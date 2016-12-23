 Около 150 человек в униформе снесли Харьковский строительный рынок, - активисты. ВИДЕО+ ФОТОрепортаж

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"Харьковский строительный. Сносят. 150 человек", - написала активистка.
Активист Serge Myroniuk опубликовал фото с места событий, подписав его : "Жить по-новому от Кличко-Порошенко".
Позже издание ДТП.kiev.ua опубликовало фото уже разгромленного бульдозерами рынка, находящегося на ул. Ревуцкого 40 в Киеве.
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КОМУ он мешал? Гереге - сбивая цены? Или пидалику? Ведь место у озера можно жирно продать очередному паботу
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"Переодетые в "титушек" полицейские не справились с задачей, были биты и задержаны киевлянами." (подробнее: Полицейские - «титушки» )
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Советчик ....
Х...й из глины не вылепит, а туда же - советует!
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Вам, дебилам, какую-то кривую методичку написали
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А тут ж ринок будматеріалів, все акуратно обладнано, він тут давно стояв.
Здається, хтось під шумок боротьби з справді незаконними МАФами вирішує свої бізнесові питання.
Навряд чи це замовили конкуренти з епіцентру, нової лінії і тд. В Епіцентр принципово не ходжу, але в Леруа, наприклад, ціни нижчі, ніж на будівельних базарах. Дійсно дешевий базар тільки один - обойний на кільцевій. Ну і плюс, в маркетах тепло, зручно, є гарантія і вони за потреби приймуть назад залишки будматеріалів по чеку.
Скоріше за все, справа в землі. Забудувати хочуть...
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Але по продуктовим кіоскам знаю, що багатьом власникам пропонували брати в оренду приміщення на 1 поверсі будинків. Взагалі через кризу в Києві пустує десь 40% комерційних приміщень.
Але дуже мало власників кіосків погодилися на це, бо їх МАФи розташовані у набагато вигідніших місцях - біля метро, наприклад. Мій знайомий от погодився, переїхав із кіоска на перший поверх невеличкого ТЦ, але місце вибране рівноцінне щодо кількості покупців.
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