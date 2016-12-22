EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Общество, За рубежом
  4888  45
Все про:алкоголь (1352) аэропорт (1146) Казань (24) Россия (64312) водители (470)

 "Да, за#бал! Тормози! Во, дебил!", - пьяный водитель заехал на машине в зал ожиданий аэропорта Казани. ВИДЕО

В российской Казани водитель автомобиля ВАЗ-2114 протаранил двери терминала №1, заехал внутрь, снес кафе и выехал на улицу через другой вход. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате происшествия была повреждена система водоснабжения аэропорта. Полицейские задержали пьяного водителя.
Загрузка видео...
Смотрите также: "Настойка "Боярышник" - она полезная. Нормальный спирт. Люди ею пользовались", - глава Совета Федерации РФ Матвиенко призвала наказать виновников массового отравления в Иркутске. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
загадочная русская душа? русский мир, безумный и страшный.
Умом Россию не понять... - только и приходит на ум. А ведь они считают, что они - люди
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное - выехал через вход , но другой.
Нашел там в терминале правильный путь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ебать и это страна где пуйло выдвигают антитеррористом. где гандоны -полицейские ваше оружие? дебилы, блять
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо делает боярышник..бахнул и шатун напал..национальная традиция...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он думал, что он самолет и хотел улететь... Его рвало на родину (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Де ті мусора свої пукалки на базарі продали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За таку хрень треба стріляти в голову, вже в Франції і Німеччині показали шо можна зробити терект з допомогою авто, а якби там були школярі які прилетіли звідкілясь, дебіли
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у гаишников оружия нет? По колесам стреляли бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЧитатиРустем АдагамовПідтверджений профіль‏@adagamov
Покатушки пьяного долбоеба в аэропорту Казани. Пишут, что он владелец ЧОПа в Набережных Челнах и бывший сотрудник СОБРа
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А от що не кажіть. Наша поліція вже б решето зробили з тієї авто. А колись, бігали як і ці оркі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я когда-то документальный фильм смотрел, то ли про Индию, то ли где-то рядом. Там каждый едет ТУДА, КУДА ЕМУ НАДО. И, если при таком движении, вы продержитесь 15 минут без того, чтобы в кого-то не въехать или, чтобы вас не влупили -считайте себя первоклассным водителем. Наверное, это тоже такой индус попался..
 показать весь комментарий
Ответить
 
там едут куда надо, но все друг друга уважают, а сигналят только чтобы предупредить об опасности. Я никогда не забуду, как 2 ряда машин при плотном трафике остановились, чтобы пропустить меня-турыста на скутере при правом повороте (у них левосторонка).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну давайте расскажите щас, зрадофилы о том, как "СТАРАЯ МИЛИЦИЯ ЛУДЖЕ БЫЛА" - долбойобы даже по колесам придурку не стреляют - пинать ногами тачку это мощно, куда там нашим ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поліцейського який вбив пасажира БМВ в Києві потрібно максимум на умовний строк засудити, а як по правді то виправдати, а садити водія за дії які призвели до важких наслідків (вбивство) так би мало бути.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот что делает боярышник животворящий с людьми... В Казани чувак по залу ожидания катается, Цензор не может отличить ВАЗ 2114 от ВАЗ 2015...
 показать весь комментарий
Ответить
 
очепятка "Цензор не может отличить ВАЗ 2114 от ВАЗ 2115..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
да обычное дело для мацковии, ну покатался немного, чо сталось -то ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Под крылом самолета о чем-то поёт
Зеленое море тайги.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На видео отрывок - Иван Грозный берет Казань!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жесть! Закончилось только банально. Вот если бы он на ходу заскочил в Ил-76 и улетел в Сирию...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
главное аварийки включить ватану зачет как ни как праздники впереди
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой же тупорылый водятел на машине с которой велась съемка! В момент когда нарушитель уперся в стойку дверей - его нужно было подпереть своей машиной, что бы не дать тому возможности делать разгон для тарана. Всё, нарушитель был бы заблокирован.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помоему кто и бухой на этом видео,так это полицаи.Думаю он все же уехал от них.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия военнослужащие ВР Германия Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин Насалик национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти