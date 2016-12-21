 "Настоящие украинцы к этому не причастны", - Луценко об осквернении могилы цадика Нахмана в Умани. ВИДЕО

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"Это преступление против Украины. Настоящие украинцы к этому не причастны. Кто бы не был установлен - агент России или внутренний идиот - он будет за это наказан", - прокомментировал генеральный прокурор Юрий Луценко информацию об осквернении могилы основателя брацлавского хасидизма Ребе Нахмана в Умани.
Генпрокурор сообщил, что в этой связи отменил отпуск прокурора Черкасской области и поручил ему активизировать расследование данного дела.
При этом Луценко отметил, что в Черкасской области наблюдается тяжелая ситуация с работой полиции, в частности из-за неудовлетворительного кадрового состава.
В связи с этим генпрокурор попросил министра внутренних дел Арсена Авакова отправить в область лучших работников уголовного розыска для расследования данного преступления.
Как сообщалось ранее, в среду неизвестные облили красной краской могилу основателя брацлавского хасидизма Ребе Нахмана и положили рядом отрезанную свиную голову в Умани. По факту полиция начала производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Могила Нахмана является местом паломничества хасидов. Ежегодно 20-25 тыс. паломников посещают могилу в праздник Рош ха-Шана.
делайте ставку.
Угадайте с
первого раза:
С кем первым Украинцем ? встретится Президент United States Of America !
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...а шкода...
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ратлядского соседа мало?
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Кстати, я от евреев имел в жизни значительно меньше проблем, чем от родных хохлов и кацапов. Более того, именно они никогда не отказывали мне в бескорыстной помощи. А то что они выжили и через 2000 лет восстановили государственность, язык и уже несколько раз отстояли свой Израиль - это нам пример, у них многому можно научиться.
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отношению к другим народам,вот и получают ответку.
И что интересно на пртяжении многих веков чето их вечно обижают.
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Я "чё-то" употребляю, и быть украинцем это мне никогда не мешало.
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чья земля, того и правда..
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в Иерусалим -
и каждый ГОД вся Украина будет приезжать в Израиль на поклонение великому
УКРАИНЦУ !
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Alter ego
Антивандальне
Вчора о 20:12285268
В Умані сьогодні вранці скоєно акт вандалізму: в святе для хасидів місце, синагогу з могилою хасидського святого (цадика) Нахмана - місце поклоніння і паломництва хасидів з усього світу, увірвалася група молодиків у масках, що вигукували антисемітські образи, як зазначають свідки, російською мовою (!) (принаймні так повідомляє ізраїльський портал Ynet: "Group of skinheads entered compound of Rabbi Nachman of Breslov's gravesite, screamed anti-Semitic slurs in Russian..."). Кажуть, багато хто зі свідків знімав це на мобільні телефони, так що, сподіваюсь, скоро матимемо змогу побачити це й почути.
Вони залили чи то кров'ю, чи то фарбою, що імітує кров, підлогу, стіни і саме священне для хасидів місце над могилою, жбурнули свинячу голову з вирізаною на ній свастикою і застосували проти тих, хто молився, сльозогінний газ.
Для мене особисто ця подія обурлива, її учасники викликають огиду. А як ще можна ставитись до расистського шабашу середньовічного пошибу на кшталт подібного?
Для мене цей акт був ще й неочікуваним: адже я, проживши довгий час в Росії, бачив, що на її тлі Україна вирізняється незрівнянно більшою толерантністю і релігійною терпимістю.
Крім того, наскільки знаю, ребе Нахман з Бреслава не тільки не мав стосунку до євреїв-кровопивць з тих, що обдирали українців до липки, - він взагалі представляв, так би мовити, єретичний напрямок іудаїзму з точки зору канонічного єврейського богослов'я (хай вибачать і поправлять мене за можливі недоладності у формулюваннях люди, що знаються на іудейській теології).
