 За мгновенье до теракта: Грузовик въезжает на рождественскую ярмарку в Берлине. ВИДЕО регистратора

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Напомним, грузовик въехал в толпу на рынке, 12 человек погибли, около 50 получили ранения. Грузовик проехал около 80 метров по территории рынка, расположенного на площади Брайтшайдплац, примыкающей к одной из самых популярных торговых улиц Курфюрстендамм, и рядом с мемориальной церковью кайзера Вильгельма. Грузовик принадлежал польской транспортной фирме. В полиции сообщили, что предполагаемый водитель грузовика попытался скрыться с места происшествия и был спустя некоторое время задержан.
Сразу несколько немецких СМИ сообщили, что мужчина, который мог управлять грузовиком, приехал в Германию в декабре 2015 года из Пакистана. По данным источников, он ранее был зарегистрирован в качестве просителя убежища.
русские убивают пленных сирийцев.
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Есть орда завоёванных и обращённых в рабов кремля народов, таких, как мордва, мари, коми, удмурты, татары, буряты, якуты, калмыки, мокши и прочих. Они забыли свою историю и свои языки. Они стали "иванами, родства не помнящими".
И вся эта орда, не имеющая к славянству никакого отношения под эгидой защиты русских "славян" и русской секты под названием РПЦ, уже много столетий просто уничтожают славян.
Ордынцы даже живущие на территории Европы (перед Уралом) не имеют к славянам никакого генетического отношения и являются, в лучшем случае, угрофинами.
Орда присваивает факты и переделывает под себя историю, названия и принадлежности. Для этого в орде уже давно сформированы целые институты и организации.
Всегда в орде в качестве политических инструментов использовальсь наглая ложь, демагогия и тупое настаивание на своих догмах, шантаж, убийства, подкуп, террор и прямое игнорирование чьих бы то ни было интересов, кроме интересов нелюдей, обитающих в кремле.
Орда всегда ни во что не ставила человеческую жизнь. В том числе и жизнь рядовых ордынцев.
"Великие" военначальники орды отличались не воинским искусством,а тем, что всегда были готовы завалить окопы противника трупами собственных солдат и делали это с удовольствием, выдавая за доблесть такую стратегию.
Культивируя столетиями такие жизненные "ценности" орда вырастила и "воспитала" в своей стране население, которое уже нельзя называть людьми потому, что им чужды понятия гуманизма, человеколюбия. У ордынцев исключительно нечеловеческое мировосприятие и для удушения всего человеческого в своих гражданах они используют всё, включая свою церковь, которая именем Бога служит сатане.
Орда вербует и покупает своих сторонников и в других странах мира.
Уже сегодня орда готова окунуть человечество в очередную кровавую баню мировой войны.
Сегодня уже нет более важной задачи, чем защита человечества от этих нелюдей. Необходимо остановить опасность распространения этой раковой опухоли пожирающей здоровую часть человечества и медлить совсем нельзя.
Цивилизация находится под угрозой захвата и уничтожения ордой этих нелюдей.
Вот эти нелюди и есть орки, а защищать их могут только свиньи.
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Вы сами поняли , что написали , Артур?
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Вера в Путина
Вера в то, что русское телевидение говорят правду
Вера в то, что Россия великая страна
Вера в то, что весь мир враги России
Вера в то, что есть его мнение и неправильное
Вера в то, что Сталин отправлял русских идиотов в Сибирь для того, чтобы сделать их великими
Вера в то, что если поставить памятник своему палачу, он станет роднее мамы
Жизнь с навязчивой мыслью спасти мир от америкосов и бандеровцев
Если русский идиот прожил свою жизнь и ни разу не получил по морде за свою духовность, такая жизнь у русских идиотов считается прожитой зря! Только кацапские идиоты не видят истинной сути парашки. Только кацапские идиоты думают, что если он зашёл на форум через украинский прокси, то он смог замаскироваться. И последнее: с кацапскими дегенератами в полемику на вступаю. ПНХ.
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Кто в спорные дорожные халэпы попадал, тот регистратор и устанавливает. Тем, кто много ездит в больших городах и по автобанам, тоже регик рекомендуется, особенно на северной половине Бундеса -- там уродов беспредельщиков за рулём хватает... -- по статистике их больше всего среди молодых и домохозяек...
Дальнобои тоже многие езду пишут на видео -- выручает частенько...
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Фура польская, угнаная -- с водилой не ясно -- вроде убили? -- был сообщник, его задержали, в кабине найдены какие-то документы.
Вчера, вроде, и самого терра уже задержали... -- кто-то навёл и получит премию.
Меркель призывает не впадать в панику и встречается с глав. полицаями... ...прошла демонстрация, типа: "Террора не боимся".
Это радиоинфа.
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