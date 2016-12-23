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Все про:выборы (21353) Президент (4370) Путин (20515) Россия (64325)

 Путин о досрочных выборах президента РФ: "Возможно, но нецелесообразно". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин назвал возможными досрочные выборы президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

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"Какой страны?" - в шутку переспросил Путин на вопрос о возможности досрочных выборах.

Журналист Wall Street Journal уточнил, что речь идет о Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия сильнее любого потенциального агрессора, - Путин призвал военных "не расслабляться"

"Возможно, но нецелесообразно", - ответил президент РФ.

Отметим, в эти минуты в РФ проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина - ежегодное расширенное общение с прессой.

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антикорупционное бюро: Навальный
эт мой вариант!!!!
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Мой вариант -только гражданская война и развал козлорыловки. Ну и канешна Украина первая, при разделе пирога. Как самая пострадавшая и имеющая законное право на этнические территории.
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Паяц вышел на арену.
Сегодня целый день будет посвящен "перлам" пуйла.
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Даже думать не целесообразно, даже о не досрочных, сотрите такой термин как "перевыборы Путина" из головы. Впрочем Медведев готов еще поспать на посту президента, не заменимый кандидат.
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у нас картина один в один с кацапами: если не соевый крендель, то кто? перевыборы нецелесообразны. не раскачивайте лодку и т.д и т.п.
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ты дывы...даже не удивлен,что зрада против перевыборов хуйла...зато они целиком за перевыборы шоколадного...например,барковский 23.12.2016 11:58

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Так а хто ж Юлі газові відкати платитиме, коли Юля стане губернатором і поверне контракти?
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Какой же это журналист если не знает что погоняло Космос давно занято

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А кто обозначает что целесообразно?Сам путин,ну кончно он сцыт
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Если путин такой смелый,такой у тебя рейтинг,то иди на выборы,чего боятся?
Вот Саакашвили,после разгона опозиционного- промосковского митинга не боялся и сам объявил новые выборы- человек.
А путин сцыкло позорное.
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Ага, вот только деньги на досрочные выборы презерватизента 3/14дерации уже выделены в бюджет на следующий год...)))
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путлер-самодержец.Зачем им выборы,чтобы в очередной раз потешить западную публику?
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В величие и наличие скреп поверю только тогда, когда челядь и людишки при появлении государя будут падать ниц, и находиться в таком состоянии до конца присутствия оного.
Чтоб, как при Иване Грозном.
)))
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Кремлёвская логика:
На вопрос американского журналиста: "Не кажется ли вам, что именно вы начинаете гонку вооружений?", путин ответил:"Ну вы же в одностороннем порядке делаете себе ядерный зонтик, значит мы должны сделать такое оружие, которое его преодолеет".
И так было всегда, русские "голуби мира" против американских "ястребов".
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Демократические выборы президента России .В очереди в избирательный пункт идет ожесточенная дискуссия за кого голосовать.
- "слушай Маша, выбор сложный , тебе из троих то кто нравится? Я прям в расстерянности, значит тот что от единой России предлагает в своеи программе бабам сперму по почте пересылать, кто родит ребенка от этои спермы по 3 рубля доплаты получать будет каждый месяц, так вот я думаю , мне к пенсии то , не помешает по 3 рубля...."
-" Дура ты Глашка , а если не родишь? За второго голосуй который из ЛДПР , империю россиискую создать обещает, т е светлое будущее "
- "тьфу курицы вы глупые ( подключился к дискуссии дядька Семен ) я точно знаю за кого голос отдать. Ты Глашка, родишь не родишь, ты Машка жди свое светлое будущее, а я вот за кандидата из КПРФ буду голосовать, уже и аванс получил." Семен нежно погладил спрятанную во внутренний карман бутылочку -300 грамм "боярышника".
-"Главное не перепутать , главное не перепутать" -закудахтала Машка."Значит тот что в "единой России" - Владимир Владимирович Путин . Тот что в "ЛДПР " Путин Владимир Владимирович, а тот что в "КПРФ " Владимирович Путин Владимир, за КПРФ ,за КПРФ , за КПРФ .
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