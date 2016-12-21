 "Будет гореть эта страна огнем. Я себе заработаю. Мне говорят, что не хватает баллов. Бред!", - Червоненко о конкурсе на место главы Одесской ОГА. ВИДЕО

Бывший министр транспорта и связи и экс-глава Запорожской областной госадминистрации Евгений Червоненко гневно высказался в сторону членов комиссии после того, как не смог пройти конкурсный отбор на должность главы Одесской ОГА.
Как сообщает Цензор.НЕТ
, в сети появилось видео реакции Червоненко
на решение конкурсной комиссии.
"Будет гореть эта страна уже огнем и все. Я себе заработаю. Мне говорят, что не хватает баллов. Бред!", - сказал Червоненко. Читайте также: Кабмин предлагает Порошенко назначить Степанова главой Одесской ОГА
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Они даже не стеснясь говорят, что идут на должность с целью заработать, чертовы ублюдки, куда мир катится?
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Отвечал за безопасность Юща - и Юща благополучно отравили.
В футболе кем-то был - и что, где ?
Я великий гонщик, и где то ралли "Ялта", кто его помнит ?
Трагедия в том, что остальные еще хуже.
А славян они к таким должностям не подпустят вообще.
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Стоит в лифте и воюет с автоматической дверью.
Хладнокровный гонщик и пилот.
Поехал домой жрать котлеты.
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не для того шоб заработать!нет.просто из непреодолимой тяги с справедливо-прекрасному!
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Головний рабин України Яків Дов Блайх теж виявився радикалом, - у
Украв 44 мільйони гривень.
Цікаво, його посадять, чи медаль дадуть?
Главному раввину Украины Блайху
грозит тюрьма за уклонение от возврата 44 млн грн кредита (ДОКУМЕНТ)
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Наезд на сеть "Тарас Бульба" скорее всего приведет к уничтожению бизнеса уроженца Киева.
Обыски в ресторанах «Тарас Бульба» кончились возбуждением уголовного дела
Следователи провели обыски в 18 ресторанах и в квартирах руководителей сети «Корчма Тарас Бульба». Неустановленных лиц подозревают в уклонении от уплаты налогов на 112 млн руб.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/busin…/…/12/2016/585b80579a79471b0259cef7…
как там поживают бесчисленный бизнес рашистов в Украине?
они все нормально платят налоги в украинский бюджет?
ничего не нарушают? может пора перестать украинцам быть такими добродушными и всепрощальщиками...?
основатель и владелец сети "ТарасБульба" Белойван Юрий Александрович
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