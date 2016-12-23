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Все про:драка (1971) Киев (15667) Нацполиция (5203) рынок (386) снос (133) строительство (1624) МАФы (118) титушки (478) Олег Богачук (267)

 Врачи сообщили о пяти пострадавших в ходе конфликта во время сноса строительного рынка в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сегодня в Дарницком районе столицы более 100 человек снесли Харьковский строительный рынок (ул. Ревуцкого 40).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук. Объяснение ситуации и.о. главы Дарницкого управления полиции Киева Чернышова

Предприниматели, чьи торговые павильоны снесли неизвестные заявляют о нападении "титушек". "Титушки", в свою очередь, уверют, что производят демонтаж торговых точек по разрешению арендатора территории, который хочет установить забор вокруг территории строительного рынка, а также вместе с "титушками" привез и строительную технику.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Около 150 человек в униформе снесли Харьковский строительный рынок. Активисты строят баррикады (обновлено). ВИДЕО+ ФОТОрепортаж

В результате между людьми арендатора и предпринимателями возник конфликт, который перерос в столкновения, в ход пошли кирпичи и огнетушители.

На место конфликта прибыли наряды полиции, которые кордоном разделили противостоящие стороны.

По данным правоохранителей, в столичную полицию от врачей поступили 5 сообщений о пострадавших. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Начали вырывать, схватили за руку - вырвали, почти сломав большой палец": во вчерашней акции владельцев МАФов под КГГА пострадали двое людей. ФОТО

"На месте происшествия, по предварительной информации, выяснилось, что конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. На это предприниматели начали возводить баррикады. В результате возник конфликт, началась толкотня, в ход пошли кирпич и огнетушители. Также были попытки заблокировать движение. Полиция сразу вмешалась и стала границей между участниками конфликта. Сейчас ситуация стабилизирована. Там работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия", - рассказали в полиции Киева.

На данный момент предприниматели отправились с пикет под здание КГГА, с требованиями к столичным властям объяснить ситуацию и прекратить снос их торговых павильонов.


рынок мафы снос строительный

Полиции пришлось стать кордоном между участниками противостояния

рынок мафы снос строительный

"Титушки" снесли строительный рынок в Дарницком районе Киева

рынок мафы снос строительный

рынок мафы снос строительный

рынок мафы снос строительный

рынок мафы снос строительный

рынок мафы снос строительный

рынок мафы снос строительный

рынок мафы снос строительный

рынок мафы снос строительный

рынок мафы снос строительный

рынок мафы снос строительный

"Титушки", люди арендатора, которые сносили торговые павильоны на строительном рынке

рынок мафы снос строительный

Фото: Олег Богачук
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Совет форумчанПравила форума
 
