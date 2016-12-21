 "Сидите молчите. Александра!", - во время ток-шоу Кужель выплеснула на Мосийчука стакан воды. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, кадры инцидента опубликованы в You tube.
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Депутаты об исключении Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ: "Это торпеда Путина"(207)
"Малолюдный час Кабмина, очки Парасюка, икона на рабочем месте Кужель", - день работы ВР 9 декабря. ФОТОрепортаж(35)
Тимошенко взяла у Онищенко 5 млн долларов за назначение его помощника Шевченко министром экологии, - Мосийчук. ДОКУМЕНТ(153)
Охранник Медведчука Билык набросился на меня из-за Шухевича. Он готовил провокацию в Раде, а пришел туда по приглашению Тимошенко, - Мосийчук(185)
Для багатьох свято, коли раз на місяць вони купують курячий фарш - Кужель(1)
Если НАПК привлечет к проверке е-деклараций международные организации, ее результаты не будут законными, - Кужель(42)
Сейчас Саакашвили активно займется политикой и будет расшатывать ситуацию в стране, - Мосийчук(211)
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У него теперь новый объект для нападок, который в морду не даст (по крайней мере руками) - ЮВ. Отрабатывает денюжку Дрыща, который пытается попасть в Раду на выборах.
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Обвиняет кого то во взятках,а сама,кто бы говорил...Забыла уже как рьяно за яника агитировала?Партейку сменила,а натура то та же....
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Все коммены просмотрел - никто не интересуется...
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КУЖЕЛЬ ПРАВИЛЬНО ОБЛИЛА ЕГО ВОДОЙ, ЧТОБ УСПОКОИТЬ ПРИДУРКА!
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І ці люди вирішують долю країни...
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В таких условиях кто-то работает на систему (дойки и вывода в офшоры),а кто-то против. И пока украинцы этого не поймут и не начнут думать разумом, а не эмоциями -- будут втыкать в подобные шоу и жить в г...
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" Шура й Муся славна пара..."
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Випадково? - не думаю!!!
мінстець від"ПР"ацьовує!!!
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Наезд на сеть "Тарас Бульба" скорее всего приведет к уничтожению бизнеса уроженца Киева.
Обыски в ресторанах «Тарас Бульба» кончились возбуждением уголовного дела
Следователи провели обыски в 18 ресторанах и в квартирах руководителей сети «Корчма Тарас Бульба». Неустановленных лиц подозревают в уклонении от уплаты налогов на 112 млн руб.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/busin…/…/12/2016/585b80579a79471b0259cef7…
как там поживают бесчисленный бизнес рашистов в Украине?
они все нормально платят налоги в украинский бюджет?
ничего не нарушают? может пора перестать украинцам быть такими добродушными и всепрощальщиками...?
основатель и владелец сети "ТарасБульба" Белойван Юрий Александрович
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тот делал особый акцент на том,
что он ВНЕ, ВНЕ, ВНЕ политики.
Не касается, НЕ лезет, НЕ обсуждает ...
То есть не ищет проблем.
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а сколько манкуртов ездит на шоу рашистских пропагандонов, врет, льет помои на Украину, а том возвращается в Украину без проблем, как ни в чем не бывало.
рашисты же действуют жестко и четко, всё украинское, даже рестораны украинской кухни, даже единственную на весь Мордор украинскую библиотеку выжигают каленным железом, без всяких сантиментов. жестче к рашистской швали нужно быть, дорогие мои украинцы.
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