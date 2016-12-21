 Антикоррупционная прокуратура попросит для Охендовского залог в размере 1,2 млн грн: "У нас есть данные, что он может покинуть пределы Украины". ВИДЕО

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"Есть у нас такие данные, что (Охендовский. - Ред.) может покинуть пределы Украины. Почему мы и просим избрать такую меру пресечения", - сказал представитель САП.
Кривенко добавил, что залог в размере 1 млн 291 тыс. грн равен сумме полученной Охендовским неправомерной выгоды.
Прокурор также сообщил, что будет просить в суде арестовать имущество председателя ЦИК для обеспечения надлежащих процессуальных обязанностей.
Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК Михаила Охендовского (1500 долл.).
Напомним, 31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.
Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
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Это говорит о том, что этот фрукт никогда при этой власти наказан не будет. Так как выборы в один тур тоже были скорректированы. И пэтя об этом прекрасно знает. Иначе не было бы ордена.
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Через полгода, в октябре 2015-го, Парубий повторил свою попытку, заявив, что законопроект о запрете выхода коррупционеров под залог будет рассмотрен Радой 8 октября. Но опять не справился: парламент не успел рассмотреть проект закона №3066 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно расширения круга лиц, к которым не могут быть применены отдельные виды мероприятий)».
Антон ГеращенкоСоветник Министра внутренних дел Украины
Геращенко уверяет, что законопроект об аспектах применения залога будет принятСказано 26 июля 2015 г.Статус обещания:В ПРОЦЕССЕ
Принять законопроект, который закрепит отдельные аспекты применения залога, обещал депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко. Пока это обещание имеет статус «в процессе выполнения». Заявил он об этом 26 июля прошлого года. Соответствующий законопроект - «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно неприменения меры пресечения в виде залога к лицам, которые совершили коррупционные преступления)» №2324-1 - был внесен (правда, не самим Геращенко, а его коллегой по фракции Романом Заставным), но до сих пор не рассматривался парламентом.
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Dec. 21st, 2016 at 10:50 AM
Поговорим про информационную политику и работу нашего любимого, грёбаного СБУ? Поговорим!
Всем прекрасно известно какая сложная обстановка сейчас на фонте, особенно на Свтлодарской дуге. Информации от официальных источников приходит крайне мало и многое удается узнать благодаря связи с ребятами которые сейчас там находятся. По сути, повторяется 2014-й год, когда информационная составлявшая ВСУ не работала и многое приходила с линии фонта от непосредственных участников боевых действий, только сейчас в ВСУ попросту ограничивают информацию искусственно. Но, даже не об этом речь.
Как известно, в любом городе Украины есть свои сепарские гниды. В каких-то городах их больше, в каких-то меньше. В Одессе их предостаточно и если некоторые сидят по норам, то другие подают периодически голос. И к одной из таких человеческих субстанций относится главный редактор новостного сайта "Таймер" Юра Ткачёв.
Дело в том, что это чудо, не только до сих пор не сидит, но продолжает делать своё дело, в интересах, не трудно догадаться кого. Его сайт работает и ежедневно публикует статьи антиукраинского толка. К примеру, с момента начала боестолкновений на Светлодарской дуге "Таймер" публиковал информацию исключительно с уклоном "ат братьеф из-за парэбрика!"
Вчера же и вовсе на этом ублюдочном сайте была выложена подборка, которую в открытую назвали "от источника из ДНР"...
Прекрасный показатель гнилой информационной политики страны, на третий год войны, позволяющей не только иметь место недосказанности и сокрытиям, но и не пресекающей распространения подобного рода гнойников. Что же до СБУ... Неужели нет повода привлечь, или закрыть этот отстойник к чёртовой матери? Или нет желания, на самом деле, служить родине, а дрочить на кормящую руку региональных божков - самое оно? Ведь если пролистать фесбучек Юрочки, а так же сайтик "Таймер" то там не на один срок хватит! Но, увы и ах, Еврейская, 43 в анабиозе...
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А что свой Версальский дворец он построил за свою зарплату??? Вон его заместительшу Усенко - Черную заставили оправдываться за покупку квартиры всего 3 млн.грн., а его "сиротский домик" тянет на сотни миллионов...и отличается он от Версальского дворца тем, что этот дворец является объектом туризма, а эти замки украинских нуворишей закрыты 6-ти метровыми заборами с государственной охраной и бесплатными услугами ЖКХ. А можете представить сколько стоит, например, только отопление такой дачки, за которое они не платят?
После всего этого вспоминается - когда Маршал Ахрамеев - начальник Генштаба СССР, покончил с собой, то в его квартиру зашли КГБшники и они увидели - в шкафу парадный мундир и несколько военных рубашек и обратили внимание, что на спинке кровати была прикреплена бирка с инвентарным номером Минобороны, т.е.. у этого целого Маршала Советского Союза ничего своего не было, он даже спал на государственной кровати.
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только вглубь ! на 1,5 метра !
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) допросит депутата Верховной Рады Александра Онищенко по видеоконференцсвязи 22 декабря. Об этом депутат сказал по видеоконференцсвязи в ходе пресс-конференции.
"Детективы согласились со мной на завтра на скайп-конференцию", - сказал он.
Онищенко заявил, что в ходе допроса намерен предоставить правоохранителям доказательства коррупции со стороны президента Петра Порошенко.
https://strana.ua/news/46436-onishenko-rasskazal-kogda-predostavit-dokazatelstva-prestuplenij-poroshenko.html
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