 "Планы поступлений платежей ежемесячно перевыполняются на 1,5 и более млрд грн", - Гройсман о работе ГФС. ВИДЕО

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"Нам удалось с августа изменить в лучшую сторону работу украинской таможни. Мы каждый месяц даем перевыполнение на 1,5-2 и более миллиардов гривен платежей", - отметил глава правительства.
При этом он подчеркнул, что еще десятки миллиардов гривен сегодня находятся "в тени". Благодаря в частности принятым изменениям к налоговому законодательству, эти средства удастся вывести "из тени" и заставить работать на Государственный бюджет и государство, отметил Гройсман.
Премьер-министр добавил, что украинская таможенная служба серьезно поражена коррупцией. По его словам, она требует дальнейших системных изменений - полумеры не будут эффективны.
Гройсман отметил, что правительство аккумулировавший ресурсы для технической модернизации и изменений системы работы таможенной службы.
Он также напомнил, что Кабмин создаст рабочую группу совместно с народными депутатами Украины относительно реформы украинской таможни.
Гыыыыы....
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Реальный показатель вменяемой работы системы народ-государство это уменьшение налогов.
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- денег куры не клюют.
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