 Российские военные грабят людей на выезде из Алеппо, - сирийский журналист. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об одном из таких случаев "Громадському" рассказал сирийский журналист Монзер Этаки, который несколько дней назад покинул Восточное Алеппо.
"В понедельник, 19 декабря мы получили разрешение на эвакуацию, я заболел пока жил все эти дни в машине, люди вокруг жгли свои вещи чтобы согреться. Я попал в один из автобусов, но на одном из блокпостов российский офицер забрал у меня ноутбук, дрон, камеру. После этого нас отпустили, и мы доехали до нулевой зоны - нейтральной территории", - сказал он.
По словам журналиста, некоторые повстанцы до сих пор остаются в восточном Алеппо вместе со своими семьями.
"Но есть еще некоторые гражданские, которые остаются в Алеппо, они хотят быть эвакуированы вместе с оппозиционными бойцами, потому что не доверяют россиянам и иранцам, которые проводят эвакуацию. Они хотят, чтобы их защитили, но ООН и Красный Крест, которые наблюдают за эвакуацией, не могут предоставить защиту. Они не могут помешать арестам людей", - сказал он.
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