 Украинские пластуны передали вифлеемский Огонь Мира в Раду. ВИДЕО

"Распространение огня, зажженного скаутами в Вифлееме, в городе рождения Христа, - это многолетняя предрождественская традиция, которая поддерживается во многих странах мира", - сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
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Он отметил, что "в этом году едва ли не впервые в независимой истории Украины Верховная Рада проголосовала за Государственный бюджет, в котором предусмотрена финансовая поддержка украинских молодежных патриотических организаций, ведь их поддержка - это залог нашей безопасности, это залог нашей обороноспособности".
Парубий подчеркнул, что "скаутские организации, в частности "Пласт", с детства воспитывают патриотических и ответственных граждан, готовых к защите своей Родины".
Председатель Верховной Рады поблагодарил украинских пластунов за волонтерскую деятельность, "которая сейчас так необходима украинскому государству". Он напомнил, что и сам стоял у истоков возрождения украинского "Пласта".
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. Иисус Назаретянин, Царь Иудейский.
"..., и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли.
(Ин. 2:13-16) »
Интересно найдется здесь такой , кто назовет эти действия Спасителя не целесообразными в _окупированом_ римлянами государстве? Или тот кто скажет что Иисус не был _патриотом _ своего народа?
К чему я это привел? Храм место где чтутся и утверждаются ЗАКОНЫ Божьи. Что бы люди "жили в мире".Для государства Украина храм законов - ВР. Место где утвержают и чтут законы, чтобы украинцы жили в мире?
Уже не одно столетие "традиция" в Украине -патриотам право умирать за родную землю, а тем кто на пирамиде власти умножать свои статки, когда народ чахнет. Это такая скромность птриотическаая.? Стыдно идти во власть патриотам.
УМЕРЕТЬ, закрываю сердцем Украину и ее людей патриоту не страшно. А зайти в храм законов - стеснительно. СТОЛЕТИЯМИ!!!!!!!!
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Разница в том, что воспитывают патриотов партии (или Лукашенко, как это делает, например, лукомол) или Украины
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идиоты с сохранившимися совковыми традициями, нахрен в раду принесли, она что ближе к Богу ?
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