 "Идет бой. 25-й батальон не имеет ни одной машины для эвакуации "трехсотых". Где "кугуары" и другая техника?", - волонтер обратился к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО

"Сейчас мы находимся недалеко от Дебальцево. За спиной идет бой. Мы вывозим сейчас "трехсотых". Помогаем перегружать. Почему мы вывозим "трехсотых" официальных на волонтерских машинах? Почему люди едут на передок на разбитых в хлам "Жигулях", волонтерских бусиках и "Газелях?" Почему "Кугуары" и все остальное, и даже обычные микроавтобусы, которые Министерство обороны обязано предоставить бойцам, которые воюют, стоят почему-то в Киеве?" - говорит Ермаков.
Загрузка видео...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005992399186&fref=ufi
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Стандарти НАТО - як перевозять по жд бійців ЗСУ 18.12.2016 (18+ )
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Що ж до батальйону "Київська Русь" з яким він безпосередньо працює, як волонтер, то тут, запевнив Єрмаков, взагалі все гаразд.
Так, там працюють на евакуації волонтери (давні й відомі фахівці саме з такого профілю, і ви усі знаєте, хто з них зараз в Луганському).
Та навіть на цьому відео в автомобілів військові номери...
Тож навіщо подібний пропагандистський трюк? Для чого роздування подібної ЗРАДИ? https://www.facebook.com/marektv/posts/619009438286129?pnref=story
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https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/1835565943378881
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Народ, очнитесь, оно затягивает ситуацию, чтоб самого шатунами не отмайданили по полной.
зы: Порошенко должен сидеть!
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