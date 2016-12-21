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Все про:евреи (248) осквернение (26) Умань (171)

 Неизвестные осквернили в Умани могилу цадика Нахмана, облив вход в могильный комплекс красной краской и подбросив в синагогу свиную голову. ВИДЕО

Вечером 20 декабря неизвестные осквернили в Умани могилу цадика Нахмана, облив вход в могильный комплекс красной краской и подбросив в синагогу свиную голову, на которой была вырезана свастика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, злоумышленники выкрикивали ругательства и угрозы в адрес присутствовавших на месте молящихся. На месте происшествия работает следственная группа. Виновные пока не задержаны.
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дело чести распутать дело быстро и показать общественности подонков.
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Вспомним кто имеет обикновение вламиваться в жилища
Евреев по субботам
Кто по ночам убивает патриоотов устраивая стрельбу в квартирах в присутсвии
Малолетних детей и похищает потом етих детей
Кто расстреливает граждан одев на них кайдани
Кто очередями из калашникова валит в толпу безоружного народа
И кто у етих бандитов предводитель ....
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К сожалению деньги путена правят в Україні
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100% кацапская работа--кто еще до такого додумается.
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