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Все про:депутат (2625) драка (1971) парламент (880)

 Нардепы Кишкар и Головко подрались в сессионном зале. ВИДЕО

Нардепы Павел Кишкар из "БПП" и внефракционный Михаил Головко подрались на заседании Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, потасовка возникла после выступления Головко, который обвинял БПП в участии в коррупционных схемах.
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прямая кишка барыги-кишкарь кристально чистого патрона защищает
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стыдоба,а ведь дыма без огня не бывает--перемутили с бюджетом,когда-то да вылезет(((
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В цьому епізоді найбільше мене вразив одяг Кішкара - він хіба ковбой який, котрий приїхав на сусіднє ранчо? Зовсім вже совість, гнида, втратив.
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Щеб за косми одне одного потягали та пазурями сурла пораздряпували.
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Кишкар падла и мразь как крыса ПРОДАВШАЯСЯ за липецкие канхфеты
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Кишкар, Головко... кто это блядь ваще? Что за бой? Андеркарт какой-то. Где Парасюк, где Береза, где Ляшко на худой(толстый? или какие он там любит) конец, я вас спрашиваю ??
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Ляшку масажирують Ригианалним пєнісом пряму кишку.
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первый раз вижу, чтобы за масаж еще и приплачивали
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бпп- ОТЖЕ РИГІВСКА ПОГАНЬ - ЗАТЕШИ ПЄТІНІЙ ризі кілок у гланди.
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кишкарь продажная мразь... и где уапще драка?((
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Опять твари бесятся от безнаказанности. Считаю, что парламентарию за драку в Раде нужно давать срок и лишать мандата. Это же лицо страны. Беспредел в Раде - одна из причин почему рашка полезла.
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на Майдане мы за Дзинзю суд пикетировали...-место,пешком минут 15 от Майдана..
Стоял под судом в каше из снега и воды,сильно замёрз и устал..После полуночи вернулся на Майдан,зашёл в здание Администрации Киева,нашёл место на ступеньках,подложил кусок картона ,свернулся калачиком и так,не разуваясь и заснул под музыку и лозунги из громкоговорителя.Дня через 2 пальцы на ногах сильно распухли и болели..
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Фамилию запомнил через её необычность..-думал-"из-за какого это ,интересно,китайца я тут страдаю???"""......)))))
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Два петуха начали встречать "свой" год раньше времени)))))))))))))))
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В АТО отправить на неделю чтоб эти горячие головы подостыли.А то от нефиг делать уже детский сад развели
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Спостерігаю за виступами Головко по ТВ- говнюк ще той. Шукає на чому б попіаритися. За брехню треба бити в рило зразу. Правильно зробив Кишкар.
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Выдавать им при входе в сессионный зал (каждому) по пистолету, а при выходе чтобы сдавали. Так смотришь, и воров-коррупционеров в стране по-уменьшится.
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Схоже шо драка була матюками...Типу, хто чию маму більше разів того..".задовольнив..."
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