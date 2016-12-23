 Путин о досрочных выборах президента РФ: "Возможно, но нецелесообразно". ВИДЕО

"Какой страны?" - в шутку переспросил Путин на вопрос о возможности досрочных выборах.
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Журналист Wall Street Journal уточнил, что речь идет о Российской Федерации.
"Возможно, но нецелесообразно", - ответил президент РФ.
Отметим, в эти минуты в РФ проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина - ежегодное расширенное общение с прессой.
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президент: Гудков младший
премьер: Ходорковский
антикорупционное бюро: Навальный
эт мой вариант!!!!
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Сегодня целый день будет посвящен "перлам" пуйла.
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Вот Саакашвили,после разгона опозиционного- промосковского митинга не боялся и сам объявил новые выборы- человек.
А путин сцыкло позорное.
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Чтоб, как при Иване Грозном.
)))
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На вопрос американского журналиста: "Не кажется ли вам, что именно вы начинаете гонку вооружений?", путин ответил:"Ну вы же в одностороннем порядке делаете себе ядерный зонтик, значит мы должны сделать такое оружие, которое его преодолеет".
И так было всегда, русские "голуби мира" против американских "ястребов".
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- "слушай Маша, выбор сложный , тебе из троих то кто нравится? Я прям в расстерянности, значит тот что от единой России предлагает в своеи программе бабам сперму по почте пересылать, кто родит ребенка от этои спермы по 3 рубля доплаты получать будет каждый месяц, так вот я думаю , мне к пенсии то , не помешает по 3 рубля...."
-" Дура ты Глашка , а если не родишь? За второго голосуй который из ЛДПР , империю россиискую создать обещает, т е светлое будущее "
- "тьфу курицы вы глупые ( подключился к дискуссии дядька Семен ) я точно знаю за кого голос отдать. Ты Глашка, родишь не родишь, ты Машка жди свое светлое будущее, а я вот за кандидата из КПРФ буду голосовать, уже и аванс получил." Семен нежно погладил спрятанную во внутренний карман бутылочку -300 грамм "боярышника".
-"Главное не перепутать , главное не перепутать" -закудахтала Машка."Значит тот что в "единой России" - Владимир Владимирович Путин . Тот что в "ЛДПР " Путин Владимир Владимирович, а тот что в "КПРФ " Владимирович Путин Владимир, за КПРФ ,за КПРФ , за КПРФ .
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