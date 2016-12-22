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"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО
Народный депутат Надежда Савченко рассказала немцам о своей поездке на оккупированный Донбасс и назвала главарей боевиков Игоря Плотницкого и Александра Захарченко загнанными и измученными войной людьми.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Савченко заявила это во время выступления в "Музее Берлинской стены" в Германии. Запись выступления Савченко опубликовал пользователь Фейсбук Tanja Letaiv.
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Гадя рулит....
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там, в Москве, у неё китель с медальками уже приготовлен?
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Она в своём уме вообще??
Они преступники! Неужели эта дегенератка этого не понимает?? Какие могут быть для убийц оправдания?? Разве они убивали в состоянии аффекта или психического срыва? Нет, блин! Они это делали сознательно, целенаправленно, с надеждой получить выгоду от всего происходящего.. Обменяли жизни тысяч украинцев на сомнительную роль сомнительных лидеров сомнительной несуществующей страны..
О чём она вообще???
Кто-нибудь ей рот закроет когда-нибудь, чтоб она не злила народ своим тупым срачем?!
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Во-первых почему только Надя, а не остальные политзаключенные? Во-вторых нужно спросить их мнение, согласны они что бы их меняли как преступников? В третьих наши политзаключенные в России помогают продлевать санкции против путиского режима, тем самым они выполняют соей национальный долг пр разрушению империю зла. Не нужно помогать Путину, убрав такие козыри.25.02.2016 16:27
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Как вариант, нужно менять невиновную Савченко на любого невиновного россиянина. Взять кого угодно в заложники, например суку из Интера.25.02.2016 16:30
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Не зря ее ФСБ пиарило в Украинской футболке на всех Российских каналах.
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