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Все про:Кужель (537) скандал (4926) Мосийчук (186)

 "Сидите молчите. Александра!", - во время ток-шоу Кужель выплеснула на Мосийчука стакан воды. ВИДЕО

Во время ток-шоу Шустер LIVE народный депутат от "Батькивщины" Александра Кужель в порыве дискуссии плеснула водой в своего коллегу из "Радикальной партии" Игоря Мосийчука.

Как передает Цензор.НЕТ, кадры инцидента опубликованы в You tube.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Инцидент между нардепами Тетеруком и Кужель в Верховной Раде. ВИДЕО камер наблюдения
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Я просто куею от наглости этого бородатого мешка с гауном! ВСЯ СТРАНА НА ОГРОМНОМ ЭКРАНЕ ВИДЕЛА, как это облако в штанах разводило чувака на бабки-взятки, как рассказывало о расценках на "депутатские услуги", как последняя лядь.......... После чего его сажали в тюрьму да не досажали...... На определенном этапе его даже жалко было, чисто по человечески,- больной, операции делали серьезные..... Казалось бы- вышел сухим из воды? Так сиди себе ниже травы, тише воды- после ТАКОГО! Так нет же! Лезет на все шоу, раздает интервью, как будто все увиденное нами на экране- нам приснилось! И продолжает, продолжает брать бабки и торговать своим раздолбанным дуплом, вместе со своим вилонутым шефом....... Несмотря на журналистские расследования по поводу своего имения, кэши под подушкой неизвестно откуда и видео, полностью уничтожившее его репутацию. Просто ШОК!
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Все правильно, только жалко не было. Даже временами.
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Кужель вчинила правильно. А ЗМІ, які пускають на ефіри таких мосійчуків з гончаренками, не поважають глядачів і, по суті опускають себе до рівня цього бидла і ботів, що тут всираються, захищаючи мародерів - ворогів України.
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история показывает что любая революция приводит во властные структуры мародёров убийц и отщепенцев а также заднеприводных движителей дерьма
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да , но , революционеров в Украине вагон и маленькая тележка , ящетаю ,,,
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бандит который стал миллионером политиком и коллекционером антиквариата впридачу
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та да , какой-то он фальшивый / театральный,,,.как и вся ляшко-гоп-компания , , и я был за бойко ( щас все заорут , клешня кремля ,,, ) когда ляшко в дыню схлопотал ,,,за базаром не следят члены партии радикало-ипанатов ,,,
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Ляшко получил в дыню от Бойко - теперь обходит их десятой дорогой. Вы сейчас слышите от него про "злочинный блок"? Ручки жмет как ни в чем не бывало.
У него теперь новый объект для нападок, который в морду не даст (по крайней мере руками) - ЮВ. Отрабатывает денюжку Дрыща, который пытается попасть в Раду на выборах.
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да уж , со ""злочинним блоком"". ляшко остерегается спарринг устраивать ,,, бо харю опять набьют ,,,,
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Вот как таким давать больше власти,оно же ненормальное...
Обвиняет кого то во взятках,а сама,кто бы говорил...Забыла уже как рьяно за яника агитировала?Партейку сменила,а натура то та же....
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Кужель, як завжди, в своєму репертуарі, сама наривається, а потім плаче.
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А я так и не понял, что такого Мосейчук сказал, за что его так водой...??? Не расслышал... Мож у кого слух музыкальней?
Все коммены просмотрел - никто не интересуется...
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Мосийчук орал как базарная баба, мешал Кужель говорить, стремился сорвать её выступление, вел себя непристойно, вызывал неприятное ощущение своим поведением.

КУЖЕЛЬ ПРАВИЛЬНО ОБЛИЛА ЕГО ВОДОЙ, ЧТОБ УСПОКОИТЬ ПРИДУРКА!
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жалко там Тетерука не было-он эту кобылу жулькину уже один раз предупредил
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ну получил. бы твой тетерук ответку , кужель на каратэ ходит
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Шо ж она не ответила Тетеруку, когда он её бутылкой по башке "предупредил"? А вместо этого легла на кресло и зенки закатила, типа подыхвет...
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У вас мама есть? Или жена или дочь? Или так - Вы слышали когда- то, что бить женщину позорно?
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у него есть мама - кацапка. он генетически предрасположен нюхать бабские трусы и бить женщин по голове.
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Наверное Кужель забыла дома свою любимую пластиковую бутылку которой ее по макитре стучали..
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Воинственная баба с размерами с сарай,с 46 размером ласт,совсем слетела с катушек!
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взяточнік, альфонс, страра б.. і молодий перспективний шокориг.

