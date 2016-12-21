 "Ты куда едешь?! Здесь тупик! Иди сюда!", - в Одесской области пьяный пешеход ранил водителя. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в Крыжановке между водителем и нетрезвыми мужчинами произошел конфликт из-за того, что первый заехал в переулок на автомобиле, но отказался с ними пообщаться.
Нападавшие, оскорбляя и унижая водителя, заявили, что они его не знают и ему следует уехать из этого переулка. После этого один из правонарушителей достал пистолет с пристроенными прицелом и несколько раз выстрелил в водителя, ранив его в бедро.
В ходе опроса местных жителей полицейские установили причастность к правонарушению ранее судимого 48-летнего соседа родственника потерпевшего. Подозреваемый взят под стражу.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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