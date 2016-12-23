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Все про:Киев (15650) рынок (380) снос (131)

 Около 150 человек в униформе снесли Харьковский строительный рынок, - активисты. ВИДЕО+ ФОТОрепортаж

В Дарницком районе столицы около 150 человек сносят Харьковский строительный рынок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Натали Сараненко.
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"Харьковский строительный. Сносят. 150 человек", - написала активистка.

Активист Serge Myroniuk опубликовал фото с места событий, подписав его : "Жить по-новому от Кличко-Порошенко".

рынок

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это рейдерство: приехали люди разнесли все киоски", - владельцы снесенных МАФов пикетировали КГГА. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Позже издание ДТП.kiev.ua опубликовало фото уже разгромленного бульдозерами рынка, находящегося на ул. Ревуцкого 40 в Киеве.

рынок

рынок

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Побудують блокпости, по периметру колючий дріт

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Такими методами "власть" в очередной раз показывает всем, что у нас НЕ правовое государство........ ГОПОТА......которая в девяностых Рыбке с Черепом прислуживала.....
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Это был РЫНОК с обустроенной территорией, обустроенными павильонами, даже парковкой!
КОМУ он мешал? Гереге - сбивая цены? Или пидалику? Ведь место у озера можно жирно продать очередному паботу
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По генплану через него проходит прямая дорога в Европу. Без его сноса никак.
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"баррикады,зброя,бронежилеты"..докерувалысь,иппанарот...
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А вот киевляне вчера ночью не оплошали!
"Переодетые в "титушек" полицейские не справились с задачей, были биты и задержаны киевлянами." (подробнее: Полицейские - «титушки» )

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Так вот оказывается откуда титушки берутся! Преступники в погонах! За наши деньги! Отэто выкохали. Командиров под суд и уволить без выходного пособия. А этих - в общую камеру. Там их уже заждались.
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ничего удивительного , , менты подрабатывают , , полицаи по жизни более ничего делать / созидать .не умеют / не хотят , , , только кого то крышевать ,,,
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Украинцы , у вас же не ватные мозги займитесь мелким производством и выгоните с рынков директоров инородцев.Сейчас украинцы меньше покупают новое,а больше ремонтируют старое.
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ты уже занялся мелким производством?
Советчик ....
Х...й из глины не вылепит, а туда же - советует!
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Дебил ты. В том виде в котором существуют рынки, не нужны. Срач, пьянки, завышенные цены, обман, культуру можно и не упоминать. Что в этом хорошего? Если раньше мы пользовались услугами рынка, то теперь, эти помойки, обходим стороной.
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И все магазины нах. закрыть, правда?
Вам, дебилам, какую-то кривую методичку написали
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ай...ай...ай....а кто же это сделал?? А где же была полиция...??
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не очень ,,,макияж в багажнике пепелаца мусорского с удостоверениями работников полиции и пестиками обнаружили
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А за что предпринимателей так? Мешали кому-то...
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Пиндить их , пиндить администрацию. Непонятный беспредел, на фронте наступления а Педро в это время отбор недвижимости учинил.
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Без оружия нельзя. Так бы престрелили парочку остальные бы разбежались
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Ничему Авакова жизнь не учит: пойманные титушки-бандиты оказались сотрудниками МВД http://ua24ua.net/nichemu_avakova_gizn_ne_uchit_poymannie_titushki_banditi_okazalis_sotrudnikami_mvd/
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я не местный, прошу прощения, а это официальный рынок с администрацией или самозахват?
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Это САМОБАЗАР На таких САМОБАЗАРАХ держится "ТАЁЖНЫЙ СОЮЗ"
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От цього я не розумію. Коли зносять МАФи в зоні петрополітену, які продають бухло незаконно - то я тут на 100% підтримую. Коли зносять кіоски, які торгують пивом в порушення закону за 100 м від школи, я це теж розумію.

А тут ж ринок будматеріалів, все акуратно обладнано, він тут давно стояв.

Здається, хтось під шумок боротьби з справді незаконними МАФами вирішує свої бізнесові питання.

Навряд чи це замовили конкуренти з епіцентру, нової лінії і тд. В Епіцентр принципово не ходжу, але в Леруа, наприклад, ціни нижчі, ніж на будівельних базарах. Дійсно дешевий базар тільки один - обойний на кільцевій. Ну і плюс, в маркетах тепло, зручно, є гарантія і вони за потреби приймуть назад залишки будматеріалів по чеку.

Скоріше за все, справа в землі. Забудувати хочуть...
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Идет планомерное уничтожение малого бизнеса! Если бы Кличко новые места еуропейские строил и предлагал переехать-это одно. А так даже Янык боялся действовать!
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За цей ринок не скажу - навряд чи тут пропонували місце в ТЦ.

Але по продуктовим кіоскам знаю, що багатьом власникам пропонували брати в оренду приміщення на 1 поверсі будинків. Взагалі через кризу в Києві пустує десь 40% комерційних приміщень.

Але дуже мало власників кіосків погодилися на це, бо їх МАФи розташовані у набагато вигідніших місцях - біля метро, наприклад. Мій знайомий от погодився, переїхав із кіоска на перший поверх невеличкого ТЦ, але місце вибране рівноцінне щодо кількості покупців.
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Местная власть Харькова хочет опять кусок земли отжать для себя. Посмотрим, что на этом месте построят.
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Не комментируй пожалуйста больше никогда и ни чего на цензоре!!! При чём тут местная власть Харькова??? Это был строительный рынок на Харьковском массиве в Киеве!!! Хотя какая тебе разница, главное в комменте высер сделать...
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винницкий подход к делу, опыт не пропьешь
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Бандюкович со своей шоблой в изгнании,горько рыдает-они даже не мечтали,что так можно творить.Безнаказанно
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Мода спортивных костюмов бандитов отошла, на смену ей пришла униформа.
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