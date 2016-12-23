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 На сегодня ни одного пленного, ни пропавшего без вести после боев под Светлодарском нет, - офицер "Купол". ВИДЕО

О текущей обстановке на Светлодарской дуге, потерях наших подразделений и противника за последние дни и важность занятых нами вражеских позиций рассказал непосредственный участник боев - офицер ВСУ с позывным "Купол".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии офицера Военному телевидению Украины.

"Купол" отметил: "За последние сутки противник попытался отбить свои позиции, после чего получили потери и ушли".

Говоря о потерях офицер заявил: "На сегодняшний день ни одного пленного нашего на их стороне нет. Также само и их пленных у нас нет. Начиная с 18 числа по сегодняшний день, за все время проведения операции 9 - "200", 35 -"300", контуженых - 17, травмированных - 11. Общее количество - 72 человека. Пропавших без вести нет. Тот, который считался пропавшим без вести, мы его вчера достали, убедились, что это наш солдат, погибший".

Комментируя распространенное боевиками видео с погибшими украинскими солдатами, "Купол" подчеркнул: "Да, это наши. Я сам опознал. Это наши "200". Это лейтенант Яровой и солдат Бабюс. 18 числа были самые большие потери. После этого уже пошло минимально. На сегодняшний день у нас только два "300".

Также читайте: Под Светлодарском продолжаются бои. Пятые сутки работает стрелковое оружие, также применяются артиллерия и минометы, - журналист



