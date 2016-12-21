EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Общество
  52837  445
Все про:конкурс (549) ОГА (1203) Одесса (5234) Одесская область (1251) Червоненко (115)

 "Будет гореть эта страна огнем. Я себе заработаю. Мне говорят, что не хватает баллов. Бред!", - Червоненко о конкурсе на место главы Одесской ОГА. ВИДЕО

Бывший министр транспорта и связи и экс-глава Запорожской областной госадминистрации Евгений Червоненко гневно высказался в сторону членов комиссии после того, как не смог пройти конкурсный отбор на должность главы Одесской ОГА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео реакции Червоненко на решение конкурсной комиссии.

"Будет гореть эта страна уже огнем и все. Я себе заработаю. Мне говорят, что не хватает баллов. Бред!", - сказал Червоненко.

Загрузка видео...
Читайте также: Кабмин предлагает Порошенко назначить Степанова главой Одесской ОГА
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
 
хитрожопый неуч и безмозгорукая бестолочь, сосущая народ. сколько швали было есть и ныне рвётся к кормушке- всё из-за безответственности перед народом по законам, которые они же и принимают. Нужен целенаправленный МОР эти крыс в Украине
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Я себе заработаю". Теперь на завод наверно пойдёт, токарем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Будет гореть эта страна уже огнем и все. Я себе заработаю. Мне говорят, что не хватает баллов. Бред!", - сказал Червоненко.

Они даже не стеснясь говорят, что идут на должность с целью заработать, чертовы ублюдки, куда мир катится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зяма проговорился... что шёл в ОДА с целью хорошо ЗАРАБОТАТЬ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У червоненко тяга к гауляйтерсту/губернаторству заложена с детства👑. Возможно,ьон не просто жид, а еще и истинный аг,иец - внебрачный отпрыск самого гауляйтера Альфреда Коха😁!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нічого особистого, просто бізнес! степанов заплатив більше, тому посада його.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та да....это только нищие могут голову за страну ложить,биться за правду.У бохатых свои правила--сдохни та страна,шоб я на неё за бесплатно работал Гнать в шею надо почти всех толстосумов(((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От же сволоцюга.Не прошел по конкурсу и гори страна в огне. Еще этот скот Михо грязью поливал. Да ему до Михо как до луны плять!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гос бизнесмен, как и многие сейчас в верхнем эшалоне--- включая офшор- рошен, если не они то пусть огнем горит+ чего миллионеры туда лезут, за смешную зарплату, всем уже давно все понятно полностью воровской гос-бизнес под авдио-видео прикрытием своими СМИ бизнес на народе, зарплата не причем, продолжают строить разруху
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все они твари с одного замеса их цель заработать неважно на чем, неважно где а на все остальное они ложили кто то об этом говорит в порыве расстроенных чувств кто то просто молчит но мысли и действия у них одни
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то в последний момент про лифт вспомнил и вышел
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Йому треба в Савчука з Дніпровської ОДА повчитись, ось який потрібен інтелект цій державі, і щоб морда теж була я у Соловья Розбійника, щоб зразу було видно і інтелект і розмір хабара. Вже краще Червноненко ніж такий урод як Савчук чи директор Тузлиліман. Червоненко теж, ще та сволота.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В сортах говна не разбираюсь и выбирать между двумя говнами никому не советую
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вспомните несколько последних проектов, за которые отвечал Червоненко.
Отвечал за безопасность Юща - и Юща благополучно отравили.
В футболе кем-то был - и что, где ?
Я великий гонщик, и где то ралли "Ялта", кто его помнит ?
Трагедия в том, что остальные еще хуже.
А славян они к таким должностям не подпустят вообще.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто отдал Украину зайдам, хабадникам, жидомасонам, систематически блокирует доступ украинцев в политику и крупный бизнес. "Эта страна". Чувак, который не ассоциирует себя с Украиной, а с одной ближневосточной, стал крупным бизнесменом и политиком и считает местных недоразвитыми аборигенами, а себя вероятно продвинутым каббалистом, постигшим тайны мироздания. Глобализационный проект построения мирового иудейского царства, порабощения и уничтожения гойских скотов продвигается прямо здесь на страницах цензор.гой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якби ця мерзота мала якусь підтримку з боку влади, то його би "вибрали". Це типово кацапський антисемітизм. Геть до мордору
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оце чудо порхате, колись на маленьку дівчинку визвірилось - переможницю якогось конкурсу на ICTV, вона цій червоній пиці, прямо в очі сказала: коли ви всі як ти дядько, "добродіі" подінетесь з Украіни...Пів години пєна з рота, як з гідранта, плювало на беззахисне дитя-пітух обрізанний...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це що, погроза втопити в крові Україну і спалити українців ?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Я себе заработаю" - Сомневаюсь ты в жизни дня не работало
 показать весь комментарий
Ответить
 
В понятие заработаю, ничего общего с роботой он не вкладывал, заработотать -это кого-то нагреть или кидануть, такая вся суть этих проходимцев, поменявших фамилии на коло и червоно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НЕ дали до КОРМУШКИ ПРИСОСАТЬСЯ !! Щас заплачет !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
A я вот верю Саакашвили.Будь он Президентом поменял бы нашу страну/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наглядный ----- пример как раньше назначали, теперь мозги это не воспринимают...... как такое как я и без портфеля
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он своими претензиями ко всем задолбал уже и своих, и чужих.
Стоит в лифте и воюет с автоматической дверью.
Хладнокровный гонщик и пилот.
Поехал домой жрать котлеты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ко-то за такие слова может задумать и реализовать поджег тушки неосторожного оратора...
не для того шоб заработать!нет.просто из непреодолимой тяги с справедливо-прекрасному!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І це чувирло ще й губернатором Одеської області бути хотіло!??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в азиопском Мордоре уничтожают бизнес украинцев.

Наезд на сеть "Тарас Бульба" скорее всего приведет к уничтожению бизнеса уроженца Киева.
Обыски в ресторанах «Тарас Бульба» кончились возбуждением уголовного дела
Следователи провели обыски в 18 ресторанах и в квартирах руководителей сети «Корчма Тарас Бульба». Неустановленных лиц подозревают в уклонении от уплаты налогов на 112 млн руб.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/busin…/…/12/2016/585b80579a79471b0259cef7…
как там поживают бесчисленный бизнес рашистов в Украине?
они все нормально платят налоги в украинский бюджет?
ничего не нарушают? может пора перестать украинцам быть такими добродушными и всепрощальщиками...?
основатель и владелец сети "ТарасБульба" Белойван Юрий Александрович
 показать весь комментарий
Ответить
 
за такие паскудные слова в любой нормальной стране этот поц получил бы бан на всю жизнь и запрет на занятия любой государственной должности, стал бы нерукопожатным среди порядочных людей. мразь, просто мразь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо было этому поцу ещё подсрачника "на коня" выдать
 показать весь комментарий
Ответить
 
оце такі кадри...воно розглядає страну, або область, як свою власну, велику кишеню...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще то умный и толковый еврей вот почему его и нехотят
 показать весь комментарий
Ответить
 
тупорылейшее задавленное комплексами никем не оцененное создание... таким гнусным пидарам в судебном порядке надо запретить произносить вслух слово УКРАИНА.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет военнослужащие ВР Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк прокуратура Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти