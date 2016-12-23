 "Этот праздник был подведением итогов работы коллектива": в столичной ГФС прокомментировали корпоратив. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

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"За 11 месяцев органы ГФС в Киеве собрали 48 млрд гривен в бюджеты всех уровней. Запущены пилотные проекты, в частности, сервис "Офис-аудит." Хотелось каждого поблагодарить за успехи. Поэтому этот праздник был подведением итогов работы коллектива ГФС в городе Киеве. Мы наградили всех, кто принимал активное участие во всех наработках, которые мы сделали за прошлый год. Это необходимость создания командного духа, - отметила она.
Ранее журналист Дмитрий Гнап обвинил ГФС в тратах на шикарный корпоратив с участием поп-звезд.
"А вот посмотрите: люди гуляют. Сегодня Государственная фискальная служба с размахом зафигачила корпоратив. Сняли целый павильон на ВДНХ. Еда была от "Мировой карты". Развлечения: шоу "Вартові мрій", выступления поп-звезд. Гуляло около 1000 работников ГФС. Еще раз: тысяча гостей. Прикиньте так себе расходы. Лично Насиров открывал праздник. Все в лучших прожорливых традициях Клименко",- написал он, пообещав в ближайшее время обнародовать подробности.
Демченко подтвердила, что на событии присутствовали тысяча человек, в том числе глава ГФС Украины Роман Насиров. Однако она опровергла наличие еды от "Мировой карты" и участие звезд поп-музыки. По ее словам, единственным представителем шоу-бизнеса на празднике был Александр Пономарев, который спел одну колядку, не запросив гонорара, так как давно сотрудничает с ГФС (снимается в социальной рекламе, призывающей честно платить налоги).
Демченко уверила, что общая сумма стоимости корпоратива составила 450 тысяч гривен. Из них 300 тысяч гривен (на аренду помещения и билеты на представление "Вартові мрії") выделил профсоюз сотрудников ГФС в Киеве. Он заключил соответствующий договор с компанией Starlightmedia.
Еще 150 тысяч потрачено на закупку еды и алкоголя. Эти средства каждый сотрудник сдавал индивидуально за себя и членов семьи (по 150 грн на человека). В ГФС отметили, что угощения были сугубо символическими, при этом, люди не сидели за столами.
Сам праздник заключался в соревновании хоров, в которые объединились сотрудники ГФС. Их оценивало жюри, куда в частности входили Насиров и Пономарев
"Люди два месяца в обеденный перерыв и после работы репетировали", - объяснила Демченко. - Хотелось, чтобы каждый был на празднике и выразить благодарность каждому. Получилось огромное количество людей. Летом мы могли бы собраться на улице, но зимой это невозможно. Мы нашли выход из ситуации - решили, что объединим приятное с полезным: подведем итоги, споем, а после этого пойдем на представление".
В целом в структурах ГФС в Киеве работает 1361 специалист, а в районных инспекциях - 2600 человек. Глава киевского управления ГФС сообщила, что решение об участии в празднике каждый сотрудник принимал индивидуально.
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А эти хохлы празднуют!!!!
Мрази!
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150 - на пропой. на 1000 рыл - 150 грн каждому.
сказочница.
два кофе и десерт
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А в ГФС танцы, "Мировая карта", поздравления и "командный дух"...
Якийсь дісонанс виникає в свідомості у пересічного українця.
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потратили там где больше всего надо было короче
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Как у меня горит от этого чухана Обсерова, это пиздц просто - самое пизданутая креатура в топ-власти. Даже Аваков отдыхает в сравнение с этим организмом.
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23rd Декабрь 2016 anti-colorados
Как не крути, а пора новогодних корпоративов надвигается с неизбежностью цунами. Те, у кого хватило отваги дочитать до конца «Война и мир», используя французский словарь, видят жирные параллели с тем, что писал классик более века назад. В самом деле, в стране идет война и каждый день приносит новые жертвы. Если объявлять траур по каждому погибшему бойцу, то страна не будет выходить из траура совсем. Посему, формальное объявление траура не имеет смысла, но каждый должен это понимать самостоятельно и делать поправку на это обстоятельство.
Наверняка, в большей степени это должно касаться государственных служащих, ибо каждый из них, в той или иной мере, представляет государство Украина. Тем не менее, создается впечатление, что на государственной службе собран сброд, непонятно где отловленный. Более того, в системе государственной службы нет ни малейших этических норм и правил, а как следствие - напрочь отсутствует механизм их контроля. Казалось бы, любой факт вызывающего поведения или образа жизни государственного чиновника, должен мгновенно и тщательно расследоваться, а на это время - чиновник должен отстраняться от работы. Но этого нет и близко. Государственные служащие уже оклемались от майдановкого шока и теперь уже не стесняют себя ни в чем. Опять закупают дорогие членовозы, играют в подкидного по поводу огромных сбережений и имущества и так далее. Они уже всей системой опять сели в корыто и чувствуют себя превосходно.
Уже 5 дней идут тяжелые бои под Светлодарском, на Промке и в других местах, погибших бойцов хоронят в разных частях Украины, в том числе - вчера прощались с одним из героев на Майдане. Тем не менее, примерно в это же время, непотопляемый руководитель налоговой службы, заказывает грандиозный фестиваль для своих сотрудников. Налоговая, на широку ногу отгуляла новогодний корпоратив, сняв для этого целый павильон на ВДНХ. И то сказать, надо было куда-то уместить столы для 1000 сотрудников, которые в поте лица трудятся так, что у руководителя хватает денег на покупку жилья в Лондоне и понятно - не декларировать его у себя в службе. Но если бы только это. Там же надо еще где-то потанцевать, разместить певцов и артистов, организовать для них сцену и все такое. Короче говоря, никого не смутил ни сам факт подобного мероприятия, ни то, на чем туда приехали госслужащие, ни меню вечеринки и ни то, сколько все это стоило. Это никак не тронуло ни премьера, ни президента. Оказывается, у нас вообще нет никого, кто бы мог разогнать эту вакханалию прямо на месте.
Хотелось бы увидеть картину, когда все «делегаты собрались» и после пламенной речи главы ведомства, в зал входит группа подтянутых молодых людей, которые что-то ему зачитывают и выводят из зала. А потом начинают то же делать и со всей остальной публикой. А когда их выводят на улицу, чтобы погрузить в серые автобусы, они с ужасом замечают, что их лимузины описывают и фотографируют другие молодые люди.
Меду прочим, каждый из них, правильно взятый в оборот, сам согласится на 5 лет отсидки, ибо знает за собой подвигов намного больше. Если кто-то считает это фантастикой, то напомним кое-что из географии. Украина граничит на западе с Румынией. Так вот там подобные мероприятия идут конвейером. Да, там не могло бы случиться такой подобной акции, но лишь потому, что налоговикам в голову не пришло бы устраивать подобный карнавал. Они представляют, чем бы все это закончилось.
А безнаказанность ведет к абсурду. Например, минтопэнерго прямо финансирует боевиков Лугандона, оплачивая им уголь. Это вообще никому не интересно. Или вот вчера начал набирать допинговый скандал с российскими спортсменами, страны объявляют бойкот проведению международных соревнований по зимним видам спорта в России. А вот наше спортивное руководство, в этом бойкоте отказывается принимать участие. И ничего! Эти функционеры получают зарплаты,, премии, надбавки и компенсации, за бюджетные деньги и даже не понимают, что наверное что-то делают не так.
В итоге, перед Новым Годом пройдет целая серия шикарных корпоративов, где государственные чиновники будут гонят понты бриллиантами, дорогими часами, шикарными автомобилями и невероятно дорогими нарядами. Многие вещи стоят больше, чем они могли бы заработать за всю жизнь, делая карьеру гос чиновника. И все хорошо. Все будут внимательно «дресскодить» друг друга, мол на чем приехал, в чем пришел. Эта больная публика считает, что вывернутые наружу понты - свидетельство успеха и никто их в этом не разубедит. Такие у нас высшие чиновники. Но те, кто зажрался и зарвался забывают, что успех и понты - не равнозначные вещи. Да и сам успех, в их понимании, сводится к одному - пока не посадили. Пускай каждый из них посмотрит на заглавное фото и спросит себя, успешен ли мужчина, изображенный на фото? Наверное, нет? Ведь он одет черте во что и едет в вагоне метро, без лимузина, охраны, мигалок и прочего. Но дело в том, что это - американский мультимиллиардер Сергей Брин. Его состояние приближается к $30 млрд. белых, не наворованных и не отжатых доходов.
А пока наши бойцы гибнут, вся эта тусовка будет жировать и никто из них не подавится.http://defence-line.org/2016/12/iskusstvo-korporativnyx-pontov/
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Так не войнаш а АТО! Куле там ..просрать на веселуху!
Тварей бы на передок погулять млять!
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@EUROATLANTICUS
Rostyslav Demchuk Ретвитнул(а) Ruslan M
Ну, так. Британська The Independent
@Independent виявилась ресурсом ФСБ. Який ярлик тепер повісять на TIME? )))
Rostyslav Demchuk добавил(а),
Ruslan M @Ruslanmdes
@EUROATLANTICUS @OHVse @poroshenko @TIME Та ладно, зараз обісруть Таймс, бо вон нічого не розуміють в покращувачі Рошена
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