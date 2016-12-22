 Мы заняли стратегически важные позиции. Боевики два раза пытались их отбить, - комбриг 54-й бригады Горбатюк. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Громадського ТБ рассказал командир 54-й бригады ВСУ Владимир Горбатюк, пояснив стратегическую важность занятых позиций.
"Противник пошел на наши позиции с целью захвата господствующей высоты. Было решение после отражения их неудачной атаки на их плечах выйти на их позиции. Что нам дал выход на их позиции? С тех позиций, которые мы сейчас удерживаем они постоянно вели обстрел в левый и правый фланг", - сказал он.
По его словам, на данный момент погибли 6 украинских бойцов.
"У нас были периодически потери "двухсотыми" и "трьохсотыми". Так потери и сейчас у нас есть - 6 погибших. Я их подтверждаю. Но на той стороне потери противника в четыре раза больше, потому что они наступали. Но эти позиции, которые мы заняли они являются стратегическими", - рассказал комбриг.
Он также добавил, что именно с этих позиций, является господствующей высотой, постоянно велись обстрелы по позициям ВСУ.
"Но мы сейчас приняли эти позиции, с которых нас обстреливали. Противник сейчас не может с этим смириться - с потерей их позиций. Сегодня было два штурма, которые мы отбили. Потому что и высота является для него стратегически важной", - подытожил командир 54 бригады.
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Много чести для тебя,гондонище.
Та й не зрозумієш ти ні біса,помилка післяглодової акушерки.
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Теперь линия фронта отодвинулась, и обстреливать уже не получится.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах ВСУ нет, однако 11 наших воинов получили ранения. Эти санитарные потери ВСУ понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов", - рассказал он. Источник: http://censor.net.ua/n420552
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