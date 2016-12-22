 "Идет бой постоянный. Арта работает без остановки. Есть раненые", - бойцы ВСУ о ситуации на светлодарской дуге. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на ТСН
, террористы артиллерией и минометами пытаются выбить наших солдат с занятых позиций. Однако, давая отпор противнику, украинские силы даже продвинулись вперед.
"Идет бой. Бой постоянный. Вялотекущий переходит в активную фазу. Арта работает без остановки. Мы только что выходили - раненых не было. Сюда доехали до Луганского - 10 минут прошло, уже проезжали "скорые" - три раненых там", - говорит один из бойцов Анатолий Адамовский. Смотрите также: "Необъявленная война Путина": Bellingcat предоставил доказательства артобстрелов Украины с территории России летом 2014 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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