ты дурак или порохобот, стремящийся отвлечь от темы? Или это самая интересная тема для тебя - порно со школьницами?
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Нет, это российские попытки определить Ваш ай-пи, здесь на форуме писали об этом.
Если что, это не моя информация, я в таких вещах не разбираюсь но на всякий случай.
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И чо??? У меня этот акк с гуглоплюса. И гугл вообще все обо мне знает. Ну и знает ФСБ мой айпи, и что дальше???
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Это не ко мне, я не знаю. Ну вирусы какие-то, может быть, заносят.
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Не первый случай, глупые девки отсылают своим дружкам , а те по тупости и малолетству раз носят по интернету. Между прочим подсудное дело при желании.
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Так и не поняли ничего предприниматели!Ну ладно пусть идут пусть договариваются это их выбор главное чтобы потом не плакали!!
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Чего не поняли? Им было предложено другое место работы или решение было по-кацапски - п...дуй отсюда, я так сказал?
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Не поняли то, что не договариваться надо а морду бить!!
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тогда темболее нет смысла договариваться! договариваться можно токо на основе СИЛЫ если силы нет ...... то все на выход.
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Я говорю не про договоры-переговоры, а про решения суда относительно обращений одной и другой стороны и о решениях властей...
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Совершенно верно! Беня уже пошел на договорняк с руководством " шоколадной фермы" и результат мы знаем.. А у этих "малых придприемцев" - финал будет похуже чем у Бени...
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Еще и арендатора. Я подумали там чеи то частный участок , под застрои выделенный. А оно еще и арендатор. А на каком основании там рынок? Эти люди платят налоги и наверняка за аренду . Что значит "арендатор " привел и стал ломать. Он ломал частную собственность , эти ларьки их собственность. Должен все компенсировать. На каком то основании этот рынок там находится. И не имеют права без присутствия властей полиции и предписаний ничего трогать, это беспредел. Титушек тех всех арестовать
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Капец, под любой новостью про "життя-по=новому" появляются обязательно всякие юркевичи и романцевы с постами по совершенно другим поводам. Цель одна - отвлечь от темы новости.
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пока ты "строчишь клаву " то не призывай к майдану!
дальше дивана ты свой зад не передвиниш..!
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ESLI U NIH VSE DOKUMENTI V PORYADKE TO DOZHNI DOBIVATSYA CHEREZ SUD KOMPENSACII, VPLOT DO MEZHDUNARODHIH SUDOV, ADVOKATI S UDOVOLSTVIEM TAKIE DELA BERUT
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Киевляне, до каких пор будут ваших друзей, знакомых,родственников лишать рабочих мест? Сегодня выкинули их, завтра выкинут вас. Вас там 3 миллиона. Поддержите друг за друга.
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Ну,не знаю как в Киеве, я там не был, а в Харькове,когда работал на радиорынке (не так и давно) у нас вообще никих прав не было. Контейнеры, которые ты якобы покупал, по до-там (если ксерокс с чьим-то росчерком можно назвать док-ом) мы брали в субаренду у подставных лиц. Хозяина этого рынка вообще никто не знал. Рынок перепродали в 2012. В 2013 начали реконструкцию, а в 2016 еще одну, поставив перед выбором: или 8000$ вперед и новый киоск, или до свидания. В свете нынешних событий я выбрал до свидания, и еще не пожалел ни разу.
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Так же как и с продуктовыми ларьками, это все делается в интересах строительных гипермаркетов,того же эпицентра, а вовсе не от стремления улучшить ландшафт города( хотя - в подготовке к евровидению мать его тоже может быть).
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Судя по фото забор должен был пройти прямо через магазины или магазины и являлись материалом для забора. Может киевляне хоть раз подумают головой а не ушами, кого они выбирают в мэры. Или они выбирают мэра просто поржать.
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"Титушки", в свою очередь, уверют, что производят демонтаж торговых точек по разрешению арендатора территории Источник: http://censor.net.ua/v420744

арендатора территории в тюрьму! за его счёт предпринимателям компенсировать убытки!
последнее фото с организованными "строителями":

