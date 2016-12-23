 На сегодня ни одного пленного, ни пропавшего без вести после боев под Светлодарском нет, - офицер "Купол". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии офицера Военному телевидению Украины.
"Купол" отметил: "За последние сутки противник попытался отбить свои позиции, после чего получили потери и ушли".
Говоря о потерях офицер заявил: "На сегодняшний день ни одного пленного нашего на их стороне нет. Также само и их пленных у нас нет. Начиная с 18 числа по сегодняшний день, за все время проведения операции 9 - "200", 35 -"300", контуженых - 17, травмированных - 11. Общее количество - 72 человека. Пропавших без вести нет. Тот, который считался пропавшим без вести, мы его вчера достали, убедились, что это наш солдат, погибший".
Комментируя распространенное боевиками видео с погибшими украинскими солдатами, "Купол" подчеркнул: "Да, это наши. Я сам опознал. Это наши "200". Это лейтенант Яровой и солдат Бабюс. 18 числа были самые большие потери. После этого уже пошло минимально. На сегодняшний день у нас только два "300".
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Терористи розмістили в мережі Інтернет відео (ЛНР показали тела убитых украинских военных) від 21 грудня на якому видно два трупи в військовій формі ЗСУ, в одного з яких є вхідний отвір від кулі в голові та сліди крові на голові. На другому трупі є сліди крові на голові, але голова закрита капюшоном. Терористи повідомляють що це загиблі бійці ЗСУ, які загинули під час атаки на їх позиції під Світлодарськом, але на снігу немає слідів крові, хоча весь одяг та маскхалати солдатів в крові! Є підозра що тіла перемістили з іншого місця вже після загибелі військових. Тепер український офіцер заявляє що бачив відео і впізнав в загиблих бійців ЗСУ. Тепер треба з'ясувати за яких обставин загинули бійці, чи були вони в полоні, коли боєць отримав кульова поранення в голову, коли був живий чи коли вже помер! Все це має зясувати війскова прокуратура після отримання тіл бійців від терористів.
Висновок тільки один - треба атакувати більшими силами та за допомоги артилерії та РСЗО Град!
Атака була успішна, бо рішення було прийняте миттєво та дуже вдало! Офіцера який віддав наказ на штурм позицій ворога треба нагородити орденом за сміливість, а цю ситуацію записати в українські підручники по тактиці і дозволити більшу самостійність командирам на ВОПах. Кількість солдат на ВОПах треба збільшувати щоб завжди мати можливість для миттєвої контратаки!
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Создать новое реалети-шоу на национальном эксперименте под названием "Жити - по новому" Предлагаю,чтоб обычный учитель с повышенной зарплатой поменялся жизнью с депутатом Верховной Рады на один месяц.
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"В 2016 году уровень заработных плат учителей без категории составляет 3239 гривен"
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ответь пожалуйста - почему ты перешёл на оскорбления вместо того, чтобы хоть как-то попытаться обосновать свою мысль.
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Пропоную видати Указ "Про націоналізацію корпорації "РОШЕН" та торгової марки Рошен"
№22/031897-еп від 21 грудня
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Одни у них вещают, что украинская ДРГ зашла на окраины Дебальцево. Другие их опровергают, что ничего страшного. Это всего навсего заградотряд "ихтамнетов" расстреливает дизертиров.
Хрен их разберешь. )))
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Волонтеры опубликовали хронологию событий на Светлодарской дуге (фото)
После обострения военных действий в районе Светлодарской дуги в Донецкой области, волонтеры "Повернись живим" опубликовали хронологию событий и достижений украинских военных. Текст опубликован на странице фонда в Facebook...
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Воду заряжал не Кашпировский, а совсем наоборот - Алан Чумак.
Получается - Чумутин.
Или даже Чуматин.
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23 декабря 2016
19:42
Новости Донецка, Луганска
Населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.
По его словам, украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт. Потерь среди бойцов нет, отмечает комбат.
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ВСУ установили блокпост на окраине села Новолуганское
Вооруженные силы Украины сегодня обустроили блокпост на южной окраине села Новолуганское. Об этом сообщает 112 со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины. "Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти четыре тысячи жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
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пум-пу-рум!
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Ребятки дорогие, вы фантастические невероятные герои!
Но это всё НАШИ позиции!
Это вы отбиваете НАШУ землю, возвращаете себе НАШИ опорные пункты.
Эти опорные пункты просто ВРЕМЕННО были сепарскими.
А там по любому должны быть ВЫ, наши дорогие воины!
Причем - даже по Минским соглашениям.
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http://www.ntv.ru/novosti/1624808/
http://www.ntv.ru/video/1278920/
Ваши достижения, хохлопитеки? Развал всего и вся. Опережение Габона по уровню жизни. Беднейшая страна Евразии. Долг в $7600 на каждого гражданина, включая младенцев.
Сала херроям -на сало нет денег.
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