 Гройсман - студентам: 70% украинцев не верят власти. Я и сам устал от политической пурги. ВИДЕО

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"Самое главное, что у нас есть, чем бы мы ни занимались, - это доверие. На самом деле, сегодня 70% украинцев не верят власти. Возможно, это нормально, потому что все устали от многочисленных обещаний, каких-то разговоров. И я сам устал. Потому что иногда, когда я чувствую, что я слышу политическую… пургу, я понимаю, что под словами политиков, которые в принципе должны обращаться откровенно к украинским гражданам, нет хотя бы искренности. Они сами не верят в то, что говорят. Они просто так говорят, потому что думают, что люди любят ушами. Это правда. Но люди сначала воспринимают нормальный разговор", - заявил глава правительства.
Как известно, Гройсман очень любит говорить о популистах. Во многих своих выступлениях он призывал граждан не верить популистским заявлениям и отмечал, что никто никогда не видел бедного популиста.
"Поэтому, говорить о любви и любить - это две большие разницы. Поэтому не верьте тем, кто говорит, а верьте тем, кто делает", - говорил глава правительства.
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що зростання економіки України за 2016 рік становить 1,5%.
Може, це теж пурга?
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Пожалуй, я перееду к ним поработать. Кризис-менеджером.
Моего имени они не знают, могу представится девочкой "Баной", чтоб сразу в ПАСЕ. (просто этот народец не устойчив в своих симпатиях. На кого указали, на того и - "фи". Или "аллах акбар". Или церковь построят.
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Война со средним классом перешла в "горячую" фазу
Дожились: добробаты в центре Киева защищают предпринимателей от ментов и переодетых мусоров-титушек. Есть пострадавшие. Война со средним классом перешла в "горячую" фазу.
До того были МЗП3200, РРО на технику, попытка ограничить посылки, ЕСВ для предпринимателей, не ведущих деятельности, право (и обязанность) местным органам власти проверять трудовые отношения, наезды на ИТ-компании, настойчивые попытки ликвидировать или, хотя бы, выхолостить упрощенку... Да и повышение тарифов без компенсаций для среднего класса - тоже, мягко говоря, недружественный акт.
А борцуны с "теневой экономикой", которые почему-то замечают только мелкие массовые нарушения и в упор не желают видеть оффшоры, "налоговые ямы", "откаты" и т.д., уже потирают руки в предвкушении получения доступа к базам "Привата". И вынашивают планы по 100% фискализации наличных расчетов (бабушка с редиской - с РРО!), а также непрямым методам контроля доходов физ.лиц.
И все это - на фоне нетронутых "олигархов" разного калибра, начиная с ДТЭКА, которому НКРЭ во главе с бывшим менеджером "Рошена" дало право установить одни из самых высоких тарифов в регионе, Привата, долги которого мы теперь вынуждены выплачивать, и т.д. далее по нисходящей - до местного монополиста, кума сельського головы. На фоне продолжающейся вакханалии налоговиков, коммунальщиков (в тех самых тарифах - огромные суммы, воруемые через ТКЭ), и коррупционеров всех мастей. Ничем ни разу не перекрытого канала увода миллиардов в оффшоры. И продолжать можно долго и нудно.........................далее http://uainfo.org/blognews/1482437624-voyna-so-srednim-klassom-pereshla-v-goryachuyu-fazu.html
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А ШО ЗНАЧИТ: ............ЧЕМ БЫ МЫ НЕ ЗАНИМАЛИСЬ............
ГРОЙЦМАН!!! ТЫ ДЕБИЛ?
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Цитирую статью УК Украины по которой он и его Ко сядет надолго:
"Статья 442. Геноцид
1. Геноцид, то есть деяние, умышленно совершенное с целью полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем лишения жизни членов такой группы или причинение им тяжких телесных повреждений, создания для группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное ее физическое уничтожение, сокращение деторождаемости или препятствование ему в такой группе или путем насильственной передачи детей из одной группы в другую, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы."
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Доказать геноцид трудно....
А вот украинизация населения широко известна,
имеет цель уничтожения русских, поляков, венгров... путем обзывания их "украинцами" с
последующей их жизнью хуже, чем у "истинных украинцев".
А "истинных украницев" до первой украинизации тоже не было...
Стало быть, они самозванцы... Или завербованы немецкими оккупантами, с легендой "украинец". Изменники Родины.
Это легко доказать.
