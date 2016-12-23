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Все про:Киев (15667) рынок (386) снос (133) строительство (1624)

 Около 150 человек в униформе снесли Харьковский строительный рынок. Активисты строят баррикады (обновлено). ВИДЕО+ ФОТОрепортаж

В Дарницком районе столицы около 150 человек сносят Харьковский строительный рынок (ул. Ревуцкого 40).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Наталия Сараненко.

"Харьковский строительный. Сносят. 150 человек", - написала активистка.
Загрузка видео...
Дальнейшие события переросли в открытое противостояние между активистами и людьми, сносившими рынок:
Загрузка видео...

Активист Serge Myroniuk опубликовал фото и видео с места событий, подписав его : "Жить по-новому от Кличко-Порошенко".

рынок

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это рейдерство: приехали люди разнесли все киоски", - владельцы снесенных МАФов пикетировали КГГА. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

радиорынок

радиорынок

радиорынок

Фото предоставил Сергей Еременок.

Ранее предприниматели Строительного рынка "Харьковский" заявляли о готовящемся нападении титушек на них.

Напомним, продолжается конфликт между предпринимателями рынка "Харьковский" в Киеве и администрацией рынка в лице ООО "Козак".

Предприниматели Строительного рынка "Харьковский" (ул. Ревуцкого, 40) на столичном массиве Позняки заявляют о давлении со стороны администрации рынка и намерении возвести жилищный комплекс на месте рынка и близлежащего озера Лебединое.

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Насчет "тогашей " спорить не стану, но лино мне этот рынок, с моента своего образования, никогда не мешал, если кого то беспокоит, это его личная проблема. А меня лично подза..бала эта застройка .Рынок это плохо, а спортлайф меред окнами людей впердолить это нормально, во двор не въехать, из двора не выехать из-за толы желающих оздоровиться. Дворов реально не осталось, эти чинуш никак ненажрутся, все мало им. К днепру скоро не подойдешь.Вместо того, что бы сквер сделать впиз...ли эти бестолковые свечки перед дарницкой администрацией. Предприниматели всем мешают, зато пидрашеновские магазины всегда на месте. Этих застойщиков у власти давно пора стелять. То, что рынок валят, к бабке не ходи, хороший земельный участок виной. И этим скотам, состоящим в прямом сговоре с влатью, пофиг судьбы работающих там и их семей, главное карманнабить. Доевростроились по Познякам не проехать, возле парка не припарковаться, достало уже.
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Раз мусарня не справляется с проблемой титушек,так может с ветеранов добробатов создать подразделение и навешивать по полной этим любителям легкого заработка.Я так думаю...
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Живу недалеко от рынка, вроде нормальный и полезный рынок, но знаю точно что владельцы точек больше несли директору рынка чем платили налоги, и сносят не весь рынок а несчастные 3-4 ряда (пока-что)
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а ещё лучше бы снесли всё нахрен у метро и в самом переходе в метро, невозможно пройти, всё в торгашах
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согласен с тобой,пиши адрес,выезжаем,ты же легко прокормишь пару сотен семей,да???
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Рынки это херня!
За два месяца в центре три старинных дома снесли ради постройки говностроев!
И говнострой,на Бехтеревском,который даже при рыгах заморозили,признав что переборщили,месяц назад начали активно строить!
Центру Киева пришла полная жопа.Вместо исторических зданий будет сплошная Жлоболонь!
Я уже молчу о том,что ценр не рассчитан,на такую застройку,просто здесь нет такой инфраструктуры и транспортных развязок как на новых массивах!
Ну кого выбрали,тот и рулит!
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и ваши снесут,не парьтесь,рынки это херня,но с них все только начинается
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Да, не думал, что боксер настолько туп. Присылать титушню в столице на разгром - это раскачивать беспредел.
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Есть собственники (арендаторы) земли - это ООО Козак. Они вправе использовать земельный участок согалсно договора аренды и технической документации. Остальные все (протестующие) - просто захватили то, что им не принадлежит и строят из себя жертв-патриотов.
В Пекине власти этой страны при реконструкции старой части города просто предупредили владельцев магазинов, кафешек и прочих заведений о том, что будут сносить здания такого-то числа. И все. Все съехали, а не успел - армия и милиция очень ускоряли процесс.

