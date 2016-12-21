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Все про:залог (188) Охендовский (219) ПР (12730) Антикоррупционная прокуратура (293)

 Антикоррупционная прокуратура попросит для Охендовского залог в размере 1,2 млн грн: "У нас есть данные, что он может покинуть пределы Украины". ВИДЕО

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена подать ходатайство в Соломенском райсуде столицы об избрании председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому меры пресечения в виде залога в размере 1 млн 291 тыс. грн.

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя САП Владимир Кривенко перед началом судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Есть у нас такие данные, что (Охендовский. - Ред.) может покинуть пределы Украины. Почему мы и просим избрать такую меру пресечения", - сказал представитель САП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд рассмотрит меру пресечения главе ЦИК Охендовскому 21 декабря, - Антикоррупционная прокуратура

Кривенко добавил, что залог в размере 1 млн 291 тыс. грн равен сумме полученной Охендовским неправомерной выгоды.

Прокурор также сообщил, что будет просить в суде арестовать имущество председателя ЦИК для обеспечения надлежащих процессуальных обязанностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционная прокуратура намерена просить суд отстранить Охендовского с должности главы ЦИК, - замруководителя САП Кривенко

Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК Михаила Охендовского (1500 долл.).

Напомним, 31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.

Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.


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Карл 1.2 миллиона! НЕ МИЛЛИАРДА, а миллиона , Карл.
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Какой залог??? Тот кто давал орденоносцу орден тот даст команду и вывезут !!! А эта шумиха - для лохов-избирателей и почитателей нынешних клептоманов !!
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Педро решил посадить своего друга к красномордому, чтобы веселее сиделось рыге?
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Эта операция прикрытия вывода "пидрахуя" из-под удара НАБУ..
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А за получение какой суммы стоит его подпись в "амбарной книге" ?
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Странные люди... у этого упыря в Украине недвижимости на десятки миллионов долларов, да только пусть посмеет куда рыпнуться - в этот же день все должно быть арестовано судом! Разводят жижу и сопли, лишь бы не оскорбить ворюгу подозрением.
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100%.. ищут свободные уши тупых почитателей однотурового.. пастора.. и кулявлоба..
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Было одно очень интересное интервью одного канала, вроде 112, когда охендовского спросили о переспективах дела. То он недвусмысленно сказал, или , вернее тут, передал через тв, что типа раньше, когда он проходил по делам как свидетель, т это накладывало на него определенные обязательства по сохранению секретности по некоторым обстоятельствм, а теперь, когда он обвиняемый, то теперь он считает себя свободным от этих обязательств.
Это говорит о том, что этот фрукт никогда при этой власти наказан не будет. Так как выборы в один тур тоже были скорректированы. И пэтя об этом прекрасно знает. Иначе не было бы ордена.
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Пидрахую нужно давать как минимум залог $ 10 млн. а 1,2 млн грн это на карманные расходы
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У него в этом случае забирают все паспорта, загранпаспорт в том числе.
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45k баксов? Это деньги на ланчь. Антикоррупционная прокуратура алкашу картавому подчиняется? А тот Петру, значит Охуевский с Петей порешали, дадут убежать. Нужно записать на будущее для дня страшного суда.
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Пересидел в своём кресле 2года, щас отсидит лишних два года. Вернётся в семейную общагу. Жисть удалась.
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Обычная коррупция - это когда откат меньше 50%. А когда откат больше 50% - это уже наглое и хамское воровство!
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А чё так много. Офигеть. Откуда у честнейшего о)(ердовского такие денжища. Разве шо только орде продать шо шоколадный гарант ему вручил.
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В конце марта 2015 года нардеп Андрей Парубий обещал, что будет настаивать на включении в повестку дня сессии законопроекта о невозможности внесения залога за подозреваемых в коррупции и сепаратизме. Подозреваемых в сепаратизме, правда, действительно не отпускают под залог, но полностью выполненным это обещание назвать нельзя, поскольку соответствующий законопроект тогда так и не был включен в повестку дня парламента.

Через полгода, в октябре 2015-го, Парубий повторил свою попытку, заявив, что законопроект о запрете выхода коррупционеров под залог будет рассмотрен Радой 8 октября. Но опять не справился: парламент не успел рассмотреть проект закона №3066 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно расширения круга лиц, к которым не могут быть применены отдельные виды мероприятий)».

Антон ГеращенкоСоветник Министра внутренних дел Украины
Геращенко уверяет, что законопроект об аспектах применения залога будет принятСказано 26 июля 2015 г.Статус обещания:В ПРОЦЕССЕ
Принять законопроект, который закрепит отдельные аспекты применения залога, обещал депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко. Пока это обещание имеет статус «в процессе выполнения». Заявил он об этом 26 июля прошлого года. Соответствующий законопроект - «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно неприменения меры пресечения в виде залога к лицам, которые совершили коррупционные преступления)» №2324-1 - был внесен (правда, не самим Геращенко, а его коллегой по фракции Романом Заставным), но до сих пор не рассматривался парламентом.
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Парубий - ссучился.. вот и ответ на все твои рассуждения!!! Сейчас канал РАДА (при Парубие и Гройсмане) на экран НЕ ВЫВОДИТ результаты голосования по фракциях чтобы простые граждане не разобрались кто и за что голосует. И это не случайно.. а если выводит то на полсекунды..
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Да, этот закон у сейчас у Геращенко «в процессе выполнения». Тот вообще гомункул Авакова.
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Уедет без 1,2 млн и всего делов. Думаю, он не сильно огорчится.
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А электронный браслет оденут? Ну шоб уже наверняка.
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Зачем? Пусть он просто три раза скажет- Мамой клянусь!
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раз в них є така інфа то хіба його потрібно під залог відпускати, він заплатить і свалить
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ого какие деньжища...это прокуратура просит такой залог?ну суд уменьшит в 2 раза минимум...и никуда этот охендовский не убежит..следствие будет идти год..потом суд будет тянуться годами...а там глядишь новые выборы ,и находящийся под судом охендовский будет итоги подбивать...нда..это наверное только у нас возможно
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О НИКЧЁМНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И БЕСХРЕБЕТНОМ СБУ

Dec. 21st, 2016 at 10:50 AM

Поговорим про информационную политику и работу нашего любимого, грёбаного СБУ? Поговорим!

