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 Нардеп от БПП Недава прямым текстом защищает Иванющенко: Блок Порошенко превращается в Блок Юры Енакиевского, - Фирсов. ВИДЕО

Нардеп (БПП) Олег Недава прямым текстом защищает наиболее одиозного деятеля Партии регионов из окружения Януковича Юрия Иванющенко, и никто из фракции на это не отреагировал.

Об этом в своем блоге на УП написал экс-нардеп Егор Фирсов, передает Цензор.НЕТ.

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"Я посмотрел это видео почти сразу после того, как оно появилось. Но специально долго ничего не писал. Ждал реакции своих бывших коллег по фракции. Думал:ну не может же такого быть, чтобы депутат от фракции президента защищал Юрия Иванющенко, и никто на это не отреагировал. Но нет. Ничего. Тишина. Депутат из Углегорска Олег Недава прямым текстом защищает наиболее одиозного деятеля Партии регионов из окружения Януковича. Да так защищает, что можно живот надорвать. Оказывается, у нас главные негодяи - это Шабунин и Лещенко, а Юра Енакиевский - ни в чем не виноват. Он вообще очень порядочный человек, которого Недава будет защищать в европейских судах", - прокомментировал Фирсов заявление Недавы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутат от БПП Недава собрал группу и фактически занимается шантажом, защищая интересы Иванющенко, - Чорновол

"В 2014 году ни у кого из Блока Петра Порошенко язык не повернулся бы так сказать. Потому что была еще слишком свежа память о расстреле митинга, потому то люди умирали под пулями за то, чтобы таких, как Юра Енакиевский - никогда больше не было в политике. Но вот проходит время, и сначала его "шестерка" оказывается во фракции президента, а со временем еще и рот начинает открывать. И вот уже у нас те, кто боролся против режима Иванющенко-Януковича - негодяи, а сам Иванющенко - кристально чистый бизнесмен. Это пробитое дно, друзья. И не потому, что нашелся такой вот Недава, который публично плюнул в идеалы людей, принимавших участие в революции, а затем поверивших Порошенко. Катастрофа в том, что никто из нардепов, кроме Сергея Лещенко, ничего не сказал. Никого не смущает, что Блок Петра Порошенко превращается в Блок Юры Енакиевского", - добавил экс-нардеп от БПП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор подтвердил, что ордер Интерпола на задержание Иванющенко отменен. Арест на имущество еще сохраняется, - Бутусов

"Недава - не случайный человек, он достаточно близок к самому Порошенко. Поэтому они и старались саботировать международный розыск Иванющенко. Недава прошел в Раду по огрызку оккупированного мажоритарного округа N53. Журналисты не раз публиковали информацию, о том, что Недава связан с Иванющенко. Теперь же он открыто стал защищать енакиевского авторитета. Слияние БПП и ПР идет полным ходом. Думаю, Скоро нас ждет возвращение и других "донецких патриотов". Фракция БПП запросто лишила мандатов меня и Николая Томенко. Не за коррупцию, а просто за позицию, которая была не угодна Порошенко. Но при этом никого не коробит, что во фракции сидит человек Иванющенко. Значит, такая эта фракция, и мне там нечего делать. Если бы я и не вышел из фракции раньше, все равно пришлось бы сделать это сейчас. Пользуясь случаем. в очередной раз хочу попросить у граждан прощение за то, что я имел отношение к БПП", - резюмировал Фирсов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фирсов: "Вилкул открыто мне угрожал у Шустера. Предупредил, что мне не будет покоя"
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Народ має допомогти Верховні Раді та Президенту достроково скласти повноваження!
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та поймите.в бпп попали строго за бабки воры и проходимцы вроде порошенко
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это так ваше гагаузко-молдавское собрание решило?а к украине вы каким боком?
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каждый день люди ждут какую еще новинку выкинут злодеи свиньи
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Петя полагает что Украину он "национализировал" как Приват вот такие ублюбдки проститутки и физдят в защиту убийц воров в законе а может сам Пеця у нас "коронованный" и в "авторитете" --а народ не в курсах??!!!
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Неа, они ждут темы об очередном сенсационном задержании двух блоков сигарет.)))
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Они сюда не налетают! Им бы что-то про Савченко или Тимошенко.
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З бєпєпє все стаоло ясно ще коли вони на виборах ригів до себе понабирали.

