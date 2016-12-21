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 "Нет никакого российского гражданства", - беглый нардеп Онищенко. ВИДЕО

Объявленный в розыск народный депутат Александр Онищенко утверждает, что у него нет российского гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом он заявил по видеосвязи в ходе пресс-конференции.

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Видео Украинские новости

"Нет никакого российского гражданства. Это бред, который придумала СБУ. Это я официально заявляю", - сказал он.

При этом парламентарий уклонился от ответа на вопрос, есть ли у него гражданство других стран. В этой связи он процитировал высказывание бизнесмена Игоря Коломойского: "У нас в законе говорится о двойном гражданстве, а о тройном там ничего не сказано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онищенко получил российский паспорт и консультируется со спецслужбами РФ, - Турчинов

Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
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очередна шалава хуйла...щож тобі ФСБ консультації дае...борцун ти праведний з корупціею...)))) ....ще один Всерёжа...)))
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Странно.Все шалавы и агенты в бегах,а враги кремля спокойно торгуют и работают на территори кремля.Многоходовочка.
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Что они там мутят,что онищенко по полной не колется ? Пусть выкладывает все Америке,чтобы эти аферюги не успели его обдурить и укакошить.
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Ни одному слову человека, который за 6 млн. ба. купил место в ВР верить нельзя. Пусть представит доказательства.
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В США он полиграф прошёл и заключил контракт с амерской юстицией так что можете успокоится
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Почти 3 часа после Вашего комментария прошло. Я так понимаю высер так и останется высером - пруфа от товарища из секты свидетелей компромата онищенка не будет.
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так он ещё в 2014 году до первого снега убежал пьяный в Ростов, перед тем наградив орденом сына и слив Мариуполь 146 раз
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не показали ВСЮ пресс-конференцию, а там много интересного вот вся

https://strana.ua/news/46426-press-konferenciya-beglogo-oligarha-onishenko-onlajn.html

11.44 Будет ли Онищенко подавать в суд США или Британии на президента Украины?
11.41 "Ну, если НАБУ раньше меня обвиняло в коррупции на 3 миллиарда, то сейчас уже сумма упала до 700 миллионов", - пояснил нардеп.
11.39 Онищенко отрицает, что зарабатывал на энергетических схемах.
"Все деньги шли на кампанию Порошенко, на принятие нужных законов в Раде, и на его войну с Яценюком. У меня все забрали, у меня ничего не осталось", - говорит Онищенко.
11.38 "Странный вопрос, - удивился Онищенко, - но все равно спасибо. Настроение у меня, как у оппозиционного депутата, на которого давит власть".
11.37 У нардепа поинтересовались его самочувствием и настроением. Не забыли спросить и о планах на будущее.
11.35 "Сегодня вся экономика Украины работают на несколько групп олигархов, будет и рост курса, и инфляция, а кто-то с этого получит дивиденды. И все это может привести к тому, что повторится ситуация 2013 года", - выдал прогноз нардеп.
11.34 Онищенко пошел в Раду, чтобы просто защитить свой бизнес, и более ничего.
11.32 "Президент устроил на меня самую настоящую охоту по всей Европе, даже с подключением криминальных элементов", - ответил Онищенко на вопрос, видит ли он себя в будущем в украинской политике.
11.28 "Речь шла о поставках газа на госпредприятия и расчетах. Там цену занижали для предприятий, но за это с каждой 1000 кубов шел откат в 2 000 гривен. Это обычная схема отката, которая и сейчас практикуется в стране", - объяснил нардеп.
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грешно давать ссылки на кацапские говноресурсы
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После Нового года ждем новых откровений про барыгу. Чувствую, будет захватывающе. Похоже ждет инаугурации Трампа.
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Не знаю почему у тебя вонь.

Читал, что есть такие компы, которые запахи передают,
но я сомневаюсь, что ты платёжеспособен купить такое устройство
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Не знаешь? Понюхай свои штаны и сразу узнаешь.
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понюхал,
у меня не воняет.

