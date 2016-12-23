 "Будет стоять аж до Борисполя": предприниматели рынка "Харьковский" перекрыли проспект Бажана. ВИДЕО

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Напомним, сегодня в Дарницком районе столицы около 150 человек снесли Харьковский строительный рынок (ул. Ревуцкого 40). В результате возник конфликт между предпринимателями и представителями администрации рынка, которые занимались демонтажем.
По данным правоохранителей, в столичную полицию от врачей поступили 5 сообщений о пострадавших. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Предприниматели Строительного рынка "Харьковский" (ул. Ревуцкого, 40) на столичном массиве Позняки заявляют о давлении со стороны администрации рынка и намерении возвести жилищный комплекс на месте рынка и близлежащего озера Лебединое.
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Це так - фігура , аби крісло не порожнім не було - все там , вирішують ті , хто і до того все вирішував ...
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стыдливо забывая как наша люба влада провела всей стране шершавой елдой по губам
с угрозой уголовки за призывы против мобилизации фуфло начинается с копейки© дальше будет еще интересней....
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в нижних Медведчуках живёшь?
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Как такую новость прокоментируеш хрен шеколадный ? Или в этом разделе не платят за комменты ?
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что 90% "патриотов" хоч зараз готова бежать мочить шикаладную сволочь,
но почему-то не бежит.....
далеко, наверно..
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а накал страстей на форумах похож на предмайданный и надобно сказать,что еще ни летом 13, ни даже осенью никто не мог сказать,когда бунт произойдет.
но того факта,что произойдет--не отрицал никто
просто,не знали времени
как и сегодня--как знать,может завтра педалик на своем велике будет шелестеть в сторону Житомира--ну или куда дорога будет свободной :D
а за ним и вся рать бе-бе-бешная
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какие гражданские права нарушаются?
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ты хоть один раз назови, когда украинцы выходили на протест из-за вышеперечисленной тобой чепухи )))
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Только этот Майдан будет совсем другой для власти, народ тоже учит уроки!
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Ключове питання - коли ?!
Те , що планується зробити "колись" - насправді треба було робити ще вчора !
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(за это получишь бан. и я за ответ. ведь у нас же свобода слова)
отвечаю- если перефразировать песню слепакова "люби говно ведь ты же патриот"
люби и все. за убитую экономику. медицину. коррупцию. кумовство. олигархию..и тд ты обязан любить и точка.
"за 25 лет японцы с нуля полностью завоевали мировые рынки, в то время как украинцы не пропихнулись даже в аграрные придатки"(с)
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