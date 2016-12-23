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Все про:Берлин (133) Рождество (206) теракт (1892)

 За мгновенье до теракта: Грузовик въезжает на рождественскую ярмарку в Берлине. ВИДЕО регистратора

В сети появилась видеозапись момента, когда грузовик на большой скорости въезжает на территорию Рождественского рынка в центре немецкой столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с автомобильного регистратора опубликовала украинская служба ВВС.

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Напомним, грузовик въехал в толпу на рынке, 12 человек погибли, около 50 получили ранения. Грузовик проехал около 80 метров по территории рынка, расположенного на площади Брайтшайдплац, примыкающей к одной из самых популярных торговых улиц Курфюрстендамм, и рядом с мемориальной церковью кайзера Вильгельма. Грузовик принадлежал польской транспортной фирме. В полиции сообщили, что предполагаемый водитель грузовика попытался скрыться с места происшествия и был спустя некоторое время задержан.

Сразу несколько немецких СМИ сообщили, что мужчина, который мог управлять грузовиком, приехал в Германию в декабре 2015 года из Пакистана. По данным источников, он ранее был зарегистрирован в качестве просителя убежища.

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Это нелюди !!!,Орки кацапосвинские горите в аду !
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Российской нации не существует.
Есть орда завоёванных и обращённых в рабов кремля народов, таких, как мордва, мари, коми, удмурты, татары, буряты, якуты, калмыки, мокши и прочих. Они забыли свою историю и свои языки. Они стали "иванами, родства не помнящими".
И вся эта орда, не имеющая к славянству никакого отношения под эгидой защиты русских "славян" и русской секты под названием РПЦ, уже много столетий просто уничтожают славян.
Ордынцы даже живущие на территории Европы (перед Уралом) не имеют к славянам никакого генетического отношения и являются, в лучшем случае, угрофинами.
Орда присваивает факты и переделывает под себя историю, названия и принадлежности. Для этого в орде уже давно сформированы целые институты и организации.
Всегда в орде в качестве политических инструментов использовальсь наглая ложь, демагогия и тупое настаивание на своих догмах, шантаж, убийства, подкуп, террор и прямое игнорирование чьих бы то ни было интересов, кроме интересов нелюдей, обитающих в кремле.
Орда всегда ни во что не ставила человеческую жизнь. В том числе и жизнь рядовых ордынцев.
"Великие" военначальники орды отличались не воинским искусством,а тем, что всегда были готовы завалить окопы противника трупами собственных солдат и делали это с удовольствием, выдавая за доблесть такую стратегию.
Культивируя столетиями такие жизненные "ценности" орда вырастила и "воспитала" в своей стране население, которое уже нельзя называть людьми потому, что им чужды понятия гуманизма, человеколюбия. У ордынцев исключительно нечеловеческое мировосприятие и для удушения всего человеческого в своих гражданах они используют всё, включая свою церковь, которая именем Бога служит сатане.
Орда вербует и покупает своих сторонников и в других странах мира.
Уже сегодня орда готова окунуть человечество в очередную кровавую баню мировой войны.
Сегодня уже нет более важной задачи, чем защита человечества от этих нелюдей. Необходимо остановить опасность распространения этой раковой опухоли пожирающей здоровую часть человечества и медлить совсем нельзя.
Цивилизация находится под угрозой захвата и уничтожения ордой этих нелюдей.
Вот эти нелюди и есть орки, а защищать их могут только свиньи.

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первоисточник слабо дать? выложено 23 декабря 2013г http://www.liveleak.com/view?i=ac2_1387834516 в группировкее Abu Banat есть чеченские террористы мусульмане, именно они на видио. Тогда как никто Алеппо не хотел защищать, так как люди на видео под защитой США, и являются умеренной опозицией
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Может у него там что то с управлением или плохо стало. Был бы теракт еще и рванули бы
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Смотрела съемку с дороги. У мужика за рулем случилась сахарная кома. Он втопил ногу в педаль и шуровал по автостраде сшибая все столбы, чудом никого не убил и сам жив остался.
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Умные мальчики ! Нафига смертникам морочиться с поясами шахида , обеспечивать себя оружием , если можно тубо взять грузовик и раздавить десяток человек .... и все по причине т.н толерантности ЕС , за которую они платят жизнями своих граждан и еще много заплатят
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За мистрали заплачена неустойка , причем Мистрали? Вы сами поняли , что написали? , или прикалываетесь? И разве Мистрали строили в Германии?
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Достойный " аргументированный " ответ ... Земля квадратная ! ---Нет? - тогда ты вата Ха - ха
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Немецкие националисты в связи с этим терактом уже требуют отставки Меркель.Ту самую Меркель,которая категорически не ведется на принуждение ее путиным к "совместной борьбе с террором"!Ввиду совершенной очевидности стоящего практически за ВСЕМ мировым террором путина.Вот и выходит:прямая выгода от этого теракта исключительно у Хуйла паРашного!
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ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН, КТО ТЕРРОРИСТ НОМЕР ОДИН...

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"Ввиду совершенной очевидности стоящего практически за ВСЕМ мировым террором путина"

Вы сами поняли , что написали , Артур?
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Если уничтожить парашку, то терроризм в мире исчезнет. Это отрицают только кацапы и прокацапленные совки.
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Понятно - у тебя , если бы " рашки " не существовало в природе - ты бы уже давно жил как в Германии..Печально ,это когда особь ищет проблемы извне , а не в себе , не принимая во внимание свою тупость.Для того , чтобы делать подобные заявления надо мало - мало соображать и быть знакомым с логикой, а также объективно оценивать мировые события
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Основные признаки русского идиотизма:
Вера в Путина
Вера в то, что русское телевидение говорят правду
Вера в то, что Россия великая страна
Вера в то, что весь мир враги России
Вера в то, что есть его мнение и неправильное
Вера в то, что Сталин отправлял русских идиотов в Сибирь для того, чтобы сделать их великими
Вера в то, что если поставить памятник своему палачу, он станет роднее мамы
Жизнь с навязчивой мыслью спасти мир от америкосов и бандеровцев
Если русский идиот прожил свою жизнь и ни разу не получил по морде за свою духовность, такая жизнь у русских идиотов считается прожитой зря! Только кацапские идиоты не видят истинной сути парашки. Только кацапские идиоты думают, что если он зашёл на форум через украинский прокси, то он смог замаскироваться. И последнее: с кацапскими дегенератами в полемику на вступаю. ПНХ.
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После развала ссср исчезли все Европейские террористические организации, включая Красные Бригады и им подобные
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Нормальные люди (сосуны вафлюшек "Путинские" с Савушкина,серущие на украинских ресурсах-не в счет) прекрасно все поняли.
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Газпром скупил весь Игил и терроризирует всю Европу !
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москалей на вилы, хороший москаль- дохлый москаль, и посол это подтвердил...
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Немцы оказывается, тоже с регистраторами ездят?
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...от не надо пукать в обществе... -- из совка...*)
Кто в спорные дорожные халэпы попадал, тот регистратор и устанавливает. Тем, кто много ездит в больших городах и по автобанам, тоже регик рекомендуется, особенно на северной половине Бундеса -- там уродов беспредельщиков за рулём хватает... -- по статистике их больше всего среди молодых и домохозяек...
Дальнобои тоже многие езду пишут на видео -- выручает частенько...
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Прикололся , посетив Цензор , насмеялся над идиотами , получил удовольствие , спасибо! Теперь хоть баньте , хоть спамьте
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Признак кацапа: выставил себя идиотом и получил от этого удовольствие. Если русский идиот прожил свою жизнь и ни разу не получил по морде за свою духовность, такая жизнь у русских идиотов считается прожитой зря!
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лучше бы ты сам застрелился, чтоб об такое... не пачкаться.
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Террорист из Туниса, абшибнутый беженец, домой не уехал, был на контроле у спецслужб, с места преступления скрылся, за помощь в поимке назаначена премия 100 000 евр.
Фура польская, угнаная -- с водилой не ясно -- вроде убили? -- был сообщник, его задержали, в кабине найдены какие-то документы.

