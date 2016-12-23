 Нардепы Кишкар и Головко подрались в сессионном зале. ВИДЕО

Нардепы Павел Кишкар из "БПП" и внефракционный Михаил Головко подрались на заседании Верховной Рады.
Как сообщает Цензор.НЕТ
, потасовка возникла после выступления Головко, который обвинял БПП в участии в коррупционных схемах.
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Стоял под судом в каше из снега и воды,сильно замёрз и устал..После полуночи вернулся на Майдан,зашёл в здание Администрации Киева,нашёл место на ступеньках,подложил кусок картона ,свернулся калачиком и так,не разуваясь и заснул под музыку и лозунги из громкоговорителя.Дня через 2 пальцы на ногах сильно распухли и болели..
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Фамилию запомнил через её необычность..-думал-"из-за какого это ,интересно,китайца я тут страдаю???"""......)))))
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