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 Все ограничения в работе "ПриватБанка" сняты, - Шлапак. ВИДЕО

В банке обещают, что к концу дня можно будет получить полный набор услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "112 Украина".

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Все ограничения в работе "ПриватБанка" сняты, и к концу дня клиенты смогут пользоваться всем объемом услуг. Об этом на брифинге заявил глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак.

"Хотел бы отметить для клиентов нашего банка: в течение трех последних дней, когда работала временная администрация, были наложены ограничения на деятельность банка. Однако сегодня решением правления все эти ограничения сняты. Все наши клиенты смогут уже к концу дня получить полный набор услуг, который ранее предоставлялся "ПриватБанком". Будут разблокированы корреспондентские счета, восстановлено начисление процентов, будет работать система SWIFT в надлежащем режиме, будут выдаваться кредиты овердрафт и так далее", - сообщил Шлапак.

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО "ПриватБанк". 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин купил акции "ПриватБанка" за одну гривню. ДОКУМЕНТ

Вчера председатель правления банка Александр Шлапак заявил, что "ПриватБанк" удалось стабилизировать.
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Вот праздник людям))) Насиров ещё вчера отгулял,знал что снимут ограничения))) страна идиотов избирателей и олигофренов-ворюг правителей....
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Всё самое интересное только начинается. С Новым астрономическим годом!
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ТИЦ вхід до серця (Core) автоматизованої системи ПриватБанку, яке не належить державі

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Обмеження в роботі Привату тепер будуть постійно, бо будуть сили які не зацікавлені в його нормальній роботі і які тримають в руках всі доступи до святая-святих банку - процесінгу та он-лайн сервісів. Тепер постійно буде щось не працювати, десь втрачатись гроші при переказах, кудись діватись рештки з рахунків, нараховуватись якась пєня та штрафи. Чекайте, ідіоти, Ви відкрили скриньку Пандори.
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Яку скриньку треба прикрити, щоб припинити потік твоєї швондеровщини?
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Титаник после реставрации вышел в море.
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...на айсберг . Шлюпок и спасательных жилетов на всех не хватит .
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Тільки що проходив мимо їхнього банкомата. Стоїть двоє і всьо.
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У меня друг вчера положил в Приватбанк 200 штук баксов под 10% годовых. Говорит, что в Ощаде процент в 2 раза меньше, но и там и там вся сумма под гарантией государства. Страна Чудес.
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А про Сбербанк СССР вы как то забыли, Там тоже гарантировало государство и что ? А если у вашего друга 200 штук зелени лишние, то это его проблемы.
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А у меня друг вчера 500000 миллиардов положил, сегодня хочет ещё положить но так устал вчера мешки носить,что крепатура )))))
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Это ему повезло, такие кредитные линии будут закрывать ибо сильно пирамидой от нее пованивает.
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в нашей стране - подушка и матрац, надежней любого банка! )))))))
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Тюю... Скажи чтобы не стояли, банкомат не работает или они читать не умеют?
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Та да пошла тяга!)))))
Вброс типа денег в оздоровление))))
Тока эти деньги из нашего кармана))))
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беня ОН коломЫйский "10 000S за москаля. Выгодное предложение от ПриватБанка"
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Ура! Всех поздравляю. Мы практически на шару купили банк! Мы стали владельцами привата! Шампанского!
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сидят 2 воробья мечтают:
- вот нашли мы мешок денег...
- дааааа....
- купили вагон зерна
- дааааа...
- нажремся до отвалу
- дааааа...
Ворона услышала это дело:
- эй миллионеры, там корова лепешку уронила, летите поклюйте дерьмо пока теплое....
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Главная / Україна / В Москве произошел ТЕРАКТ !!! В Москве произошел ТЕРАКТ !!! Олексiй Гончар в Україна Декабрь 21, 21:593,379 Просмотров Сегодня, в 12 часов дня, по московскому времени, на станции метро Помойная Яма в центре Москвы произошел теракт. На месте происшествия уже работают криминалисты-проктологи. Более 600 пострадавших, все как один рассказывают версию случившегося. Евдокия Прохоровна, москвичка: - Ехало нас в вагоне человек шестьсот, весело попукивая и порыгивая. Вдруг внезапно погас свет и в мерцающей тьме появился лик Путина, только без гениталий. Вернее яйца то были, но его микроскопический тухес поверг в ужас всех присутствующих. Люди от горя начали на полном ходу выбивать стекла и выпрыгивать из вагона. Кровища брызгала струями во все стороны, головы отлетали как футбольные мячи, а тела как бы феерично размазывало по путям. Иннокентий Поликарпович, чеченский боевик: - Увидев, что у лика владыки Руси нет полового члена, меня охватил ужас и желание перемен. Я отрезал свой член и пытался прикрепить его к лицу Путина, но тут же потерял сознание. Когда я падал и заливал все вокруг кровью, у меня случилось видение: Лик Путина повернулся ко мне и сказал «Не мужик ты больше Иннокентий, ты теперь как и я, чеченская подстилка». После случившегося, тысячи ватных пуканов были разорваны в клочья в комментариях на форумах и блогах «чебурнета». Россияне в гневе поедали клавиатуры, массово разбивали головы о мониторы и совершали акты полового сношения с компьютерными мышами. После чего рубль катастрофически обвалился, залипнув в сперме россиян и по всей россии начались массовые стычки с полицией. После, Путина сбросили с престола, заслали в Сибирь, где он и умер от хронической диареи. Автор: Алекс Новодворски http://newsdaily.com.ua/post/1424783
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Накачали бюджетными деньгами, еще бы были ограничения... Если будет надо, еще сто миллиардов вольют. Или двести.
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Ага, а Беня тепер буде тримати Петра за "Приват24", як бика за кільце в носі.)))
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Новости российской науки.
Российские ученые без единого гвоздя открыли открытие 40-х годов прошлого века: радар метрового диапазона.

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Да, слушаешь этих придурков и думаешь или я идиот или они . Оказывается 148 исчезнувших лярдов гривен это мощная ступенька в развитии страны. Вот такие дела. На повышение зарплат и пенсий нет, а на отжим банка есть.
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Поживем, увидим. Счет в приват24 заблокирован, набрать платежку нет возможности. Пробовали старым дедовским способом бумажной платежкой в отделении - облом, не обслуживается.
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Ты,что юрлицо?Для физлиц все работает все время и ни каких проблем.
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Дык сказал же "для всех клиентов", а что юр.лица это не клиенты? Личная зарплатная карточка работает, а контора в а*уе.
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Да, них не работает. Хватит звиздеть. Цензор, проверяй инфу, хватит печатать этот бред. Уже в надцатый раз все ограничения снимают, только платежи от юрлиц как не проходили, так и не проходят.
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Хто - б , що не говорив , а ексьпєрти цензоровські обкакалися по самі вуха. Приват працює , а долар падає і ВСУ на світлодарській дузі в катєл не попали , а зайняли ворожі позиції. А саме жахливе , це шо канахвєти рошенівські люди перед Новим Роком купують. Бажаю зрадофілам собаці під хвіст , страдатєлі хуйлові.
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Слышь,бобер,а при чем здесь Пеца?Вам говноплювам все не так,так валите туда где рай,какого ч...а в Украине околачиваешься?
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та дограбливайте его нах и китаезам пихайте!)))))))
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