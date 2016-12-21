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 "Необъявленная война Путина": Bellingcat предоставил доказательства артобстрелов Украины с территории России летом 2014 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, занимающаяся независимыми расследованиями по открытым данным, подготовила масштабный отчет о военных действиях российской армии против Украины в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на доклад Bellingcat.

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"Войну на востоке Украины часто называют "гражданской войной" или "внутренним конфликтом". Однако такая оценка не соответствует имеющимся в открытом доступе данным. Летом 2014 года Украина и США открыто заявляли об участии в конфликте российской армии. Впоследствии было опубликовано несколько докладов, подтвердивших эти заявления, доказавших факты присутствия и гибели российских военнослужащих на востоке Украины, а также наличие на территории Украины российской военной техники. Настоящий доклад представляет собой подробное изучение до сих пор недостаточно рассмотренного аспекта военного вмешательства России в этот конфликт: артиллерийских ударов по территории Украины летом 2014 года. В более ранних докладах доказано несколько случаев таких атак, однако в них не был продемонстрирован их общий масштаб. В настоящем докладе предпринята попытка полностью задокументировать российские артиллерийские удары по территории Украины летом 2014 года при помощи открытых источников", - отметили в Bellingcat.

Эксперты отметили, что "целью настоящего доклада стало расширить выводы предыдущих и задокументировать полный масштаб российских артиллерийских обстрелов украинских сил летом 2014 года. Мы изучили всю приграничную территорию в зоне конфликта на предмет наличия потенциальных огневых позиций и мест артиллерийских обстрелов. Нам удалось обнаружить сотни мест, имеющих отношение к предмету исследования".

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В ходе работы над докладом Bellingcat удалось установить следующее:
  • Артиллерийские части Вооруженных сил Российской Федерации нанесли по крайней мере 149 отдельных артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года. Кроме того, удалось установить еще 130 вероятных артиллерийских позиций.

россия агрессия доказательства bellingcat

  • 408 зон поражения от артогня на территории Украины в пределах дальности российских артиллерийских систем характеризуются траекторией снарядов, пересекающей украинско-российскую границу. 127 из них находятся в пределах 3 километров от границы.

россия агрессия доказательства bellingcat

  • Судя по общему количеству воронок, летом 2014 года российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины.
  • Недостаток имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков и жесткие критерии классификации, используемые в отчете, означают, что эти цифры представляют собой нижний предел оценки истинного числа атак. Вполне вероятно, что атак было гораздо больше, чем 149. Об этом говорит и наличие еще 130 вероятных артиллерийских позиций. Кроме того, можно установить следующее:
  • Артиллерийские удары российских Вооруженных сил с территории России начались в июле 2014 года. Их частота и масштаб возросли в августе и сентябре 2014 года.
  • Следы артиллерийских ударов через границу можно найти на всей приграничной территории зоны конфликта в Донецкой и Луганской областях.

россия агрессия доказательства bellingcat

  • Высокая частота, широкая распространенность и крупный масштаб артиллерийских ударов, рассмотренных в настоящем докладе, не позволяют считать их случайностями или действиями без приказа. Таким образом, эти атаки можно считать исключительно актом военных действий Российской Федерации против Украины.
Посмотреть одноминутный ролик, в котором освещаются основные результаты расследования и дается общий контекст доклада.

Приведенный ниже текст представляет собой отрывок из полного текста доклада. Посмотреть интерактивную карту, на которой отображены все результаты расследования, можно по этой ссылке.
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Куди б ми врізали? По Воронєжу? Вони від лугандонських ватяників отримали координати, відпрацювали і змилися у Воронєж бояру жерти. А американці лишень сьогодні їхні координати оприлюднили.
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Не чекаймо честі і порядності від безглуздої дураши.
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Почему ССГ был «совершенно недопустим» без Украины: ответ на заданный ранее вопрос
http://echo.msk.ru/blog/aillar/1896636-echo/
Россия была готова подписать Договор о Союзе Суверенных Государств и сохранить обновленный союз, как было решено на референдуме в марте…
Ключевым стало решение Украины, до путча она собиралась подписывать Договор о Союзе Суверенных Государств, после путча объявила о независимости. «Советский Союз без Украины невозможен», - заявил в телевизионном интервью Б. Ельцин, это действительно так, все остальные варианты не отвечают стратегическим интересам России…
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Объясняю всем вечно пьяным
Хазаро-монгольским громилам,
Сующим всюду все свои свинные рыла,
Что самый чистокровно-конкретный Романов--
Это Король и Мастер Данило,
Сын именно того Романа,
Котрый от Эвропы отбил Чингиз-хана.
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в азиопском Мордоре уничтожают бизнес украинцев.
Наезд на сеть "Тарас Бульба" скорее всего приведет к уничтожению бизнеса уроженца Киева.
Обыски в ресторанах «Тарас Бульба» кончились возбуждением уголовного дела
Следователи провели обыски в 18 ресторанах и в квартирах руководителей сети «Корчма Тарас Бульба». Неустановленных лиц подозревают в уклонении от уплаты налогов на 112 млн руб.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/busin…/…/12/2016/585b80579a79471b0259cef7…
как там поживают бесчисленный бизнес рашистов в Украине?
они все нормально платят налоги в украинский бюджет?
ничего не нарушают? может пора перестать украинцам быть такими добродушными и всепрощальщиками...?
основатель и владелец сети "ТарасБульба" Белойван Юрий Александрович









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захожу под такте новости и не вижу ни одного всепропальщика или ольгинца,но вот когда появляеться новость с порошенком,Приватбанком или что то в этом роде то слетаються как мухи на говно
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только 1 вопрос, если это правда, почему это 2 года назад не опубликовали данные?
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ты б ещё спросил, где данные с украинских радаров (по боингу) и американских спутников, которые спичечный коробок рассмотреть могут.. "Если это правда"... ахахахахаха
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Братья ебанные....не забудем ,хуй простим...поразвешивать блядей ,через одного...
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Доклад InformNapalm по участию ВС РФ в войне на Донбассе (карта, база данных, свыше 150 инцидентов представлено в удобной форме. Добавляйте ссылки в закладки для аргументов при общении)
На рус: http://russian-army-in-ukraine.silk.co
На англ: http://russian-presence-in-ukraine.silk.co



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Hикогда не было, нет и не будет сомнений, кто стоял за арт. ударами по ВCУ в 2014г. >>> "РП"
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