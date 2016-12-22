 Рада исключила Савченко из постоянной делегации в ПАСЕ. ВИДЕО

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"Пункт 2 постановления Верховной Рады Украины "Об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентским ассамблеям относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко" от 25 декабря 2014 года № 45-VIII исключить", - говорится в проекте постановления.
Согласно документу, постановление вступает в силу со дня его принятия.
Напомним, 20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина".
Отметим, в "Батькивщине" заявляли, что не намерены инициировать лишение Савченко депутатского мандата, поскольку люди отдали за нее свои голоса на выборах.
Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР".
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.
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Редкий депутат может на равных с Гадей пить водку!
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есть видео,где Гадю Савченко выгоняли с ЕвроМайдана-уже тогда люди поняли что у нее не хватает клепки в голове!
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а до этого и слышать не хотели, что эта сучка мародерством занималась вовсю
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kstati, eto kacapi rjusnjavije ne ponimajet i ne poimjot - u nih predateli i poskudi v cjetj i gerojami ostajotsa, nezavisimo ot togo, sjto oni potom delajet.
kstati vot, za pesni v cerkvi v tjurmu a za priziv zarvatj centr jelcina - nu mozjet medaljku dast - vot i vsia susjnostj ruskih.
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Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я привез ей стекломой.
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Но можно объяснить это следующим образом - ГАДЯ ипанутая дебильная дура.
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Что такого я сделать успела?''
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.
... графиня, мне приснились ваши зубы...
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Надежде - мегареспект и неизменная поддержка простого народа. Минстеци и порохоботы - идите напутин, говномёты!
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- Ну разве того что от боярышника дохнет, да и тому походу пойуху это пуцькино чучело!
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с нового года ФОПы, в том числе и те, которые "показывают нули", должны платить ЕСВ в размере 704 гривны в месяц", - сказала юрист ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережна. Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
Речь идет о предпринимателях, во время простоя в делах перешедших с единого налога на общую систему налогообложения, а также о предпринимателях 2 и 3 групп "упрощенки". Это изменение содержится в п. 33 законопроекта - в предложениях к Закону "О сборе и учете единого взноса" в п.2 ч.1 ст. 7, где словосочетание "имеет право" для ФЛП, который не получил доход и рассчитывает для себя ЕСВ, меняется на "обязан". Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
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ПРОТИ 1
УТРИМАЛИСЬ 1
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ВОНА проти
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Интересно как на это посмотрят делегаты других стран ПАСЕ? А ведь это будет в пользу России, что на деле покажет теневые стороны Украины. Ведь из-за Савченко делегацию РФ отстраняли от работы в ПАСЕ.
Возможно этот шаг Рады дополнительно подтолкнет Европу к снятию санкций с РФ.
Хотя Европа и так разочаровано смотрит на Украину. Еще один повод показать что, в принципе Украина мало отличается от России. Разве только коррупции побольше. Этот случай с Савченко - яркий пример подавления плюрализма мнений - краеугольного камня демократии.
Хотя возможно это ничего нового к имеющемуся негативному восприятию Украины в Европе и не добавит. .
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Как и следовало ожидать, наш опрос дал 98% ответ - возмездие. Коллеги проводили сои опросы и в зависимости от частоты посещения опроса россиян, результаты были идентичны нашему с показателем 80% и выше.
Кроме того, мы отслеживали несколько каналов социальных сетей, где люди высказывали мнение о случившемся. Даже выбирали такие варианты, где могло быть минимум украинцев и тех же самых россиян, результат был мягче, но всем понятна причинно-следственная связь.
Люди пишут, что Россия доигралась и пробудила силу, которая будет работать уже самостоятельно, а Турецкий посол стал образцом того, как надо наказывать палачей за свои преступления.
На самом деле Путин, его бесноватое окружение и погрузившееся в кровавый угар население, очень хотели создать некую эфемерную сущность, под названием «русский мир» и они ее создали.
Нормальные люди, выбирая свой круг общения, всегда обращают внимание на то, как человек выглядит, как он себя ведет, о чем думает, мечтает и как реализует свои мечты.
То есть, отмечает некие детали, оценивая каждую в отдельности, потом складывает все это в кучу и смотрит, как это выглядит в совокупности. Только после этого решает, стоит ли общаться с этим человеком или нет.
Достаточно смешно смотрится ситуация, когда некто делает выводы не по совокупности своих наблюдений, а потому, как о себе рассказывает тот или иной человек. Больше того, когда он словами пояснят те явные недостатки, которые видны без слов.
Как бы пьяный, лежащий в луже собственной мочи, покрытый коростой и в рвани, мужик не рассказывал о том, что он - принц и наследник престола, а вот тут он случайно и временно, ему вряд ли кто-то поверит и станет предлагать ему дружбу.
То же самое и с русским миром. Ведь ни у кого нет сомнений в том, что в самой России им никто не мешал построить свой русский мир? Вот они его и построили, даже в Иркутске, где уже полегло 70 человек от употребления внутрь средства для ванн.
Вряд ли туда добрался Обама, бандеровцы или гейропейцы. Местные сами глушат все, что отдаленно напоминает бухло от стекломоя, до тормозной жидкости и делают это массово.
Это страна, в которой всего несколько показательных дорог, которые им построили иностранцы, остальное - направления. Страна с упоением уничтожает медицину и образование, заменяя это православной церковью.
Там не производят ничего, что может заинтересовать покупателей в нормальных странах. Если перекрыть трубы с газом и нефтью, Россия останется сама по себе и может строить любой мир, какой только пожелает. Поскольку там не будет денег, поступающих за углеводороды, она потеряет интерес даже как рынок сбыта помидоров.
Но уже и к этому там готовы, ибо русский мир - единственное место в мире, где продукты уничтожаются в промышленном количестве при том, что собственные продукты даже близко не могут приблизиться, по качеству, к уничтоженным.
Полуразрушенная, нищая, вечно пьяная, злобная и агрессивная сущность, пытается нести себя как пример еще кому-то!
То, что они сотворили со своей страной и своим населением, они хотели бы сделать с тем, кто им это позволит.
Так вот, эта сущность создана и формализована. Осознание того, что она из себя представляет, уже приходит почти ко всем. Те же, к кому она уже ввалилась в дом и делает то, что умеет - разрушает и убивает, знают один рецепт лечения - уничтожение этой сущности под корень.
Именно это и произошло с послом и теперь будет многократно повторяться во многих местах, как только кто-то выползет с клеймом на лбу «русский мир». Поэтому, многие нормальные люди, которые точно поняли суть этого явления, подняли тост за казненного посла: «чтоб не последний»!
Кацапам еще предстоит наблюдать радость по поводу гибели их военных, массовых отравлений стекломоем и даже природных катастроф, которые будут существенно уменьшать их численность.
Они стали этим самым русским миром, несущим ненависть, смерть и разрушение и теперь, при любом уменьшении этой дряни, нормальные люди будут ощущать облегчение и думать: «скорее бы эта дрянь кончилась».
Они этого хотели и наконец - получили. Реакция на ликвидацию посла - яркое тому подтверждение.
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"Это просто какой-то позор... " (с) Швондер.
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