 Соревнования по кроссфиту среди участников АТО "Игры Героев" пройдут 24 декабря в Киеве. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили организаторы мероприятия.
В турнире примут участие около 50 спортсменов из разных областей Украины. Это ветераны и инвалиды АТО, а также гражданские лица с инвалидностью.
Предыдущие этапы соревнований уже прошли в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове.
"ИГРЫ ГЕРОЕВ" - это всеукраинские кроссфит-соревнования для раненых воинов АТО и людей с инвалидностью. Главная цель игр - психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация наших героев, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, мало защищенных и социально уязвимых слоев населения.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Игры Героев": в Харькове прошли состязания по кроссфиту среди участников АТО. ВИДЕО
Участники соревнований стремятся своим личным примером показать другим людям с инвалидностью, что им под силу вернуться к полноценной жизни.
Партнеры мероприятия:
ОО "Всеукраинское объединение ветеранов за Украину"
ИБО "Филантроп Украина"
"Украинское пространство"
Контактное лицо: Коваль Евгений Викторович - автор и руководитель проекта проекта "Игры Героев",
моб. 093 700 78 41
e-mail: kovalyevgeniy@i.ua
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на этой теме не фиг пиариться...
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