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мы заняли стратегически важные позиции. Боевики два раза пытались их отбить, - комбриг 54-й бригады Горбатюк. ВИДЕО
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Це означає що терористи добили або інсценували добиття як мінімум одного з наших солдат пострілом в голову!
Терористи розмістили в мережі Інтернет відео (ЛНР показали тела убитых украинских военных) від 21 грудня на якому видно два трупи в військовій формі ЗСУ, в одного з яких є вхідний отвір від кулі в голові та сліди крові на голові. На другому трупі є сліди крові на голові, але голова закрита капюшоном. Терористи повідомляють що це загиблі бійці ЗСУ, які загинули під час атаки на їх позиції під Світлодарськом, але на снігу немає слідів крові, хоча весь одяг та маскхалати солдатів в крові! Є підозра що тіла перемістили з іншого місця вже після загибелі військових. Тепер український офіцер заявляє що бачив відео і впізнав в загиблих бійців ЗСУ. Тепер треба з'ясувати за яких обставин загинули бійці, чи були вони в полоні, коли боєць отримав кульова поранення в голову, коли був живий чи коли вже помер! Все це має зясувати війскова прокуратура після отримання тіл бійців від терористів.
Висновок тільки один - треба атакувати більшими силами та за допомоги артилерії та РСЗО Град!
Атака була успішна, бо рішення було прийняте миттєво та дуже вдало! Офіцера який віддав наказ на штурм позицій ворога треба нагородити орденом за сміливість, а цю ситуацію записати в українські підручники по тактиці і дозволити більшу самостійність командирам на ВОПах. Кількість солдат на ВОПах треба збільшувати щоб завжди мати можливість для миттєвої контратаки!
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Це може бути елементом інформаційної війни та психологічного тиску. Знущатись могли вже над трупами солдатів, тому спочатку треба отримати тіла, провести судмедекспертизу і потім військова прокуратура має оприлюднити результати! А кримінальну справу треба заводити вже зараз проти терористів які вичнили вбивство українських солдат за попередньою змовою групою осіб у складі терористичної банди, що призвело до загибелі та поранення громадян України, пошкодження та втрати зброї та військового майна ЗСУ.
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щось не видно гаді на передку. ЇЇ посмішки оркомордві дуже "бракує" нашим захисникам.
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А всі інші критикують Савченко з окопів біля Світлодарську?
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Ага, кому именно? Этому самому "Куполу"? Который отправил бойцов на убой ради личных амбиций, а сам лично туда не полез. Операция была плохо продумана и плохо организована, положили людей почем зря. А теперь, блд, "пленных нет, пропавших без вести нет". На сегодняшний день. ПОскольку вчера их убили. "Перемога", а как же. Еще и медальку получит.
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солдатам которые стоят там в поле под ударами вражеской арты.
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Зря? Перебили под сотню орков, отбили до сотни кв. км., отшвырнули дыр от Новолуганского, Светлодарска, Мироновского и Луганского на 5-15 км. Это зря?
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выфсёврётияваниверюстоукропавубитапятьсотвзялиупленатысячапрапалабезвеститристатанкавпадбита
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Смуток, друже, нема чого на Купола гнати. Він командир батальйону був тоді , в аеропорту, не він придумав , щоб через сепарський блокпост проходили . Він за життя бійців своїх відповідав. Може ти не був в такій шкурі, але щоб бійців зберегти, я би з чортом лисим ручкався, а не тільки з моторилою
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Может ему с хуйлом поручкаться - с моторылой же сработало?
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тебя бы на его место....... ты бы уже обосрался по уши..
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Це не той, що у ДАПі був, той після полону звільнився. А "куполи" мабуть у кожному батальйоні є. Кількість позивних же обмежена, вони мають бути короткими і явно відрізнятися один від одного, щоб навіть недочувший не переплутав.
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ты кто? школота? или где? чё фигню тут гонишь?
"В 2016 году уровень заработных плат учителей без категории составляет 3239 гривен"
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всё что смог пёрднуть?..
ответь пожалуйста - почему ты перешёл на оскорбления вместо того, чтобы хоть как-то попытаться обосновать свою мысль.
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Бо він йулялох! Вони скрізь лазять і серуть, все їм не так, все погано. Тільки Йуля, бахіня витре кожну сльозу! Від неї сяйво виходить!
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А це тут до чого? Якщо вчитель хоче стати депутатом, хай балотується, або вступає в партію іде списком, якщо проявить себе хоч як-небудь. Так депутатам платити треба більше ніж учителю. Але і вимагати треба більше.
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имхо в всу уже каждый, кто пересекся с журналистами и не застеснялся, может говорить что считает правильным. Лишь бы секретов не выдать, а поскольку глобальных секретов мало кто знает, а очевидные секреты (например, сколько бойцов на позиции) нужно дэбилом быть чтобы выбалтывать. То если сопоставлять все эти заявления уважаемых бойцов, то точной картинки нет. Только общее впечатление
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Ну пойми. Что там разные пейзажи или питье коофе это не актуально. Или ты думаешь озлобленный народ этим удивить. Сейчас на кону, быть нам или не быть с этими офшорниками.
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Григорію , вибач коли що не так , але я другим бути не можу.Приймай таким який є.
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Джамал! Ты парень гарячий , не лезь к админам. Там правды нет. Они просто на работе и исполняют свои обязанности.
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обязанности тоже можно по разному выполнять,вон харант тоже выполняет..
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Гыг , каждый человек имеет право отстаивать свою точку зрения.А ты ерничаешь не в тему.
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да ерничал я не с тобой...а он знает.чего он ляпнул до этого...и это не его точка зрения.
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А ты заходи почаще на нашу тему(созданную Братом NNN) Ветерани ЦН - єднаймося ! Многие друзья-единомышленники здесь общаются , хотя есть такие , которым эта тема поперек горла стоит.Вчера сколько воплей и жалоб было.Но ничего , все идет по плану. А у меня малышка заболела.Сейчас Слава Богу уже идет на поправку.Хотя с супругой перепугались сильно.Врача ночью вызывали.
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Дай Бог здоровья тебе и твоим родным!!Зайду на днях..Был вот на востоке,в ваших краях и дальше немного..очередной раз убедился,как отличаются картинки в тв ,репортажи сми и правда жизни..
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И небуду спорить , твоя правда , Брат Шурави !
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не успел и пару предложений написать- а уже стрирают...мда,а ты спрашиваешь-почему не заходишь?
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Надо как-то личками обменяться. Ну так что-б вражины не засекли.
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найду способ скинуть Ладно,бывай..на днях еще зайду..Удачи,здоровья и мира!!
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Очень рад был с тобой пообщаться , Шурави ! И тебе самого наилучшего , твоим родным и близким
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А я и не знала что на Цензоре можно темы создавать.
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Я так же не знал , пока ее (тему) не создал мой Друг.Я даже первых три года на цензоре не знал где находится Совет Форумчан.
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Ну и шо Вам не нравится- героический вы наш.? Когда читаешь эти строки- душа плачет и стает чище. Пепел клааса стучит в моем серце.
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У ваты всё так сложно. )))
Одни у них вещают, что украинская ДРГ зашла на окраины Дебальцево. Другие их опровергают, что ничего страшного. Это всего навсего заградотряд "ихтамнетов" расстреливает дизертиров.
Хрен их разберешь. )))
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Ну там военкоматы, перевозчики... Да и подстрекатели диванные...
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Волонтеры опубликовали хронологию событий на Светлодарской дуге (фото)

После обострения военных действий в районе Светлодарской дуги в Донецкой области, волонтеры "Повернись живим" опубликовали хронологию событий и достижений украинских военных. Текст опубликован на странице фонда в Facebook...
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Вы что? Как Вы можете?
Воду заряжал не Кашпировский, а совсем наоборот - Алан Чумак.

Получается - Чумутин.

Или даже Чуматин.
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Навіть "самий правдивий" речник АТО Лисенко визнав, що як мінімум один наш солдат попав в полон, (хоча волонтери говорять про трьох), а кумпол каже що немає жодного. Мабуть він мав на увазі кацапів.
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Ребята, вы держитесь. Эти твари ЯВНО задумали под Мариуполем кое-что. Дуга - отвлекающий манёвр. Мариупольцы БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!
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АТО: поселок Новолуганское перешел под контроль ВСУ

23 декабря 2016

19:42

Новости Донецка, Луганска

Населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.
По его словам, украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт. Потерь среди бойцов нет, отмечает комбат.
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Хрень какая-то, село в серой зоне заняли, никем не охраняемое. Оно им надо? Задачу хоть ставили, или абы попиариться?
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ВАТА! а чем ты недовольная? опять просрались на фронте ?!


ВСУ установили блокпост на окраине села Новолуганское

Вооруженные силы Украины сегодня обустроили блокпост на южной окраине села Новолуганское. Об этом сообщает 112 со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины. "Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти четыре тысячи жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
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ВСУ поставили блокпост - приблизились к Горловке.

пум-пу-рум!
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"За последние сутки противник попытался отбить свои позиции".

Ребятки дорогие, вы фантастические невероятные герои!

Но это всё НАШИ позиции!
Это вы отбиваете НАШУ землю, возвращаете себе НАШИ опорные пункты.
Эти опорные пункты просто ВРЕМЕННО были сепарскими.

А там по любому должны быть ВЫ, наши дорогие воины!

Причем - даже по Минским соглашениям.
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Удивляюсь некоторым сомневающимся, что кацапсины поглумились над пленными и зверски убили их. История показывает кацап живодер не меняется и не поменяется, как веками был садистом и людоедом так им и остался.
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А это не тот "Кумпол" который с моторылой ручкался во время ротации в ДАП? Тогда ещё он гнуснейший текст озвучил про "браццкую войну"?
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Если это тот самый то бобшой вопрос почему его не турнули после такого позорища. И да, пихуй какой язык офицер ВСУ употребляет в каждодневном общении, но все заявы перед журналюгами должны осуществятся только на гос. языке, тоесть по украински. И если дебилоид не в состоянии хотябы на простейшем уровне овладеть языком то нефуй перед камерами свою проф не пригодность демострировать, забился где нить ванькой взводным и не отсвечивай.
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А чё регистрация закрыта? Понимая - демократия... Привет бандерпидеры. Платёжки получили за текущий месяц... Прикольно, да?. Так то еврогейский ваш выбор. Пообщаемся, мутантики?
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А чёж фото не втавляется...ь Понимаю. Демократия. Мыжявропа....
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А то что подразделения ,.купол, в т.н. ВСУ не существует, то тоже ничего? Быдло всё схавает... И потерь с момента начала карательной экспедиции нет вообще... А три кладбища на 300 000 мест засеяны сорняками. Адреса подсазать, дауны?
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Там гомункул писал про немытую Россию.... В 21 веке только одна страна на планете Земля построила космодром. Смотреть сюда - дауны...
http://www.ntv.ru/novosti/1624808/
http://www.ntv.ru/video/1278920/
Ваши достижения, хохлопитеки? Развал всего и вся. Опережение Габона по уровню жизни. Беднейшая страна Евразии. Долг в $7600 на каждого гражданина, включая младенцев.
Сала херроям -на сало нет денег.
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Господи, помоги Воинам Света! Слава Русі-Україне!
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