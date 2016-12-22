 Взрыв на станции метро "Коломенская" в Москве. ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ
, на кадрах видно, как обшивка станции буквально разлетается в клочья, а проезжающих мимо водителей на несколько секунд ослепила яркая вспышка.
По последним данным, в результате ЧП, которое произошло утром в четверг, 22 декабря, на зелёной ветке столичной подземки, пострадало семь человек. Смотрите также: В переходе московской подземки прогремел взрыв, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
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Теперь в районе Библиотеки имени Ленина.
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Искандеры зашатались - бюджет МО РФ урезают на 100 млрд рублей! Иными словами - бюджетники уже сдоены в ноль!
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Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели оху#нно так."
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отвлекательный маневр Хуйла?!
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