если тебе воняет, то, скорее всего, проблемка где-то рядом с тобой...
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Ну сходи с врачу-лору, пусть нюх проверит, твои проблемы....
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так ты даже запахи у меня дома слышишь? !!!

Мощный ты пацан.
тебе бы с цирком каким-нибудь гастролировать...
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На на фиг нам ихние малолетние шлюхи.Не сунь их сюда.
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Давай новости с будильника! Нам не интересно сколько у вас барыг паспортов.
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Онищенко имеет плёнки против Порошенко огент кримля
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Дебилы рукоплещут достижениям соевого гения, и отрицают очевидное.
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а очевидное в том, что этот фсбешник финансировал ВАНУ
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плевать на твое гражданство. ясно, что к украинцам ты отношения не имеешь. давай лучше жарь соевого кренделя. а то что-то все меньше и меньше веры в то, что у тебя есть на него достойный материальчик.
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Було б добре щоб пошевелився, ато соєві вже на 150 млрд. кинули українців, а що буде далі ?.Паскудна ситуація з однієї сторони Орда з долбанутим ханом а всередині його помічник , який допомагає йому розорюючи українців.
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Это падло не только дезертировало, но и легло под Кремль.
На киселевских каналах отирается. Преданную им Украину, землю, где родился, обогатился и власть имел, теперь обсирает, падла.

Оно не одно такое - в этом наша проблема, которую надо решать.
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ты уже заявлял, что не уедешь..
сцыкло горное!!!
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Для ватного олигарха - только Боярышник ХО
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В Германии его полиция охраняет что бы не убежал....там судом пахнет
Удивительно, что еще не требует компенсацию за вынужденное скитание и потерю бабла в газовых схемах.
https://pbs.twimg.com/media/C0MgtVoWgAAHzjW.jpg
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брехать оно может провсе и и часы с магнитофоном и плнками от ФСБ параши и своим "конским навозом" брехни он завонял все сми..
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лже ФБР его проверело на детеккторе ЛЖИ , а те говорят нет у них такого сотрудника. -БРЕХНЯ лошади кадырова
В Германии его полиция охраняет что бы не убежал....там судом пахнет от конского навоза кадырова-онищенко..
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Подобається, коди кремлівські медіашлюхи будь-яким способом намагаються привернути увагу до цього підара, але нікого він не цікавить
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Шеф, фсё пропало! Департамент юстиции США не имеет никаких планов по проведению дальнейших встреч с господином Онищенко.
https://pbs.twimg.com/media/Cz4cxBoWgAAAIYX.jpg

«Инструктором ФСБ» на видео с Онищенко оказался бывший топ-менеджер

СМИ опубликовали видео, на котором неизвестные "суфлеры" дают Онищенко инструкции перед интервью

У сбежавшего Онищенко есть несколько гражданств и новая фамилия

Беглый народный депутат («Воля народа») Александр Онищенко, которому инкриминируют нанесение государству убытков на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций, а также государственную измену, в данный момент находится в Германии под полецейским надзором судом пахнет , а не навозом брехни, а в Украину вернется, если правоохранители прекратят уголовное преследование в отношении него
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Да часы дешевые у кадырова - онищенко пленку зажевало и ему теперь брехать не чего , остались пленки Мельниченко...предъявить в наб..
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"Не русский, не русский, а глаз просто узкий". Кадыров-Онищенко.
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Онищенко, ты Дэбил.
больше и сказать нечего.
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Александр Онищенко
Только что ·

Тезисно о главном по итогам моей пресс-конференции.
Первое. Игорь Кононенко - смотрящий от Семьи Порошенко, именно он контролирует все самые «жирные» тендеры в стране.
Второе. Верховная Рада превратилась в персональное ведомство Петра Порошенко. Кроме БПП, под Порошенко полностью лежат фракции «Видродження» и «Воля народа», которые на небескорыстной основе помогают Порошенко проводить нужные тому решения. Ситуативно с Порошенко работает Ляшко, которые за голосование своей фракции берет в АП деньги.
Третье. В стране происходит настоящий террор в медиа-сфере. Неугодных журналистов прессуют, многим приходят повестки в армию. Классический пример - травля коллектива 112 канала.
Четвертое. Приватизация «Приватбанка» готовилась давно. Гигантские долги Коломойского повесят на государство и каждый украинец заплатит за банкротство банка. А вот перспективы телеканала «1+1» весьма туманны, скорее всего, там в ближайшее время сменится собственник.
Пятое. Продолжение с коррупционным скандалом в высших эшелонах власти произойдет после 20 января, когда в Вашингтоне сменится администрация. Тогда и начнется настоящая жара для Петра Алексеевича и его предельно «честной» команды.
Шестое. За мной сейчас идет охота по всей Европе, организованная президентом Украины. Задействованы все кто может, включая криминалитет. Меня пытаются убить, а сам Порошенко безумно боится дальнейших разоблачений. Отдельно добавлю, что чувствую себя очень хорошо, сердце не болит, суицидальных наклонностей не испытываю, дороги перехожу исключительно на зеленый свет.
Седьмое. К «газовым схемам» я не причастен, о чем свидетельствует ход дела, давно уже развалившееся у НАБУ. Сначала меня обвиняли в «хищениях» на 3 миллиарда гривен, теперь обвинение сократилось до 700 миллионов. Это показатель того, как рисуется все дело. Более того, все зарабатываемые деньги забирала команда Порошенко, которые шли на его партийные проекты и подкуп депутатов. На данный момент у меня и вовсе забрали весь бизнес.
Восьмое. Треть народных депутатов парламента висят на крючке у ГПУ. Они испытывают постоянный пресс и по сути, вынуждены голосовать по команде Банковой.
Девятое. Российского паспорта у меня нет, никогда не было и, уверен, никогда и не будет. Это традиционная ложь из окружения Порошенко, когда все беды и коррупционные схемы прикрываются происками Кремля. Лично я работаю в рамках коррупционного дела исключительно со спецслужбами США и Великобритании.
Десятое. Если прокурор мне предложит сделку со следствием в обмен на личную безопасность - я тут же готов вернуться в Украину. Но «почему-то» этого предложения не последовало.
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Наконец мы видим подлинный облик Онишенко-Кадырова.
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Якщо Онищенко такий білопухнастий, то чому ж він втік з України ?
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Потому что он кадыров -здесь в Украине нагадил и смылся к себе домой в рашу -так что он не удирал а просто вернулся домой после этого.
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Интересно как у этого козла не может быть рашовского гражданства -его ж настоящая фамилия кадыров а онищенко -это у него псевдоним чтобы в Украине замаскироваться -даже лицо у него типичное для лиц кавказской национальности -пусть он покажет свой паспорт на свою фамилию кадырова а не на псевдоним и вобще не не хрен присваивать себе украинскую фамилию и с этой фамилией позорить Украину своими деяниями.Если бы у этого мудака было украинское гражданство то его бы раша уже обьявила бы диверсантом -так что не хрен нам тут лапшу на уши вешать а с фамилией кадыров в раше его и пальцем не кто не тронет-побоятся -а вдруг родственник кадырова чеченского.
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агент ФСБ он или не агент какая разница?
его заявления публичные и нужно создавать следственную комиссию и расследовать каждую мелочь, а так как этого не происходит, то это в очередной раз говорит о том что Порошенко главный коррупционнер страны и всякие грыцаки, луценки, аваковы это его шестерки, которые выполняют его указания. Хотя бы кого нибудь, они посадили, не считая рядовых инспекторов или ментов?
А Охендовского с придурошной Савченко вообще орденами наградил
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