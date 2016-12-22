EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество, За рубежом
  15616  277
Все про:Россия (64309) Сталин (550) сталинизм (41)

 Москвичи завалили могилу Сталина цветами в день его рождения. ВИДЕО

Жители российской столицы завалили могилу Иосифа Сталина цветами в день его рождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись чествования советского вождя опубликовал российский блогер Илья Варламов. На записи видно, что на могиле лежит огромная охапка цветов, которая по высоте достигает бюста бюста Сталина, установленного на постаменте.

Загрузка видео...
Читайте также: "Остро ощущается необходимость наличия в государстве яркого лидера", - в ростовском театре поставят спектакль о Сталине
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Боюсь, как дьявольской напасти,
Освободительских забот;
Когда рабы приходят к власти,
Они куда страшней господ.



На наш барак пошли столбы
Свободы, равентва и братства;
Все, что сработали рабы,
Всегда работает на рабтство.



Однажды здесь восстал народ,
И, став творцом своей судьбы,
Извел под корень всех господ;
Теперь вокруг одни рабы.



Игорь Губерман
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
при Сталине страна пережившая гражданскую ,прошла за 10 лет путь который "цивилизованная" Европа проходила столетиями,грабя по пути Азию,Африку,обе Америки,одержав Великую Победу в борьбе с этой "цивилизованной Европой",отстроив и восстановив разрушенное за 5 лет, стала второй сверхдержавой мира...а теперь расскажите мне о достижениях "независимой" Украины,Республике которая в 91,входила в 10 самых развитых стран мира,имевшей 52 миллиона населения,мощнейшую промышленность,огромный военный потенциал,да чего только не было и где теперь все это?
 показать весь комментарий
Ответить
 
при Сталине страна пережившая гражданскую ,которую он развязал,грабя российский народ,и отдавая награбленое террористам-коммунистам всего мира на "свержение капитализма" в благополучных странах Азии,Африки, и обеих Америках, прошла за 10 лет путь который цивилизованная Европа проходила столетиями,...,чуть было не просрав Победу в борьбе с идейно близким партайгеноссе Гитлером, ",отстроив и восстановив за счёт лендлиза Америки разрушенное за 5 лет, стала на 1 место - по абсолютной величине убыли населения. За последние 9 лет число россиян сократилась на 3,2 млн. Ежегодно страна теряет до 800 тыс. человек,
1 -по количеству самоубийств среди детей.
1 -по числу разводов
1 - по числу сирот.
1 - по смертности от сердечнососудистых заболеваний
1 по онкологическим больным на душу населения
1 по числу пациентов с заболеваниями психики
1 по объемам торговли людьми
1 по количеству абортов (каждый час -300 абортов).
1 по объему потребления героина
1 по числу алкоголиков - 3 миллиона
1 по числу курящих детей
1 по количеству ДТП
1 по импорту автомобилей. у которых истёк срок эксплуатации.
1 в коррупционном рейтинге Европы:
1 по числу педофилов. Только в 2013 году было зарегистрировано 186 000 нападений педофилов
1 по детскому алкоголизму.
1 по уровню умышленных убийств .
1 место по числу генералов.
2 по уровню бюрократии.после Бразилии,.
2 по распространению поддельных лекарств (после Китая).
2 по распространению детского порно в Интернете.
2 по количеству заключенных .
22 по уровню смертности -в соседстве Руанды и Камеруна.
38 по качеству образования. .
57 по качеству жизни
62 по уровню технологического развития (между Коста-Рикой и Пакистаном)
63 в рейтинге национального благосостояния.
72 по рейтингу расходов государства на человека
76 по размеру валового национального дохода на душу населения - между Чили и Уругваем
101 по эффективности правительства (хуже - Пакистан, Йемен, Белоруссия, Иран)
127 по показателям здоровья населения
143 в рейтинге экономических свобод
147 по миролюбию - между Пакистаном и Конго.
159 по уровню политических прав и свобод
168 по продолжительности жизни.Смертность в России превышает рождаемость в 1.7 раза
173 по степени свободы прессы- (между Конго и Зимбабве)
175 по уровню физической безопасности граждан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это ты о стране "победившей гидности" написал ,занимающей первые места во всех мировых антирейтингах ? ну-ну,тебе с Германии видней,только вот...да ладно,зря я залез в эту помойку,но вы проиграете-это очевидный факт ,не долго осталось
 показать весь комментарий
Ответить
 
А во многих сверхдержав были ГУЛАГИ, где гноились граждане этой "могучей" империи? Если она была такая замечательная, зачем она удерживала своих граждан силой в рамках железного занавеса? А скольким сверхдержавам пришлось морить голодом своих граждан, чтобы не умирали с голоду в центре. Сверхдержава.
 показать весь комментарий
Ответить
 
старые сталинисты приперлись, при либеральных хозяевах. при сталине они селедку жрали и хлеб для коней. и это был деликатес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие там москвичи? Российские партийные титушки. Другие там такими акциями не занимаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Писал про нашу вату... В принципе применимо для любого совкодрочера.

Мы стремимся жить в демократическом обществе. Но для совкодрочеров, коммуняк и прочей ваты на законодательном уровне должны быть введены тоталитарные нормы в взаимоотношениях государства и данных граждан. А именно аресты по надуманным предлогами, суды тройками, расстрелы (с утвержденными планами на кол-во расстрелянных), ограничение правовых свобод (ограничение передвижения, возможности выбора рабочего места и прочее), не оплачиваемые трудодни (субботники), ограничения в доступе к информации (один гос. ТВ канал и запрет на использование Internet) и прочие репрессивные методы.
А теперь самое интересное. Эти особи (людьми язык не поворачивается сказать) будут счастливы и довольны всем. Ибо рабы в душе требуют рабского отношения к себе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
вы же самые первые рабы,именно вы,приведшие к власти всех этих вальцманов-гройсманов и иже с ними,грабящих нещадно Украину,кричащих об "агрессии",но при этом заплатившим только налогов больше 2 миллиардов рублей,по итогам 2016...вы же орали"если шо,то мы и их",ну и где их? поэтому именно вы наипервейшие РАБЫ и это абсолютная ПРАВДА
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мой лимит переубеждения ватников исчерпан.

Иди на...й, долбаёб!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
будь здоров! а убеждать меня в том,что вы РАБЫ меня не нужно ,все же и так ясно...во всем происходящем и в развале Украины виноваты именно вы и только вы,"НЕРАБЫ"
 показать весь комментарий
Ответить
 
потомки жертв несут цветы к могиле палача своих родителей... манкурты? больные, лишенные воли и разума? или жертвы эксперимента по превращению людей в безродное быдло?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«Раб, особенно в России, низведен до состояния столь скотского, что не смеет противиться угнетателям; обычное его свойство есть леность; стремясь забыть о своих бедах, он напивается и засыпает… Рабы не владеют ничем, все принадлежит их хозяевам. Станут ли защищать свое счастье? Но возможно ли счастье при тирании? Будут ли вдохновляться любовью к славе? Но ведь они не ведают стыда, откуда же им знать, что такое честь? Возьмутся ли они за оружие для защиты своей свободы и безопасности? Но ведь ни той, ни другой у них нет».



- Николя-Габриель Леклеркличный врач последнего украинского гетмана графа К. Г. Разумовского

Суждение Леклерка шло ещё дальше: русский народ «издревле был в невольничестве и признавал рабство за естественное своё состояние».

"История древней и нынешней России" 1783 г. - Николя-Габриель Леклерк .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты смотри как рашисты любят этого грузина сталина -видать само больше пострадала от этого грузинского выродка- это Украина -миллионы репресированных украинцев -главного чтобы эти рашисты не забыли еще одного грузина поздравить з днем рождения -это берию -эта гнида тоже приклала руку для уничтожения украинского народа -у меня вопрос -почему эти два грузина так не любили Украину и заставлять их тоже не кто не мог -они правили единолично как сейчас путин -его тоже не кто не заставляет уничтожать украинцев -видать это в генах заложено у этих выродках -неприязность к народам которые не терплят рабства и не позволяют править собой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сразу после войны на территории СССР действовало несколько банд коммунно-комсомолььских,которые под видом подготовки к празднования 70 летию тов.Сралина, зная адреса и фамилии известных и богатых коммунистов,военных,деятелей культуры и науки,ходили и собирали Дань с них.Отдавали почти всё...,кто 10 000 рублей,кто 100 000 накопленных каторжным упорным неворовским трудом,товарищи Корейко трудом.Банду накрыли случайно в 1949 году летом,до дня рождения Сралина 21 декабря 1949 года осставалось всего ничего..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все это чушь -по сравнению с современными нововаришами это копейки и воровать в то время не было такого ценного кроме жратухи -так что не свисти -все это я читал про сталинские времена -тогда ценилась только пища и больше нечего -за кусок хлеба люди золото отдавали а также и другие драгоценности и интересно за какой каторжный труд ты несеш -про золотые прииски чтоли в Сибири -так они позже появились .Я не знаю таких людей чтобы у них что ценное осталось с тех времен -разве какое то дерьмо но старинное по возросту -типа каких то книг,какого то кольца или цепочки и тому подобное то сейчас есть что воровать -много есть таких что имеют дорогие вещи которые стоят тысячи и миллионы -это все была советская пропаганда как сейчас рашовская.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не хочется с тобой спорить,но это дело раскрыл друг моего отца.Пшёл ВОН..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Jesli eto vsjo valerjankoi polit,skolko togdakotov budet vernost prisjagivat.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...каждому поминальнику по фанфурику ,,,, поминального....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну с одной стороны среди этих тысяч поголовное большинство его фанатов...так что тут тоже еще не понятно жалеть ли их
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это наверно белоленточники несли... хотели оправдаться перед властью...
 показать весь комментарий
Ответить
 
http://nkvd.memo.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B:%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%93%D0%91_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 .

Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939
Персоналии

Всего персоналий в справочнике: 41672. Для быстрого перехода к странице конкретной персоналии удобно использовать окно поиска: по мере набора фамилии система будет показывать в выпадающем списке подходящие варианты
 показать весь комментарий
Ответить
 
НУ НЕ МОГУТ КАЦАПЫ ЖИТЬ БЕЗ Х#Я В ЖОПЕ, КОТОРЫЙ ДЛЯ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ ЖИЗНЕННЫМ СТЕРЖНЕМ......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блин, ссылку удаляют
charter97.org/ru/news/2016/12/21/235150/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Воистину великие мазохисты, скучают по плетке, даже животное когда его сильно и постоянно бьют отказывается от еды и убегает куда глаза глядят, а этим наоборот чем крепче бьют , тем крепче любят ужас
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так у нас так же ,старческий биомусор поверил в машину времени и ждет колбасы за 2.20 р и обещанную молодость,а их дети будут в лагерях прославлять ихнего вождя!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Москве умер внук Сталина

Ну хрен с этим именем ,в мире все...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А внучку трохи підкинули..?

Хоч здох тиран, але стоїть тюрма Ру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вертухаи пришли радует, что такого говна уже мало..............жалкая горстка старых петухов
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЧитатьМилена Митина‏@_marsiГазета "Правда Востока" от 25 октября 1944г.
Всего 1 пропущенная буква. Тираж изъят, сотрудники редакции расстреляны. Сохранилось лишь 6 экз
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нарком НКВД - Гершель Гершелевич Иегуда он же Генрих Ягода . *Первый зам. нач. ОГПУ (расстрелявший писателя Н.С. Гумилева) Я.С. Агранов (Сорензон) *Начальник Главного Управления лагерей и поселений -- М.Д. Берман. *Его заместитель -- Рапопорт С.Г., затем -- Эйхманс Ф.И. *Главный бухгалтер НКВД Берензон *Начальник химической лаборатории (отравление ядами) Майрановский *Начальник Беломорских лагерей - Л.И. Коган. *Начальник лагерей Ленинградской области - Заковский. *Начальник Беломорско-Балтийского лагеря (строительство канала) - С.Я. Фирин. *Начальник главного Управления тюрем НКВД СССР - Х. Аперт. *Начальник лагерей на территории Украинской ССР - С.Б. Кацнельсон, затем --Балицкий. *Начальник лагерей Северных областей - Финкельштейн. *Начальник лагерей Свердловской области - Погребинский , затем Шкляр. *Начальник лагерей на территории Казахской ССР - Полин. *Начальник лагерей в Западной Сибири - Шабо, затем -- Гогель. *Начальник лагерей Азово-Черноморского района -- Фридберг. *Начальник лагерей Саратовской области -- Пиляр. *Начальник лагерей в Сталинградской области - Райский, *Начальник лагерей в Горьковской области - Абрампольский, *Начальник лагерей на Северном Кавказе - Файвилович, *Начальник лагерей в Башкирии Залигман, *Начальник лагерей в Дальневосточном регионе - Дерибас, *Начальник лагерей в Белоруссии - Леплевский И.М. (ответственный за расстрелы в Куропатах). *Начальник лагеря особого назначения на Соловецких островах - Серпуховский. *Руководитель «Центрального Управления торговлей и общ.питания НКВД - М.Б. Шнеерсон. *Начальник «Инженерно-строительного отдела НКВД СССР» - Лурье А.Я. * Начальник отдела охраны Правительства - Паукер К.В. *Особоуполномоченный при Коллегии НКВД - . Фельдман В.Д. *Начальник Секретариата НКВД. Дейг Я.А. *Начальник Особого отдела ГУГБ НКВД. - Леплевский И.М. *Радзивиловский А.П. начальник 3-го отдела 3 Управления НКВД СССР. *Гай М.Н. Нач. особого отдела ГУ НКВД *Ткалун П.П. Комендант Кремля *Берман Б.Д. - начальник 3 Управления НКВД. *Шварцман Зам.начальника следственной части *Рейхман Л.И. ...http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=54:52918-6
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жаль что эта сцука подохла и не может в знак признательности завалить все близлежайшие клумбы ихними могилами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
22 декабря 2016, 15:10
В Москве умер внук Сталина
80-летний внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили помер на улице
поберегите цветы на внука ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Деда, а когда лучше жилось: сейчас или при Сталине?
- Ну, при Сталине конечно!
- А почему, деда?
- Ну так, внучек, при Сталине у меня член стоял!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну а с другой стороны сталина можно и уважать за то сколько он своего же ватного быдла уничтожил
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему вата чтит сралина? Вот ссылка charter97.org/ru/news/2016/12/21/235150/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дети и внуки людоедов шануют своего глав-упыря....Других в сатанате не осталось - 100-летняя селекция своего добилась.... Главное для честных народов - дождаться когда нечисть снова будет сама себя валить миллионами. Судя по ихнему сегодняшнему осатанению уже не долго ждать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рабы. Их расстреливали, а они убийце цветочки. Офигеть.
Стокгольмский синдром на столетие . . .
Зря железный занавес сняли. Там не только его, а ещё и ров с крокодилами надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чи хоче хтось із довбо**бів, що проживають в Україні, долучитися до цього дрочерства? Дрочери, агов! Сидите перед телевізорами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Треть украинцев хочет восстановления Советского союза, - центр Разумкова
Когда же вы "совки" цуки вымрете, сами не жили и другим не давали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шабах стукачей и желающих поскорее и как можно бесполезнее сдохнуть - вполне руснявенько
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сволочи. И самое смешное, что часть росиян получают льготы, как репрессированные Сталиным. И как теперь???
 показать весь комментарий
Ответить
 
сумасшедших хватает. лагерная пыль приползла и сама легла на сапоги вождя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Йозеф швейк глиста кацапская марш в кацапстан блиноедлопатный , не нравится в Украине , чемодан , вокзал , соссия , боярышник тебя гавноеда успокоит .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЖИДА УБИЙЦУ КОТОРЫЙ БОГА НЕ ПРИЗНАВАЛ ДЕБИЛЫ СРУЦКИЕ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да и куй на них! Визы! Вот что надо Украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть такой фильм "Хроники ломбарда", фильм так себе на раз, но вот сюжетная линия о девушках, объясняет почему так все происходит в мордоре, просто как шаблон ложится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нееее, без говна среди букетов не обошлось, кацапы, ищите лучше
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапы - деграданты. Как можно назвать существ, которые боготворят того, кто убивает их миллионами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это просто не укладывается в нормальной голове, они после этого не могут называться людьми. Просто - СТАДО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кому вы цветы ложите???убийце и живодеру!!!который заморил голодом и сгноил в лагерях миллионы невчем неповинных душь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лучше б они путкина завалили... ну хоть чем нибудь..
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет военнослужащие ВР Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк прокуратура Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти