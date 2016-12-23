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Все про:таможня (1208) Гройсман (1883) ГФС (2160)

 "Планы поступлений платежей ежемесячно перевыполняются на 1,5 и более млрд грн", - Гройсман о работе ГФС. ВИДЕО

Благодаря изменениям в работе таможенной службы ежемесячно она дает перевыполнение планов поступлений таможенных платежей на 1,5-2 и более миллиардов гривен.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

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"Нам удалось с августа изменить в лучшую сторону работу украинской таможни. Мы каждый месяц даем перевыполнение на 1,5-2 и более миллиардов гривен платежей", - отметил глава правительства.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: НАБУ договорилось о доступе к базам данных ГФС, - Сытник. ВИДЕО

При этом он подчеркнул, что еще десятки миллиардов гривен сегодня находятся "в тени". Благодаря в частности принятым изменениям к налоговому законодательству, эти средства удастся вывести "из тени" и заставить работать на Государственный бюджет и государство, отметил Гройсман.

Премьер-министр добавил, что украинская таможенная служба серьезно поражена коррупцией. По его словам, она требует дальнейших системных изменений - полумеры не будут эффективны.

Гройсман отметил, что правительство аккумулировавший ресурсы для технической модернизации и изменений системы работы таможенной службы.

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Он также напомнил, что Кабмин создаст рабочую группу совместно с народными депутатами Украины относительно реформы украинской таможни.
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[Державна фіскальна служба з розмахом відгуляла корпоратив] хорошо, посмотри! http://uainfo.org/blognews/1482358922-derzhavna-fiskalna-sluzhba-z-rozmahom-vidgulyala-korporativ.html

Гыыыыы....
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после реформирования таможни цены на товар вырастут в Х раз?
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выжимают последнее похоже на" продразверстку "-забрать все
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Особенно интересно, что разгромы киосков в Киеве были с нарушением закона. Оказывается у предпринимателей на метро КПИ все документы были в порядке!
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сьогодні і на ревуцького знесли трактором... віталік старається, там петя рошенку організує
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На КПІ більша частина відновила кіоски, та вже торгує. Віталька програв підприємцям, але четверо у лікарні.
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Конечно превышают и этому есть обяснение,прочтите вчерашний коментарий Москаля о фурах из контробандой в Закарпатье.А ведь у нас граныц то много и не все об контробанде так громко заявляют.
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А что хорошего в неспособности планировать? Перевыполнение такой же диагноз, если не хуже.
Реальный показатель вменяемой работы системы народ-государство это уменьшение налогов.
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Дурак ты Грося. Если бы ты знал как фикалы вытягивают деньги с предприятий, и сколько предприятий и ФОПов уже закрылось.
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Ба,стоило Марушевскую турнуть и закрыть центр,як поперло поступление
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Гройсман - " все хорошо , прекрасная маркиза"
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Інфляція робить свою справу, а не доблєсна ДФС
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- День ото дня растьот процент жиров у маслі, довольні хами, ситі в них єбала...(с)
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