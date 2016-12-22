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Все про:ВР (21222) Парубий (1239) скауты (2) огонь мира (5)

 Украинские пластуны передали вифлеемский Огонь Мира в Раду. ВИДЕО

Торжественная церемония передачи вифлеемского Огня Мира состоялась в сессионном зале Верховной Рады Украины — представители Национальной скаутской организации "Пласт" принесли его в парламент.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе парламента.

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"Распространение огня, зажженного скаутами в Вифлееме, в городе рождения Христа, - это многолетняя предрождественская традиция, которая поддерживается во многих странах мира", - сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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Он отметил, что "в этом году едва ли не впервые в независимой истории Украины Верховная Рада проголосовала за Государственный бюджет, в котором предусмотрена финансовая поддержка украинских молодежных патриотических организаций, ведь их поддержка - это залог нашей безопасности, это залог нашей обороноспособности".

Парубий подчеркнул, что "скаутские организации, в частности "Пласт", с детства воспитывают патриотических и ответственных граждан, готовых к защите своей Родины".

Председатель Верховной Рады поблагодарил украинских пластунов за волонтерскую деятельность, "которая сейчас так необходима украинскому государству". Он напомнил, что и сам стоял у истоков возрождения украинского "Пласта".

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Священным Огнем и Мечем!!! по сборищу миллиардеров и миллионеров.
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Здание здесь при чем?

. Иисус Назаретянин, Царь Иудейский.
"..., и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли.
(Ин. 2:13-16) »
Интересно найдется здесь такой , кто назовет эти действия Спасителя не целесообразными в _окупированом_ римлянами государстве? Или тот кто скажет что Иисус не был _патриотом _ своего народа?
К чему я это привел? Храм место где чтутся и утверждаются ЗАКОНЫ Божьи. Что бы люди "жили в мире".Для государства Украина храм законов - ВР. Место где утвержают и чтут законы, чтобы украинцы жили в мире?
Уже не одно столетие "традиция" в Украине -патриотам право умирать за родную землю, а тем кто на пирамиде власти умножать свои статки, когда народ чахнет. Это такая скромность птриотическаая.? Стыдно идти во власть патриотам.
УМЕРЕТЬ, закрываю сердцем Украину и ее людей патриоту не страшно. А зайти в храм законов - стеснительно. СТОЛЕТИЯМИ!!!!!!!!
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Надо было перед этим Раду хворостом обложить
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колючей проволокой обмотать, солярой облить и огоньку добавить
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Украинские пластуны передали вифлеемский Огонь Мира в Раду
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К чему аналогии? Соловьёв с Киселёвым должны воспитывать?
Разница в том, что воспитывают патриотов партии (или Лукашенко, как это делает, например, лукомол) или Украины
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та же организация, только с другими нашивками, есть еще следопыты ) все они одним миром мазаны )
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ну так и пионэры тоже не из пустоты - комуняки наследовали америкосовских скаутов... причина? милитаризация всего мира в начале 20-го века. не актуально, но что тогда? может и ДЮСШ запретить?
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Кацапам на станцию метро не они часом "огонь" передали?
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передали бы заодно и пару канистр бензина . может на всех и не хватит так хоть фракцию ОПОблока спалить нахрен
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Этот священный огонь нужно было передать владыке украинской церкви, который распространил бы его во все церкви богоугодной Украины для всех украинцев ...
идиоты с сохранившимися совковыми традициями, нахрен в раду принесли, она что ближе к Богу ?
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Бизнес биржа довольна---- Огонь добра, хоть у них добра уже прилично но добро лишним для них не будет+ любовь за это от пластунив, эх мелочь а приятно+
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Нахуй любую религию из гос.институтов. В любом смысле. Дети - ок. Религия - не ок (любая).
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Вогнемет треба було передати і там же його використати . а не вогонь Вифлеємський!
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