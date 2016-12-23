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Все про:Киев (15667) спорт (1504) соревнования (62) Антитеррористическая операция (15371) реабилитация (107)

 Соревнования по кроссфиту среди участников АТО "Игры Героев" пройдут 24 декабря в Киеве. ВИДЕО

24 декабря 2016 года в 14:00 во Дворце Спорта г. Киева при поддержке Министерства молодежи и спорта будут проходить соревнования по кроссфиту среди участников АТО "ИГРЫ ГЕРОЕВ".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили организаторы мероприятия.

В турнире примут участие около 50 спортсменов из разных областей Украины. Это ветераны и инвалиды АТО, а также гражданские лица с инвалидностью.

Предыдущие этапы соревнований уже прошли в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове.

"ИГРЫ ГЕРОЕВ" - это всеукраинские кроссфит-соревнования для раненых воинов АТО и людей с инвалидностью. Главная цель игр - психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация наших героев, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, мало защищенных и социально уязвимых слоев населения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Игры Героев": в Харькове прошли состязания по кроссфиту среди участников АТО. ВИДЕО

Участники соревнований стремятся своим личным примером показать другим людям с инвалидностью, что им под силу вернуться к полноценной жизни.

игры героев

"Ваше присутствие на соревнованиях - это необходимость и именно она придаст существенный импульс развитию социальной реабилитации наших Героев", - отмечают организаторы соревнований.



Партнеры мероприятия:

ОО "Всеукраинское объединение ветеранов за Украину"

ИБО "Филантроп Украина"

"Украинское пространство"

Контактное лицо: Коваль Евгений Викторович - автор и руководитель проекта проекта "Игры Героев",

моб. 093 700 78 41

e-mail: kovalyevgeniy@i.ua

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Поправляйтесь Герои!
Будьте счастливы вы, наши воины, ваши дети и семьи!
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Життя продовжується! Будьте щасливими,хлопці.
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