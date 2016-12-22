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 Взрыв на станции метро "Коломенская" в Москве. ВИДЕО регистратора

В сети появилось видео с моментом взрыва на станции метро "Коломенская" в Москве, снятое камерой автомобильного регистратора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как обшивка станции буквально разлетается в клочья, а проезжающих мимо водителей на несколько секунд ослепила яркая вспышка.
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По последним данным, в результате ЧП, которое произошло утром в четверг, 22 декабря, на зелёной ветке столичной подземки, пострадало семь человек.

Смотрите также: В переходе московской подземки прогремел взрыв, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

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Я уж подумал, что сирийцы добрались!!!! А это, всего лишь рукожопы(((( Печалька
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Он скоро уже обижаться будет, что его стороной обходят....
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Хм, а если настойку боярышника распылить над городом?...
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та это все фейк, где доказательства, это мигалков снимает новый блохбастер, подрыв педерации из внутри )
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по "эху москвы" утром сказали что взрыв газового баллона
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Ну да сразу виден почерк Трампа, он уже более жесткий чем голобь мира абамка, который только гадил в подъездах мацковии
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ага. Трамп ссыт чистым нитроглицерином. Не то что Обамка...)))


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Прочувствуйте суки на своей жопе..аминь козломордые...
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вот так бы вся мацква рванула... вот было б радостно тогда, вот был бы смех...
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Для начала неплохо.
Теперь в районе Библиотеки имени Ленина.
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Обычная рукожопость плюс " авось"- проносит,но не всех!
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Как там, на руссоТВ считают, погода для взрыва была выбрана идеально?
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Злой Одессит ‏@zloy_odessit 1 год.1 годину томуTranslate from російська
Искандеры зашатались - бюджет МО РФ урезают на 100 млрд рублей! Иными словами - бюджетники уже сдоены в ноль!
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"Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели оху#нно так."
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блин... видео не показывает...
отвлекательный маневр Хуйла?!
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оно сегодня сказало, что рашка самая сильная в мире. но если не наращивать вооружение, то другие этим воспользуются)) думаю, "взрыв" показательный - нужны деньги на вооружение
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- Путин совсем плох стал. Мало того, что он уже в метро ездит, так еще и мешок сахара на станции "Коломенская" уронил...
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ого, как перегар от настойки боярышника сдетонировал...
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Щас начнется, укроССО, правосеки с ИГИЛ и пиндосами терактят в ресурсной пидерации, но нет, конечно же, это явная халтура ФСБ, как и много лет назад. Скоро взлетать будет много и часто.
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правдатудэи орут про газовый балон, а украинские силовики прорывались в дебальцево шоп снова попасть в окружение)
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Алах как говорится Акбар! Хаппи нью йеар кацапы!
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Дефицит валюты в декабре, деньги в ГАЗПРОМЕ кончились! Реальное время. 20.12.16 https://www.youtube.com/watch?v=jqHbtIjLUpE
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нет - єто херня, с послом било справедливо
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Они чо там Новый Год уже отмечают??? Ну молодцы, поздравляю, желаю побольше им феерверков.
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