 Путин о Сенцове: Чем он отличается от кадрового сотрудника разведки? ВИДЕО

Загрузка видео...
"Что нам делать, если кинорежиссер готовился к совершению терактов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника разведки, которые готовили теракты [в России]?", - отметил президент.
Путин отметил, что "сегодня мы отпустим одних, завтра придут другие". При этом российский президент допустил возможность амнистии после урегулирования конфликта в Украине.
В начале декабря пресс-секретарь президента России не стал отвечать на вопрос об условиях освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.
в августе 2015 г. российский суд приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 г., к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. По тому же делу Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы.
Министерство юстиции Российской Федерации отказало Министерству юстиции Украины в передаче Сенцова в Украину, мотивируя это тем, что он является российским гражданином.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Об этом он заявил сегодня на своей итоговой пресс-конференции.
«Я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе - это анахронизм, и нужно от него избавляться как можно скорее. Если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, это будет правильным шагом в правильном направлении», - сказал Путин.
При этом президент высказал озабоченность по поводу того, что украинцам не будет предоставлено право на работу.
«Если не будет права на работу, то люди, приезжающие из Украины, будут поставлены в унизительное положение. Они должны будут работать нелегально, приезжая на 3 месяца в рамках безвизового режима. Потом им нужно ехать обратно на Украину, отмечаться и ехать назад. Это значит, что они не будут социально защищены. Это будет жесткая эксплуатация. Если уж разрешать безвизовый въезд, то и давать право на работу», - сказал Путин.
Он напомнил, что в России только по официальным данным работают порядка 3 млн украинцев.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
т.е. подлая ботоксная крыса прозрачно намекает, что будет держать и гноить украинцев на кацапо-ордынских северах, в нечеловеческих условиях в качестве заложников- пока.....
а теперь внимание!- пока не будет "урегулирован конфликт", "урегулирован" на условиях пуйла- признание Крыма рассейским, плюнуть на разрушения, смерти, страдания тысяч и тысяч украинцев, заявить ,что мы снова друзья, адиннарот, просто украинцы побузили немного между собой, рассея не при чем.... з
а кого он держит украинцев? он идиЁт? какая же мерзкая тварь...
ботоксная крыса должна гореть в аду вечно!
Ответить
теперь вопрос...
почему реальных убийц бойца Пугачева обменяли на какой-то проект фсб?
наши СБУ или ні на що не спроможні, або це спланована акція...
и ПС судя по последним событиям это тоже чей-то провласный проект...
где их протесты против тарифов?
они одних олигархов выгораживают от других...
Ответить
Ответить
иначе бы он одумался...
Ответить
Триумф моли (15 лет путинизма в РФ)
http://community.livejournal.com/-politics-/13233930.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
поднял цену на газ для Украины до рекордной отметки $ 485.00 США за тысячу кубометров и одновременно атаковал восток Украины танковыми дивизиями Сергея Шойгу, где ныне проживают, в основном, русскоговорящие православные переселенцы из Нечерноземья, которых Сталин привез в товарных вагонах после Голодомора на Донбасс и поселил в опустевшие украинские дома и квартиры.
Оккупацию Украины «ихтамнетовцами» Судьи Гаагского Трибунала будут смотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=cum-VfphBQo
Хохлы еще немного поскакали на Майдане, потом почесали за ухом и стали закупать углеводороды в европейских государствах. Но старик Кабаев опять «всех переиграл».
Российские СМИ сообщают, что компания «Газпром» потратила более 5 миллиардов долларов на то, чтобы добиться блокировки реверса газа в Украину.
Конечно, для «бензоколонки», как отозвался американский сенатор Джон Маккейн о России, пять миллиардов долларов - не деньги. Разве что на них можно купить детям мороженое, а дамам цветы.
Но что делать с добытым газом, покупать который по $ 485.00 Киев отказался?
Дума приняла соломоново решение - сжигать не реализованный газ в виде газовых факелов. Так, например, в 2012-м в факелах сгорело 25 миллиардов кубометров газа и по этому показателю Московия безусловный «чемпион мира».
Благодаря мудрому решению Правительства РФ в Тюменской области зимы стали значительно мягче.
Убытки России в газовых играх составляют до 10 миллиардов долларов США в год и население РФ это уже почувствовало.
Здравомыслящие россияне начинают понимать, что расстрелянный на Большом Москворецком мосту Борис Немцов поставил правильный диагноз керосиновому диктатору.
После нападения московской Орды на восток Украины, обстрелов мариупольского рынка российскими «ГРАДАМИ» и гибели тридцати двух мирных жителей, многие украинские семьи категорически отказалась покупать российский газ для отопления своих жилищ у православных убийц.
Библия не рекомендует общаться с детьми дьявола, а тем более вести с ними торговлю.
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей…» (Псалом.1:1).
В торговле существует важное правило - не потерять покупателя. А для оптового покупателя продавцы предоставляют скидки и угощают кофе со сливками. И чем больший объем закупок товара - тем больший процент скидок. По таким принципам работает торговля во всем цивилизованном мире. Такого же мнения придерживаются политологи и международные обозреватели. Они считают, что нельзя воевать и враждовать с теми странами, с кем торгуешь. Это тоже закон мировой экономики. Московия не просто нарушила, а растоптала этот закон, причем не только в отношении Украины, а в отношении и других развитых стран.
В троллейбусе нередко можно было услышать жалобы на низкое качество российского газа. Газовый счётчик исправно вращает диски с цифрами, наматывая все новые кубометры на абонементную книжку, а чайник стал закипать на пять минут дольше.
Поэтому благоразумные хохлы в течение лета произвели все необходимые работы по реконструкции системы отопления домов украинскими дровами. На помощь свободолюбивым укропам пришли также канадские бизнесмены.
Они заранее спрогнозировали ситуацию враждебных действий Российской Фидарации по отношению к Украине и заблаговременно, еще до аннексии Крыма, наладили производство и сбыт в Украине недорогих калориферных печей «Буллер», которые работают на всех видах топлива, кроме российского газа.
Жители частного сектора отключили и законсервировали до окончания «газовых битв» свои аппараты «АГВ», слили теплоноситель из системы водяного отопления и установили в домах канадские «чудо-печи».
При покупке шести кубометров дров твердых пород кошелек хохла облегчается на $ 90. 00 (девяносто) долларов. При отоплении же дома адской смесью туркмено-тюменского газа за отопительный сезон пришлось бы отнести в банк гораздо большую сумму денег - почти 500 долларов США.
В комнатах теперь пахнет сосновой смолой и исчезла плесень на стенах.
Крупнейшая газодобывающая компания Украины ПАО «Укргазвыдобування» в результате поисковых работ открыла Пасичное газоконденсатное месторождение в Решетиловском районе Полтавской области общие запасы которого по прогнозам специалистов оцениваются в 700 млн куб. м газа.
Американские специалисты доставили в Украину уникальное оборудование и помогли «биндеровцам» пробурить глубокую скважину более шести тысяч метров. В украинскую газотранспортную систему уже пошел газ из этой скважины. Также на шельфе недалеко от Одессы обнаружены месторождения газа с запасами около 35 млрд кубометров.
В ближайшее время Украина полностью перестанет зависеть от капризного и агрессивного российского соседа и перестанет покупать газ у фашистской православной московии.
Фуфайки постепенно начинают прозревать, и обеспокоены тем, что инфраструктура в РФ изношена, промышленность сплошь добывающая. Производство продовольствия не налажено на должном уровне (производят меньше, чем покупают). Страна не сможет прокормить себя своими силами. Поэтому придется покупать продукты в Украине или в Евросоюзе.
Демарши по поводу отказа от украинского сыра, молока, сала, эстонских шпрот и грузинского «Боржоми» и вина - всего лишь политический водевиль. Как уже заметили политологи, запасы энергоносителей в России не бесконечны, а её Вооруженные Силы не в силах остановить инфляцию, безработицу, алкоголизм и дефицит бюджета.
Холодомора» не будет! Не дождётесь!
P.S. Если под этим сообщением появится комментарий, состоящий из одного предложения, в котором четыре нецензурных выражения и одно слово - имя существительное, значит это оставил каловые выделения российский тролли из Ольгино, Банд-Петербург.
Для общения в сетях ему достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам.
Круг интересов российских тролли обычно вращается вокруг минетов, «пуканов» и анально-орально- генитальных органов, куда они посылают своих оппонентов. «Повара путина также большие специалисты в области содомии и зоофилии. Слово «идиот» они пишут «идЕот».
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лучшие карикатуры на Путина отечественных и зарубежных художников
на сайте ВИТЬКИ - Сатира и жизньhttp://www.vitki.info/%D0%9B%D0%A3%D0%A7%D0%A8%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%AB%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить