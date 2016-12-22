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Все про:армия РФ (5870) Сирия (1967) эвакуация (368)

 Российские военные грабят людей на выезде из Алеппо, - сирийский журналист. ВИДЕО

Во время эвакуации из Восточного Алеппо мирные жители сталкиваются с насилием и жестокостью иранских и российских военных, контролирующих блокпосты на выезде из города.

Как передает Цензор.НЕТ, об одном из таких случаев "Громадському" рассказал сирийский журналист Монзер Этаки, который несколько дней назад покинул Восточное Алеппо.

"В понедельник, 19 декабря мы получили разрешение на эвакуацию, я заболел пока жил все эти дни в машине, люди вокруг жгли свои вещи чтобы согреться. Я попал в один из автобусов, но на одном из блокпостов российский офицер забрал у меня ноутбук, дрон, камеру. После этого нас отпустили, и мы доехали до нулевой зоны - нейтральной территории", - сказал он.

По словам журналиста, некоторые повстанцы до сих пор остаются в восточном Алеппо вместе со своими семьями.

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"Но есть еще некоторые гражданские, которые остаются в Алеппо, они хотят быть эвакуированы вместе с оппозиционными бойцами, потому что не доверяют россиянам и иранцам, которые проводят эвакуацию. Они хотят, чтобы их защитили, но ООН и Красный Крест, которые наблюдают за эвакуацией, не могут предоставить защиту. Они не могут помешать арестам людей", - сказал он.



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А как же им не грабить?! Этот засранный имбецил приехал в загранкомандировку из мухосранска, где и в помине нет ноутов и тем более дронов. Вспомните, как боевые буряты изумлялись, впервые на Донбассе увидев унитаз. К тому же надо компенсировать затраты, когда несколько веков козломордых грабили монголы
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хз... забрали засоби комунікації та спостереження, шоб неправильного для кацапів відео не виклав... так можна подавати, але мародерство і мродерство??? притягнуто за вуха в даному випадку
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Какой дебил выкладывает подобный шизофренический бред? И какие шизофреники на это реагируют?
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Вони у нас в Галичині в 39 році в піжамах в театри ходили,бо думали що то плаття...
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Да, да, досить довгий час рязанські баби-жьони красних охфіцєров по святам ходили по Львову в ночнушках, бо думали що саме так виглядають вечірні сукні.
Вінторогі дебілами були, дебілами і залишились ...
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ЕрЕфія чекає на трафєї , персидські килими і арабське золото , та й ноутбук для мокшанця за скарб пройде , країна дітовбивць і пачітатєлєй хуйла , орда яку слов,яни споконвічно називали кацапами , а весь цивилізований світ імперією зла - руській мір , як він є.
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