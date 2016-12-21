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Неизвестные осквернили в Умани могилу цадика Нахмана, облив вход в могильный комплекс красной краской и подбросив в синагогу свиную голову. ВИДЕО
Вечером 20 декабря неизвестные осквернили в Умани могилу цадика Нахмана, облив вход в могильный комплекс красной краской и подбросив в синагогу свиную голову, на которой была вырезана свастика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, злоумышленники выкрикивали ругательства и угрозы в адрес присутствовавших на месте молящихся. На месте происшествия работает следственная группа. Виновные пока не задержаны.
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Евреев по субботам
Кто по ночам убивает патриоотов устраивая стрельбу в квартирах в присутсвии
Малолетних детей и похищает потом етих детей
Кто расстреливает граждан одев на них кайдани
Кто очередями из калашникова валит в толпу безоружного народа
И кто у етих бандитов предводитель ....
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