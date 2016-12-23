 Около 150 человек в униформе снесли Харьковский строительный рынок. Активисты строят баррикады (обновлено). ВИДЕО+ ФОТОрепортаж





Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Наталия Сараненко.

"Харьковский строительный. Сносят. 150 человек", - написала активистка.



Загрузка видео...

Загрузка видео...

Активист

опубликовал фото и видео с места событий, подписав его : "Жить по-новому от Кличко-Порошенко".

Дальнейшие события переросли в открытое противостояние между активистами и людьми, сносившими рынок:

Фото предоставил Сергей Еременок.

Ранее предприниматели Строительного рынка "Харьковский" заявляли о готовящемся нападении титушек на них.



Напомним, продолжается конфликт между предпринимателями рынка "Харьковский" в Киеве и администрацией рынка в лице ООО "Козак".



Предприниматели Строительного рынка "Харьковский" (ул. Ревуцкого, 40) на столичном массиве Позняки заявляют о давлении со стороны администрации рынка и намерении возвести жилищный комплекс на месте рынка и близлежащего озера Лебединое.