То святий для єврейської бідноти, а не для багатих іудеїв, які мали кожний своє приватне місце в синагозі. То померлий єврейський праведник, що заповідав поховати себе саме в Умані - місці, в якому лютою смертю загинуло багато нещасних і ні в чому невинних євреїв, які попали в жорна гайдамацької помсти, спокутуючи чужі гріхи. Як би не ставитись до його послідовників-хасидів, це не та людина, над пам'яттю якої можна так цинічно знущатись.
Ну і нарешті, я розумію, як ця подія вдарить по міжнародному іміджу України.
А новина тим часом пішла по світу. Ряд інтернет ресурсів поспішили оголосити скоєне справою рук українських націонал-радикалів. Неважко передбачити реакцію Ізраїлю, єврейських (хасидських) діаспор по всьому світу, в тому числі в Європі і особливо в США, з їх могутнім єврейським лоббі. І ця реакція ДУЖЕ не на користь Україні ("Подивіться, кого ви захищаєте, кого підтримуєте, вводячи санкції проти Росії, кому збираєтесь давати безвіз, пускаючи у цивілізовану Європу, кому допомагаєте фінансово! Це ж антисеміти, погромщики і фашисти! То може Росія в чомусь права, захищаючи цивілізацію від новітніх гітлерівців?!").
Дійсно, найлегше оголосити цей гидкий акт справою рук ідіотів-радикалів з ультранаціоналістичними гаслами і мінімальною здатністю до прорахунку наслідків своїх вчинків. Це перше, що приходить в голову, і в принципі це не виключено. Але, коли трохи проаналізуєш факти, спливають інші, набагато більш вірогідні варіанти:
Так, хасиди-паломники у час Рош аШана нерідко влаштовують в Умані форменний розгром з купами сміття і хуліганськими витівками, чим заслуговують неприязнь уманчан, але ніколи за всі роки паломництва тут не було зафіксовано жодних расистських протистоянь на цьому грунті. Більш того, багато уманчан щорічно з нетерпінням чекають Рош аШана як можливості підзаробити на паломниках.
Так, в Умані є відділення "Свободи", українські націоналісти мають деякий вплив на політичне життя, але не дуже значний. Вони більше займаються волонтерством, допомогою фронту, іноді ними проводяться й публічні акції, але вони ніколи не відзначаються радикальним екстремізмом: зазвичай це щось на зразок пікетування з плакатами "Ганьба!" артистів-повій, таких як група "Потап і Настя", що час від часу приїжджають виступати у місцевий Будинок Культури. І ці люди, наскільки я знаю, дуже опікуються іміджем України в світі й розуміють ідіотичність і самовбивчий ефект акцій агресивного вандалізму.
І найголовініше: я просто не можу собі уявити уманських націоналістів-екстремістів, які влаштовують свою погромну акцію, вигукуючи антисемітські лозунги російською! Навіщо? Не вміють українською? Соромляться своєї рідної мови? Намагаються підставити "братів-росіян" (чому тоді не зробити простіше - захопити з собою триколор чи написати на стіні щось на зразок класичного "Бeй ж...дoв - cпaсaй Рoccию")? Будь-яке з цих пояснень ідіотичне.
Якщо ж глянути з іншого боку - безладно розсипані факти вкладаються в свої гнізда акуратно і лягають, як більярдні кулі в лунки. Кому найбільш вигідно зараз підставити Україну перед світом, заплямувавши її імідж тавром кривавих фашистів-антисемітів, особливо в момент, коли Ізраїль підтримав в ООН ухвалу про незаконність захоплення Росією Криму? І одночасно відволікти увагу від власних фашистських дій в тій же Сирії? Отож.
Крім того, в Умані досить ватопітеків, готових (не обов'язково з підказки "старших товаріщей", а навіть з власної ініціативи) зробити "підлянку" Україні, влаштувавши акцію, яка, швидше і легше за все буде сприйнята як "справа рук українських націонал-фашистів".
От тільки ватопітеки зазвичай не терплять української мови, не вчать її і не вміють нею говорити. Антисемітські гасла українською теж не вміють викрикувати.
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