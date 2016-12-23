 Около 150 человек в униформе снесли Харьковский строительный рынок. Активисты строят баррикады (обновлено). ВИДЕО+ ФОТОрепортаж

"Харьковский строительный. Сносят. 150 человек", - написала активистка.
Дальнейшие события переросли в открытое противостояние между активистами и людьми, сносившими рынок:
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Активист Serge Myroniuk опубликовал фото и видео с места событий, подписав его : "Жить по-новому от Кличко-Порошенко".
Ранее предприниматели Строительного рынка "Харьковский" заявляли о готовящемся нападении титушек на них.
Напомним, продолжается конфликт между предпринимателями рынка "Харьковский" в Киеве и администрацией рынка в лице ООО "Козак".
Предприниматели Строительного рынка "Харьковский" (ул. Ревуцкого, 40) на столичном массиве Позняки заявляют о давлении со стороны администрации рынка и намерении возвести жилищный комплекс на месте рынка и близлежащего озера Лебединое.
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За два месяца в центре три старинных дома снесли ради постройки говностроев!
И говнострой,на Бехтеревском,который даже при рыгах заморозили,признав что переборщили,месяц назад начали активно строить!
Центру Киева пришла полная жопа.Вместо исторических зданий будет сплошная Жлоболонь!
Я уже молчу о том,что ценр не рассчитан,на такую застройку,просто здесь нет такой инфраструктуры и транспортных развязок как на новых массивах!
Ну кого выбрали,тот и рулит!
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В Пекине власти этой страны при реконструкции старой части города просто предупредили владельцев магазинов, кафешек и прочих заведений о том, что будут сносить здания такого-то числа. И все. Все съехали, а не успел - армия и милиция очень ускоряли процесс.
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у каждого предпринимателя имеется документ с правом на торговлю на данном рынке в определенной палатке,выданный властями города. как правило,палатки строит арендодатель за счет арендатора и такая палатка стоит от 2-х до 5-ти штук зеленых
а теперь арендодатель(хозяин земли) вдруг решил послать всех нахер,ибо ему предложили хорошие откупные за право строительства на данной территории
возможно,хозяева палаток и не правы согласно договоров аренды--ведь никто не давал им пожизненной гарантии права торговли на данной территории
но и вести себя так по скотски с предпринимателями не позволительно никому--даже челу с отбитыми мозгами
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тебе не кажется,что рожавшая женщина не может считаться девственницей??
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Так зовите его обратно- только вряд ли он вас захочет))
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мы скоро и этих погоним вслед за теми--и поверь,если и будем сожалеь,то лишь о зря упущенном времени
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Только кто же даст гарантию, что следующие будут лучше, чем эти?
Нужно не гнать- нужно заставить их жить по законам, а не по понятиям
Да и никто больше не позволит никого гнать- слишком много денег вбухали в Украину из-за бугра и , естественно , под гарантии спокойствия
Так что забыть придется за перевороты
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И,что? Мне заплакать?
Вся страна превращена в помойку!!! Везде на тротуарах,незаконные МАФы.
Налоги не платят. Захватывают городские территории,а потом еще и наглость имеют заявлять,что мол обеспечьте нас,а потом сносите.
Господа! Вон обьявления,требуются рабочие. На заводы,фабрики,фермы.
Идите и работайте.
Знаю,что вам не понравится.
Но вот у меня во дворе,на нашей придомовой территории,поставлены два киоска.
Мы в суд. Суд вынес решение,киоски незаконны!!!
И вот два этих незаконных киоска,стоят уже два года. Теперь к ним прибавилось еще два.
И так по всей стране. Порядка просто нету. Якакая на хрен Европа?
Вы там попробуйте незаконно киоск установить....по миру пустят.
А здесь можно. Открыл кафе,огляделся,потом сделал пристройку на тротуар.
И вот с одной стороны пристройка,а с другой незаконно припаркованные авто.
Ну и как пешеходам ходить? По проезжей части?
А собачек не хотите зарегистрировать и налог заплатить? Нет? Никто не хочет?
А дерьмо собачье за вашими псинами кто убирать должен?
Сплошное скотство!!
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тільки ніхто не хоче працювати руками, краще перепродавати те, що зробили руками китайці.
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1)
В производственную компанию требуется разнорабочий на постоянную работу.
Требования: опыт работы с пленкой оракал, композитом, акрилом, пластиком, умение пользоваться ручным и электроинструментом.
2)
В связи с расширением штата открывает вакансию РАЗНОРАБОЧИЙ на производство (обивка, сборка мебели, поклейка поролона).
Условия работы:опыт по сборке, обивки мебели приветствуется;
3) Рабочий на производство "Электролюкс" в Польшу
до 50 лет
4) Рабочий в колбасный цех в Польшу
5) Рабочий на производство оконной фабрики "Rehau", "Veka", "Salamander" за границу
6) Крупная производственная компания в связи с развитием объявляет набор на следующие специальности: волочильщик кабеля, скручивальщик, перематывальщик, упаковщик, водитель погрузчика. Рассматриваются кандидаты как с опытом работы, так и молодые специалисты с дальнейшим обучением и карьерным ростом.
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Ну и далее по тексту. Чуешь, откуда ветер дует ?
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Мне плевать на пособника Порошенко Путина и его ветер из Дыры.
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думается,тебе известно,что без разрешения в твоем( и моем) городе может разве что собака по...ть
а каждый установленный маф имеет своего покровителя,давшего разрешение на его установку
и новая власть вместе со сносом незаконных мафов должна называть имена покровителей и наказывать оных вплоть до тюрьмы.
хотя о чем это я--не эта власть
как она сама себя посадить может?
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Идите и работайте ..."
М-да, где-то я уже это слышал !
ААА ! ВСПОМНИЛ ! Вот тут - Не треба скиглити ...
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- 1000 буханок хлеба, или 100 кг колбасы, или 300 литров бензина.
сейчас на наши 5000 грн
- 500 буханок, 50 кг колбасы, или 50 л бензина
при этом 5000 зарплаты сейчас, это считай почти миллионер
а зубы бесплатно уже не полечишь.
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