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"Senicide или geronticide, является отказ от жизни или в праве на жизнь, самоубийства или убийства пожилых людей
. Исторические примеры геронтоцида
1) Герулы было германское племя в течение периода миграции (примерно от 400 до 800 CE). Прокопий утверждает в своей работе о войнах, что герулы помещали больных и пожилых людей на высокий стек из дерева и забивали их до смерти перед зажженным костром. 2) Senicide в настоящее время практикуется [ править ] в Тамилнаду, в Индии. Традиционная практика senicide членами семьи называется Thalaikoothal . В этом обычае, пожилой человек получает обширную масляную ванну рано утром , а затем пьёт до 5 стаканов нежной кокосовой воды , что приводит к почечной недостаточности, высокой температуре, припадкам и смерти в течение дня или двух. [11] [12] В 2010 году, после того, как произошло разоблачение в Вирудунагар , администрация созданы команды сотрудников для контроля за пожилыми гражданами. [13]
3) Общее убеждение в том, что инуиты оставляют своих пожилых людей на льду, чтобы умерли. [14] Senicide среди народа инуитов было редко, за исключением периодов голода. Последний известный случай senicide инуитов был в 1939 году. [15] [16] [17]..."
И это ещё не все! Учите матчасть!!!
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И после этого действа. ))
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- жиди!"
Л. Подерв'янський. "День колгоспника"
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Гройсман берите выше. Власти верит только тот, кто сам у власти.
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В 2017 году планируем увеличение пенсий на 10%, - Гройсман
2016-12-12 | 13:01:17
Население обворовано властью в три раза.
Себе зарплаты подняли в разы.
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Гройсман: Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы пресечь любую возможность контрабанды леса за границу
2016-12-09 | 17:06:03
Правительство сделает все от него зависящее, чтобы пресечь любую возможность контрабанды леса.
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"Нацпрозводители потеряли миллиарды из-за отмены тендера, вы обещали взять вопрос на контроль", - депутаты - Гройсману
2016-12-09 | 16:58:25
Нацпроизводители и депутаты это коррупционный альянс в чистом виде.
Но это второй вопрос к власти. авт.
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Дело чести украинского парламента вернуть украденные деньги в госбюджет, - Гройсман о спецконфискации
2016-12-09 | 13:01:06
Дело чести украинского парламента и правительства вернуть деньги, которые были украдены представителями прошлой власти в госбюджет.
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Первые результаты судебной реформы будут ощутимы уже через полгода, - Петренко
2016-12-08 | 23:08:55
Форум ниже: "Всё. как , обычно. Всё будет хорошо, но только завтра, а оно почему то никак не наступает".
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"Мы должны ценить каждого предпринимателя, который инвестирует хотя бы гривню в украинскую экономику", - Гройсман
2016-12-08 | 17:06:13
Автор создал 50 рабочих мест. Оранжевые "отблагодарили" сторицей.
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Как только высокопоставленные чиновники, нарушившие закон, получат реальные сроки заключения - мы будем жить в лучшей стране, - Луценко
2016-12-07 | 23:24:47
Генпрокурор Юрий Луценко уверен, что как только бывшие и нынешние высокопоставленные чиновники "получат реальные сроки реального заключения - мы будем жить в новой, лучшей стране".
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Гройсман: Правоохранительная и судебная системы должны дать достойный ответ коррупционерам
2016-12-07 | 17:08:13
Правоохранительная и судебная системы должны быть ключевым элементом системы приведения к ответственности и наказания коррупционеров за их злоупотребления.
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Иногда нужно задерживаться в столице, а потом на фронт
Да и фронта уже бы давно не было
В стране 360 тыс ментов
33,5 тыс СБУ
200 тыс армии
и другой братвы вооруженной полно на шее народа
На страну напало 52 урода и перевернуло её.
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я болел меннингитом."
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Здавлось би бери нормальних реформаторів аля Чиказькі хлопці або інших представників австрійської економічної школи чи клич того самого Саакакшвілі.
Рецепти давно відомі.
Результати реформ перевірені з десятком сучасних успішних економік світу.
І роби у вас є всі можливості !!!!!!!
Люди побачуть тренд, будете мати грандіону підтримку. Ніяка опозиція вам не зможе помішати.
А що в реалії чергова посередність, яка плачиться на поганих популістів які їм заважають жити.
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Так що основна проблема все таки не в тому, що вони злодії, більша проблема в тому що нерозумні.
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Власти, избранной всенародным голосованием, не доверяют 70% граждан, в паспорте которых не указана национальность?
Кто - то их обманул?
Наверное, Гройсман.....
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