І ці люди вирішують долю країни...
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Молодец Александра.... поливай продажных пидарасов...
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А если бы случайно стакан вырвался? Что-то знакомое...
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Это похоже на сходку воров в законе в прямом эфире на тв "первый воровской".
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Боевые пидарасы Лошка против бабки Кужель герои! А когда ихнего ВОЖДЯ рыги били они попрятались!
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гончарючело на сходке поёт российскую песню? под шелест пропагандистских купюр
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Та ніби ж ще не поливаний вівторок, а вірна ідеям Великої Чучхе старушка Кужєль почала залицятися до одруженного чоловіка....Так недовго і по писку отримати від законної жони
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Там нет святых и у каждого свои расценки. Более того туда никто не пролезет без компромата, за который его можно было бы ставить на место.
В таких условиях кто-то работает на систему (дойки и вывода в офшоры),а кто-то против. И пока украинцы этого не поймут и не начнут думать разумом, а не эмоциями -- будут втыкать в подобные шоу и жить в г...
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Вони обидва покидьки, що тимошенівська псина, що ляшківський кабан.
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Кужель как была бабой с привоза, так и осталась ею. Вот после всего с ней проводи дискуссии. Могла в порыве и сведущей волосы по вырывать, запустить стаканом. Еще ее приглашают некоторые смешные для дискуссий
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НА этих ушлепков не жалко только ОСЛИНОЙ МОЧИ. А ещё лучше веревки и мыла.
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Тетерук не навчив бабу , як потрібно з чоловіками розмовляти -- нічого , життя ще навчить ..
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Владимир Петренко , такие как ты боятся своих жен и сидят и не тявкают дома, позволяя себе это только на форумах. Герои и чоловики - они на фронте- ты к ним не относишься, так же как и твой кумир мосийчук.
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синочку , я своє відвоював , починаючи з 1976 р . на Передньому краї та Чорнобилі в 1986 р . , а ти потворо чому не на Фронті ??????
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Цікаво, де це в 1976 році знаходився Передній край (з великої букви). Не в Анголі і Кубі часом?
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Так баб вчити розмовляти можуть тільки тупі совки і їх нащадки.
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бабой своих самок называют кацапы. ты шо забыл на украинском ресурсе?
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Что бабушка как с годами так и с умом...пора на стационар в дурдом
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и почему на такие передачи они не ходят со своим именным (отавакова) оружием...от этого было бы много пользы.....
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Пока такие партии, как "Радикалы Ляшко" будут проходить в парламент, покуда украинцы и будут блуждать по пустыне нищеты, до последнего долбо#ба, который голосует за такие партии.
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Хм. Смішно..виявляється всі інші партії діють в інтересах українського народу....
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А Мосийчук в обморок от воды не упал ! Как в тюрьме был такой немощный....
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А молодец Кужельша, респект! Кто бы еще этому уроду мордяку набил... Мож, поросюк? Че, поросюк, слабо? Побратимов по взяточничеству ногами не пинаем?
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Кужель сама продажная быдлобаба,и видимо не любит конкурентов
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бла - бла - бла,або гав -гав - гав бездоказово,зато в стилі 5 каналу - мінстець спів"ПР"ацює...