А яку довіру мали в 2014, які шанси щось змінити. Але ні, краще просто присмоктатись до корита і далі обкрадати цю країну. ((
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То,что порох и его окружение бандиты и воры уже давно не открытие.Они просто флаги поменяли с рыговских на соевые.Номерные троляки стецька песню про агентов кремля и какой петруха молодец запевай)))
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подумаешь нашелся один не хороший человек во фракции,остальные же как на подбор порядочные люди...
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[Задача Порошенко - любой ценой удержаться еще один год, - Виктор Небоженко] хорошо, посмотри! http://uainfo.org/blognews/1482480527-zadacha-poroshenko---lyuboy-tsenoy-uderzhatsya-eshche-odin-god--.html
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и правильно...должны произойти необратимые изменения,шоб никакая оппа,никакая йуляха не могли все вернуть взад .и я его в этом поддерживаю
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Молодця! Можеш взяти ще чоколатку, заслужив!
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я так понял,ты в шоколадной иерархии выше меня стоишь? что рапоряжаешься,кому взять шоколадку,а кто и так перебьется.кладовщик шоле?а чего под зраду маскируешься тогда?
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Вернуть в зад что? Юра Енакиевский как рулил, так и рулит - ничего в этом плане не поменялось, порохобот.
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а у тебя и не поменяется...прграмма вкладывается гэбнявыми методичками .пора бы уже изучить собственный процессор...
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По методичкам у нас работаешь ты, порохобот.
Никогда ни единого слова критики власти, зализал уже барыге жопу до блеска.
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Небоженко давно работает на бзЮльку!
Он озвучивает её самые тайные желания!

Хе, вспомнил, как нам с экранов, прошлым летом, люди с серьёзными лицами, прогнозировали не только парламентские, но и президентские выборы на осень.
АУ! ВЫБОРЫ! ГДЕ ВЫ?

ГДЕ ТРЕТЬИ МАЙДАНЫ????

Зарифмуете сами...
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Чорновол твой выход.Де ты дилась?Ты ж так любишь Юру
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Барыга продолжил начатое еще кравчуком укрепление власти уголовной пейсатой-олигархии.Стана захвачена преступниками поэтому и парии и и чиновники это их сторонники,помощники и партнеры.Обидно что украинцы потеряли совесть, честь и гордость и молчат и служат пейсатой наволочи. Позор такой гнилой нации.
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превращается? нихрена он не превращается. блок пэтиных пидарасов всегда был перекрашенным рыгосбродом.
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Стемніло знов. Вовки завили.
З гробів вилазять бісюки.
Зуби скалять через либу.
Точать свої драпаки.
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Зрадофильская тема.

Кто ещё слушает этого барыгу - Фирсова?!
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А при чём здесь Фирсов, на ролике же не он, а депутана из БэПэПэ)))
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А ты чукча телепат (от слова тэлипаты) знаешь о чём писал другой пользователь)))) Или это тоже твой аккаунт
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я вобще то констнТу писал, или это тоже твой аккаунт?
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Фирсов один из немногих порядочных людей, которые имели отношение к БПП.

Таковых там крайне немного - в основном - погань вроде Недавы, Кононенко и тд.
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Фирсов - один из многих барыг в кодле Коломойского!
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Барыга у нас президентом работает. А в БПП у него не просто барыги, а откровенные бандиты вроде Кононенко и махровые взяточники вроде Березенко.

