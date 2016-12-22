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 "Идет бой постоянный. Арта работает без остановки. Есть раненые", - бойцы ВСУ о ситуации на светлодарской дуге. ВИДЕО

Украинские военные заняли новые позиции на светлодарской дуге и четвертые сутки противостоят атакам российских боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, террористы артиллерией и минометами пытаются выбить наших солдат с занятых позиций. Однако, давая отпор противнику, украинские силы даже продвинулись вперед.

"Идет бой. Бой постоянный. Вялотекущий переходит в активную фазу. Арта работает без остановки. Мы только что выходили - раненых не было. Сюда доехали до Луганского - 10 минут прошло, уже проезжали "скорые" - три раненых там", - говорит один из бойцов Анатолий Адамовский.

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Все равно всех вернут на позиции по минским соглашениям. И зачем тогда люди воюют?
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По Сирии ООН комиссию создал,- будут искать кто главный палач мирных людей.
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Арта должна бить так чтоб лугандонские твари не вылезли,а ребяткам дай бог основательно закрепится,это наша земля.
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