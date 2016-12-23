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Все про:КГГА (1818) Киев (15667) предприниматели (1024) протест (5197) рынок (386) Олег Богачук (267)

 "Ні "Благоустрою" в балаклавах!": предприниматели протестую под КГГА из-за сноса строительного рынка в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предприниматели Строительного рынка "Харьковский" (ул. Ревуцкого, 40) на столичном массиве Позняки пришли под Киевскую городскую государственную администрацию, чтобы услышать позицию руководства города по демонтажу рынка.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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Видео Олег Богачук

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Глава профсоюза предпринимателей рынка Сергей Еременок заявил, что пострадавшие приехали под Киевскую городскую государственную администрацию, что бы выяснить на каком основании "титушки" сотрудничали с правоохранителями во время демонтажа рынка.

Также он отметил, что предприниматели хотят услышать позицию руководства города Киев по данному инциденту.

киев протест предприниматели

киев протест предприниматели

киев протест предприниматели

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Врачи сообщили о пяти пострадавших в ходе конфликта во время сноса строительного рынка в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

киев протест предприниматели

киев протест предприниматели

киев протест предприниматели

киев протест предприниматели

(Фото, видео - Олег Богачук)

Напомним, сегодня в Дарницком районе столицы около 150 человек снесли Харьковский строительный рынок (ул. Ревуцкого 40). В результате возник конфликт между предпринимателями и представителями администрации рынка, которые занимались демонтажем.

По данным правоохранителей, в столичную полицию от врачей поступили 5 сообщений о пострадавших. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Читайте также: 5 человек пострадали при сносе МАФов в Киеве, - Нацполиция

Предприниматели Строительного рынка "Харьковский" (ул. Ревуцкого, 40) на столичном массиве Позняки заявляют о давлении со стороны администрации рынка и намерении возвести жилищный комплекс на месте рынка и близлежащего озера Лебединое.
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В Украине есть парламент, но парламентаризма нет.
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Лучше два парламента, чтобы стенка на стенку
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Гражданского общества у нас нет (надеюсь пока), это видно, по тому, что происходит беспредел, а всем все равно.
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От дійсно ненормальна влада в нас і як не соромно умнікам дурноголовим на цій гілці , котрі ёрнічають над підприємцями.
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Когда они сносили МАФы у метро , я молчал - у меня не было МАФа.
Когда они сносили строительный рынок, я молчал - меня не было там.
Когда рейдеры пришли на соседний завод, я молчал - это был не мой завод.
Когда они пришли на мой - уже некому было заступиться за меня.
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Засрали МАФами ВСЁ . Превратили город в помойку. Деревья и парки лучше защищайте а не барыг-спекулянтов, которые в бюджет нихрена не платят, зато потом пенсию хотят побольше .
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И не говорите. Эти "Рошены" понаставили на каждой остановке.И ведь не сносит никто. Лучше бы клумбу сделали. Барыги ... Извиняюсь, а Вы где работаете? В офисе? Не всем так повезло.
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И рошены надо тракторами сносить. По центральным улицам уже пройти нормально нельзя - половина тротуара занята и огорожена самозахватом под какие-то кафешки, витрины и прочую туфту, а вторая половина - паркинг.
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Дама. Не истерите. Это отдельно стоящая территория . Рынок. Но когда там застроют домами( а не парками которые доходов не дают)вам опять негде будет ходить.
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Это у вас в Турции МАФы - это отдельно стоящая территория, а в Киеве - это беспорядочно хаотично разбросанные на тротуарах (часто мешающие проходу) торговые точки, половина из которых установлены незаконно!
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Вот с ними и разбирались бы, а рынок вполне законный. И даже не с теми кто выносит кафе на тротуар надо разбираться, а с теми кто дает добро что бы кафе выносили на тротуар.
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Законные рынки никто не трогает - судебные тяжбы никому не нужны.
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а хто вірішує - законний ринок чи незаконний? пєдалик?
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Мабуть вже час приходити під міську управу з пересувною шибенецею - Педалік Баблобакс має видавати кожного разу по декілька дегенератів з свого оточення на вивішування, або сам повинен доборовільно встромити свою дурну голову в петлю. Педалік, нащо відкладати на потім те, що можна зробити вже сьогодні?
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странно! при злочинной владі папередников такого и близко не было, зато при самой демократической и проукраинской власти это стало нормой!
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мафия кличка захватывает территории под застройки
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Система устроиства рынков такова что хитрый кум берет в администрацию землю , может один раз отстегивает а может регулярно. По правилам арендодатель должен предоставить торговые помещения на рынке , но фактически хитрые хапуги эти места сначала продают и стои оно не мало десятков тысяч долларов. Фактически рыночники покупают себе эти ларьки , а потом плюс ко всему еще и каждый месяц платят тварям не маленькую аренду не только земли но и этого купленного ими помещения. Так что эта тварь которая решила там что то переделывать и строить , должна людям по краинеи мере вернуть деньги за эти ларьки. А потом его надо посадить , за организацию бандитской группировки которая нанесла увечия рыночникам. Дальше же пусть подают на аренду этой земли ,или временное пользование на 5 лет.
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КЛИЧКО, ты жив? Прийди к людям. Поклонись до земли. Это они тебя выбирали в меры, а не инопланетяне. Все вопросы можно решить безконфликтно. Главнре, чтобы мозги в голове были, а не боксёрская груша с песком.
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Хлопці сьогодні захищають Україну під Маріуполем, а ці скоти в балаклавах , яничари, аваковські
сявки і дуполизи воюють з тими, хто хоч якось старається вижити. Абрек Аваков! Не довго тобі
над українською нацією наругу чинити, урод.
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Молоцді підприємці. Ринок там абсолютно законний, нікому з місцевих жителів він не заважає, там все там культурно та акуратно було. Це ж не в переходах метро ларьки стоять. Кличко захотів ще бабла заробити. Знести ринок та побудувати черговий нікому нах не потрібни ТРЦ або нову висотку, яка буде пустувати роками. У нас по Ревуцького вже таку побудували недалеко від Хати рибака. Здали в експлуатацію років 5 назад. Будинок ди цих пір навіп порожній.
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то что происходит, это беспредел. Но у меня вопрос к работникам рынка. Вас там пару тысяч. Почему в акции протеста принимает участие жалких пару десятков? Что возле Киев Рады, что против титушек..
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потому что они знают, что их торговля НЕЗАКОННА - у них нет никаких разрешительных документов !
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Почему она не узаконена? Вот только ненужно мне рассказывать, что тамошние торговцы не хотят работать законно
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Значит есть какие-то причины. Давайте будем любое правонарушение узаконивать ! Откроем рынок у вас в квартире - согласны?
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Харьковский рынок открыт у Вас в квартире?
Мадам, легализовывать нужно не все правонарушения, а виды деятельности, которые и без того Законом не запрещены
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Барыгам с рынкам нужно было еще два года назад выходить под зраду и АП и выносить парашенка и его гнид, а они думали, что пронесет?
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Мне "Благоустрій" давно нравится. Его плакаты "Київ - місто квітів" навевающее тоску и неизбывное унынье блеклыми, облезшими, мрачными красками. Это как же надо ненавидеть Киев! Когда в 14-м году появились плакаты призывающие защищать Украину рядом закрасовались плакаты "Не спеши на тот свет" о безопасности на дорогах. Рядом. Как бы случайно.А эти плакаты в метро с неграми на башнях танков? Это случайно так изобразили украинских воинов? А случайно патриотические плакаты оказывались на тыльной стороне бигбордов? То есть отчитаться можно - повесили, а вот видит ли кто их - дело второе. А, чуть не забыла "позитивные" черно-угольные плакаты которыми была просто увешена Шулявка до недавнего времени. Все это напомнило мне арт выставку с инсталяциями посвященную Майдану 2004 года. Люди шли туда вспомнить героический Майдан, а им показывали инсталяции с скелетами на баррикадах и прочую х..ню. Из этой же серии и "открытки с Майдана" с деструктивным содержанием, интересно кем инициированные. Не знаю кто автор проекта, но явно не тот кто желает счастья Украине. Героический снос киосков оттуда же. Это такой нонсенс , что у меня сложилось впечатление,что нужен весь этот бардак только для того чтоб вызвать возмущение граждан ну и для картинки определенного иностранного ТВ.
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)) еслиб аваков дал каманду сваим аваковцам брать за сраки фсех в балаклкавах то и кличько нихерабы не сделал...(( ..дийсно население етой страны то шо поляки называют ......
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