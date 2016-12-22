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Москвичи завалили могилу Сталина цветами в день его рождения. ВИДЕО
Жители российской столицы завалили могилу Иосифа Сталина цветами в день его рождения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись чествования советского вождя опубликовал российский блогер Илья Варламов. На записи видно, что на могиле лежит огромная охапка цветов, которая по высоте достигает бюста бюста Сталина, установленного на постаменте.
Освободительских забот;
Когда рабы приходят к власти,
Они куда страшней господ.
На наш барак пошли столбы
Свободы, равентва и братства;
Все, что сработали рабы,
Всегда работает на рабтство.
Однажды здесь восстал народ,
И, став творцом своей судьбы,
Извел под корень всех господ;
Теперь вокруг одни рабы.
Игорь Губерман
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1 -по количеству самоубийств среди детей.
1 -по числу разводов
1 - по числу сирот.
1 - по смертности от сердечнососудистых заболеваний
1 по онкологическим больным на душу населения
1 по числу пациентов с заболеваниями психики
1 по объемам торговли людьми
1 по количеству абортов (каждый час -300 абортов).
1 по объему потребления героина
1 по числу алкоголиков - 3 миллиона
1 по числу курящих детей
1 по количеству ДТП
1 по импорту автомобилей. у которых истёк срок эксплуатации.
1 в коррупционном рейтинге Европы:
1 по числу педофилов. Только в 2013 году было зарегистрировано 186 000 нападений педофилов
1 по детскому алкоголизму.
1 по уровню умышленных убийств .
1 место по числу генералов.
2 по уровню бюрократии.после Бразилии,.
2 по распространению поддельных лекарств (после Китая).
2 по распространению детского порно в Интернете.
2 по количеству заключенных .
22 по уровню смертности -в соседстве Руанды и Камеруна.
38 по качеству образования. .
57 по качеству жизни
62 по уровню технологического развития (между Коста-Рикой и Пакистаном)
63 в рейтинге национального благосостояния.
72 по рейтингу расходов государства на человека
76 по размеру валового национального дохода на душу населения - между Чили и Уругваем
101 по эффективности правительства (хуже - Пакистан, Йемен, Белоруссия, Иран)
127 по показателям здоровья населения
143 в рейтинге экономических свобод
147 по миролюбию - между Пакистаном и Конго.
159 по уровню политических прав и свобод
168 по продолжительности жизни.Смертность в России превышает рождаемость в 1.7 раза
173 по степени свободы прессы- (между Конго и Зимбабве)
175 по уровню физической безопасности граждан.
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Мы стремимся жить в демократическом обществе. Но для совкодрочеров, коммуняк и прочей ваты на законодательном уровне должны быть введены тоталитарные нормы в взаимоотношениях государства и данных граждан. А именно аресты по надуманным предлогами, суды тройками, расстрелы (с утвержденными планами на кол-во расстрелянных), ограничение правовых свобод (ограничение передвижения, возможности выбора рабочего места и прочее), не оплачиваемые трудодни (субботники), ограничения в доступе к информации (один гос. ТВ канал и запрет на использование Internet) и прочие репрессивные методы.
А теперь самое интересное. Эти особи (людьми язык не поворачивается сказать) будут счастливы и довольны всем. Ибо рабы в душе требуют рабского отношения к себе.
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Иди на...й, долбаёб!!!
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- Николя-Габриель Леклеркличный врач последнего украинского гетмана графа К. Г. Разумовского
Суждение Леклерка шло ещё дальше: русский народ «издревле был в невольничестве и признавал рабство за естественное своё состояние».
"История древней и нынешней России" 1783 г. - Николя-Габриель Леклерк .
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https://www.youtube.com/watch?v=Ql7sljLg3og
https://www.youtube.com/watch?v=Ql7sljLg3og
Трейлер фильма "Чекист"
Дата загрузки: 26 окт. 2008 г.
сайт ГУЛАГа
http://www.gulag.ipvnews.org/
http://pozornayarossiya.blogspot.com/2015/04/18.html
http://pozornayarossiya.blogspot.com/2015/04/18.html Статистика чекистского вранья .
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Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939
Персоналии
Всего персоналий в справочнике: 41672. Для быстрого перехода к странице конкретной персоналии удобно использовать окно поиска: по мере набора фамилии система будет показывать в выпадающем списке подходящие варианты
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charter97.org/ru/news/2016/12/21/235150/
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Ну хрен с этим именем ,в мире все...
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Хоч здох тиран, але стоїть тюрма Ру.
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Всего 1 пропущенная буква. Тираж изъят, сотрудники редакции расстреляны. Сохранилось лишь 6 экз
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В Москве умер внук Сталина
80-летний внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили помер на улице
поберегите цветы на внука ...
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- Ну, при Сталине конечно!
- А почему, деда?
- Ну так, внучек, при Сталине у меня член стоял!
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в мире животных
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Стокгольмский синдром на столетие . . .
Зря железный занавес сняли. Там не только его, а ещё и ров с крокодилами надо.
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Когда же вы "совки" цуки вымрете, сами не жили и другим не давали
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