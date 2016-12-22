 За три дня боев на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов на прекращение огня, - глава украинской стороны СЦКК Петренко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом рассказал руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон Анатолий Петренко.
"Центр работает над мерами, которые должны ввести полный режим прекращения огня с 00:00 24 числа. К работе привлечена СММ ОБСЕ", - сказал он.
По мнению Петренко, сроки для подготовки прекращения огня вполне реалистичны.
"Должна быть политическая воля, а на практике, с военной точки зрения, все можно выполнить", - сказал глава украинской стороны СЦКК.
По его словам, за три дня боев на Светлодарской дуге украинская сторона СЦКК делала 119 запросов о перемирии.
"За это время мы делали 119 запросов на прекращение огня. К сожалению, положительного результата удалось достичь только в 20 случаях, что свидетельствует о нежелании боевиков соблюдать Минские договоренности", - подчеркнул Петренко.
Он также добавил, что обстрелы удалось остановить после 16:00 22 декабря, после многочисленных запросов о прекращении огня.
"За трое суток по позициям ВСУ было выпущено 232 снаряда калибром 122 мм и более 1300 мин калибром 120 и 82 мм. Только сегодня произошло массированное применение крупнокалиберного артиллерии по населенным пунктам Мироновка и Луганское", - отметил Петренко.
"ВСУ удерживают занимаемые позиции, а оружие, запрещенное Минскими договоренностям, в ответ не применяется", - подчеркнул руководитель украинской стороны в СЦКК.
Он добавил, что пока боевая интенсивность на Светлодарской дуге низкая.
По его словам, ситуация остается контролируемой, однако далека от спокойной.
"Есть поводы быть чрезвычайно внимательными, потому что обострение может произойти в любой момент", - подытожил Петренко.
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"То ли снится, то ли мнится,
Показалось что невесть,
То ли иней на ресницах,
То ли вправду что-то есть?"
/Твардовский, "Василий Теркин"/
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минск рулит!
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Источник:http://censor.net.ua/v420655
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Помогло это в Алеппо сирийцам- нет. Украинским дурням поможет? Нет,на то они и дурни. Ну или попросту предатели.
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все остальное, эти мрази понимают КАК СЛАБОСТЬ!... гаде хочется кадык вырвать, на "грустных и обманутых мальчиков", а еще что врала за границей о бандитах - она настоящая мразь!....
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Пока еще ничего существенного не отвоевали, потребляя ресурсы страны.
Зато с готовностью сдают все, что у них потребуют (если граждане не вмешаются).
Кому нужна армия с таким никчемным командованием, которое только стимулирует агрессора своей немощью и соглашательством,
стимулирует на новые акты агрессии.
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http://gazeta.ua/articles/donbas/_comu-lyudi-yidut-na-peredok-u-rozbitih-zigulyah-volonteri-pokazali-yak-vivozyat-poranenih-z-boyiv/742126
Поранених на Світлодарській дузі вивозять у волонтерських машинах. Про це йдеться у відео з YouTube на каналі Сергія Єрмакова.
"Я звертаюсь до президента України та Міністра оборони. У мене єдине питання. Зараз ми перебуваємо неподалік Дебальцевого. За спиною йде бій. Зараз ми допомагаємо вивозити "300-х". Допомагаємо перевантажувати. Чому ми вивозимо "300-х" офіційних солдатів Збройних сил України у волонтерських машинах? Чому люди їдуть на "передок" у збройних силах України в розбитих "Жигулях", у волонтерських бусах, "Газелях"? Автобуси, якими Міноборони зобов`язане забезпечити, стоять у Києві", - говорить у відео волонтер
"Чому 25-й батальйон немає жодної машини для вивозу "300-х"? Немає ні одної машини на двох крайніх позиціях для того, щоб завезти туди БК. Ми волонтери, завозимо на передову не тільки пиріжки, а й боєкомплект. Це неправильно. Ми зобов`язані їх вивезти, щоб вижили, в своїх волонтерських машинах. Чому ця війна відбувається за народні гроші? Де державний бюджет? Чому ми відстрілюємось, відгризаємось зі стрілецької зброї, якщо у мене зараз за спиною працюють сепарські бехи, важкі міномети?".
А влада і її партії, головні податківці - проводять гучні новорічні корпоративи
А силові структури їздять на усяких разусяких броньованих та супер-пупер автівках, і для поліції ще прадбали машинок "міцубіші" на 1 млрд.грн.
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