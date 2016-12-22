 "Да, за#бал! Тормози! Во, дебил!", - пьяный водитель заехал на машине в зал ожиданий аэропорта Казани. ВИДЕО (обновлено)

В российской Казани водитель автомобиля ВАЗ-2114 протаранил двери терминала №1, заехал внутрь, снес кафе и выехал на улицу через другой вход. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ
, в результате происшествия
была повреждена система водоснабжения аэропорта. Полицейские задержали пьяного водителя. Смотрите также: "Настойка "Боярышник" - она полезная. Нормальный спирт. Люди ею пользовались", - глава Совета Федерации РФ Матвиенко призвала наказать виновников массового отравления в Иркутске. ВИДЕО
Позже появились кадры с камер наблюдения аэропорта, которые показали полную беспомощность десятков сотрудников охраны стратегического объекта против одного пьяного водителя.
осенью в дождливый серый день,
Проскакал по Питеру олень.
В этом нет какого то подвоха,
Без оленей не попасть до Таганрога .
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А ВОТ ЭТО НЕ НАДО "ЛЯ-ЛЯ". ЧЁ У ДПСников НЕ БЫЛО СТВОЛОВ? ЗАВАЛИТЬ МОГЛИ ЭЛЕМЕНТАРНО (представлял угрозу жизни и здоровью окружающим), НО....ВИДАТЬ КАЖДЫЙ СКАЗАЛ СЕБЕ : "НА ЕГО МЕСТЕ......Источник:http://censor.net.ua/v420615
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Это Россия!"(с)
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Традиция у них такая - каждый новый год мы с друзьями...
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