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Все про:Германия (2561) Савченко (2330) Донбасс (11510) Захарченко Александр (118) Плотницкий (132)

 "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО

Народный депутат Надежда Савченко рассказала немцам о своей поездке на оккупированный Донбасс и назвала главарей боевиков Игоря Плотницкого и Александра Захарченко загнанными и измученными войной людьми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Савченко заявила это во время выступления в "Музее Берлинской стены" в Германии. Запись выступления Савченко опубликовал пользователь Фейсбук Tanja Letaiv.

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и поэтому эти умные и уставшие люди обманутые расеей грозятся снова взять Киев?
Гадя рулит....
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Ну ей бы хоть текст поменяли, одно и то же с одного итого же листочка шпарит.
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Рыбак, Алтинташ - пацаны, заберите уже ее к себе поскорее((
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Не путай. Эти люди попадут в рай, а она сомневаюсь.
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похоже они братья и сестры по разуму.....раша обманула ,а еслибы не обманула....она что вообще конченная или это только мне кажется..
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Не. Не кажется. Если б не обманула- да и хер с ней, Украиной... А так выходит, жалобиться только к Украине остается... Цинизм зашкаливает.
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В сравнении с ней, они действительно умные...
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"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - возможно бес путлер этой бабе что то вшил под кожу, либо она клиент психушки, но если эта "героиня Украины" сознательно работает на москалей, тогда сгноить на нарах.
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Так и Гитлер был и умный, и трезвый, и война ему ближе к маю 1945 года надоела до чертиков....
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Та опісля п'ятого флакону "Бояришника для ванн" Гадя і не таке могла побачити...На гілляку курву скурвлену разом з жюлькою Тімишонкою аби обидвом веселіше було...😕
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И какого рожна она по Берлинам тыркается? Он должна находиться в Раде и голосовать "за-против-воздержался", это её работа. Кто её туда послал? Она оформила командировку? Злостное нарушение трудовой дисциплины... И вообще, до каких пор эти "недотуркани" будут нарушать законы? Савченко прошла в Раду по партийному списку. В случаи её выхода из партии и исключения из фракции, должно последовать лишение мандата... Кто-то этот вопрос должен поднять, если уж Тимошенко не решается
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рекламирует ОРДЛО, т.е. ПЛЮЁТ НА МОГИЛЫ НАШИХ ГЕРОЕВ!
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Она нечего практически не рекламует -просто несет словесный понос в связи с тем что отсуствовала 2года и не имеет малейшего понятия что делали террористы за это время а этим поносом она плюет в душу украинскому ,тем кто был вынужден выезжать боясь репресий со стороны пропутинских холуев и тем кто вынужден был остаться по обстоятельствам .Меня просто удивляют эти главари террористических банд -неужели они дебилы думая что савченко их спасет от тюряги неся свой словесный понос -сидеть этим уродам пожизненно после подачи показаний о рашовских преступлениях в луган-доне -но я думаю скорей что они не доживут до суда -пусть поинтересуются у своего работодателя Х-ЙЛА сколько им осталось жить а что касается остальных то коммисия по амнистии будет рассматривать -кто замешан в кровавых преступлениях -в Турции с такими очень быстро расбираются -там пощады нет и украинцам надо у них учится-бороться с врагами Украины.
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если с той стороны (в дыре) такие прекрасные люди, то на передовой, с нашей стороны, стоят КАРАТЕЛИ, ФАШИСТЫ, террористы, с которыми воюет РФ вместе с ОРДЛО? по её логике правильно выходит? НУ ЕЙ ОСТАЛОСЬ ЗАЯВИТЬ, ЧТО Крым РФ аннексировала спасая от киевской хунты!
там, в Москве, у неё китель с медальками уже приготовлен?
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думаю, что это будет следующий этап надиной зажигательной речи..
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Она так само работает как когда то коммунисты зомбированые советской пропагандой -таким что то обьяснять бесполезно -они как зомби и савченко такая самая после двох лет пребывания в раше среди проффесиональных пропагандистов стала и с ней что то говорить бесполезно -ее просто надо отключить от государственных дел -но не переживайте -она не пропадет -ее тут же подберет оппоблок как ценного кадра для антиукраинских выступлений -от увидите что так будет -вспомните мое слово.
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Как я понял эта баба савченко уже окончательно долбанулась -недаром она ела два года рашовский хлеб и слушала рашовских пропагандистов -видать ей хорошо мозги промыли а это значит пошло на пользу рашистам из фсб -можно сказать до глубины костей промыли-она это даже и не почувствовала и если эта дура не перестанет чушь молоть то кончит очень плачевно -видать этой дуре хорошо внушили что типа идет гражданская война пока она сидела и не видела что на самом деле делается в луган-доне -обьясняю для этой дуры что у нас идет война с рашистами а часть местных холуев им пособляет а что касается ума да еще трезвости -когда дебилизм на высшем уровне а от алкоголя вобще не просыхают то это говорить это просто издеваться над украинским народом но и савченко на отмену от продавца потрошков курьиных захарченка тоже умом не слишком блещет -окончание летной бурсы этот ее предел всех знаний и не какая она не летчик а просто штурман на отмену тех летчиков которые летают на истребителях и не пользуются услугами штурмана и если ты хороший пилот то тебе штурман 100 лет не нужен в военной авиации-это в гражданских пассажирских самолетах штурман есть.
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Да и в гражданской авиации - штурман, это пережиток 60-80 гг прошлого века.
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ПОВЕЗИТЕ ЭТУ СУКУ В ГОСПИТАЛЬ В ХАРЬКОВ В ДНЕПР. ПУСТЬ ЭТА СУКА ПОСМОТРИТ НА МИРНЫЕ ДЕЯНИЯ УСТАВШИХ ОТ ВОЙНЫ!!!!!
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Да про что ты говориш -до из савченко понимания добится всеравно как с гуся воды добыть-ты понимаеш что этот человек зомбированный как по программе несет одно и тоже -это обычно бывает с людьми у которых слабые умственные извилины и они легко поддаются пропаганде и сейчас все поняли почему она не пошла на реабилитацию как это сделали все нормальные люди которые были в рашовском плену бо с нее после реабилитации вся эта рашовская пропагандитская спесь быстро бы с летела бы но видать кто ей подсказал этого не делать-видать с определенным умыслом и сейчас мы имеет тяжелый случай морального падения так называемого героя Украины.
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шалава... очень дешевая шалава... ну да ладно... о что сопли жуют сбу, мид...
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Как хочется что бы все любящие уставших от войны попали к ним на подвал,там они бы еще больше полюбили этих умных и трезвых....
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ну как так можно?? Простить тысячи погибших украинцев, десятки тысяч искалеченніх украинцев.. десятки тысяч ставших сиротами детей, родителей.. И сказать, что эти упыри "обманутые росией"?? Как!! И простить их?? За то, что "обманулись"?? А результатом их добровольного заблуждения стали тысячи-тысячи смертей!! Хаос во всём регионе, разграбленные предприятия, разрушенные дома, голод и нищета оставшегося населения...
Она в своём уме вообще??
Они преступники! Неужели эта дегенератка этого не понимает?? Какие могут быть для убийц оправдания?? Разве они убивали в состоянии аффекта или психического срыва? Нет, блин! Они это делали сознательно, целенаправленно, с надеждой получить выгоду от всего происходящего.. Обменяли жизни тысяч украинцев на сомнительную роль сомнительных лидеров сомнительной несуществующей страны..
О чём она вообще???
Кто-нибудь ей рот закроет когда-нибудь, чтоб она не злила народ своим тупым срачем?!
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ну говорили же кацапы, что лднровские депутаты будут сидеть в нашей раде и представлять их интересы. вот одна депутатша уже есть. надо бы ее из рады как-то убрать. или утопить втихаря
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Ни фига себе устали!!! Почти под сотню убитых и раненых под Сведлодарском.
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а я вот реально смотрел как оно прилетает из параши. ждал видео онлайн. оно таки прилетело - не дайте мне скурвится. савченко - иди нахуй
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У Гади Петрович Ху@ловой КОГНЕТИВНЫЙ ДЕССОНАНС !!!
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В Киеве диванные патриоты готовы воевать до конца. А Савченко, в отличие от 99.999% читателей цензора, на войне была.
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она была не на войне, а в плену! За это в СССР сажали, а не давали Героя.
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А в плен она с твоего киевского дивана попала?
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нужно разобраться что она там делала. Наверняка шла бухать с сепарами.
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Ты считаешь,что солдаты ВСУ на Донбассе бухают с сепарами?
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ВСУ ее туда не посылало. Она сама везде лезет.
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Игорь Д

Во-первых почему только Надя, а не остальные политзаключенные? Во-вторых нужно спросить их мнение, согласны они что бы их меняли как преступников? В третьих наши политзаключенные в России помогают продлевать санкции против путиского режима, тем самым они выполняют соей национальный долг пр разрушению империю зла. Не нужно помогать Путину, убрав такие козыри.25.02.2016 16:27

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Здесь ты о ее ласково называл Надя и считал полтизаключенной. Теперь, когда твое мнение не совпадает с ее, льешь на нее ушаты помоев.
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Внешнее поведение обманчиво. Пока Надя молчала, все думали что она умная.
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Ну вот накуя сравнивать всё с говностраной? В ссср и в гулаги ссылали. Нам тоже нужно?
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организация типа ГУЛАГ Надю уже давно ждет...
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Так она и на Майдане была. Есть фото. На войне она так точно была. Перешла к оркам, они придумали историю и вуаля. А лохи, типа тебя, верят всему!
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Игорь Д

Как вариант, нужно менять невиновную Савченко на любого невиновного россиянина. Взять кого угодно в заложники, например суку из Интера.25.02.2016 16:30
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менять ее нужно было, а вот давать Героя и садить в депутаты, тем более ПАСЕ нельзя! Умом не вышла. Если бы не Йуля по не никто не узнал.
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Просто хотели Путина тираном, сажающим депутатов ПАСЕ выставить. Но, как всегда, обделались и сели в кучу своего же.
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Путин и так себя хорошо показал тираном. Надя тут не причем.
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Вот же с#ка! Хуйло пытается любыми судьбами запихнуть это уродство обратно в Украину... Ну неужели тяжело Гадю лишить мандата? Нужно же простое большинство?
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блин, ну вот почему "умные, трезвые люди" не вспороли ЕЙ живот, и не кинули в реку, как это сделали эти "люди" порядочному человеку Рыбаку в Горловке (Царство ему небесное).
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Лошадь Троянская.
Не зря ее ФСБ пиарило в Украинской футболке на всех Российских каналах.
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Выдать" измученным людям" талоны на усиленное питание! А НС посадить в лифт и катапультировать в созвездие Зайца!
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Мало видать её эти "умные и трезвые" люди в плену нахлобучивали...
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Наверно они думали будет блицкриг как в крыму и раша поможет и они окажуться в раше с чужими землями.Однако блицкриг провалился судя по всему.
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гадя, заткнись ты уже, не твое это говорить и думать.
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как пишут - савченко была на войне, была в плену, но как взгляну на морду сестры савченко, я уже ничему не верю
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Надюха перестала принимать галоперидол и вот результат
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Пускай это расскажет матерям тех, кого убивают каждый день её умные и трезвые,сволочь такая!
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Пусть Надя не забывает что ее обменяли на двух отъявленных бандитов убивших нашего сержанта. Пусть посмотрит его матери в глаза.
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отправить ее на высоту 220 ,,Кикимора,,. пусть пробздится.
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А что это за турне мировое у неё? Кто её спонсирует.
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