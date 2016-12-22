Загрузка видео...
"У нас серьезная проблема - баня не работает", - "кабмин ЛНР" во главе с главарем луганских боевиков Плотницким обсуждает насущные проблемы. ВИДЕО
"Кабмин ЛНР" на своем заседании под руководством главаря луганских террористов Плотницкого решал вопрос об организации работы общественной бани.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент заседания на котором обсуждалась эта проблема "республики" опубликовал пользователь Фейсбук Савелий Вассерман.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...не знаю я, кто это... ...могу только процитировать из "Малой земли" нашего дорогого и любимого Л.И.Брежнева: "Кажется точно!"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скотинякам банька не потрібна!
Ответить
Ответить
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«За весь период НКТ (неподконтрольные территории) задолжали за электроэнергию порядка 24 миллиардов гривен», - отметил он.
При этом самым злостным должником является Луганская область - 80-90% всей суммы.
Ответить
Ответить
Бани не будет!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На хрена вам баня, кацапье - фули там той зимы? Можно еще в "полоскалках" мыться
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- А че один, надь-ка ,что не приехала?
-нет, вот кусок сала передала, сука. Жри мол, отьедайся. Шикует там по ресторанам аристократка . Ну а ты че? Съемку провел?
Плотницкий снял пиджак галстук и белую рубашку это был его единственный парадный комплект, поэтому он его берег, штаны порвал еще осенью, не уберег. Но для съемки с журналистами штаны не нужны были, снимали его по деловому, сидя за столом. Оставшись в тельняшке и ватных штанах Плотницкий уселся за стол напротив.
- "баню открывал " Протянул со вздохом.
- и меня не позвал, ну ты бл.... Я ж уже 3 месяца не мылся..... Открыл?
- ну съемку провели, пацаны там воды нагрели за баней в бадяге, помпои через кран закачивали, ну журналисты пыхтели намывались, я не помылся даже, каждый литр на счету был. Ну и замахались сегодня с этои баней.
- ну ни керасе!!!!
- ага. Красивая съемка получилась просто " ирония судьбы "3"
- а бабы были.
- не, ты что, я сказал что в баню у нас только мужики ходят, мужской компанией. В Москве от таких болезней еще лекарства не придумали. Ладно наливай, за новый год!!!
Ответить
Ответить
- А однажды у нас случилась серьезная проблема - у нас закончилось виски, и мы брели по джунглям еле живые и страдали от жажды...
Один бойскаут его перебил:
- А что, у вас не было воды?
- Поверь, сынок, нам тогда было не до мытья...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Б
Баня
"Вам намылить спину?" - пароль гомосексуалистов при встрече в бане.
Ответить
Ответить