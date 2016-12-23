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 "Будет стоять аж до Борисполя": предприниматели рынка "Харьковский" перекрыли проспект Бажана. ВИДЕО

Предприниматели столичного рынка "Харьковский" перекрыли проспект Бажана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь соцсетей Игорь Громов.

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Напомним, сегодня в Дарницком районе столицы около 150 человек снесли Харьковский строительный рынок (ул. Ревуцкого 40). В результате возник конфликт между предпринимателями и представителями администрации рынка, которые занимались демонтажем.

По данным правоохранителей, в столичную полицию от врачей поступили 5 сообщений о пострадавших. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Читайте также: 5 человек пострадали при сносе МАФов в Киеве, - Нацполиция

Предприниматели Строительного рынка "Харьковский" (ул. Ревуцкого, 40) на столичном массиве Позняки заявляют о давлении со стороны администрации рынка и намерении возвести жилищный комплекс на месте рынка и близлежащего озера Лебединое.
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То есть все водилы в этой пробке, которые недовольны ситуацией это порохоботы? Я тебя правильно понял?
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Повторяю: привлечение внимания, водителям не повезло. Точно как и жителям центра во время Майдана не повезло намного больше
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Именно. До Виталика- хрен дойти. Это их единственно верный путь. На сегодня, понятное дело.
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А типу , Пєдалік , там щось вирішує ...))
Це так - фігура , аби крісло не порожнім не було - все там , вирішують ті , хто і до того все вирішував ...
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А все-таки странно, миллионы люто ненавидят эту власть, но на махач с владной титушней не выходят
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ну а что ты хочешь от этих миллионов которые ржали во всю глотку над покетами яровой
стыдливо забывая как наша люба влада провела всей стране шершавой елдой по губам
с угрозой уголовки за призывы против мобилизации фуфло начинается с копейки© дальше будет еще интересней....
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призывы против мобилизации тебе, говоришь, нравятся...

в нижних Медведчуках живёшь?
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Только гранаты в беркутню спасут ситуацию, это ссыкуны ещё те.
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треба тобі кинути гранату під ноги - подивимось чи ти, хєрой, не сциканеш..
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Дурню, я не нападаю на беззбройних людей і не руйную їх останнє майно. Хоча якщо ти захищаєш такі рішення то бажаю, щоб з твоїм майном саме так і поступили!!!
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Похоже на еврейские погромы в Германии перед войной.
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вам не вгодиш.. зносять вдень - неправильно, зносять вночі - теж неправильно. А коли пропонуєш зносити цйі африканські хащі цих недороблених бізнесюків, які загадили увесь київ своїм лайном??
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Из комментариев,так и не понял хорошо,что сносят или плохо?
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из комментариев на Цензоре можно понять только одно,
что 90% "патриотов" хоч зараз готова бежать мочить шикаладную сволочь,

но почему-то не бежит.....

далеко, наверно..
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нет,наверное еще не время
а накал страстей на форумах похож на предмайданный и надобно сказать,что еще ни летом 13, ни даже осенью никто не мог сказать,когда бунт произойдет.
но того факта,что произойдет--не отрицал никто
просто,не знали времени
как и сегодня--как знать,может завтра педалик на своем велике будет шелестеть в сторону Житомира--ну или куда дорога будет свободной :D
а за ним и вся рать бе-бе-бешная
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из-за тарифов бунт предрекаешь или по какой причине?
какие гражданские права нарушаются?
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из-за повального воровства,беспринципности и аморальности властьдержащих.
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вот прям ни разу такого не было, а тут вдруг опять?

ты хоть один раз назови, когда украинцы выходили на протест из-за вышеперечисленной тобой чепухи )))
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Похоже в Украине вырабатывается традиция. Вначале, под Новый год, власть все делает "для народа","прислушивается" к мнению народа. Затем народ выходит пой елку проводить Новый год. Гулянья проходят до самой весны. Проважают президента, премьера, министров, мэров. И потом зажравшие чинуши ближайшим транспортом, кто успел, прихватив ручную кладь в виде 10-12 КАМАЗов на Ростов.
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Нічому життя шокоРигів не вчить - 2013 рік також так починався - з протестів проти незаконних забудов і нападів на підприємців .
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Взагалі нічого спільного не бачу. Там Україну тягнули в срусский мир, а тут йде війна з баригами, які псують Київ своїми МАФами, проти чого 90% киян.
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+100500! Ці недороблені бізнесюки захарастили увесь київ - ні пройти ні проїхати. Давно слід знести ці бомжарські ринки!
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Сука в підземці реально бардак і тьма торгашів але вони нікому не заважають крім людей що до підземки пройти не можуть...
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Наш народ как обычно моя хата с краю и ждут пока к ним прийдут.Пришло бы на банковую хотя б 100000 человек,дрыстал бы и бежал барыга дальше чем видел.
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Вочевидь - 3 роки , після Майдана , так нічому нікого і не навчили ...
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Как раз научили! Эти гандоны только Майданы и понимают!
Только этот Майдан будет совсем другой для власти, народ тоже учит уроки!
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будет совсем другой

Ключове питання - коли ?!
Те , що планується зробити "колись" - насправді треба було робити ще вчора !
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та іди і роби! Чи ти, схоже, ні на першому ні на другому майдані не був?
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Лавочники не есть предприниматели.
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грубость вам не поможет, научитесь делать что-нибудь.
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что щас там происходит, есть инфа? с Борисполя проходит движение?
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а с нового года подтянутся остальные предприниматели, коим ввели новые налоги, кассовые аппараты и прочие диктаторские поправки... малый бизнес душат, Олигархам дают зелёный свет.. эта власть долго не протянет, не правильный путь она выбрала...
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касовий апарат для вас, бариг, - диктаторська поправка? ну тоді все з вамм зрозуміло..
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ти рамси поплутало, дефективне. комуняцький сайт за іншою адресою.
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Нужни пулемети и кумулятивние зпряди мусора вооружени до зубов
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Дебіли, коли їх вже пересадять, щоб мозок включився
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В харькове (с маленькой, до следующих выборов, потом посмотрим) тоже подобное было: торгаши с барабашовского рынка перекрыли ближайший перекресток, создав горожанам массу неудобств, мол фельдман (не налоговая - вспомнился корпоратив с сытником) местовое в разы поднял, не дает жить. В результате "митинг" постановил: сделать выходным днем не понедельник, а пятницу (в результате теперь 2 дня в неделю многие не выходят "работать") и разошелся...
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Предприниматели должны скинуться......купить ракетный комплекс "Точка - У" и жахнуть по киевской мэрии , верховной зраде и шоколадной администрации . Власть захватили сволочи и мерзавцы.......Надо выходить на Майдан и предъявить этим собакам ультиматум . Мне наплевать на то , что "идёт война" , "что Путин нападёт" и т.д. Нафиг такая конченая страна вообще нужна ? Ни прав , не свобод , везде коррупция , рейдерство и никаких законов.....Даже Янукович вёл себя гораздо скромнее , чем эти нынешние козлы......
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Але , для початку , треба зробити дещо інше ...
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"Нафиг такая конченая страна вообще нужна ?"

(за это получишь бан. и я за ответ. ведь у нас же свобода слова)
отвечаю- если перефразировать песню слепакова "люби говно ведь ты же патриот"
люби и все. за убитую экономику. медицину. коррупцию. кумовство. олигархию..и тд ты обязан любить и точка.
"за 25 лет японцы с нуля полностью завоевали мировые рынки, в то время как украинцы не пропихнулись даже в аграрные придатки"(с)
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барига, досить скиглити - йди на спеціально відведені точки на офіційному ринку і торгуй там. І податки не забувай платити, а то знаємо ми вас..
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в Киеве уже тысячи людей-предпринимателей потеряли свой бизнес , а сколько ещё тысяч людей осталось без работ сейчас из-за этого ? Что менторской шоколадный боксёр хотят Киев превратить в сплошную стройку с игральными автоматами !
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Потеряли работу тысячи лавочников-паразитов, пусть учатся работать, на курсы сварщиков например пойдут.
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Пусть валят на заводы и фабрики,а то привыкли народ обдирать торговать в тридорого и никуя не делая бабло считать,при этом орать нам налоги подняли!Их подняли всем.Не только вам бездельники.ПОйдите за станком за 3-4 косаря повЪябуйте а потом пи...деть будете...Клоуны.
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Удивляет менталитет народа:барыги,барыги...Это о ком?о тех людях,что заробатывают на рынке?многие выживают благодаря этим точкам.Или жаба давит,что кто то может крутиться,а вы на завод ходите?сегодня их,завтра вас попрут,не радуйтесь...
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для мусоров и им подобных пишу, там поле и пустырь с болотом, окраинв как бэ, там нет никаких красот кроме как жопы вашего ебанного порошенко, который вас блять уродов родил!
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Не то, чтобы "боюсь", но, кажется мне, мы на пороге очень грандиозного шухера. Я не сомневаюсь, что Украина выстоит, как бы не хотелось некоторым товарищам противоположного,но, Бог ты мой, сложновато будет...
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многие боятся вот этого грандиозного шухера-- ведь понятно,что проворовавшихся чинуш в мусорные баки будут запихивать исключительно в черных пакетах,при том,не всегда целиком
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Во взяли тему дороги перекрывать, идите под кга и там требуйте, люди едут в Киев, или в борисполь, а торгаши дорогу перекрывают, идите к едрени фени, бизнесмены куевы.
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