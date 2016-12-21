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Все про:браконьерство (64) задержание (4677) Одесская область (1251) пограничники (975) рыба (89) рыбалка (55)

 Браконьеры в Одесской области выловили 1,8-метровую белугу, занесенную в Красную книгу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники отдела "Вилково" Измаильского отряда (Одесская область) задержали гражданина Украины, который, предположительно, причастен к вылову рыбы ценной породы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, нарушителя на лодке заметили на искусственном канале реки Дунай. В ходе осмотра плавсредства запрещенных вещей не выявлено.

Однако в 20 метрах от лодки пограничники нашли белугу длиной 1,8 метра и весом 120 килограммов. Рыба занесена в Красную книгу. Свою причастность к незаконному вылову гражданин отрицает.

Открыто уголовное производство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У браконьеров в Одесской области изъяты 219 черноморских калканов и акула. ФОТОрепортаж

рыба белугарыба белугарыба белугарыба белугарыба белуга

(Фото Госпогранслужбы)
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Таких ублюдков - почти вся страна: что рабы, что паны. Ничего человеческого и святого не осталось.
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На Одещині браконєри виловили вже всю рибу на всіх річках та водоймах. Вже дійшло до того що в заповідниках будують приватні канали з лиманів до моря і ставлять там професійні ловушки для риби і виловлюють всю рибу, а коли праціфники заповідника будують вільний канал для риби, то його закопують екскаваторами під прикриттям тітушок! Саме так відбувається в нацпарку Тузлівські лимани і саме за протидію бандитам намагаються звільнити директора Тузлівських лиманів Івана Русєва.
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ублюдок ссыкливый - вот ЭТО СТРАНА https://youtu.be/KOD6QmsLoNQ?t=92
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шеф уезжает в командировку на машине...секретарша слушает радио:всем внимание!на трассе псих несётся по встречной полосе!секретарша по телефону шефу:Иван Иваныч,будьте осторожны,там псих по встречке несётся...Иван Иваныч:Верочка,он тут не один,их тут сотни!!!
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НЕ ЭТОТ, ТАК ДРУГОЙ.
ИНТЕРЕСНО, ЧТО С ИКОРКОЙ И РЫБКОЙ?
"УНИЧТОЖИЛИ" или "СПАЛИЛИ"?
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Между собой разделят. Икра белуги самая дорогая и полезная, так же как и само мясо белуги.
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скока камбикорма нада,,,иё ж лет писят кормили...
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Нужно ловить и вспарывать животы
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Немцы научились делать для таких рыб "кесарево", шьют брюхо и возвращают в воду.
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В запросе " кесарево белуге" вышло " готовят к кесареву , реву белугой"
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вы делаете запрос в русской версии гугла и на русском же языке. Не уверен, что сейчас найду это, чтоб вам скинуть. Я смотрел этот сюжет по ТВ на одном из немецких каналов. Всё это в рыбном хозяйстве, где осетровые выращивают. В сюжете прямо не называли "кесарево", как - уже не помню, но утверждали, что опять появляется икра(или как правильно назвать этот процесс), а "кесарево" я применил по аналогии с женскими родами через кесарево.
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задал вопрос в гугле без кесарева. Получил множество ответов, русские, как всегда всё тянут на себя и уверяют, что так можно заставить самку осетра плодоносить до 15 раз.
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Делают это не только немцы,но никто не делает это на берегу реки.
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так называемое доение осетровых.
т.е. популяция самок сохраняется в полном обьеме.дают вроде икры 3-4 раза
в израиле,наоборот - забивают...
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Это называется "сдаивание" осетра, технология была придумана в ссср и перехвачена китайцами,которые 20 лет назад давали беспроцентные кредиты для осетровых рыбохозяйств,сегодня Китай главный и самый крупный поставщик черной икры в Мире.россия осталась как всегда в *опе,там ей и место.
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а ипонцы усаживают белугу за стол и пьют рисовую водку...
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а куда эта белуга денется?неужели в детский дом отвезут?или сгниет,как вещественное доказательство?
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Насколько я слышал, рыбы осетровых в период нереста несъедобны, мясо не вкусное.
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Чет сразу вспомнил фотку с Хомутынником,где он со своей ружбайкой фотогрофировался на фоне кучки из 17 диких поросят.
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Жалко рыбу . Столько икры, столько рыбешек бы вывелось.
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Таким надрезом от анального отверстия проверяется наличие икры -"фарша",так что тут сомнений нет - это браконьерство,причем самое дикое,такую рыбу умертвить!
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нихренассе, какие кашалоты в Дунае водятся.
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В Днестре, Дубоссарские "смыкачи" под плотиной "ловили" рыбешек и в несколько сот килограмм!
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Это мелочь. Из Орегон Ривер при мне почти 3-х метрового 2 года назад мужики из Нью-Джерси вытащили.Буксировали моторкой до берега,а там -лебедкой от джипа до мелководья. сфоткались и отпустили,там с осетровыми только поймал-выпустил.
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Гы. Плыл на лодке рядом, значит виноват? Нужно сидеть дома...
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Рыба ???, а сколько черной икры в ней для браконьеров, а для черного моря, сколько не родившихся белуг? Пидары, шо сказать, мой товарищ проживающий всю жизнь на берегу Азовского моря рассказывал, что при совке ученые ихтиологи выступали и рассказывали, что Азовское море неисчерпаемый источник осетровых видов рыб, в те же времена на пляже в сезон хер кому втулиш банку черной икры, просто ее до хера было, да и еще ОБХСС если принимало с черной икрой то сажали можно сказать без суда и следствия. Но наступили лихие 90-ые и за 5 лет в Азове выловили всех осетровых, потом калкана а на сегодняшний день, шо уже и бычка удочкой не поймаешь.
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еще где-то в годах 2000-2002 на базаре в Геническе был осетр в родаже гривен по 16-20 за кг, а в году так 2005 его уже не стало, только пиленгас
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Погранец стоит и слюни пускает.... Фото на которых просто облизывется постеснялись выкладывать )))))
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Рыба не в лодке. Нихера не докажут если мужик не дурак и признание не напишет. А по хорошему, нада на этих задержателей ще и жалобу в прокуратуру накатать за незаконное ограничение свободы.
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В ходе осмотра плавсредства запрещенных вещей не выявлено.
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Пограничники пожрут черной икорки на Новый год.
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пусть покушают на здоровье...погранвойска лучшие!
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Матеру його так треба на гаку повісити і дітей.
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ващето це наше достояние-давайте потопчемся на нем весело и "отпустим щуку в реку "
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Вот ублюдки... За браконьерство нужно давать самые суровые сроки
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Один из них которого недавно избрали охранять Тузловские лиманы дебилы бля.....
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Так издавна так повелось, те , кто призваны охранять и есть главные браконьеры. Но особенно эта теория убивает, когда дело касается наркотиков. Когда те, кто призван бороться с их распространением - крышует . Вот где кошмар.
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Не важкувато було одному бракон'єру тягти цю тушу 20 метрів, ще й угору, що добре видно з третьої світлини?
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Стреляйте! Ну стреляйте же их публично. Голодают? Запихнуть эту белугу им в брюхо полностью, враз. Эти же хуже чем те, которые тарифы.
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Сволочь он, конечно, такую рыбу загубить! Но доказать вряд ли удастся, увы...
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То в кацапів Обама в під'їздах сцить та лампочки викручує, а це тоді хто? Син Маньки Портової шо за гречку голосує?
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только глаз за глаз спасет страну от негодяев!!
убил- убить..
украл - конфисковать и в тюрьму пока в 10 раз больше не погасить и т.д.
гуманность не работает!!!
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это не рыбак,это живодёр((( вот гад,и закона на него нет(((
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Няша депутаткою стала і нічого. Так що у неї на паРАші майбутнє.
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ТВАРІ...на гачки цих сук почіпляти і розвісити по деревах...
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https://youtu.be/SG4CQ48AwC0?t=258 Промышленное браконьерство в Украине. НПП "Тузловские лиманы". "так надо.. частная собственность..."