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а озеро засыпать законно ? а деревья вырубывать законно ? а котеджи строить вдоль всего Днепра законно,? пускай дворцы чиновников посносят на берегах Днепра .
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зачем херню нести?? или вы не понимаете--нельзя самозахватом поставить палатку и торговать с нее,не узаконив должным образом.
у каждого предпринимателя имеется документ с правом на торговлю на данном рынке в определенной палатке,выданный властями города. как правило,палатки строит арендодатель за счет арендатора и такая палатка стоит от 2-х до 5-ти штук зеленых
а теперь арендодатель(хозяин земли) вдруг решил послать всех нахер,ибо ему предложили хорошие откупные за право строительства на данной территории
возможно,хозяева палаток и не правы согласно договоров аренды--ведь никто не давал им пожизненной гарантии права торговли на данной территории
но и вести себя так по скотски с предпринимателями не позволительно никому--даже челу с отбитыми мозгами
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Ответ автору видео, а ті в курсе что ты незаконно занял территорию?
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вот обьясни мне--каким образом можно незаконно занять территорию,поставить палатку или киоск и вести с него законную торговлю,исправно уплачивая налоги в казну??
тебе не кажется,что рожавшая женщина не может считаться девственницей??
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а ну введи меня в курс ,законник))) а нахуя я тебе налоги плачу,на твою пенсию ,на мусоров что твою жопу охраняют,на хрена за землю плачу,за свет,за все,они ж незаконны,значит и башлять не надо,греби себе бабло лопатой,а хули,ты ж один хрен вечно чем то недоволен
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Уже заплакали за Януковичем?
Так зовите его обратно- только вряд ли он вас захочет))
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кто те сказал,что плачем за папаредниками??
мы скоро и этих погоним вслед за теми--и поверь,если и будем сожалеь,то лишь о зря упущенном времени
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Прогнать дело нехитрое)
Только кто же даст гарантию, что следующие будут лучше, чем эти?
Нужно не гнать- нужно заставить их жить по законам, а не по понятиям
Да и никто больше не позволит никого гнать- слишком много денег вбухали в Украину из-за бугра и , естественно , под гарантии спокойствия
Так что забыть придется за перевороты
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господа! Посмотрел видео.
И,что? Мне заплакать?
Вся страна превращена в помойку!!! Везде на тротуарах,незаконные МАФы.
Налоги не платят. Захватывают городские территории,а потом еще и наглость имеют заявлять,что мол обеспечьте нас,а потом сносите.
Господа! Вон обьявления,требуются рабочие. На заводы,фабрики,фермы.
Идите и работайте.
Знаю,что вам не понравится.
Но вот у меня во дворе,на нашей придомовой территории,поставлены два киоска.
Мы в суд. Суд вынес решение,киоски незаконны!!!

И вот два этих незаконных киоска,стоят уже два года. Теперь к ним прибавилось еще два.
И так по всей стране. Порядка просто нету. Якакая на хрен Европа?
Вы там попробуйте незаконно киоск установить....по миру пустят.
А здесь можно. Открыл кафе,огляделся,потом сделал пристройку на тротуар.
И вот с одной стороны пристройка,а с другой незаконно припаркованные авто.
Ну и как пешеходам ходить? По проезжей части?
А собачек не хотите зарегистрировать и налог заплатить? Нет? Никто не хочет?
А дерьмо собачье за вашими псинами кто убирать должен?
Сплошное скотство!!
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https://goo.gl/OiINzp

тільки ніхто не хоче працювати руками, краще перепродавати те, що зробили руками китайці.
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берем и читаем первые предложения работы, подряд

1)
В производственную компанию требуется разнорабочий на постоянную работу.
Требования: опыт работы с пленкой оракал, композитом, акрилом, пластиком, умение пользоваться ручным и электроинструментом.

2)
В связи с расширением штата открывает вакансию РАЗНОРАБОЧИЙ на производство (обивка, сборка мебели, поклейка поролона).
Условия работы:опыт по сборке, обивки мебели приветствуется;

3) Рабочий на производство "Электролюкс" в Польшу
до 50 лет

4) Рабочий в колбасный цех в Польшу

5) Рабочий на производство оконной фабрики "Rehau", "Veka", "Salamander" за границу

6) Крупная производственная компания в связи с развитием объявляет набор на следующие специальности: волочильщик кабеля, скручивальщик, перематывальщик, упаковщик, водитель погрузчика. Рассматриваются кандидаты как с опытом работы, так и молодые специалисты с дальнейшим обучением и карьерным ростом.
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теперь вопросы: где искать работу людям в 40-50-60 лет не по специальности? кто в них будет вкладывать деньги. Есть и другие вопросы. Но пока что - этот
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сержик, они тебе не про это говорят, а про то, что - НЕ ТРЕБА СКИГЛИТИ !...
Ну и далее по тексту. Чуешь, откуда ветер дует ?
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Бьют и плакать не дают.
Мне плевать на пособника Порошенко Путина и его ветер из Дыры.
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гайджин,не тупи

думается,тебе известно,что без разрешения в твоем( и моем) городе может разве что собака по...ть
а каждый установленный маф имеет своего покровителя,давшего разрешение на его установку
и новая власть вместе со сносом незаконных мафов должна называть имена покровителей и наказывать оных вплоть до тюрьмы.
хотя о чем это я--не эта власть
как она сама себя посадить может?
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"... Господа! Вон обьявления,требуются рабочие. На заводы,фабрики,фермы.
Идите и работайте ..."
М-да, где-то я уже это слышал !
ААА ! ВСПОМНИЛ ! Вот тут - Не треба скиглити ...
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Знайомі мають великий будівельний магазин,клеї на плитку в них на 5 гривень дешевші як в Епіцентрі,прийшли поставщики і сказали підняти ціну,а якщо ні то поставок більше не буде бо так вимагає Епіцентр. Завтра нас всіх як стадо загорніть в торгові центри і будуть дерти три шкури,тому треба боротись
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Это уничтожение малого бизнеса в угоду олигархам - тварям .работы нету , зарплаты мизерные , через коммунальные тарифы отбираюьт у народа последние копейки . = фашисты у власти устраивают в Украине очередной голодомор . уничтожают народ . .
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Кличко кум Игоря Бакая - ворюги казнокрада ограбившего Украинский народ вместе с Кучмой через Нафтогаз Украины на миллиарды долларов .пускай расскажет виталька как его спонсировали бакай и рыбка . на какие деньги он жировал .
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ребьята с рынка , завтра подойдёт подмога человек 70 будет .
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вежливые зеленые человечки в столице? квакваков фу
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А, всех этих(титушек), силами официальной милиции отх...ить слабо?!. Глядишь и этих радетелей "русского мира" на постсоветском пространстве и уменьшилось бы!!!
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Там будет жилой комплекс Лебединный.Возле гавноозера Лебединое.Когда застраивали массив через каскад озер на Позняках и Осокорках через них сливали фикалии в Днепр.
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"Життя панавому" строит в Украине новый совок. Чтобы никакого предпринимательства и среднего класса, всех загнать на свои заводы и торговые центры. И платить рабам 200 баксов зарплаты чтобы на еду хватало. Вот какое "Життя панавому" от параши!
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при совке было бесплатное образование, обучение, медицина. много средств тратили на оборонку, это совок и убило.
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При этом это бесплатное образование высшее заканчивалось работой на оборонке в основной массе своей и нищенской зарплатой инженгра под пенсию со всеми льготами редко кто получал 200 р
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ну если мерять колбасой, хлебом и бензином. в совке за 200 рублей можно было купить
- 1000 буханок хлеба, или 100 кг колбасы, или 300 литров бензина.
сейчас на наши 5000 грн
- 500 буханок, 50 кг колбасы, или 50 л бензина
при этом 5000 зарплаты сейчас, это считай почти миллионер
а зубы бесплатно уже не полечишь.
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