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Все про:Винницкая область (347) Луценко (6279) Нафтогаз (2202) самоубийство (449) Черноморнефтегаз (51) Кацуба Александр (19)

 Луценко подтвердил самоубийство Юрьева: "Мы услышали выстрел, когда вскрывали помещение". ВИДЕО

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что в Винницкой области при обыске по делу "Черноморнефтегаза" совершил самоубийство экс-замглавы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Четвертый свидетель, который давно находится в розыске, а также по нему есть еще непроверенная информация, что он пытался зафиксировать свою смерть еще в 2014 году. Мы установили его местонахождение в Винницкой области, и в момент вскрытия этого дома сам владелец, свидетель, бывший заместитель "Нафтогаза Украины", господин Юрьев, застрелился. Мы когда еще вскрывали помещение, услышали выстрел. Сразу после этого была вызвана полиция. А как вы понимаете сами, эти события были в присутствии уполномоченных понятых, при обыске помещения было найдено тело погибшего, охотничье оружие, сейчас происходят все необходимые следственные и экспертные действия на месте происшествия", - заявил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самоубийство экс-замглавы "Нафтогаза" связано с уголовным делом по факту закупок "вышек Бойко", - пресс-секретарь ГПУ

Напомним, в сентябре 2015 г. братьям Кацубам было объявлено подозрение в совершении преступлений. Они подозревались в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). В частности Александр Кацуба подозревается в присвоении около 285 миллионов грн при проведении сейсморазведывательных работ в 2012-2014 годах, а также в покушении на растрату принадлежащего "Нафтогазу" имущества на сумму около 12 миллиардов гривен.

Позже младший из братьев Александр был задержан и сейчас пребывает под стражей.
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Странно "они вскрывали " а когда услышали выстрел вызвали Палицию!
Эт как панимать??
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Юга Луценко - верный страж олигархического капитализма. Пока Юга па посту, олигархам ничего не угрожает. Ни один олигарх, прихватизоровавший заводы за откаты не будет посажен и раскулачен. Экспроприацию экспроприаторов Юга не допустит.

Юга гоняется только за мелкими сошками, типа голов сельрад. Но и их не садят. Стригут шерсть и отпускают. Юга не кровожадный. Он овец не режет. Он их стрижет и отпускает.
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