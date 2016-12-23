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Все про:депутат (2625) драка (1971) парламент (880) Укргаздобыча (106)

 "Он врал об "Укргаздобыче", - нардеп Кишкар о причинах потасовки с коллегой Головко. ВИДЕО

Нардепы Павел Кишкар и Михаил Головко подрались в Верховной Раде из-за расхождения взглядов на деятельность "Укргаздобычи".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах парламента рассказал Павел Кишкар.

"Я так думаю, что ему не понравилось, когда я останавливал его вранье о деятельности "Укргаздобычи" и менеджмента этой компании. На сегодня эта компания, вместе с "Укрпочтой" являются точкой роста экономики", - объяснил свою точку зрения Кишкар.

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Смотрите также: Нардепы Кишкар и Головко подрались в сессионном зале. ВИДЕО
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Если бы они дрались всегда, когда врут, драка бы не прекращалась ни на минуту. Впрочем, тогда бы не оставалось времени на вранье.
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Да разве это драка? Если они и красть так будут то нормально.
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А памятаєте це:
"Я купив лотерейний білет і виграв", - нардеп Кішкар пояснив, звідки в його декларації взялися 1,2 млн грн
http://ua.censor.net.ua/news/396404/ya_kupyv_lotereyinyyi_bilet_i_vygrav_nardep_kishkar_poyasnyv_zvidky_v_yiogo_deklaratsiyi_vzyalysya_12
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На Розсие в Кирове установили автомат по продаже пипеток
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це та, шо в рукавічках бегала и чистоплотности нас учила?
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Честня тушка не выдержала не правды...честные бппшные тушки он такие.
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УкрПочта....... флагман экономики .... интересно как ? не рост посылок конечно есть, бесспорно , но ВСЕ посылают власть без услуг УкрПочты, зачем себе приписывать чужие заслуги?
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Михайло Головко


З трибуни Верховної Ради розповів щодо ситуації з "Укргазвидобуванням"
"Укргазвидобування" на даний момент не має статусу державного підприємства, хоча фактично належить державі.
Наслідками того, що "Укргазвидобування" не має статусу державного підприємства є те, що:
- "Укргазвидобування" відсутній обов'язок приймати рішення про відрахування не менше 30% чистого прибутку на виплату дивідендів та сплачувати такі дивіденди до державного бюджету;

- комерційні операції, що проводить підприємство не підпадають під норму Закону про державні закупівлі, тому містять високі корупційні ризики;
- результати фінансової діяльності компанії не мають права перевіряти державні контролюючі органи, окрім податкової, такі як: фінансові інспекція, контрольно-ревізійне управління тощо.
Через відсутність такого статусу цим підприємством керують менеджери, які самі собі призначають заробітні плати по 1 млн. грн. на місяць та не несуть жодної відповідальності (перед державою) за наслідки своєї діяльності!!!
Вони можуть не лише зарплати собі встановлювати хоч в 10, хоч в 20 млн. грн., а також розпоряджатися майном підприємства на власний розсуд і впливати на формування ціни продажу на газ українського видобутку.
Це дозволяє й надалі працювати всім так званим "схемам Онищенка". Гроші при цьому йдуть до кишень пов'язаних з менеджментом компанії осіб і ... правоохоронні органи не здатні притягнути їх до відповідальності, тому що ці схеми цілком і повністю легалізовані.
Непрямим доказом цього є те, що через півроку після виїзду з України Онищенка, якого обвинувачують у заподіянні шкоди в обсязі 3 млрд. грн., прибуток "Укргазвидобування" зріс, нібито за рахунок ліквідації схем, на 160 млн. грн., виникає питання: а куди поділися ще 2,84 млрд. грн., на які зараз Онищенко ніяк не може вплинути чи вивести їх?
Складається дивна ситуація, коли уряд націоналізує комерційний "Приватбанк" і збирається ним керувати, проте не здатний контролювати вже існуюче підприємство, що належить державі - "Укргазвидобування"!
Щоб змінити ситуацію і отримати державний контроль над "Укргазвидобуванням" Кабінет Міністрів повинен або надати йому статус державного підприємства, або вивести з перебуванням під контролем "Нафтогазу" та підпорядкувати "Укргазвидобування" безпосередньо уряду. Для цього не потрібно нічого вигадувати, це можна зробити звичайною постановою уряду.
Очікуваний операційний прибуток "Укргазвидобування" наступного року - 60 млрд. грн. У мене питання: чому держава в особі уряду вже не перший рік поспіль не хоче контролювати ці кошти? Чому дозволяє розпоряджатися ними особам, які жодної відповідальності перед державою не несуть?
Вимагаємо від уряду Гройсмана ухвалити Постанову про надання "Укргазвидобуванню" статусу державного підприємства.
Якщо цього не буде зроблено найближчим часом, то найяскравішого доказу участі урядовців у "газових схемах" та отримання від них корупційного прибутку і уявити важко.
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зайди в реестр предприятий и узнай, а не слушай популистов
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Вот он кишкар - герой-патриот.
Сдулся как и тетеруки и тани черновол.

миллион выиграл в латарею.
И ужо получил что-то от газдобычи за такие хвалебные речи.

.
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А,кто у тебя не сдулся?По всей видимости : люля,кужель,рабинович,бойко,шуфрич,савченко и тд - цвет Украины.
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головко это из швабоды, пусь бы лучше про махницкого падла рассказал)))))
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меньше слов, больше дела, дорогие депутаты, продолжайте драться, так веселей.
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