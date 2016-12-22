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"Да, за#бал! Тормози! Во, дебил!", - пьяный водитель заехал на машине в зал ожиданий аэропорта Казани. ВИДЕО
В российской Казани водитель автомобиля ВАЗ-2114 протаранил двери терминала №1, заехал внутрь, снес кафе и выехал на улицу через другой вход. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате происшествия была повреждена система водоснабжения аэропорта. Полицейские задержали пьяного водителя.
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Умом Россию не понять... - только и приходит на ум. А ведь они считают, что они - люди
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Нашел там в терминале правильный путь.
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Покатушки пьяного долбоеба в аэропорту Казани. Пишут, что он владелец ЧОПа в Набережных Челнах и бывший сотрудник СОБРа
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Свято наближається!
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Видно коллега...
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Зеленое море тайги.
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Москвичи завалили могилу Сталина цветами в день его рождения. ВИДЕО
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