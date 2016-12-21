 Судья Киевского апелляционного админсуда Василенко записал на сестру 700-метровый дом в Киеве, - "Наші гроші". ВИДЕО

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Недвижимость судьи начинается в 30 метрах от Днепра, хотя законодательство в таком месте запрещает строить на расстоянии ближе 100 метров к воде.
Судья в месяц получает 25 тыс. грн зарплаты и пенсии. При этом Василенко имеет в собственности автомобили Hyundai Santa Fe и BMW Х-1 2013 года выпуска. У него также есть коллекция охотничьих ружей, ценные часы и 1,5 млн грн сбережений наличными.
Соседи часто видят судью возле дома, когда он приезжает контролировать окончание строительства. Официально имение записано на его двоюродную сестру Веру Карпову, а Василенко им пользуется по доверенности. Карпова является работницей столичного завода "Арсенал". Недавно она продала сельский дом за 30 тыс. долларов.
Весной Высшая квалификационная комиссия судей проверяла Василенко. Несмотря на аналитические данные о судейском имуществе от Национального антикоррупционного бюро, комиссия оставила судью в должности.
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с другой пэдро...
народ между...
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Ответьте мне на такой вопрос: кто такая Савченко? Агент кремля или нет?
Потому что, если её спич рассматривается как прокремлевский, значит кремль готов выйти из конфликта через реализацию озвученных ею схем. Вроде бы всё достаточно прозрачно и логично, разве нет? Кремль типа непричем, бандеровцы сами между собой помирились и всё на этом, судят потом террористов на свое усмотрение, второй раз на те же грабли рашка не полезет, готова своими дебилами пожертвовать. Или может кто-то надеется, что путин такой возьмет и пойдет сдаваться в Гаагу? Я думаю, что только после Ким Чен Ына, бежит аж спотыкается. Каким нужно быть дятлом, чтоб на это надеяться? Да вата готова в окопах жить, романтика, дедывоевали, лишь бы назло хуй пойми кому. Так вот, если Савченко и вправду озвучивает хотелки кремля, значит тот готов выйти из конфликта, таким, по его мнению, безболезненным для себя способом, хоть все и так знают кто всрался. Нам то какая разница? Что блядь кому доказывать? У нас атошники гинут хуй пойми за что, их мочат как в тире, периодически подогревая фазу конфликта. То почему наш гидрант не пользуется случаем и не подыгрывает путину, не восстанавливает суверенитет, пока рашка сама села на очко? Почему всех собак спустили на Савченко? Да всё блядь просто как белый день! Нет АТО -- нет Порошенка! Этот жлоб тупо прячется за шатунами, пылесосит всё, куда только руки дотягиваются, он реально болен. Чтоб не АТО, всё внимание народа и в частности патриотов-фронтовиков, дано бы устремилось на его шоколадный зад. Чем вам не мотив?..
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эту соевую шоблу?
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Короче...
-Восемь с полтиной три. Правосудие продано...
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Никогда никаких "реформ" не будет.
Потому что такой "малины", как у нашей власти, нет ни в одной стране мира.
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http://kriminal.tv/news/jak_perevozjat_zaliznitseju_v_holodnih_teplushkah_ukrajinskih_bijtsiv_video.html
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