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Все про:алкоголь (1355) аэропорт (1146) Казань (24) Россия (64343) водители (470)

 "Да, за#бал! Тормози! Во, дебил!", - пьяный водитель заехал на машине в зал ожиданий аэропорта Казани. ВИДЕО (обновлено)

В российской Казани водитель автомобиля ВАЗ-2114 протаранил двери терминала №1, заехал внутрь, снес кафе и выехал на улицу через другой вход. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате происшествия была повреждена система водоснабжения аэропорта. Полицейские задержали пьяного водителя.
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Позже появились кадры с камер наблюдения аэропорта, которые показали полную беспомощность десятков сотрудников охраны стратегического объекта против одного пьяного водителя.

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Что то у них аэропорт похож на пильдец, ни машин очистительных ни огней ни присыпочки.
осенью в дождливый серый день,
Проскакал по Питеру олень.
В этом нет какого то подвоха,
Без оленей не попасть до Таганрога .
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Спасибо, посмеялся с утра!)) Я болел за чувака в жигулях!))
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дааа ватафал на скреповозе ...выдал жесть..
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"Позже появились кадры с камер наблюдения аэропорта, которые показали полную беспомощность десятков сотрудников охраны стратегического объекта против одного пьяного водителя."
А ВОТ ЭТО НЕ НАДО "ЛЯ-ЛЯ". ЧЁ У ДПСников НЕ БЫЛО СТВОЛОВ? ЗАВАЛИТЬ МОГЛИ ЭЛЕМЕНТАРНО (представлял угрозу жизни и здоровью окружающим), НО....ВИДАТЬ КАЖДЫЙ СКАЗАЛ СЕБЕ : "НА ЕГО МЕСТЕ......Источник:http://censor.net.ua/v420615
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Наши люди за боярышником в дьютифри только так и ездят
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а парень хорошо ориентируется... молодец...
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Это же Ипполит, из "С легким паром"
Традиция у них такая - каждый новый год мы с друзьями...


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Какой геройский кацапура, такие как он казламордые лапти они на вес золота для кремлёвских фашистов. Взамен тюряги забросят его как заблудившегося или добровольца в Украину где он и сложит свою такую буйную головушку...
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Особенно радуют мусорские лохи бегающие за укуренно-боярышниковым вадилой!
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на это видео не хватает мелодии и шоу Бени Хила
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если у них по улицам в порядке вещей ходить с отрезаной головой ребенка, то я еще удивляюсь почему этого водилу вообще менты преследовали. пускай бы катался себе в удовольствие﻿
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