EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  2812  72
Материалы по теме:
Все про:Киев (15643) коррупция (6504) Охендовский (219) ПР (12730) расследование (1759) суд (19741) ЦИК (2722) должность (72) Олег Богачук (261)

 Суд не отстранил Охендовского от должности главы Центризбиркома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Соломенский районный суд Киева отказался отстранять Михаила Охендовского от должности главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, такое решение суд принял сегодня, рассматривая меру пресечения для Охендовского в связи с расследованием его причастности к выплатам из "черной кассы" Партии регионов.

Сам глава ЦИК заявил, что доволен решением суда. В свою очередь, детектив Национального антикоррупционного бюро Роман Егизаров отказался комментировать решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил Охендовского под личное обязательство до 13 февраля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).

31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.

Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.



охендовскийохендовскийохендовскийохендовскийохендовскийохендовскийохендовскийохендовский






(Фото и видео Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
 перейти на форум
 
 
TUV0bVVYUmtSMEV3VEROUmMwNUhVRWxPUXpZd1RFUlNaMlJIUWpCTVFXY3dXVVJSZEdSRGVqQk1hbEYyZEVNNU1FeEVVWFU1UXlzd1RFbDJURGxEWlRCWldGRjBaRU01TUV4VVVYWjBRM2t3V1VoUmRYUkROREJNYkRnd1NqZFJkVGxETVRCTVRXY3dTa2hSZG5SRGVqQk1SRkpvT1VkRU1FeHZka3c1UXpZd1REZFNaMDVIUVRCWlVGRjJPVWRITUV4cVVtb3plbEpuVGtOM01GbElVbWRrUXpjd1RGaFJkRTVES3pCTVRGRnpUa001TUV4cVVYUlllbEpuWkVkRU1FeFNPREJNVkZGMmRFTTNNRXhpVVhaa1F5c3dXVWhTWjNSSFRXWk9RMll3UzBJNE1FdGlVVzFPUTJGbVRrTmhNRXhxVVhSa1Ezaz0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
если вор и коррупционер уселся на месте президента то чему тут удивляться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так он уже сфальсифицировал 2 е выборов при овоще и 2 е при человеке овоща порошенко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так это твоей свинье плохо.она же на войне наживается
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Виталий Турчак 60cb9754 да не под арестом охендовский...какую ему статью вообще шьют?что то про командировку ,которую рыги оплатили?1500 баксов?это все что нарыли?ну получит штраф....и это в лучшем случае...нда...супер дело...а пафосу то сколько было...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и продолжай для свиньи выборы фальсифицировать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прокуратура немедленно оспорить решение суда в вышестоящей инстанции.....эта мразь должна присесть надолго!
 показать весь комментарий
Ответить
 
получается на такой должности можно вором сидеть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На такой должности только воры и сидят! Честного съедят и не подавятся!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да кто ж его отстранит? На нем же 54% водинтур и орден Пороха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока барыга у власти у охендовского будет все зашебись!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
......ага, как дети малые.....в Мыколая верят!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так було розраховано.Видимість боротьби з корупцією.Якщо основним доказом є копія амбарної книги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
правильнее будет 54 % отказался отстранять Михаила Охендовского от должности главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что и требовалось доказать...
местная забава для лохтората продолжается...
словил рыбку, сфотографировал и отпустил...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, кто-то еще верит что у нас вновь созданные антикоррупционные структуры борются с коррупцией?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь точно выборов вообще, пока Охуйдовский не здохнет, не надо. Неимеет смысла.
Нащитают то что надо! Во блин попали мы с однотурово-54%. Теперь хрен ссадишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
спектакль
если он сдаст Рошена и его бариг, завтра ему не жить в своем "маленьком" и уютненьком домике
 показать весь комментарий
Ответить
 
Другого решения и не ждали ..."чеснейший пидрахуй" сегодня устроит фуршет а чемоданчик с призом ушел известному герою ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну если суд не может, то надо искать снайпера, Как говаривал жирик про спасение Беларуси!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Побачив "суддю" - переїдь погань...А як шкода колеса лайном мастити то хоч цеглою його привітай...😕
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо было написать заголовок - Суд и Охендовский послали набу и реформы в одно место!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно нужно писать не вор, а воры, потому, что у нас они все воры.
Кто же сомневался в таком решении суда?
Вор вора никогда не сдаст!!
Народ, народ, когда же ты наконец начнешь думать головой, а не з...????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уже все договорено- залога нет, отстранения от должности нет и поверьте, обвинительного приговора суда тоже не будет.Данный период в истории Украины можно будет назвать порошенизацией с гройсманизацией вкупе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто -же его осудит и отстранит . он же дрозд ( начнет стучать на вадинтура и ко )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знаю я цей суд. В ньому одна суддя-лахудра на лабутенах і порш-кайєні виносила "ліве" рішення у справі про оскарження проплаченої довідки, складеної липовим "психологом" без диплому для матері, яка є членом "Білого братства", про те, що батько негативно впливає на дитину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
дьяволом назначенные...вроде как образованные люди те судьи, неужели не понятно, что если порядок не наведем сами, то наведут порядок уже судьи из России...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ХА --ХА... Теперича заседания избиркома будут проходить в лачуге Ахрендовского-ему ведь низзя ее покидать...Евросоюз...Умора!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
НИ ЧЕ ГО никому не будет, пока шоколад в Законе, вместо всех Законов.
**
Вопрос на два кило попкорна -
Кому все ВЫБОРЫ покорны?
И кто всегда в большом почете,
При все равно каком исходе?
Кто представитель закулисий,
Руководитель всех комиссий?
Кто оглашает результаты,
Плюет на почести и маты?

Такой себе чудак неброский,
Тихоня, Миша Охендовский.
И это - вовсе не слова.
Он украинской ЦИК Глава!
**
Спокойно спит и ест, не дразнится.
Да только вот, почувствуй разницу.
Он со своей простой зарплаты,
Отгрохал царские палаты.

И, если, Мишины хоромы
Поставить рядом с Белым Домом,
Все бросит и уйдет Обама -
Попросится до Миши в замы.
На входе у дворца задаром,
Олланд устроится швейцаром.
И Меркель вслед не устоит -
Наденет горничной прикид.(стихотворение полностью: Миша Охендовский )

 показать весь комментарий
Ответить
 
Посмотрите на особняк и больше ничего говорить не надо.Єдинственное,что можно сравнить замки охендовского и Порошенко,СУКИ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Замкнутый круг - они друг друга не отстранят и не посадят. Нужно начинать с судей - уволить всех и сразу. Тяжело и сложно, но выхода нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То кто же Петру будет голоса дорисовывать на следующих выборах и на 103-ю статью Конституции плевать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Треба українським суддя заздалегідь ознайомлюватися з рішеннями, які їм пишуть на Банковій, а то навіть його "чесні" очі не вдалося побачити під час зачитування
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет военнослужащие ВР Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк прокуратура Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти