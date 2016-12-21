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Все про:имущество (231) Киев (15643) коррупция (6504) недвижимость (669) расследование (1759) судья (1628) дома (296)

 Судья Киевского апелляционного админсуда Василенко записал на сестру 700-метровый дом в Киеве, - "Наші гроші". ВИДЕО

Судья Киевского апелляционного административного суда Ярослав Василенко не внес в декларацию дом площадью более 700 кв. м, который построил в охранной зоне Днепра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", имение в столице имеет статус садового дома. Внутри есть сауна и бассейн, во дворе - гараж и теплицы.

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Недвижимость судьи начинается в 30 метрах от Днепра, хотя законодательство в таком месте запрещает строить на расстоянии ближе 100 метров к воде.

Судья в месяц получает 25 тыс. грн зарплаты и пенсии. При этом Василенко имеет в собственности автомобили Hyundai Santa Fe и BMW Х-1 2013 года выпуска. У него также есть коллекция охотничьих ружей, ценные часы и 1,5 млн грн сбережений наличными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы ЦИК Усенко-Черная купила квартиру в Киеве за 3,2 млн грн

Соседи часто видят судью возле дома, когда он приезжает контролировать окончание строительства. Официально имение записано на его двоюродную сестру Веру Карпову, а Василенко им пользуется по доверенности. Карпова является работницей столичного завода "Арсенал". Недавно она продала сельский дом за 30 тыс. долларов.

Весной Высшая квалификационная комиссия судей проверяла Василенко. Несмотря на аналитические данные о судейском имуществе от Национального антикоррупционного бюро, комиссия оставила судью в должности.
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И дальше шо ?? А Гройсман жене недвиж продаёт - ВСЁ это вполне нормально для воров !!!
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но никто же не воюет в внутренним врагом, почему? Может потому что Петро наш друг, а не враг?
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Потому, что Пэтро ховается за шатунами, видимо искусственно продлевая их.
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Осталось только узнать, какого такого Шария я смотрю ))
Ответьте мне на такой вопрос: кто такая Савченко? Агент кремля или нет?
Потому что, если её спич рассматривается как прокремлевский, значит кремль готов выйти из конфликта через реализацию озвученных ею схем. Вроде бы всё достаточно прозрачно и логично, разве нет? Кремль типа непричем, бандеровцы сами между собой помирились и всё на этом, судят потом террористов на свое усмотрение, второй раз на те же грабли рашка не полезет, готова своими дебилами пожертвовать. Или может кто-то надеется, что путин такой возьмет и пойдет сдаваться в Гаагу? Я думаю, что только после Ким Чен Ына, бежит аж спотыкается. Каким нужно быть дятлом, чтоб на это надеяться? Да вата готова в окопах жить, романтика, дедывоевали, лишь бы назло хуй пойми кому. Так вот, если Савченко и вправду озвучивает хотелки кремля, значит тот готов выйти из конфликта, таким, по его мнению, безболезненным для себя способом, хоть все и так знают кто всрался. Нам то какая разница? Что блядь кому доказывать? У нас атошники гинут хуй пойми за что, их мочат как в тире, периодически подогревая фазу конфликта. То почему наш гидрант не пользуется случаем и не подыгрывает путину, не восстанавливает суверенитет, пока рашка сама села на очко? Почему всех собак спустили на Савченко? Да всё блядь просто как белый день! Нет АТО -- нет Порошенка! Этот жлоб тупо прячется за шатунами, пылесосит всё, куда только руки дотягиваются, он реально болен. Чтоб не АТО, всё внимание народа и в частности патриотов-фронтовиков, дано бы устремилось на его шоколадный зад. Чем вам не мотив?..
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Ещё вопрос: а кого нужно больше смотреть? Пятый канал? А то я не в курсе ))
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1+1, 5 канал, СТБ, интер иногда можно. 112 канал не советую, иногда парвда проскакивает. А так впринципе всё
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мне интересно сколько ещё будем терпеть
эту соевую шоблу?
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Тебе никто не угодит. Может тебя на царство? но ты ж себе раду дать не можешь, а то страна
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а Грося у нас получается голодранец, у него ни чего нет !
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Так народ же любит, чтобы страной управляли бедные несчастные люди. И чтобы не было богатых. Одним словом - снова строим коммунизм.
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у гройсмана тещя-пенсионерка стала "вдруг" долларовым миллионером, а у этого сестра...усе "честно".
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Все нажито честным трудом. Дом то на сестре, вот у сестры и спросите откуда дровишки на такой "сиротский приют". А так надо ввести налоговую презумпцию виновности, пусть доказуют что купили на честно заработанные.
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так и судейской реформы нет, они неприкосновенные
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Так и не будет, нынешние что у власти уже ж второй раз при ней, они как при юще ниче не сделали так и сейчас ниче не сделают. Они ж не дураки сделать так чтобы потом эти независимые судьи их же и посадили.
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балбес , нет чтоб как нормальные люди ...в испании потратить "често заработанные" , так он дурачок в природоохранную зону залез , спрятался
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я не я и хата не моя,а откуда у работницы оборонного завода такое имение,а не торговала ли данная сестра секретной документацией КБ,зарплаты е уж точно не хватило бы.
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Судя по заголовку, я ожидал увидеть 700-метровый небоскреб.
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при неминуемой смене этой поганой власти необходимо будет создавать "черные бригады". не можешь доказать происхождение ворованного барахла - на улицу в чем мать родила. особо одаренных - к стенке, военно-полевой суд, пять минут.
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Садовый домик? Это хорошо! Я так понимаю, что внутри "домика" должен быть сад? Ну, чтобы сестричка отдыхала душой и телом.
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У нас таких домов, под личиной садовых... Обычная махинация с целевым назначением земли...
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ну правильно, должен же чувак закончить строительство... не ружья же продавать...
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Мрія кожного українця - запанували у своїй сторонці, над собі подібними. А взагалі то це судійська "реформа" шоколадного жида так як я і говорив подоїти і далі дати зелене світло "служителів Закону" на розграбування народу та остаточний розвал країни. Я б їх за одну ніч переатестував. А потім ще за одну ще половину новопризначених. А потом Україна б стала взірцем правової держави для всього світу, А потім процвітання та багатство держави і кожного.
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Я понял смысл выражения: "Не судите да несудимы будете".)))
Короче...
-Восемь с полтиной три. Правосудие продано...


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Ждем соевых с репликами типа . а чей и не дом . они же 25 к гривен имеют . как будто все живут в Швейцарии . а не Буркина - Фасо ( Украина )
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у деяких фермерів зерносховища меньші за розміром
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Когда будет работать закон о конфискации и отстранении воров от должностей государственных бес права работать в гос структуре и получения лицензии на работу частным образом в услугах ( таких как адвокатская практика , юридическая помощ и т п)
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рано или поздно но это бл@дство закончится
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Із нашими суддями щось треба робити. І чим швидше тим краще. Щось затягнулася судова реформа. Треба як Ердоган: тисячі у візниці, десятки тисяч - звільнені. Швидко і ефективно. І на євроліберастів не дивився
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Судової рефрми раніше прихватизації землі не буде.
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Земля вже давно прихватизована- через оренду.
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Евролиберасты, уууух как загнул, ну прям как в соседней не-до-империи. Всегда убеждался, что порохобот, по сути то же тупое говно, что и кремлебот, ибо у нормального прозападного президента, ботов не должно быть в принципе, только вот у брехливого хуйла всякого.
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Блин,эти ролики надо перед аттестацией показывать на большом экране на Майдане...Только террор-справедливый и безпощадный!!!
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До речі в цього Василенка крім хатинки ще є 40 га готової до прихватизації землі. Українську землю вкрадуть мафіозі різного калібру, а українські фермери залишаться ні з чим.
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"Имэнэм Украины" они прыймають свои ришэння.
Никогда никаких "реформ" не будет.
Потому что такой "малины", как у нашей власти, нет ни в одной стране мира.
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Цікаво, а хто замовив цього суддю? Хтось же проплатив "Нашим Грошам" оце розслідування будинку судді Василенка. Хто? І чому саме Василенка??
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