 Браконьеры в Одесской области выловили 1,8-метровую белугу, занесенную в Красную книгу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, нарушителя на лодке заметили на искусственном канале реки Дунай. В ходе осмотра плавсредства запрещенных вещей не выявлено.
Однако в 20 метрах от лодки пограничники нашли белугу длиной 1,8 метра и весом 120 килограммов. Рыба занесена в Красную книгу. Свою причастность к незаконному вылову гражданин отрицает.
Открыто уголовное производство.
(Фото Госпогранслужбы)
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО С ИКОРКОЙ И РЫБКОЙ?
"УНИЧТОЖИЛИ" или "СПАЛИЛИ"?
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т.е. популяция самок сохраняется в полном обьеме.дают вроде икры 3-4 раза
в израиле,наоборот - забивают...
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убил- убить..
украл - конфисковать и в тюрьму пока в 10 раз больше не погасить и т.д.
гуманность не работает!!!
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СУКИ
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Сейчас,Чили поставляет черную икру на экспорт. Но там нет хохлов!!
Тех самых,готовых засрать все вокруг себя и выловить все,что можно и нельзя.
Мне жаль украинцев. Пока рядом хохлы,жить им будет тяжеловато.
Днепр загажен,в городах все засрано.
Вы видели владельцев собак без намордников и не убирающих за своими псами?
Это хохлы!!!
Украинец так не сделает.
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