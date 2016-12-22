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Все про:боевик (17603) Луганск (3392) оккупация (6356) баня (8)

 "У нас серьезная проблема - баня не работает", - "кабмин ЛНР" во главе с главарем луганских боевиков Плотницким обсуждает насущные проблемы. ВИДЕО

"Кабмин ЛНР" на своем заседании под руководством главаря луганских террористов Плотницкого решал вопрос об организации работы общественной бани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент заседания на котором обсуждалась эта проблема "республики" опубликовал пользователь Фейсбук Савелий Вассерман.
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портки постираль негде и мармелад с ляшек отмыть. он к русне со светлодарского прилип.
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Это пипец! Баня не работает! Где же мы дорогую Наденьку принимать то будем?
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"У нас серьезная проблема - баня не работает", - "кабмин ЛНР" во главе с главарем луганских боевиков Плотницким обсуждает насущные проблемы. ВИДЕО Представитель рашки на оккупированной территории, ---- типа в рашке уже все хорошо и все баньки работают+ дороги и хижины 19 века стоять и тишина.......
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Это не тот министр, который оленьпиаду с картошкой проводить собирался?
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...министр? ...хм, тогда тоже министр -- Мерседеса! (грузовика с прицепом*))
...не знаю я, кто это... ...могу только процитировать из "Малой земли" нашего дорогого и любимого Л.И.Брежнева: "Кажется точно!"
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боярышником грейтесь. пол года и война закончится Слава Боярышнику
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Ну все, баню откроют и заживут как прежде))))
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..эт он про женскую баню... -- там дырочку для подглядывания замуровали...
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Уровень главы государства - обсуждать работу бани. Хотя какие там из тех лугандонов государства? Так - отрыжка россосийской агрессии.
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В тюрьме будет вам баня. Только вот отмыться не удастся.
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ааааа это он и есть "вумный тверезый чилавек уствший от войны и обма(еб)нутый расисисией(с) Гадя
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Облизывайте друг дружку...
Скотинякам банька не потрібна!
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Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
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От шо вы ржоте над "трезвыми и умными людьми"?Вшивый всегда о бане.Какое "государство",такие и "проблемы".
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Проверьте Гадю на предмет педикулёза, она общалась с этими умными и трезвыми людьми, уставшими от нарзана.
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Я с этих клоунов угараю, снегом пусть растирется.
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Завезите лугандонцам боярышника, для счастья
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когда починят баню, не забудь приехать и красную ленточку перерезать. так все Правители поступают при открытии важнейших объектов.
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Зачем им баня? Медведь всю жизнь не моется, а живет лет 40-45.
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Это ж надо, какая эффективность управленческой работы, сидит чел. 50 или больше долбо...бов в правительстве целой млять "РЕСПУБЛИКИ" и решают вопрос как открыть баню, а то сепарскому 3,14дорью яйца не где мыть. А за воду бляди кремлядские когда заплатите, без воды бани не будет никак дол@оебам! Вот бы у нас в Украине гройсман или яйцеголовый решали такой важный для страны вопрос где бани в Киеве, или еще где-то открывать.
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Они там еще и вшивые, оккупантнее те кто на минских переговорах с ними встречается
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Будем реально смотреть на вещи, у нас половина депутатов вообще не ходит в ВР на работу...
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наХ... вам утыркам лишнехромосомным бани, привыкайте к действительности сРюцкАгА мирЯ, кАзломордые там не моются.
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Территории Донбасса, подконтрольные ДНР-ЛНР, задолжали Киеву за электроэнергию порядка 24 миллиардов гривен. Об этом на пресс-конференции заявил глава госкомпании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.
«За весь период НКТ (неподконтрольные территории) задолжали за электроэнергию порядка 24 миллиардов гривен», - отметил он.
При этом самым злостным должником является Луганская область - 80-90% всей суммы.
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А какого художника им до сих пор электричество поставляют и прочие блага цивилизации?
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Как заработает баня, вернуть в зад туда гадю , пусть спины потрет плоту и заХеру
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Хорошо после бани, особенно первые три месяца.
На хрена вам баня, кацапье - фули там той зимы? Можно еще в "полоскалках" мыться
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Я хочу спросить у этого козла зачем им баня нужна -у них российский мир а значит живут как свиньи а свиньям естественно баня не нужна .
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Баня вместо лифта!!!! это идея, и всех сразу
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зачем цензор цитирует этих чертей из луганды мне не понятно. то плотницкого, то захарченко... зачем?
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Они шо, не знают древнюю орочью поговорку - "Кто смывает свою грязь, тот смывает свое счастье"?
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чем ЧУХАНестей-тем ЖИГАНестей ))) какая баня, живи кем жил)
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Предновогодний вечер в лугандоне. За столом сидит Захарченко на столе развернута жирная бумага в которои был таино передан кусок сала, от сочувствующей надежды Савченко . Захарченко сосредоточено ножом счищает с него слои соли с приправами, в зубах держит самокрутку которая дымит ему в прищуренный левый глаз, свежие налитая рюмка водки из свежераспечатаной бутылки, в комнате приглушенный свет только над столом. В комнату кряхтя заваливается толстая туша Плотницкого он отряхивает черное праздничное пальто от капелек растаявшего снега , в руке черный кожаный портфель с застегнутым поперек дубовым веником. -Аааа пришел, я уж думал один буду новый год отмечать.
- А че один, надь-ка ,что не приехала?
-нет, вот кусок сала передала, сука. Жри мол, отьедайся. Шикует там по ресторанам аристократка . Ну а ты че? Съемку провел?
Плотницкий снял пиджак галстук и белую рубашку это был его единственный парадный комплект, поэтому он его берег, штаны порвал еще осенью, не уберег. Но для съемки с журналистами штаны не нужны были, снимали его по деловому, сидя за столом. Оставшись в тельняшке и ватных штанах Плотницкий уселся за стол напротив.
- "баню открывал " Протянул со вздохом.
- и меня не позвал, ну ты бл.... Я ж уже 3 месяца не мылся..... Открыл?
- ну съемку провели, пацаны там воды нагрели за баней в бадяге, помпои через кран закачивали, ну журналисты пыхтели намывались, я не помылся даже, каждый литр на счету был. Ну и замахались сегодня с этои баней.
- ну ни керасе!!!!
- ага. Красивая съемка получилась просто " ирония судьбы "3"
- а бабы были.
- не, ты что, я сказал что в баню у нас только мужики ходят, мужской компанией. В Москве от таких болезней еще лекарства не придумали. Ладно наливай, за новый год!!!
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Эй свинорылый тябя животное и с грязной жопой в топку
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Напомнило старый анекдот про американского ветерана с "вьетнамской". Он рассказывает на встрече бойскаутом о былом:
- А однажды у нас случилась серьезная проблема - у нас закончилось виски, и мы брели по джунглям еле живые и страдали от жажды...
Один бойскаут его перебил:
- А что, у вас не было воды?
- Поверь, сынок, нам тогда было не до мытья...
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Кстати, аж интересно, шо случилось с мешком картошки, которые "кабмин лыныэр" распределял в конце лета?
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Розкриваємо словник блатної лексики.
Б
Баня
"Вам намылить спину?" - пароль гомосексуалистов при встрече в бане.
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