СУКИ
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В свое время Чили,завезла из Ирана осетровых и выпустила в озерах.
Сейчас,Чили поставляет черную икру на экспорт. Но там нет хохлов!!
Тех самых,готовых засрать все вокруг себя и выловить все,что можно и нельзя.
Мне жаль украинцев. Пока рядом хохлы,жить им будет тяжеловато.
Днепр загажен,в городах все засрано.
Вы видели владельцев собак без намордников и не убирающих за своими псами?
Это хохлы!!!
Украинец так не сделает.
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Сажать, как за убийство человека, может кого-то это остановит.
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проблема не решается одними запретами, а решать в комплексе панам при власти не выгодно, да и не знают, не умеет ничего путного, кроме воровства.
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На нерест шла вверх по течению Дуная...статья отсидки за подобные преступления должна предусматриватьь 1 кг рыбы -1 год тюрьмы...
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Защита ГОСУДАРСТВА !!! Ты не понял svd? Тогда с нее и застрелись, лишний в обществе, если не понимаешь.
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Только в тюрьму таких бракуш. Запретить срочно промышленный лов на Днепре ! Рыбы уже совсем мало. Глядя на "карандашей" - судачков, продающихся в виде тараньки понимаешь, что скоро вообще рыбы в реке не останется ! Срочно уголовную ответственность за браконьерство и запрет на лов сетями !!!
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То таке. будь який іхтиолог підтвердить, що це не найбільше зло. Вилов трофейних "крокодилів" мало загрожує популяції. Найбільше ікри і найактивніше рибний молодняк. Який і треба берегти.
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