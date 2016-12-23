 "Ні "Благоустрою" в балаклавах!": предприниматели протестую под КГГА из-за сноса строительного рынка в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Олег Богачук
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Глава профсоюза предпринимателей рынка Сергей Еременок заявил, что пострадавшие приехали под Киевскую городскую государственную администрацию, что бы выяснить на каком основании "титушки" сотрудничали с правоохранителями во время демонтажа рынка.
Также он отметил, что предприниматели хотят услышать позицию руководства города Киев по данному инциденту.
(Фото, видео - Олег Богачук)
По данным правоохранителей, в столичную полицию от врачей поступили 5 сообщений о пострадавших. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Предприниматели Строительного рынка "Харьковский" (ул. Ревуцкого, 40) на столичном массиве Позняки заявляют о давлении со стороны администрации рынка и намерении возвести жилищный комплекс на месте рынка и близлежащего озера Лебединое.
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Когда они сносили строительный рынок, я молчал - меня не было там.
Когда рейдеры пришли на соседний завод, я молчал - это был не мой завод.
Когда они пришли на мой - уже некому было заступиться за меня.
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сявки і дуполизи воюють з тими, хто хоч якось старається вижити. Абрек Аваков! Не довго тобі
над українською нацією наругу чинити, урод.
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Мадам, легализовывать нужно не все правонарушения, а виды деятельности, которые и без того Законом не запрещены
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