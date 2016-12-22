 Все ограничения в работе "ПриватБанка" сняты, - Шлапак. ВИДЕО

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Все ограничения в работе "ПриватБанка" сняты, и к концу дня клиенты смогут пользоваться всем объемом услуг. Об этом на брифинге заявил глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак.
"Хотел бы отметить для клиентов нашего банка: в течение трех последних дней, когда работала временная администрация, были наложены ограничения на деятельность банка. Однако сегодня решением правления все эти ограничения сняты. Все наши клиенты смогут уже к концу дня получить полный набор услуг, который ранее предоставлялся "ПриватБанком". Будут разблокированы корреспондентские счета, восстановлено начисление процентов, будет работать система SWIFT в надлежащем режиме, будут выдаваться кредиты овердрафт и так далее", - сообщил Шлапак.
Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО "ПриватБанк". 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.
Вчера председатель правления банка Александр Шлапак заявил, что "ПриватБанк" удалось стабилизировать.
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Вброс типа денег в оздоровление))))
Тока эти деньги из нашего кармана))))
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- вот нашли мы мешок денег...
- дааааа....
- купили вагон зерна
- дааааа...
- нажремся до отвалу
- дааааа...
Ворона услышала это дело:
- эй миллионеры, там корова лепешку уронила, летите поклюйте дерьмо пока теплое....
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