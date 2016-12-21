EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  5624  10
Все про:авто (3822) задержание (4677) конфликт (583) Одесская область (1251) Нацполиция (5175) ранение (1251) стрельба (2040) водители (470)

 "Ты куда едешь?! Здесь тупик! Иди сюда!", - в Одесской области пьяный пешеход ранил водителя. ВИДЕО

В Одесской области мужчина ранил водителя. Злоумышленник задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в Крыжановке между водителем и нетрезвыми мужчинами произошел конфликт из-за того, что первый заехал в переулок на автомобиле, но отказался с ними пообщаться.



Нападавшие, оскорбляя и унижая водителя, заявили, что они его не знают и ему следует уехать из этого переулка. После этого один из правонарушителей достал пистолет с пристроенными прицелом и несколько раз выстрелил в водителя, ранив его в бедро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестеро мужчин устроили драку и стрельбу в Николаеве. ФОТО

В ходе опроса местных жителей полицейские установили причастность к правонарушению ранее судимого 48-летнего соседа родственника потерпевшего. Подозреваемый взят под стражу.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.


 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVRM2N3VEV4U1ozUkRLMlpPUXpNd1RFUlJkRTVETVRCWlJGRjBkRU4zTUV3elVYVk9RekZtVGtNMk1FdzNVWFprUjBVd1RIWlJkVTVETmpCWlNqZ3dXVVJSYzA1RE9UQk1XRkYyWkVNME1FeFdPREJaU0ZKbmRFZEJNRXhZVVhVNVIwMHdURWhSYzBoNlVYTjBReXN3VEZSUmRVNUhRekJNV0ZGMU9VTTBaazVEWkRCTVJGSm9kRU12TUV3M1VYVTVRelF3V1dKUmRVNUhVR1pPUTJVd1RGUlJkR1JIUWpCWlNGRjFkRU4zTUZrNFp6Qk1OMUZ6WkVNM01FeEVVbWRrUjBNd1dYYzk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, ментов заставляют портреты аваковых и порошенко в кабинетах цеплять или они по личной инициативе подлизывают? Почему-то коробит когда вижу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це суто ментівське,треба таким вродитися
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чому ні? Дуже зручно для швидкісної стрільби-на декількох моїх пневматичних пістолетах стоять коліматори,приємно бахкати по консервних бляшанках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Що це таке "пистолет с пристроенными прицелом"? Редактор на "Цензорі" геть отбитий гуманітарій,чи просто якась студентка? Скільки раз просилося-ну півищуйте свій рівень обізнаності на технічних питаннях-ну це ж пи#дець просто.Неначе переклад бульварного детектива з англійської,зроблений недоучкою з кулінарного технікума.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от 3 до 7 лет по статье "хулиганство" за нанесение тяжких телесных повреждений и почти(?) попытку убийства человека, тогда как за кетчуп у склепа цадика - 8 лет вперёд и с песней...правосудие однако..JEWdiciary
 показать весь комментарий
Ответить
 
при чем тут "видео" .... похоже, что и читать текст он может с трудом (хотя, скорее всего, перед съемкой зубрил его...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Друг! Я тебя, как брата прошу, ты сюда не ходи, здесь следы!

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет военнослужащие ВР Грицак Василий Донбасс Кабмин Киев МИД минские соглашения Минфин национализация Нацполиция ОБСЕ обстрел ПАСЕ переговоры плен Порошенко Приватбанк прокуратура Россия Савченко СБУ смерть суд Хуг Александр Шлапак
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти