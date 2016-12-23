 "Ні "Благоустрою" в балаклавах!": предприниматели протестую под КГГА из-за сноса строительного рынка в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ Видео Олег БогачукГлава профсоюза предпринимателей рынка Сергей Еременок заявил, что пострадавшие приехали под Киевскую городскую государственную администрацию, что бы выяснить на каком основании "титушки" сотрудничали с правоохранителями во время демонтажа рынка.Также он отметил, что предприниматели хотят услышать позицию руководства города Киев по данному инциденту.

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(Фото, видео - Олег Богачук)



В результате возник конфликт между предпринимателями и представителями администрации рынка, которые занимались демонтажем.