы не прошла.
Следующим , уровнем ниже этого притона только зоофилия и некрофилия.
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Жадный дед не делился с ментами. Вот печальный результат.
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Для Лилии Стацкой. Иногда не бивает иного вихода как воспользоваться проститутками. У меня сосед бил. Участник войни в афганистане. Весь побитий осколками. Инвалид с обоженним лицом без ноги. Ему мать девочек заказивала.так тоже бивает
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Та чий не герои! А бабла у деда изьяли, прям как в е-декларациях наших депутатов.
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Пора легализовывать эту индустрию и не прятать голову в песок и трындеть про цноту. При въезде в туже Европу наших баб до 40 лет рассматривают как потенциальных проституток. И так оно и есть. Они наводнили и Европу и арабский мир. А почему здесь им нельзя нормально работать? Это лицемерие и ханжество.
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Лягла на живот! Быстро! А теперь прогнись и расставь ноги! Интересно, сколько стоили прасты в том гадюшнике?
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А кто заметил в видео, зонтик "партия рыгионов" достал изза шкафа ))) сепары до костей сука
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