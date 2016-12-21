 Суд не отстранил Охендовского от должности главы Центризбиркома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, такое решение суд принял сегодня, рассматривая меру пресечения для Охендовского в связи с расследованием его причастности к выплатам из "черной кассы" Партии регионов.
Сам глава ЦИК заявил, что доволен решением суда. В свою очередь, детектив Национального антикоррупционного бюро Роман Егизаров отказался комментировать решение.
Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).
31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.
Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
(Фото и видео Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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All Dn там против твоей педерации ввели санкци.....влышал небось? прокомментируй* на пользу?
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местная забава для лохтората продолжается...
словил рыбку, сфотографировал и отпустил...
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Нащитают то что надо! Во блин попали мы с однотурово-54%. Теперь хрен ссадишь.
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если он сдаст Рошена и его бариг, завтра ему не жить в своем "маленьком" и уютненьком домике
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Кто же сомневался в таком решении суда?
Вор вора никогда не сдаст!!
Народ, народ, когда же ты наконец начнешь думать головой, а не з...????
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**
Вопрос на два кило попкорна -
Кому все ВЫБОРЫ покорны?
И кто всегда в большом почете,
При все равно каком исходе?
Кто представитель закулисий,
Руководитель всех комиссий?
Кто оглашает результаты,
Плюет на почести и маты?
Такой себе чудак неброский,
Тихоня, Миша Охендовский.
И это - вовсе не слова.
Он украинской ЦИК Глава!
**
Спокойно спит и ест, не дразнится.
Да только вот, почувствуй разницу.
Он со своей простой зарплаты,
Отгрохал царские палаты.
И, если, Мишины хоромы
Поставить рядом с Белым Домом,
Все бросит и уйдет Обама -
Попросится до Миши в замы.
На входе у дворца задаром,
Олланд устроится швейцаром.
И Меркель вслед не устоит -
Наденет горничной прикид.(стихотворение полностью: Миша Охендовский )
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Продажний президент
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