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Все про:ВР (21222) ПАСЕ (960) Савченко (2330)

 Рада исключила Савченко из постоянной делегации в ПАСЕ. ВИДЕО

Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления №5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ, за соответствующий проект 237 проголосовали народных депутатов.

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"Пункт 2 постановления Верховной Рады Украины "Об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентским ассамблеям относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко" от 25 декабря 2014 года № 45-VIII исключить", - говорится в проекте постановления.

Согласно документу, постановление вступает в силу со дня его принятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кремль, эксплуатируя добрые намерения Савченко, запускает очень вредную и разрушительную процедуру", - Безсмертный

Напомним, 20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина".

Отметим, в "Батькивщине" заявляли, что не намерены инициировать лишение Савченко депутатского мандата, поскольку люди отдали за нее свои голоса на выборах.

Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.
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Це все виглядає більш ніж дивно , так як ані Кучма , ані Медведчук , нічого не зробили задля вирішення проблем , тим більше не зрозуміло в якій іпостасі вони в Мінську . А винувата Савченко. Ну і чим відрізняється вата від хохловати, якій сказали фас . Що вже вона таке зробила , щоб її виганяти з Європи і так на неї гадити? . Окупаційний блок , який не вилазить з Московського улусу , Ахмед-хан , кум Путлєра , Липецький "свічний заводик " - патріоти а добровольці зрадники.
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tak vsiotaki anatoli sharij bil prav nashot jejo ? paka vturme , geroj, kak videt agentam stanet ?
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Рада исключила Савченко
Редкий депутат может на равных с Гадей пить водку!
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...хотелось бы только знать: КТО ПЕДАЛИРУЕТ ЗАГОСТРЕННЯ ОБСТАНОВКИ ПОД Светлодарском? Нужна маленькая "победоносная операция?" ведь опять обосрётся наш доблестный ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ!
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все загострення педалирует ваш шизанутый московский тсарь - иди учи матчасть дебил ольгинский
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Уже Машка Дилигация (догадываетесь о ком) разразилась блогом на Эхе. Ну, раз российский МИД защищает Савченко, вчера она была главной фошисткой и убивцем русских журнализдов, то всё в тютельку верно. Разве что она, имея диппаспорт, запросто поедет на любую сессию, как бегала в самоволку в Ираке, ей никто не указ. "Я партии собственного критического рассудка! Моя партия - никакой партии."
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чего молчит парубий, не защищает хероиню, она же была из его сотни и пряталась за беркутом
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Акинар Дортуар, больше боярышник не пей,а то совсем загнешься!

есть видео,где Гадю Савченко выгоняли с ЕвроМайдана-уже тогда люди поняли что у нее не хватает клепки в голове!
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как быстро все перекрасились, то кричали волю теперь на нары
а до этого и слышать не хотели, что эта сучка мародерством занималась вовсю
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i zametj, nikto jejo ne opravdivajet, za izkljucjenijem kacapov - da tak Ono v Mire ustrojenno - ti mozjesj obmanutj i jesli v tebe verili, to predateljstvo neprostjat.
kstati, eto kacapi rjusnjavije ne ponimajet i ne poimjot - u nih predateli i poskudi v cjetj i gerojami ostajotsa, nezavisimo ot togo, sjto oni potom delajet.
kstati vot, za pesni v cerkvi v tjurmu a za priziv zarvatj centr jelcina - nu mozjet medaljku dast - vot i vsia susjnostj ruskih.
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это Ху*ло чтит память Ельцина таким образом и благодарит за то, что когда-то привел его к креслу президента, а ведь мог покойного Немцова, с которым Ху*ло на всякий случай тоже разобрался

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не гони, она мародерством не занималась. в Айдаре она работала то на кухне, то в штабе. это был первый ее бой и все удивились что она сама упорно напросилась. ведь до этого ее помнят по Айдару - чай заваривала когда бойцы с передка приходили
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...Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я привез ей стекломой.
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Харьковской области Украины из-за отравления фальсифицированным алкоголем погибли 57 человек
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Тут ключова фраза "фальсифікованим алкоголем". натомість песиголовці травляться "фальсифікованою рідиною для чищення ванн"!!! Відчуваєш різницю?
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ничтожества и пресмыкающиеся проголосовали против независимого человека. она не подчинялась партийной дисциплине и делала реальные шаги по освобождению людей.
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Затримка місячних? Невроз? Настойка ГЛОДУ допоможе!
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вот и Саше привет... , ей в ДНР дадут должность - будет перед их матерями извиняться - цука...
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Гадя на толковище раскоронована, обратно в "мужики"
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9 минут после регистрации а уже воняет недовольное кацапско-рыгоанальное ЧМО
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а ваших кацапских перевозят в бизнес-классе? пшел в спам, тварина
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Я начинаю верить,что "Свадьба в Малиновке" документальный фильм.
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Да, Гадя просрала всё - это же просто нужно иметь талант.
Но можно объяснить это следующим образом - ГАДЯ ипанутая дебильная дура.
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ты - ипанутый дебильный дурак.
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скорее всего Савченко зомбировали в плену,хуйло постарался
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Омайнгот... Це ж опять голодовка в протєст...( что же вы так убиваетесь... вы же так совсем не убьетесь)
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То, что исключими, - правильно сделали! Но зачем Новинского в состав делегации включили?! Не Верховная Рада, а цирк уродов!!! Слов нет, - одни междометия...
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Вопрос Нади- ''Мне обрезали крылья! Почему и за что?
Что такого я сделать успела?''
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Поржал. Она даже не голосовала за ее исключение.
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Рада исключила Савченко...

.
... графиня, мне приснились ваши зубы...
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Ну еще бы эти уроды не исключили... Ведь она посягнула на самое святое - на их касту!!!

Надежде - мегареспект и неизменная поддержка простого народа. Минстеци и порохоботы - идите напутин, говномёты!
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мегаподдержака простого народа ... ???
- Ну разве того что от боярышника дохнет, да и тому походу пойуху это пуцькино чучело!
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Шагай Правой о какой поддержке "всего народа" ты мычишь? посмотри сколько людей поставили лайк под новостью что Савченко исключили!
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Интернетная помойка - не весь народ, чувак, а соцсети - не реальная жизнь. Вынь нос из смартфона и оглянись.
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Забудьте, в Украине этот мертвечуковский проект уже весь рейтинг просрал, досерает остатки имиджа за границей отрабатывая сепарские меседжи. Собственно это всё, весь выхлоп от очередной кремлевской консервы... негусто на самом деле + иммунитет у миллионов к очередному такому вбросу.
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Нарешті. Але це "щось" ще нагадить нам . Сьогодні в Берліні (їздить за наші з вами гроші доречі) знову заявила,які хороші хлопці ці вбивці українців захарченко і плотницький. Ну не падаль? Гнати її з нардепів і з України,щоб навіть повітря українське не забруднювала
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Потрошонка забирай цю сепарську шлюху та вали в Ростов поки живі
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Ще треба лишити депутатського мандату, звання героя та розпочати кримінальне провадження за державну зраду!!!
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все правильно, неХ... переголодозной мрази там делать!
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Подорок На Новый Год...БЛЯДЬ...!!!!!!!!!!
с нового года ФОПы, в том числе и те, которые "показывают нули", должны платить ЕСВ в размере 704 гривны в месяц", - сказала юрист ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережна. Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
Речь идет о предпринимателях, во время простоя в делах перешедших с единого налога на общую систему налогообложения, а также о предпринимателях 2 и 3 групп "упрощенки". Это изменение содержится в п. 33 законопроекта - в предложениях к Закону "О сборе и учете единого взноса" в п.2 ч.1 ст. 7, где словосочетание "имеет право" для ФЛП, который не получил доход и рассчитывает для себя ЕСВ, меняется на "обязан". Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
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следующие шаги-снятие депутатского мандата и "недоторканности",лишение незаслуженного звания "герой Украины" и полновесное раследование на предмет гос. измены.
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ЗА 236
ПРОТИ 1
УТРИМАЛИСЬ 1
-----------------------------

ВОНА проти
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В кои то веки проголосовали за что то толковое
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Ничего хорошего в исключении Савченко нет. Надежда хотела искренне помочь нашим пленным, томящемся в плену боевиков. И с риском для жизни поехала в Лугандон. За это ее подвергли репрессиям.
Интересно как на это посмотрят делегаты других стран ПАСЕ? А ведь это будет в пользу России, что на деле покажет теневые стороны Украины. Ведь из-за Савченко делегацию РФ отстраняли от работы в ПАСЕ.
Возможно этот шаг Рады дополнительно подтолкнет Европу к снятию санкций с РФ.
Хотя Европа и так разочаровано смотрит на Украину. Еще один повод показать что, в принципе Украина мало отличается от России. Разве только коррупции побольше. Этот случай с Савченко - яркий пример подавления плюрализма мнений - краеугольного камня демократии.
Хотя возможно это ничего нового к имеющемуся негативному восприятию Украины в Европе и не добавит. .
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Н..да, единственного Украинца (ку) в ПАСЕ и того выгнали...
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Цю істоту можна показувати публічно лише у двох випадках - 1.на лекціях з Клінічної психіатрії (як Шарикова); 2. при публічній страті на шибениці;
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І тут у путлєра прокол. Така консерва нє сработала.
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Прошло несколько дней после расстрела российского посла в Турции, в течение которых мы изучали реакцию на это необычное событие. Для этого даже выкладывали свой собственный опрос: что это было, возмездие или убийство?

Как и следовало ожидать, наш опрос дал 98% ответ - возмездие. Коллеги проводили сои опросы и в зависимости от частоты посещения опроса россиян, результаты были идентичны нашему с показателем 80% и выше.

Кроме того, мы отслеживали несколько каналов социальных сетей, где люди высказывали мнение о случившемся. Даже выбирали такие варианты, где могло быть минимум украинцев и тех же самых россиян, результат был мягче, но всем понятна причинно-следственная связь.

Люди пишут, что Россия доигралась и пробудила силу, которая будет работать уже самостоятельно, а Турецкий посол стал образцом того, как надо наказывать палачей за свои преступления.

На самом деле Путин, его бесноватое окружение и погрузившееся в кровавый угар население, очень хотели создать некую эфемерную сущность, под названием «русский мир» и они ее создали.

Нормальные люди, выбирая свой круг общения, всегда обращают внимание на то, как человек выглядит, как он себя ведет, о чем думает, мечтает и как реализует свои мечты.

То есть, отмечает некие детали, оценивая каждую в отдельности, потом складывает все это в кучу и смотрит, как это выглядит в совокупности. Только после этого решает, стоит ли общаться с этим человеком или нет.

Достаточно смешно смотрится ситуация, когда некто делает выводы не по совокупности своих наблюдений, а потому, как о себе рассказывает тот или иной человек. Больше того, когда он словами пояснят те явные недостатки, которые видны без слов.

Как бы пьяный, лежащий в луже собственной мочи, покрытый коростой и в рвани, мужик не рассказывал о том, что он - принц и наследник престола, а вот тут он случайно и временно, ему вряд ли кто-то поверит и станет предлагать ему дружбу.

То же самое и с русским миром. Ведь ни у кого нет сомнений в том, что в самой России им никто не мешал построить свой русский мир? Вот они его и построили, даже в Иркутске, где уже полегло 70 человек от употребления внутрь средства для ванн.

Вряд ли туда добрался Обама, бандеровцы или гейропейцы. Местные сами глушат все, что отдаленно напоминает бухло от стекломоя, до тормозной жидкости и делают это массово.

Это страна, в которой всего несколько показательных дорог, которые им построили иностранцы, остальное - направления. Страна с упоением уничтожает медицину и образование, заменяя это православной церковью.

Там не производят ничего, что может заинтересовать покупателей в нормальных странах. Если перекрыть трубы с газом и нефтью, Россия останется сама по себе и может строить любой мир, какой только пожелает. Поскольку там не будет денег, поступающих за углеводороды, она потеряет интерес даже как рынок сбыта помидоров.

Но уже и к этому там готовы, ибо русский мир - единственное место в мире, где продукты уничтожаются в промышленном количестве при том, что собственные продукты даже близко не могут приблизиться, по качеству, к уничтоженным.

Полуразрушенная, нищая, вечно пьяная, злобная и агрессивная сущность, пытается нести себя как пример еще кому-то!

То, что они сотворили со своей страной и своим населением, они хотели бы сделать с тем, кто им это позволит.

Так вот, эта сущность создана и формализована. Осознание того, что она из себя представляет, уже приходит почти ко всем. Те же, к кому она уже ввалилась в дом и делает то, что умеет - разрушает и убивает, знают один рецепт лечения - уничтожение этой сущности под корень.

Именно это и произошло с послом и теперь будет многократно повторяться во многих местах, как только кто-то выползет с клеймом на лбу «русский мир». Поэтому, многие нормальные люди, которые точно поняли суть этого явления, подняли тост за казненного посла: «чтоб не последний»!

Кацапам еще предстоит наблюдать радость по поводу гибели их военных, массовых отравлений стекломоем и даже природных катастроф, которые будут существенно уменьшать их численность.

Они стали этим самым русским миром, несущим ненависть, смерть и разрушение и теперь, при любом уменьшении этой дряни, нормальные люди будут ощущать облегчение и думать: «скорее бы эта дрянь кончилась».

Они этого хотели и наконец - получили. Реакция на ликвидацию посла - яркое тому подтверждение.
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Народ, а правду ли болтают, что вместо Гади в ПАСЕ назначили ... Новинского?!!
"Это просто какой-то позор... " (с) Швондер.
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