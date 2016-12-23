 Нардеп от БПП Недава прямым текстом защищает Иванющенко: Блок Порошенко превращается в Блок Юры Енакиевского, - Фирсов. ВИДЕО

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"Я посмотрел это видео почти сразу после того, как оно появилось. Но специально долго ничего не писал. Ждал реакции своих бывших коллег по фракции. Думал:ну не может же такого быть, чтобы депутат от фракции президента защищал Юрия Иванющенко, и никто на это не отреагировал. Но нет. Ничего. Тишина. Депутат из Углегорска Олег Недава прямым текстом защищает наиболее одиозного деятеля Партии регионов из окружения Януковича. Да так защищает, что можно живот надорвать. Оказывается, у нас главные негодяи - это Шабунин и Лещенко, а Юра Енакиевский - ни в чем не виноват. Он вообще очень порядочный человек, которого Недава будет защищать в европейских судах", - прокомментировал Фирсов заявление Недавы.
"В 2014 году ни у кого из Блока Петра Порошенко язык не повернулся бы так сказать. Потому что была еще слишком свежа память о расстреле митинга, потому то люди умирали под пулями за то, чтобы таких, как Юра Енакиевский - никогда больше не было в политике. Но вот проходит время, и сначала его "шестерка" оказывается во фракции президента, а со временем еще и рот начинает открывать. И вот уже у нас те, кто боролся против режима Иванющенко-Януковича - негодяи, а сам Иванющенко - кристально чистый бизнесмен. Это пробитое дно, друзья. И не потому, что нашелся такой вот Недава, который публично плюнул в идеалы людей, принимавших участие в революции, а затем поверивших Порошенко. Катастрофа в том, что никто из нардепов, кроме Сергея Лещенко, ничего не сказал. Никого не смущает, что Блок Петра Порошенко превращается в Блок Юры Енакиевского", - добавил экс-нардеп от БПП.
"Недава - не случайный человек, он достаточно близок к самому Порошенко. Поэтому они и старались саботировать международный розыск Иванющенко. Недава прошел в Раду по огрызку оккупированного мажоритарного округа N53. Журналисты не раз публиковали информацию, о том, что Недава связан с Иванющенко. Теперь же он открыто стал защищать енакиевского авторитета. Слияние БПП и ПР идет полным ходом. Думаю, Скоро нас ждет возвращение и других "донецких патриотов". Фракция БПП запросто лишила мандатов меня и Николая Томенко. Не за коррупцию, а просто за позицию, которая была не угодна Порошенко. Но при этом никого не коробит, что во фракции сидит человек Иванющенко. Значит, такая эта фракция, и мне там нечего делать. Если бы я и не вышел из фракции раньше, все равно пришлось бы сделать это сейчас. Пользуясь случаем. в очередной раз хочу попросить у граждан прощение за то, что я имел отношение к БПП", - резюмировал Фирсов.
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А яку довіру мали в 2014, які шанси щось змінити. Але ні, краще просто присмоктатись до корита і далі обкрадати цю країну. ((
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Никогда ни единого слова критики власти, зализал уже барыге жопу до блеска.
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Он озвучивает её самые тайные желания!
Хе, вспомнил, как нам с экранов, прошлым летом, люди с серьёзными лицами, прогнозировали не только парламентские, но и президентские выборы на осень.
АУ! ВЫБОРЫ! ГДЕ ВЫ?
ГДЕ ТРЕТЬИ МАЙДАНЫ????
Зарифмуете сами...
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З гробів вилазять бісюки.
Зуби скалять через либу.
Точать свої драпаки.
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Кто ещё слушает этого барыгу - Фирсова?!
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Таковых там крайне немного - в основном - погань вроде Недавы, Кононенко и тд.
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Фирсов там самым честным был - остальные - много хуже.
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всему своё время..
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«Корочкой» оказалось удостоверение российской общественной организации «Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка»
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Он был доверителем титульной нации.
Но, очень уж мало в нем от украинца.
Сломался солдатик на инаугурации.
Наверно, хотел от греха, застрелиться.
Загреб булаву в свои цепкие лапы
И начался бизнес державный у Пети.
Тогда от народа не прятал он папы
И были доступными Петины дети.
На улицах он появлялся без танка.
И, даже, мелькал иногда на Майдане.
Красивая женушка - американка,
Казалось, добро раздавать не устанет.
Теперь он страну превратил в резервацию
И, вместо семьи, окруженный спецназом,
Дает прикурить этой титульной нации.
Ах, где же ТОГДА был украинский разум?...
(стихотворение полностью: Петя всех боится )
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Правда, порохолюбителі?!
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