Вчера, вроде, и самого терра уже задержали... -- кто-то навёл и получит премию.
Меркель призывает не впадать в панику и встречается с глав. полицаями... ...прошла демонстрация, типа: "Террора не боимся".
Это радиоинфа.
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Зато в Амстердаме сразу после Берлина местные жопоголовы решили, что тут такое невозможно, и убрали бетонные блоки вокруг рождественской ярмарки
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По данным источников, он ранее был зарегистрирован в качестве просителя убежища. Ну ... так дадут - таки ему "убежища"!? Я могу быть спокоен!? Чьо, человек зря в такую даль из Пакистана ехал, что ль!?
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...отказали ему в убежище -- он остался нелегально...
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ИГИЛ (как впрочем ХАМАС и другие псевдоисламские организации) был создан под руководством ГРУшных и ФСБшных кураторов из проходивших в свое время в СССР учебу иракских офицеров.Составивших его костяк.Нет смысла подвергать даже малейшему сомнению вербовку этими спецслужбами если не всех,то львиную долю иракских выпускников советских военных училищ.Особенно после наглядного примера с троянской кобылой Ссученко!Само собой путин действует не напрямую (это было бы примитивно),но через своих агентов в Сети мирового терроризма.Именно он его организует,субсидирует... А когда путину нужны его услуги-тот их выполняет.А путин,само собой,врет о своей типа "непричастности" к любым с ним связям... Точно так же,как в 1970-е созданные Кремлем "Красные бригады" наводили террор в Европе!А Кремль отрицал всякую связь с ними и неизменно выражал им "осуждамс".Не забывая при этом их вооружать,финансировать,тренировать и разрабатывать для них стратегию... И только после крушения СССР во времена Ельцина об этом стало известно.Вывод прозрачен,как слеза ребенка:берзалупенфюрер всея паРаши ничего нового не придумал.Он пользуется старыми наработками своих предшественников.И еще:если хочешь знать,кто стоит за преступлениями-руководствуйся старым римским принципом:"СМОТРИ КОМУ ВЫГОДНО!".
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Загадка русской души» разгадана. …Секрет патологичной агрессивности русских ко всему свету - в отсутствии национальной идентичности. Русские - не народ, а этническо-социальная группа. У них даже нет своего языка, их искусственное креольско-славянское наречие - суррогат. От осознания своей ничтожности русские ненавидят весь мир, пытаются всех избить и изнасиловать и на каждом углу вопят о своём величии. Самый главный культ русских - культ победобесия (дидываивали) - это проявление комплекса национальной неполноценности. Русские ненавидят свободу, независимость, духовность, утончённость, высокую культуру. Если русские какое-то время никого не убивают и насилуют, они начинают себя чувствовать «униженными и оскорблёнными» и их охватывает желание немедленно «встать с колен». Герои и святые русских - насильники и убийцы. Война против Украины продемонстрировала, что 90% русских умственно неполноценны на генетическом уровне (именно такова суммарная популярность Путина, Зюганова и Жириновского и таково количество верящих в антиукраинскую пропаганду). Русские постоянно испытывают желание что-то запретить, задавить, уничтожить. В 21-м веке в России установлен средневековый инквизиторский режим. И установлен он не сверху, а снизу - русское стадо поддерживает борьбу с «мыслепреступлениями» и жаждет расширения запретов. Быть русским - значит быть гопником, недочеловеком, недолюдком. Пока ещё не деградировавшему ничтожному меньшинству русских, которым чудом удаётся сохранять человеческий облик, можно посове…﻿ БОЛЬШЕ здесь http://anti-russian.blogspot.com/2015/04/blog-post_15.html
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