Фирсов там самым честным был - остальные - много хуже.
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2007 - 2012 - директор по внешнеэкономической деятельности, ООО «Объединенная грузо-транспортная компания», г. Енакиево, Донецкая область.
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тоже внимательно посмотрел ролик,как и фирсов...так и не понял,на какой именно секунде недава защищает иванющенко...фирму в которой он работал-защищает,себя-защищает...вот и все.а вот фирсов защищает шабунина и серлеща,очень явно .
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Ти спершу шоколаднийхуй з рота витягни, щоб очі відкрилися.
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Це тобі Барига так сказав? І він правий, бо ти сам свою макітру настромив на його...
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ну, в конце сказал же: "Мне придется защищать Иванющенко, хочу я этого или нет"
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так може то обвинителей липовых надо трясти?не,не приходит такое в голову?
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не впрягайтесь на защиту этих донецких, при вашей нелюбви к Лещенко и прочим, я уж по морде лица и стилистике речи могу понять, кто этот Недава, но это ваше дело и не мне вам указывать
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Сколько еще нужно компромата на бпп и самого пп? Все уже просто привыкли и смирились, что Порошенко - это усовершенствованная модель януковоща. Если он пережил скандал с фирташем, с панамскими офшорами, с незадекларированной дачкой в испании, с обвинениями онищенко- разве может ему навредить защита его людьми иванющенко
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а вы иначе не можете...у вас рацион такой-жрать только зраду
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А вы, бедный, и не спите, и не едите, все пашете. Смотрите, не сгорите на работе. Пэдро все равно не оценит вашей преданности.
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Ну, для вас, даунов, и надпись на заборе - компромат!
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Порошенко ТОЖЕ утратил возможность стать Президентом. Жадность фраера сгубила. Останется в истории, как и другие - президентишком.
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В истории Украины он останется последней гнидой, а в истории нынешней укрожопы, не знаю.
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Полный п...ц!!! Послушать -так скоро выдадим компенсацию Енакиевскому. Но вот что хреново-доказательная база слаба и это факт. Поневоле вспоминаешь Колесникова. Луцик орал дохрена а в результате пшик. Так в чем дело то: не хотим или не умеем? Я так мыслю, что и то, и другое.. Позорники...
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Про гниду парашенка и его шакалов в зраде все было давно понятно, удивляться нечему.
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Лишенный статуса депутатской неприкосновенности нардеп Сергей Мельничук 9 июня 2015 года в эфире Еспресо.TV, подконтрольного нардепу Княжицкому (Народный фронт) сделал видео-признания, в котором продемонстрировал удостоверение с двуглавым орлом и фото Недавы Олега.
«Корочкой» оказалось удостоверение российской общественной организации «Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка»
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**
Он был доверителем титульной нации.
Но, очень уж мало в нем от украинца.
Сломался солдатик на инаугурации.
Наверно, хотел от греха, застрелиться.

Загреб булаву в свои цепкие лапы
И начался бизнес державный у Пети.
Тогда от народа не прятал он папы
И были доступными Петины дети.

На улицах он появлялся без танка.
И, даже, мелькал иногда на Майдане.
Красивая женушка - американка,
Казалось, добро раздавать не устанет.

Теперь он страну превратил в резервацию
И, вместо семьи, окруженный спецназом,
Дает прикурить этой титульной нации.
Ах, где же ТОГДА был украинский разум?...
(стихотворение полностью: Петя всех боится )

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Енакиевский, возможно, один из самых серьёзных криминальных авторитетов..Поговаривают, что даже давал по морде "овощу" в бытность того президентом..
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Ну і що що захищає! Головне при владі нема проекту Кремля - ВО Свободи з Тягнибоком, які у всьому винні!

Правда, порохолюбителі?!
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Фирсов такой наивный, как будто не знал, что однотуровый порося основатель партии рыговских воров. И почти все в его блоке в раде - воры, взяточники, жулики и мрази. Давно ясно, что ВСЯ наша власть - воровская банда, которая пришла не поднимать и управлять страной, а грабить и набивать собственные карманы на поколения вперед. Пока мы не снесем нахер всю эту паршивую стаю воровских макак, не пересажаем или не перевешаем, не будет в нашей многострадальной стране ничего хорошего. Сами они не уйдут, но будут очень красиво смотреться красивыми предновогодними гроздьями на фонарях
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