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Зелена форма , однієї контори , нагадує дещо ...
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всі ці базарні погроми - гра з вогнем І величезний мінус тим, хто не вміє домовлятись з народом.
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А с каким сочувствием на том же цензоре писали о бедных-несчастных москвичах, чьи ларьки сносили возле станций метро. А крымчане-то, крымчане, их-то как обидели, снося шалманы на ЮБК. Какие варвары, лишают людей куска хлеба! А тут? Место на Ревуцкого - это не только строительный рынок: телефоны, компьютеры, рыбалка, мебель и т.д. Хорошее место, каждую субботу рядом сельхоз. ярмарка, заодно и к ним заходили. А теперь? Место на Дарницком рынке не готово, да и по объему оно в 10 раз меньше... А на Ревуцкого, что ж ... Очередной торговый комплекс или 3-4 жилых башни. А то какие-то мелкие частники, под задницу им поганой метлой, да Виталя?
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Там "сладкое" место возле метро..Так и напрашиваются пару высоток или торговый центр..
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Переодетые в "титушек" полицейские не справились с задачей, были биты и задержаны киевлянами.
В ходе боевых действий 22 декабря2016 г в районе Политехнического института в столице Украины, где столкнулись защитники киосков, магазинчиков и
батискафов (МАФов) с одной стороны, и представители городских властей с другой, присутствовала и ТРЕТЬЯ СТОРОНА конфликта.
Третьей стороной оказались, как водится, в стране победившего Майдана, коротко подстриженные люди спортивного телосложения, приехавшие на частной
машине. Они активно вмешались в противостояние путем избиения защитников МАФов - предпринимателей и, помогающим им отстоять свое кровное
имущество, ветеранов добровольческих батальонов АТО.
Киевляне проявили истинный героизм и стойкость, не дрогнув под натиском «профессионалов» и выстояли! При этом, людьми было задержано несколько
представителей «титушек» вместе с их транспортом.
Каково же было удивление, когда в багажнике задержанного автомобиля обнаружились пистолеты и форма сотрудников… нет, не «Беркута» - новой
украинской полиции! Среди вещей нашлись даже удостоверения сотрудников полиции. Что скажет теперь Власть и лично товарищ Аваков, неясно. Скорее
всего, ничего.
Пожалуй, украинские власти надежно заткнули за пояс не только Януковича, но и самого Путина. Что бы присвоить себе «ЮКОС», путину пришлось провести
многолетнюю «многоходовочку» и предпринять решительные, но поступательные действия, которые хоть как-то имитировали законность. При конфискации
«Приватбанка» и «покупке» 100% его акций за 1 гривну, не было предпринято НИЧЕГО, что бы могло хоть как-то оправдать эту экспроприацию по-
украински. Дурацкое слово, позаимствованное у ленина - «национализация», никак не связано с каким-либо Законом. Глупые выдумки про то, что
«Приватбанк» вывел куда-то деньги, могут обмануть лишь самых бездумных и зомбированных. Каждый банк в мире занимается именно там, что «выводит
куда-то деньги» своих клиентов. Именно в этом и смысл работы всех банков! Такого не позволено даже путину - красть не заводы или земли, а просто целые
банки вместе с деньгами. Дрожите, россияне!
http://chtoikak.vsego.net/novost-i/1361-politsejskie-titushki
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Эти двое, переодетых в титушок полицейских, были разведчиками, чё тут непонятного?. "На чёрных конях, в чёрных полу-масках"(с)
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Как утверждают злые языки, к этому причастен Белоцерковец, один из подручных непотопляемого Иванющенко. Титушки для власти - опора благоустройства городов наших. Грёбаный стыд...
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А рынок законный? Там со всех сторон рынки возле метро "Харьковская. Может хватит плодить рынки, а организовать один?
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Через 3 роки після Майдану людей знову гамселять тітухи ... І це під час війни ?!
Що , в нас , взагалі відбувається ?
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Потому что все думают что мы дружище колхозники, быдло. Вспомни что Кличко говорил на выступлениях, перед выборами, что Украина превращается в колхоз, что хуже чем в Украине люди нигде не живут в мире, а теперь что он говорит, Ну мне пофиг что он жил где там в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, а колхозником, барыгой так и остался. А разве мы не барыги, если жрём, пиво вёдрами, водкой, игнорируем утренние пробежкти, не читаем газет, не развиваемся в экономическом направлении, не путешествуем, не читаем научных журналов, не посещаем воскресные служений - разве мы не барыги, если для нас стало нормой нажраться с друзьями пива на выходных с семочками, послушать гоп-гоп и всё... Мы ничем не интересуемся, кроме жизни Порошенка, и Ко и пообсуждать знакомых. Потом мы удивляемся, почему нам не хотят давать визы, почему мы не можем пройти несчастный погранконтроль в Сингапур или Малайзию..?? Вот вся наша сущность Мир видит Вас одетых в Воронина или Версаче, но таких тупых, с перекошенным лицом и мыслями чи отдасть Васыль долг.? Цивилизованный мир НАС ВИДИТ НАСКВОЗЬ
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Вы сдаете в арену квартиру и хотите ее продать, предупреждаете арендатора что через 6 месяцев она будет продана и когда приходит срок арендатор говорит никуда я не выеду мне и тут хорошо, а ты попробуй меня выселить.Все не так просто.
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Непонятно кому мешала "Юность". Власть хочет чтобы все стали батроками, или выбирались зарубеж на зароботки, дак нас там не ждут особо и работать за копейки тоже придётся и жить в нечеловеческих условиях в той Польщи. Люди походу повозмущаются и дальше будут тепеть это всё. Кличко, больной человек, похоже на всю голову.
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