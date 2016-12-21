 Луценко подтвердил самоубийство Юрьева: "Мы услышали выстрел, когда вскрывали помещение". ВИДЕО

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"Четвертый свидетель, который давно находится в розыске, а также по нему есть еще непроверенная информация, что он пытался зафиксировать свою смерть еще в 2014 году. Мы установили его местонахождение в Винницкой области, и в момент вскрытия этого дома сам владелец, свидетель, бывший заместитель "Нафтогаза Украины", господин Юрьев, застрелился. Мы когда еще вскрывали помещение, услышали выстрел. Сразу после этого была вызвана полиция. А как вы понимаете сами, эти события были в присутствии уполномоченных понятых, при обыске помещения было найдено тело погибшего, охотничье оружие, сейчас происходят все необходимые следственные и экспертные действия на месте происшествия", - заявил Луценко.
Напомним, в сентябре 2015 г. братьям Кацубам было объявлено подозрение в совершении преступлений. Они подозревались в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). В частности Александр Кацуба подозревается в присвоении около 285 миллионов грн при проведении сейсморазведывательных работ в 2012-2014 годах, а также в покушении на растрату принадлежащего "Нафтогазу" имущества на сумму около 12 миллиардов гривен.
Позже младший из братьев Александр был задержан и сейчас пребывает под стражей.
Эт как панимать??
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Юга гоняется только за мелкими сошками, типа голов сельрад. Но и их не садят. Стригут шерсть и отпускают. Юга не кровожадный. Он овец не режет. Он их стрижет и отпускает.
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