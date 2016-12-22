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 Мы заняли стратегически важные позиции. Боевики два раза пытались их отбить, - комбриг 54-й бригады Горбатюк. ВИДЕО

Боевики в течение 22 декабря дважды атаковали, пытаясь вернуть позиции, которые недавно заняли украинские военные на Светлодарской дуге вблизи поселка Луганское.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Громадського ТБ рассказал командир 54-й бригады ВСУ Владимир Горбатюк, пояснив стратегическую важность занятых позиций.



"Противник пошел на наши позиции с целью захвата господствующей высоты. Было решение после отражения их неудачной атаки на их плечах выйти на их позиции. Что нам дал выход на их позиции? С тех позиций, которые мы сейчас удерживаем они постоянно вели обстрел в левый и правый фланг", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Идет бой постоянный. Арта работает без остановки. Есть раненые", - бойцы ВСУ о ситуации на светлодарской дуге. ВИДЕО

По его словам, на данный момент погибли 6 украинских бойцов.

"У нас были периодически потери "двухсотыми" и "трьохсотыми". Так потери и сейчас у нас есть - 6 погибших. Я их подтверждаю. Но на той стороне потери противника в четыре раза больше, потому что они наступали. Но эти позиции, которые мы заняли они являются стратегическими", - рассказал комбриг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток боевики дважды пытались штурмовать позиции украинской армии: провокации на Светлодарской дуге продолжаются, - Минобороны

Он также добавил, что именно с этих позиций, является господствующей высотой, постоянно велись обстрелы по позициям ВСУ.

"Но мы сейчас приняли эти позиции, с которых нас обстреливали. Противник сейчас не может с этим смириться - с потерей их позиций. Сегодня было два штурма, которые мы отбили. Потому что и высота является для него стратегически важной", - подытожил командир 54 бригады.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: За три дня боев на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов на прекращение огня, - глава украинской стороны СЦКК Петренко. ВИДЕО
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Как унылую жвачку по ТВ жевать, так этих говорящих голов-как собак нерезанных, а разобраться и рассказать, что там происходит - так и где все? Вспоминаю пренебрежительные заявления перед трагедией в Иловайске - типа нехер, граждане, шуметь, Иловайск просто населенный пункт, такой же как и все.
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а что ж ты сука на мове агресора лаешь? почему не на ридний мове? (ас)

Много чести для тебя,гондонище.
Та й не зрозумієш ти ні біса,помилка післяглодової акушерки.
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Оказывается противник только с етой высоты обстреливал наши позиции и наносил через день втраты. Вот вам пример перемирия парашенковского. Сколько за год только на етой точке мы потеряли своих людей. Неужели нельзя было сровнять ету высоту артиллерией с лица земли еще в самом начале? Если бы противник не обнаглел и не пошел в атаку то до сих пор сидел бы на етой уже отбитой позиции и методично каждый день расстреливал бы наших воинов. А сколько таких точек на всей 400 километровой линии фронта.
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ТАК и били артиллерией. Но занять позицию может только пехота.
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когда начали бить артиллерией? Через два года, когда на той точке были уже убиты сотни наших бойцов? Да и зачем вообще было пехотой занимать ту высоту? Хватило бы смешивать с землей ее раз в несколько дней артиллерией. Теперь на той высоте наши как тараканы на сковородке. каждый день раненные. Без поддержки артиллерией долго не выстоят.
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эту высоту уже брали летом. Там погиб Спивак. Но оставили, потому что обстреливали.
Теперь линия фронта отодвинулась, и обстреливать уже не получится.
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За минувшие сутки погибших нет. Ранены 11 украинских воинов, - спикер АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах ВСУ нет, однако 11 наших воинов получили ранения. Эти санитарные потери ВСУ понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов", - рассказал он. Источник: http://censor.net.ua/n420552
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куда она отодвинулась? никуда. это дуга. было ровно, а сейчас с флангов открыты. это проблема.
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"Поселок Молочный. Юго-Западный фас Светлодарской дуги. Километр до линии фронта. Четвёртый день обстрелов и боев.
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если они туда зашли это еще больше дуга. две высотки заняли всу в районе ставков, а этот ставок еще глубже на несколько тысяч метров в их обороне. Если бы они взяли Лозовое тогда меньше было бы обстрелов.
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снаряды ложатся уже в Углегорске и собственно Дебальцево.
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да. и поэтому там паника была. а ложатся они там так как ВСУ подвела тяжелую и танки. вокруг трассы стоит столько техники, что можно одним марш броском дойти до границы. у меня сосед таксист возит той стороной людей. так он еще дальше должен ехать и еще и форсировать речку, что бы безопасно проехать в Украину.
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Ну , напевно , треба більше купувати вугілля в ОРДЛО - і постачати туди ліс і харчі , так ?
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Вообще то чел писал о военных мероприятиях. Его не устраивают минские порошенковские перемирия. Что конкретно он бы сделал - начал широкомассштабное наступление?
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А це і є конкретно "о военных мероприятиях" - хто купує щось у ворога і окупанта ?!
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а нет ли возможности не пару км вперед продВинутся*
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Пишут , что 54 -я в конкретный замес попала, взяли опорник сепаров и встряли там, градом их кроют жестко. Комбат "Киевской Руси" пишет, что дело там совсем плохо, сепарам дали приказ с ВСУ и добробатами не церемонится, хоть те и 119 раз просили прекращения огня...
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Значит, можем наступать, и не все так страшно.
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