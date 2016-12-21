 Турчинов на Светлодарской дуге: ВСУ будут адекватно реагировать на все провокации российских гибридных войск. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.Находясь на передовых позициях 54 бригады, которая "героически выдержала наступление врага", Александр Турчинов, осмотрев оборонительные позиции наших войск, обсудил с украинскими защитниками ситуацию, сложившуюся в последние дни на этом участке фронта. По словам Секретаря СНБО, четвертые сутки подряд непрерывно ведутся обстрелы наших позиций с использованием запрещенной минскими соглашениями артиллерии и минометов крупного калибра. "По количеству снарядов и мин, выпущенных по нашим позициям, расположенным в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный "рекорд" - более 800 в сутки", - отметил Секретарь СНБО."Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительные потери", - сказал Турчинов, добавив, что наши военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые дали им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

"Вооруженные силы Украины и в дальнейшем будут адекватно реагировать на любые провокации российских гибридных войск на всех направлениях", - отметил Секретарь СНБО.