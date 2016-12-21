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Все про:алкоголь (1352) отравление (760) Россия (64312) Матвиенко Валентина (8)

 "Настойка "Боярышник" - она полезная. Нормальный спирт. Люди ею пользовались", - глава Совета Федерации РФ Матвиенко призвала наказать виновников массового отравления в Иркутске. ВИДЕО

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала российских правоохранителей наказать производителей косметического средства "Боярышник" за умышленное убийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Матвиенко уверена в преднамеренности действий производителей.
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Напомним, что в российском Иркутске умерло уже 60 человек, которые употребляли косметическое средство "Боярышник" как алкогольный напиток.

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Дали якомусь "мажорішці" цю тєму,сказали крутись синок. Тут "бок". Бо той так багато нюхав хімії,що забув за свої обов*язки,тепер вони розберуться ,ага.
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валька - полстакана отвечает!боярышник - это круто!
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Стеклоочититель - это полезная добавка в бачёк омывателя автомобиля .
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"полезна..." - Бг-ггг... Сказала Валька-двi вiдрi...ХЕХ...
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Блин при просмотре сего видоса поймал себя на мысли шо у меня начался бред включил второй раз да нет же она и правда несет это с экрана фух жесть жестяная
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Валька пол-стакана сама проверяла, нормальное пойло, особенно, если ягелем закусывать.
А димон-айфон тот вообще каждый день его лакает, потом правда спит на заседаниях у хуйла.
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В Иркутске отравились не настойкой боярышника, а концентратом для ванн "Боярышник". Складывается впечатление что рускай чалавек купит и выпьет любую жидкость, если на на тару нанести надпись "боярышник". Молокозаводам на заметку
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Прикольно что при этом эти уроду давят бульдозерами апельсины и гусей! Если Бог хочет наказать человека, то отбирает у него разум, если целую нацию, то дает им в президенты хуйло.
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Бояришнік за день вати вбив більше ніж правий сектор!
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Да нормальный боярышник! сказала валька))
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Боярышник зашёл с тыла врага и нанёс сокрушительный удар
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Матвиенко сама подтвердила: нормальный продукт.
Пользуйтесь !
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А если они будут пить ТуалетныйУтенок и помирать, производители тоже будут убийцами?
Там-же на этикетке боярышника чётко написано Не принимать внутрь!
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"Настойка боярышника" - это рашитский скрепный продукт.Она и сама пробовала этот полезный напиток в нужных компаниях,и в результате стала главой Совета Федерации.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, НОРИЛЬСК УЖЕ ОТ СПИДа ВЫМИРАЮТ... ПОКА ВЕСЬ БОЯРЫШНИК НЕ ВЫЖРУТ НЕ ОСТАНОВЯТСЯ... ТОЛЬКО БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА ВОДКИ МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНИ КОЗЛОМОРДЫХ.
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Добавить на герб Иркутска шкалик с боярышником и записать навечно в летописях города.
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Валя-стопка,как ее называют в Питере и в этом видео под газом.Пила и пьет ,что лошадь воду на водопое в жаркий день. Сколько денег она скомуниздила в городе на Неве знает весь Питер.Сынок ейный наркоша конченный.Вааще ,та еще семейка.
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Здохлим алканам дадуть "Героя расії"? Чи медаль "За заслуги"?
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