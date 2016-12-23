 Врачи сообщили о пяти пострадавших в ходе конфликта во время сноса строительного рынка в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Видео: Олег Богачук. Объяснение ситуации и.о. главы Дарницкого управления полиции Киева Чернышова
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Предприниматели, чьи торговые павильоны снесли неизвестные заявляют о нападении "титушек". "Титушки", в свою очередь, уверют, что производят демонтаж торговых точек по разрешению арендатора территории, который хочет установить забор вокруг территории строительного рынка, а также вместе с "титушками" привез и строительную технику.
В результате между людьми арендатора и предпринимателями возник конфликт, который перерос в столкновения, в ход пошли кирпичи и огнетушители.
На место конфликта прибыли наряды полиции, которые кордоном разделили противостоящие стороны.
По данным правоохранителей, в столичную полицию от врачей поступили 5 сообщений о пострадавших. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
"На месте происшествия, по предварительной информации, выяснилось, что конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. На это предприниматели начали возводить баррикады. В результате возник конфликт, началась толкотня, в ход пошли кирпич и огнетушители. Также были попытки заблокировать движение. Полиция сразу вмешалась и стала границей между участниками конфликта. Сейчас ситуация стабилизирована. Там работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия", - рассказали в полиции Киева.
На данный момент предприниматели отправились с пикет под здание КГГА, с требованиями к столичным властям объяснить ситуацию и прекратить снос их торговых павильонов.
Полиции пришлось стать кордоном между участниками противостояния
"Титушки" снесли строительный рынок в Дарницком районе Киева
"Титушки", люди арендатора, которые сносили торговые павильоны на строительном рынке
Фото: Олег Богачук
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Если что, это не моя информация, я в таких вещах не разбираюсь но на всякий случай.
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А яка різниця ?
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дальше дивана ты свой зад не передвиниш..!
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арендатора территории в тюрьму! за его счёт предпринимателям компенсировать убытки!
последнее фото с организованными "строителями":
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В ходе боевых действий 22 декабря2016 г в районе Политехнического института в столице Украины, где столкнулись защитники киосков, магазинчиков и
батискафов (МАФов) с одной стороны, и представители городских властей с другой, присутствовала и ТРЕТЬЯ СТОРОНА конфликта.
Третьей стороной оказались, как водится, в стране победившего Майдана, коротко подстриженные люди спортивного телосложения, приехавшие на частной
машине. Они активно вмешались в противостояние путем избиения защитников МАФов - предпринимателей и, помогающим им отстоять свое кровное
имущество, ветеранов добровольческих батальонов АТО.
Киевляне проявили истинный героизм и стойкость, не дрогнув под натиском «профессионалов» и выстояли! При этом, людьми было задержано несколько
представителей «титушек» вместе с их транспортом.
Каково же было удивление, когда в багажнике задержанного автомобиля обнаружились пистолеты и форма сотрудников… нет, не «Беркута» - новой
украинской полиции! Среди вещей нашлись даже удостоверения сотрудников полиции. Что скажет теперь Власть и лично товарищ Аваков, неясно. Скорее
всего, ничего.
Пожалуй, украинские власти надежно заткнули за пояс не только Януковича, но и самого Путина. Что бы присвоить себе «ЮКОС», путину пришлось провести
многолетнюю «многоходовочку» и предпринять решительные, но поступательные действия, которые хоть как-то имитировали законность. При конфискации
«Приватбанка» и «покупке» 100% его акций за 1 гривну, не было предпринято НИЧЕГО, что бы могло хоть как-то оправдать эту экспроприацию по-
украински. Дурацкое слово, позаимствованное у ленина - «национализация», никак не связано с каким-либо Законом. Глупые выдумки про то, что
«Приватбанк» вывел куда-то деньги, могут обмануть лишь самых бездумных и зомбированных. Каждый банк в мире занимается именно там, что «выводит
куда-то деньги» своих клиентов. Именно в этом и смысл работы всех банков! Такого не позволено даже путину - красть не заводы или земли, а просто целые
банки вместе с деньгами. Дрожите, россияне!
http://chtoikak.vsego.net/novost-i/1361-politsejskie-titushki
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Що , в нас , взагалі відбувається ?
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