Всем прекрасно известно какая сложная обстановка сейчас на фонте, особенно на Свтлодарской дуге. Информации от официальных источников приходит крайне мало и многое удается узнать благодаря связи с ребятами которые сейчас там находятся. По сути, повторяется 2014-й год, когда информационная составлявшая ВСУ не работала и многое приходила с линии фонта от непосредственных участников боевых действий, только сейчас в ВСУ попросту ограничивают информацию искусственно. Но, даже не об этом речь.
Как известно, в любом городе Украины есть свои сепарские гниды. В каких-то городах их больше, в каких-то меньше. В Одессе их предостаточно и если некоторые сидят по норам, то другие подают периодически голос. И к одной из таких человеческих субстанций относится главный редактор новостного сайта "Таймер" Юра Ткачёв.
Дело в том, что это чудо, не только до сих пор не сидит, но продолжает делать своё дело, в интересах, не трудно догадаться кого. Его сайт работает и ежедневно публикует статьи антиукраинского толка. К примеру, с момента начала боестолкновений на Светлодарской дуге "Таймер" публиковал информацию исключительно с уклоном "ат братьеф из-за парэбрика!"
Вчера же и вовсе на этом ублюдочном сайте была выложена подборка, которую в открытую назвали "от источника из ДНР"...
Прекрасный показатель гнилой информационной политики страны, на третий год войны, позволяющей не только иметь место недосказанности и сокрытиям, но и не пресекающей распространения подобного рода гнойников. Что же до СБУ... Неужели нет повода привлечь, или закрыть этот отстойник к чёртовой матери? Или нет желания, на самом деле, служить родине, а дрочить на кормящую руку региональных божков - самое оно? Ведь если пролистать фесбучек Юрочки, а так же сайтик "Таймер" то там не на один срок хватит! Но, увы и ах, Еврейская, 43 в анабиозе...
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если есть возможность что покинет то залог должен быть не 1,2 ляма это сущие копейки а как минимум 2 милиарда. Один его "Белый Дом" сколько стоит.
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1,2 лимона гривень?! ЭтА Шо издевательство мля?!!!! Это для него одна поездка покупаться в тёплом море на выходные
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Охуендовский достаточно состоятельный мэн,чтобы откупиться.В крайнем случае орден продаст.Нельзя впихнуть невпихуемое,как изрёк Кузьма Прутков.
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Уже даже не смешно! Всем известно, что только хатынка Охендяя под десятку зелени оценивается!!! Такой "залог" оно обычно в кармане носит...
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Это конечно хорошо, что бюджет получит полтора ляма, и в стране одним коррупционером меньше станет, ведь Охендовский благополучно слиняет, но эта краткосрочная выгода проигрывает долгосрочному убытку, который заключается в том, что количество коррупционеров будет увеличиваться, ведь всем понятен месседж данного залога - берите и откупитесь.
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"....Кривенко добавил, что залог в размере 1 млн 291 тыс. грн равен сумме полученной Охендовским неправомерной выгоды....".(????).
А что свой Версальский дворец он построил за свою зарплату??? Вон его заместительшу Усенко - Черную заставили оправдываться за покупку квартиры всего 3 млн.грн., а его "сиротский домик" тянет на сотни миллионов...и отличается он от Версальского дворца тем, что этот дворец является объектом туризма, а эти замки украинских нуворишей закрыты 6-ти метровыми заборами с государственной охраной и бесплатными услугами ЖКХ. А можете представить сколько стоит, например, только отопление такой дачки, за которое они не платят?

После всего этого вспоминается - когда Маршал Ахрамеев - начальник Генштаба СССР, покончил с собой, то в его квартиру зашли КГБшники и они увидели - в шкафу парадный мундир и несколько военных рубашек и обратили внимание, что на спинке кровати была прикреплена бирка с инвентарным номером Минобороны, т.е.. у этого целого Маршала Советского Союза ничего своего не было, он даже спал на государственной кровати.
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он должен покинуть !
только вглубь ! на 1,5 метра !
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Онищенко рассказал, когда предоставит доказательства коррупции Порошенко
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) допросит депутата Верховной Рады Александра Онищенко по видеоконференцсвязи 22 декабря. Об этом депутат сказал по видеоконференцсвязи в ходе пресс-конференции.
"Детективы согласились со мной на завтра на скайп-конференцию", - сказал он.
Онищенко заявил, что в ходе допроса намерен предоставить правоохранителям доказательства коррупции со стороны президента Петра Порошенко.
https://strana.ua/news/46436-onishenko-rasskazal-kogda-predostavit-dokazatelstva-prestuplenij-poroshenko.html
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Да нахРен Залог? ... примете закон о спец конфискации и ВСЕ! без залога! и ПРИВАТ банк отобьётся за МЕСЯЦ - для страны!!!
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