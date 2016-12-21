 "Настойка "Боярышник" - она полезная. Нормальный спирт. Люди ею пользовались", - глава Совета Федерации РФ Матвиенко призвала наказать виновников массового отравления в Иркутске. ВИДЕО

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала российских правоохранителей наказать производителей косметического средства "Боярышник" за умышленное убийство.
Как сообщает Цензор.НЕТ
, Матвиенко уверена в преднамеренности действий производителей.
Напомним, что в российском Иркутске умерло уже 60 человек
, которые употребляли косметическое средство "Боярышник" как алкогольный напиток. Читайте также: Кто-то специально подсаживал людей на "Боярышник", - глава Роспотребнадзора
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А димон-айфон тот вообще каждый день его лакает, потом правда спит на заседаниях у хуйла.
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Пользуйтесь !
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Там-же на этикетке боярышника чётко написано Не принимать внутрь!
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