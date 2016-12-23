 Соревнования по кроссфиту среди участников АТО "Игры Героев" пройдут 24 декабря в Киеве. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили организаторы мероприятия.В турнире примут участие около 50 спортсменов из разных областей Украины. Это ветераны и инвалиды АТО, а также гражданские лица с инвалидностью.Предыдущие этапы соревнований уже прошли в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове."ИГРЫ ГЕРОЕВ" - это всеукраинские кроссфит-соревнования для раненых воинов АТО и людей с инвалидностью. Главная цель игр - психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация наших героев, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, мало защищенных и социально уязвимых слоев населения.Участники соревнований стремятся своим личным примером показать другим людям с инвалидностью, что им под силу вернуться к полноценной жизни.

"Ваше присутствие на соревнованиях - это необходимость и именно она придаст существенный импульс развитию социальной реабилитации наших Героев", - отмечают организаторы соревнований.Партнеры мероприятия:ОО "Всеукраинское объединение ветеранов за Украину"ИБО "Филантроп Украина""Украинское пространство"Контактное лицо: Коваль Евгений Викторович - автор и руководитель проекта проекта "Игры Героев",моб. 093 700 78 41e-mail: kovalyevgeniy@i.ua