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Бабушка-комсомолка не вынесла накала страстей и плеснула в мелкого воришку водой. Кстати, че-то этот мосийчук стал уверенно себя чувствовать, кругом выступает, интервью дает, вместо того, чтобы составить в камере счастливую семью уголовникам. Типа он взятки открыто не вымогал уже? И сравнить его состояние с реальными доходами госчиновника тоже очень сложно? Когда уже ВСЯ наша власть закачается на фонарях праздничными гроздьями на радость людям?
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В те времена всех. в комсомол принимали сразу классами и попробуй в институт поступи,если ты не комсомолец.Это не значит,что эти люди не патриоты.
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Дивився трансляцію коли була битва за доступ до корита (бюджету) , якщо окупаційний блок зрозуміло хто , то сомн панамських патріотів , антинародного фронту і радикали є українськими гнидами.
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Героїзьма баби Шури заслуговує на увіковічення її в граніті. Але дуже попрошу організаторів тих шоу наступного разу не садити бабу Шуру поруч з вентилятором,А дати їй персональну лопату для прицільного кидання кавалків в опонентів...
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Їх тут переважна більшість. Подивіться, який відсоток російської мови на цензорі. 90%
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У Кужель нерви здали розмовляти та доказувати дебілам, що вони дебіли, бо із 450 депутатів 20 душ, які справді займаються законами, всі інші баблом, як і цей старий обвислий хряк, що женився на молодій.
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Ляшко не понимает, что такая харя, как Мосейчук дискредитирует все усилия лидера.
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А такая харя, как Ляшко, никого не дискредитирует? Перестаньте юродствовать, там, вообще, мало на ком некуда клейма ставить.Один краше другого. Доборолась Украина, одним словом.
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Лавры Жириновского и Авакова Кужель не дают покоя. С Тигипко не получилось дорваться до кормушки, с Тимошенко тоже пролет , вот и решила "прославится" по пути жирика.
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О якій підбір порохососів,як і"новихмаладихлітс" на першому "не олігархічному" каналі п,ятої колони Порошенко на Шустерлайф запросила "не заангажованна" журналіздка Гончарова.
Випадково? - не думаю!!!
мінстець від"ПР"ацьовує!!!
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Это вам не мелочь по карманах тянуть, кто больше украл
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в азиопском Мордоре уничтожают бизнес украинцев.
Наезд на сеть "Тарас Бульба" скорее всего приведет к уничтожению бизнеса уроженца Киева.
Обыски в ресторанах «Тарас Бульба» кончились возбуждением уголовного дела
Следователи провели обыски в 18 ресторанах и в квартирах руководителей сети «Корчма Тарас Бульба». Неустановленных лиц подозревают в уклонении от уплаты налогов на 112 млн руб.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/busin…/…/12/2016/585b80579a79471b0259cef7…
как там поживают бесчисленный бизнес рашистов в Украине?
они все нормально платят налоги в украинский бюджет?
ничего не нарушают? может пора перестать украинцам быть такими добродушными и всепрощальщиками...?
основатель и владелец сети "ТарасБульба" Белойван Юрий Александрович









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Дмитрий Потапенко недавно с ним интервьюху делал -
тот делал особый акцент на том,
что он ВНЕ, ВНЕ, ВНЕ политики.

Не касается, НЕ лезет, НЕ обсуждает ...
То есть не ищет проблем.
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на рассее совсем не такие либеральные порядки, как в Украине, которая даже во время агрессии рассеи, слишком либерально относится к рассейскому бизнесу.
а сколько манкуртов ездит на шоу рашистских пропагандонов, врет, льет помои на Украину, а том возвращается в Украину без проблем, как ни в чем не бывало.
рашисты же действуют жестко и четко, всё украинское, даже рестораны украинской кухни, даже единственную на весь Мордор украинскую библиотеку выжигают каленным железом, без всяких сантиментов. жестче к рашистской швали нужно быть, дорогие мои украинцы.
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предлагаю исключать из Рады за то , шо руки дрожат, не говоря уже о порыве в дискуссии... А ШО ДЕЛАТЬ...бо шо они там себе возомнили, НЕВРАСТЕНИКИ...ХЕХ...
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Розгубленність в виборі політичної сили, апатія до партій, втрата довіри до політиків і активних людей, створення ілюзії багато-гетьманства все це теж побажання і помисли, і підігрування цій ситуації кремблівських упирів? Такі на жаль реалії сьогодення, хтось явний проект крембля, хтось опосередкований, хтось занадто націоналістичний для пересічних людей, і це проблеми становлення новітньої української політичної нації, і потрібно вистояти цю жахливу боротьбу за майбутнє.
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