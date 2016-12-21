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Все про:Луценко (6279) осквернение (26) Умань (171) хасиды (102)

 "Настоящие украинцы к этому не причастны", - Луценко об осквернении могилы цадика Нахмана в Умани. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что осквернение могилы основателя брацлавского хасидизма Ребе Нахмана в Умани - "это преступление против Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
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Также читайте: Найти виновных в нападении на синагогу в Умани - дело чести для правоохранителей, - Гройсман

"Это преступление против Украины. Настоящие украинцы к этому не причастны. Кто бы не был установлен - агент России или внутренний идиот - он будет за это наказан", - прокомментировал генеральный прокурор Юрий Луценко информацию об осквернении могилы основателя брацлавского хасидизма Ребе Нахмана в Умани.

Генпрокурор сообщил, что в этой связи отменил отпуск прокурора Черкасской области и поручил ему активизировать расследование данного дела.

При этом Луценко отметил, что в Черкасской области наблюдается тяжелая ситуация с работой полиции, в частности из-за неудовлетворительного кадрового состава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осквернение могилы цадика Нахмана в Умани является провокацией радикалов для ухудшения украинско-израильских отношений, - Аваков

В связи с этим генпрокурор попросил министра внутренних дел Арсена Авакова отправить в область лучших работников уголовного розыска для расследования данного преступления.

Как сообщалось ранее, в среду неизвестные облили красной краской могилу основателя брацлавского хасидизма Ребе Нахмана и положили рядом отрезанную свиную голову в Умани. По факту полиция начала производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Могила Нахмана является местом паломничества хасидов. Ежегодно 20-25 тыс. паломников посещают могилу в праздник Рош ха-Шана.
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Угадайте с

первого раза:
С кем первым Украинцем ? встретится Президент United States Of America !

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У зв'язку з цим Генпрокурор попросив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова відправити Джерело: http://ua.censor.net.ua/v420426... і я вже подумав буде: "у відставку"...

...а шкода...
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Евреи, как и украинцы, разные бывают, иной раз они нам не понятны, но зачем оскорблять их и их чувства, за то что они? Нам что братлядского соседа мало?
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А ты знаешь кто такие хасиды и что они проповедуют? Хасиды как раз та жидва которая всех остальных людей считает животными.
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Я знаю, причем прекрасно знаю. И что это меняет? Ничего. Их и ортодоксов даже в Израиле пингвинами дразнят. Ну, живут люди свое жизнью и пусть живут, пусть отращивают пейсы, ходят в лапседаках, пусть их женщины бреют головы и ходят в париках, пусть через дырочку в простыни сексом занимаются и пр..Это их жизнь, читайте Бибилию, например, Второзаконие, там много полезного и умного . А вы знаете, что самая православная в мире церковь даже 10 заповедей не выполняет? Я уже не говорю про не убий и не укради, а даже более простые - соблюдай день субботний, не поклоняйся изображениям. А то, что мы едим свинину и кровянку, у массы народов вызывает рвотный рефлекс. А то, что мы украинцы - вызывает ненависть у русских, которые считают нас генетически неполноценными подлежащими уничтожению, как мусор. Так в чем разница? Одни - выше, другие - ниже и кого, извините, в газовую камеру?
Кстати, я от евреев имел в жизни значительно меньше проблем, чем от родных хохлов и кацапов. Более того, именно они никогда не отказывали мне в бескорыстной помощи. А то что они выжили и через 2000 лет восстановили государственность, язык и уже несколько раз отстояли свой Израиль - это нам пример, у них многому можно научиться.
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Любые могилы оскверняют только уроды. Но как зашевелился кагал в этом случае
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В еврейской Торе и талмуде в заповедях заложен экстримизм по
отношению к другим народам,вот и получают ответку.
И что интересно на пртяжении многих веков чето их вечно обижают.
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Николай Тесля Бегите со страны северной.Так гласит Библия еврейскому народу(Зах 2:6).И еврейский народ массово уезжал на свою родину.Если Вы христианин,то обязаны понимать,кто евреям враг?
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Николай Тесля В Украине выражения чето нет.Только кацапы так муркают,прикрываясь ником под Украинским флагом.
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Та не рассказывайте.
Я "чё-то" употребляю, и быть украинцем это мне никогда не мешало.
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Да у толерастов и жидов одна отмазка - если не согласен с грабежом страны жидами, то ты или агент кремля или хвашист, потому что таких белых и пушистых богоизбранных жидо в могут не любить только хвашисты. а все остальные гои должны безропотно служить своим хозяевам. Именно так написано в талмуде, так что все по заветам предков жидов.
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Слушайте, ну случилась беда. Преступники должны быть найдены и наказаны. Ведь вы не желаете такого кому-то из знакомых? Ваша реакция примитивна. Либо вы провокатор. Луценко прав, такое не мог сделать настоящий украинец.
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такой цирк устраивать и громче всех кричать про антисемитизм - СИОНИСТСКИЕ ВЫХОДКИ
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Да кто бы сомневался что картавый из ихнего племени, не мог шоколадка поставить на такой пост другого.
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мог бы как то и поумнее высказаться , луценко же чиновник . типа = я министр и беру под свой контроль расследование .а так намолол шо попало , как баба на базаре и сам же и приплёл антисемитизм , мадуизм , маразмизм и сионизм .
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Найти сволочей и на лбу свастику вырезать,а затем передать в Израиль.
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Суров ты И судя по всему неадекватен И еще защитник иудеев Их защищать не надо Надо от них защищать украинцев Мало того Они не евреи Они ж....ва Оседлавшая власть Путем пустопорожних обещаний Из которых Ни одно не выполнено Если не считать что Сказал что не продаст 5 канал И не продал
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я так понимаю, шо термин "украинский еврей" пора заменить на термин "выживший при евреях украинец"..?

чья земля, того и правда..
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Думаю, что это работа самих хасидов. Зима, скоро Новый год, у людей другие заботы, стоит синагога, никого не трогает и пусть себе стоит. Если бы это случилось во время заезда хасидов, тогда можно рассматривать варианты. Если хулиганов не найдут, значит я прав.

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В этой стране хоть что-то охраняется ?У нас даже могилу Степана Бандеры в германии не могут уберечь от вандализма, а тут цадик какой-то. Неужели патриоты не могут договориться с властями германии о перезахоронении праха. Возможно кацапы уже выкопали тело....
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Власти Германии не хотят установить на кладбище видеонаблюдение, чтобы не портить отношения с Москвой. Гораздо легче сообщать о "неизвестных" каждые полгода.
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луцык ляпает языком, вместо того, чтобы работать.
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И думаю, что это провокация чья-то. Ну кому в здравом уме могло такое прийти в голову? Было бы хорошо, чтобы их нашли и спросили.
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Перенести м о г и л у Т.Г ШЕВЧЕНЕО
в Иерусалим -

и каждый ГОД вся Украина будет приезжать в Израиль на поклонение великому

УКРАИНЦУ !

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Краще поцікавтесь після якої подіїї жопонароджені починають святкувати свій новий рік в Умані - після принесення невинної молодої жертви... От для того вони і їдуть до Умані і тому не забирають свого дохлого ....
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vasiliy.vlasyuk

Alter ego
Антивандальне
Вчора о 20:12285268

В Умані сьогодні вранці скоєно акт вандалізму: в святе для хасидів місце, синагогу з могилою хасидського святого (цадика) Нахмана - місце поклоніння і паломництва хасидів з усього світу, увірвалася група молодиків у масках, що вигукували антисемітські образи, як зазначають свідки, російською мовою (!) (принаймні так повідомляє ізраїльський портал Ynet: "Group of skinheads entered compound of Rabbi Nachman of Breslov's gravesite, screamed anti-Semitic slurs in Russian..."). Кажуть, багато хто зі свідків знімав це на мобільні телефони, так що, сподіваюсь, скоро матимемо змогу побачити це й почути.
Вони залили чи то кров'ю, чи то фарбою, що імітує кров, підлогу, стіни і саме священне для хасидів місце над могилою, жбурнули свинячу голову з вирізаною на ній свастикою і застосували проти тих, хто молився, сльозогінний газ.

Для мене особисто ця подія обурлива, її учасники викликають огиду. А як ще можна ставитись до расистського шабашу середньовічного пошибу на кшталт подібного?
Для мене цей акт був ще й неочікуваним: адже я, проживши довгий час в Росії, бачив, що на її тлі Україна вирізняється незрівнянно більшою толерантністю і релігійною терпимістю.
Крім того, наскільки знаю, ребе Нахман з Бреслава не тільки не мав стосунку до євреїв-кровопивць з тих, що обдирали українців до липки, - він взагалі представляв, так би мовити, єретичний напрямок іудаїзму з точки зору канонічного єврейського богослов'я (хай вибачать і поправлять мене за можливі недоладності у формулюваннях люди, що знаються на іудейській теології).
То святий для єврейської бідноти, а не для багатих іудеїв, які мали кожний своє приватне місце в синагозі. То померлий єврейський праведник, що заповідав поховати себе саме в Умані - місці, в якому лютою смертю загинуло багато нещасних і ні в чому невинних євреїв, які попали в жорна гайдамацької помсти, спокутуючи чужі гріхи. Як би не ставитись до його послідовників-хасидів, це не та людина, над пам'яттю якої можна так цинічно знущатись.
Ну і нарешті, я розумію, як ця подія вдарить по міжнародному іміджу України.
А новина тим часом пішла по світу. Ряд інтернет ресурсів поспішили оголосити скоєне справою рук українських націонал-радикалів. Неважко передбачити реакцію Ізраїлю, єврейських (хасидських) діаспор по всьому світу, в тому числі в Європі і особливо в США, з їх могутнім єврейським лоббі. І ця реакція ДУЖЕ не на користь Україні ("Подивіться, кого ви захищаєте, кого підтримуєте, вводячи санкції проти Росії, кому збираєтесь давати безвіз, пускаючи у цивілізовану Європу, кому допомагаєте фінансово! Це ж антисеміти, погромщики і фашисти! То може Росія в чомусь права, захищаючи цивілізацію від новітніх гітлерівців?!").
Дійсно, найлегше оголосити цей гидкий акт справою рук ідіотів-радикалів з ультранаціоналістичними гаслами і мінімальною здатністю до прорахунку наслідків своїх вчинків. Це перше, що приходить в голову, і в принципі це не виключено. Але, коли трохи проаналізуєш факти, спливають інші, набагато більш вірогідні варіанти:
Так, хасиди-паломники у час Рош аШана нерідко влаштовують в Умані форменний розгром з купами сміття і хуліганськими витівками, чим заслуговують неприязнь уманчан, але ніколи за всі роки паломництва тут не було зафіксовано жодних расистських протистоянь на цьому грунті. Більш того, багато уманчан щорічно з нетерпінням чекають Рош аШана як можливості підзаробити на паломниках.
Так, в Умані є відділення "Свободи", українські націоналісти мають деякий вплив на політичне життя, але не дуже значний. Вони більше займаються волонтерством, допомогою фронту, іноді ними проводяться й публічні акції, але вони ніколи не відзначаються радикальним екстремізмом: зазвичай це щось на зразок пікетування з плакатами "Ганьба!" артистів-повій, таких як група "Потап і Настя", що час від часу приїжджають виступати у місцевий Будинок Культури. І ці люди, наскільки я знаю, дуже опікуються іміджем України в світі й розуміють ідіотичність і самовбивчий ефект акцій агресивного вандалізму.
І найголовініше: я просто не можу собі уявити уманських націоналістів-екстремістів, які влаштовують свою погромну акцію, вигукуючи антисемітські лозунги російською! Навіщо? Не вміють українською? Соромляться своєї рідної мови? Намагаються підставити "братів-росіян" (чому тоді не зробити простіше - захопити з собою триколор чи написати на стіні щось на зразок класичного "Бeй ж...дoв - cпaсaй Рoccию")? Будь-яке з цих пояснень ідіотичне.
Якщо ж глянути з іншого боку - безладно розсипані факти вкладаються в свої гнізда акуратно і лягають, як більярдні кулі в лунки. Кому найбільш вигідно зараз підставити Україну перед світом, заплямувавши її імідж тавром кривавих фашистів-антисемітів, особливо в момент, коли Ізраїль підтримав в ООН ухвалу про незаконність захоплення Росією Криму? І одночасно відволікти увагу від власних фашистських дій в тій же Сирії? Отож.
Крім того, в Умані досить ватопітеків, готових (не обов'язково з підказки "старших товаріщей", а навіть з власної ініціативи) зробити "підлянку" Україні, влаштувавши акцію, яка, швидше і легше за все буде сприйнята як "справа рук українських націонал-фашистів".
От тільки ватопітеки зазвичай не терплять української мови, не вчать її і не вміють нею говорити. Антисемітські гасла українською теж не вміють викрикувати.
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