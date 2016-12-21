 Турчинов на Светлодарской дуге: ВСУ будут адекватно реагировать на все провокации российских гибридных войск. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
Находясь на передовых позициях 54 бригады, которая "героически выдержала наступление врага", Александр Турчинов, осмотрев оборонительные позиции наших войск, обсудил с украинскими защитниками ситуацию, сложившуюся в последние дни на этом участке фронта. По словам Секретаря СНБО, четвертые сутки подряд непрерывно ведутся обстрелы наших позиций с использованием запрещенной минскими соглашениями артиллерии и минометов крупного калибра. "По количеству снарядов и мин, выпущенных по нашим позициям, расположенным в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный "рекорд" - более 800 в сутки", - отметил Секретарь СНБО.
"Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительные потери", - сказал Турчинов, добавив, что наши военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые дали им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".
"Вооруженные силы Украины и в дальнейшем будут адекватно реагировать на любые провокации российских гибридных войск на всех направлениях", - отметил Секретарь СНБО.
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Когда изменяли присяге Украине за посулы огромных зарплат,боли небыло?
Как в Иловайском котле расстреливали ВСУ боли небыло ?
Когда гибли Украинские молодые пацаны,боли небыло?
Когда матери этих пацанов выплакали озёра слёз,боли небыло?
Когда,когда,когда.........
Эх вы...........
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https://www.youtube.com/watch?v=OmprK4PlFpI
половины из этих русских солдат уже нет в живых. 346 бригада ГРУ. Легли под Дебальцево.
https://www.youtube.com/watch?v=b2HeNDTI75Q
За Дебальцево и в целом потери войск РФ убитых 7425, ран. - 5862 пропавш без вести - 3338 человек.
https://www.youtube.com/watch?v=zwEikujF4SE
Жены русских офицеров о реальных потерях росиян на войне в Украине
https://www.youtube.com/watch?v=ENe07FoMJgs
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Это видео очень интересно)) не видел его.
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https://www.youtube.com/watch?v=0NSfBms-WvM
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«Ветераны АТО» грозят Петру Порошенко «всеукраинской конференцией(совещанием)» и мобилизацией на местах. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-и.о.начальника штаба батальона «Айдар» Валентин Лихолит.
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«В конце января-начале февраля будет всеукраинская конференция. Мы собираем украинскую конференцию всех «АТОшников». Нужно выработать план действий по всей Украине…
Нужно власть заставить, чтобы она работала. Нам выборы не помогут, перевыборы не помогут. Уйдут эти - придут другие. Но властью в Украине является народ, и это нужно доказывать и заставлять власть работать на народ. Если меня «АТОшники» услышали - пожалуйста, группируйтесь, думайте - каждый город, каждый район. Нас 280 тысяч, 170 тысяч «афганцев». Подумайте, какая наша сила.
Не спите, вставайте с диванов и работайте. Работа будет выгодна и вашим детям, и вашим внукам», - заявил Лихолит.Боевики АТО угрожают Порошенко: Час "Ч" назначен на конец ...
informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info52=16242&lang=
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«С самого начала решение об использовании этих беспилотников было неправильным», - сказал Хазин.
Украинские вооруженные силы получили 72 аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B. По словам Хазина, если бы это зависело от него, он вернул бы все аппараты назад.
В командовании украинских ВВС признали, что у этих аппаратов есть фундаментальный недостаток: противник легко может перехватывать и глушить их.
«Комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы и данные являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы», - цитирует агентство представителя ВВС.
Украинский Генштаб рассказал о получении партии американских беспилотников 27 июля 2016 года. Поставка была произведена в рамках программы «Инициатива по восстановлению доверия в Европе». Стоимость партии оценивалась в $12 млн."
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