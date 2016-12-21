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 "На этот момент заграничные командировки не планируются", - Охендовский обещает не выезжать из Украины. ВИДЕО

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаил Охендовский не намерен выезжать из Украины в ближайшее время.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил после заседания Соломенского районного суда Киева, который отпустил его под личное обязательство.

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"Я обязательно буду принимать участие во всех следственных действиях в этом уголовном производстве с единственной и основной целью - доказать свою непричастность ко всем без исключения выдвинутым против меня обвинениям", - сказал он.

"На этот момент заграничные командировки не планируются", - подчеркнул чиновник. По его словам, новогодние праздники он планирует провести дома.

При этом, по словам прокурора, сторона обвинения будет обжаловать решение суда и настаивать на назначении залога Охендовскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил Охендовского под личное обязательство до 13 февраля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).

31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.

Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
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Не планируются... Вот если бы планировались...
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Какие командировки)? Нашим этим "перцам" верить -себя не уважать.
За решетку, а там разберемся!
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Свежо предание,да верится с трудом ................. Петя его на своём самолёте отправит ...
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На сколько я помню у Януковича тоже командировка не предвиделась.
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А за рубеж с какой целью? Как повысить точность подсчетов?
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У Крим втече.
І формально не збреше, адже Крим - це Україна.
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А что ему могут предявить?
То что кто-то написал ЕГО фамилию и то что НЕ он подписался. Это все. Еще могут приписать мелочь вроде кина с онищенко. По сути на него нихерна нет. Совсем. Это скорее дело-громотвод. Зачем ему убегать?
66 лямов на ВСЕХ раздерибанили. И все? Да это пыль, мелочь. Вон бойко сам 100 лямов баксов намутил. братаны клюевы, укртелеком
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Потрібно Охендовському сказати, що якщо він збреше і втече за кордон, то нехай згадає, як Берія дістав Троцького аж у Мексиці ...
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Тепер, судячи з того що подорожчають парфуми, кацапа можна відчути по запаху, тобто козлятиною
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если украсть в супермарките одного из гнид власти шоколадки...
грозит более суровое задержание...
захотел ребенок шоколадку, на которую у его родителей не денег - срок...
украл из бюджета - депутатская неприкосновенность..
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"Странные дела творятся в Датском Королевстве", выпускают под залог честного слова главного фальсификатора выборов.
Он получил орден Ярослава Мудрого за честное слово, извините, за "честные" выборы и стоит твердо при этой власти и бежать никуда не надо. Поэтому, кстати, и залог не платил, как другие. Но пугнуть надо хорошенько, чтобы очередные выборы были еще более "честные."
Да, "странные дела творятся в Датском Королевстве".
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так это на карты кидать ненадо- отпустили..ибо свой..помог стать властью...
мойша новинский тоже говорил.что не уедет ....поехал домой в исраиль
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