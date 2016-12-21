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Все про:Турчинов (3030) Антитеррористическая операция (15343)

 Турчинов на Светлодарской дуге: ВСУ будут адекватно реагировать на все провокации российских гибридных войск. ВИДЕО

Учитывая обострение ситуации в районе Светлодарской дуги, системные провокации со стороны российско-террористических группировок и активизации боевых действий, Секретарь СНБО А. Турчинов прибыл на место обострения ситуации, где провел совещание с военным руководством антитеррористической операции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов - жителям Донбасса: Единственная возможность жить счастливо и спокойно - дома, в Украине. Любой другой путь - страдания, мучения и смерть

Находясь на передовых позициях 54 бригады, которая "героически выдержала наступление врага", Александр Турчинов, осмотрев оборонительные позиции наших войск, обсудил с украинскими защитниками ситуацию, сложившуюся в последние дни на этом участке фронта. По словам Секретаря СНБО, четвертые сутки подряд непрерывно ведутся обстрелы наших позиций с использованием запрещенной минскими соглашениями артиллерии и минометов крупного калибра. "По количеству снарядов и мин, выпущенных по нашим позициям, расположенным в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный "рекорд" - более 800 в сутки", - отметил Секретарь СНБО.

"Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительные потери", - сказал Турчинов, добавив, что наши военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые дали им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

турчинов

турчинов

турчинов

турчинов



"Вооруженные силы Украины и в дальнейшем будут адекватно реагировать на любые провокации российских гибридных войск на всех направлениях", - отметил Секретарь СНБО.
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Ой,а шо так,пырымырыя нада,наваляли люлей теперь пырымырыя? Боль утраты по погибшим?
Когда изменяли присяге Украине за посулы огромных зарплат,боли небыло?
Как в Иловайском котле расстреливали ВСУ боли небыло ?
Когда гибли Украинские молодые пацаны,боли небыло?
Когда матери этих пацанов выплакали озёра слёз,боли небыло?

Когда,когда,когда.........
Эх вы...........
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В лікарню Калінина м. #Донецьк'а з 18.12.16 по 20.12.16. було доставлено 46 дохлих наемника паРаши та 71 подранка!
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Нет, оно хотело сказать; "Больницы Дебальцево заполнены ранеными бойцами Хуесоссии."
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у того фейкового аккаунт-корреспондента "Марина Харьковая" куча фейков,особенно всяких выдумок касательно нашего Славянска,Краматорска и прочих освобождённых территорий...то украинские тыловые ЗИЛы выдумает что взорвались,то якобы перестрелки с несуществующими партизанами-обдроченцами якобы происходят и прочие фейки.
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Дякую друже за файну новину, туди їм і дорога.
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Що знов прийшов приказ з генштабу відступити з займаних позицій а солдати не послухались і не відступили і тепер в генштабі думають що робити наказувати чи нагороджувати .
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Бойцы Новососии и их гавнокомандующий пидер по кличке )(уйло!
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Элитный спецназ России несет большие потери на Донбассе СМИ опубликовали засекреченные данные
https://www.youtube.com/watch?v=OmprK4PlFpI
половины из этих русских солдат уже нет в живых. 346 бригада ГРУ. Легли под Дебальцево.
https://www.youtube.com/watch?v=b2HeNDTI75Q
За Дебальцево и в целом потери войск РФ убитых 7425, ран. - 5862 пропавш без вести - 3338 человек.
https://www.youtube.com/watch?v=zwEikujF4SE
Жены русских офицеров о реальных потерях росиян на войне в Украине
https://www.youtube.com/watch?v=ENe07FoMJgs
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Совещание это хорошо, но лучше бы технику для эвакуации раненных пригнали..
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Совещание это хорошо, ....

«Ветераны АТО» грозят Петру Порошенко «всеукраинской конференцией(совещанием)» и мобилизацией на местах. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-и.о.начальника штаба батальона «Айдар» Валентин Лихолит.
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«В конце января-начале февраля будет всеукраинская конференция. Мы собираем украинскую конференцию всех «АТОшников». Нужно выработать план действий по всей Украине…
Нужно власть заставить, чтобы она работала. Нам выборы не помогут, перевыборы не помогут. Уйдут эти - придут другие. Но властью в Украине является народ, и это нужно доказывать и заставлять власть работать на народ. Если меня «АТОшники» услышали - пожалуйста, группируйтесь, думайте - каждый город, каждый район. Нас 280 тысяч, 170 тысяч «афганцев». Подумайте, какая наша сила.
Не спите, вставайте с диванов и работайте. Работа будет выгодна и вашим детям, и вашим внукам», - заявил Лихолит.Боевики АТО угрожают Порошенко: Час "Ч" назначен на конец ...

informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info52=16242&lang=


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А ресурс однако..стрёмный..мягко говоря..
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А что турчинов скажет на это _______"Полученные летом 2016 года из США мини-беспилотники Raven RQ-11B разочаровали украинских военных, их использование было ошибкой, заявил советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин, сообщает Reuters.
«С самого начала решение об использовании этих беспилотников было неправильным», - сказал Хазин.
Украинские вооруженные силы получили 72 аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B. По словам Хазина, если бы это зависело от него, он вернул бы все аппараты назад.
​В командовании украинских ВВС признали, что у этих аппаратов есть фундаментальный недостаток: противник легко может перехватывать и глушить их.
«Комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы и данные являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы», - цитирует агентство представителя ВВС.
Украинский Генштаб рассказал о получении партии американских беспилотников 27 июля 2016 года. Поставка была произведена в рамках программы «Инициатива по восстановлению доверия в Европе». Стоимость партии оценивалась в $12 млн."
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Скорее всего это было финансировано США. Ну, не подошло - печально.
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нет. Нужно читать ленту сепарских новостей, там вычислить рубеж их сегодняшней обороны.
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Какие гибридные? Коллаборантов надо называть своим именем и судить, как коллаборантов
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