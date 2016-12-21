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 "Идет бой. 25-й батальон не имеет ни одной машины для эвакуации "трехсотых". Где "кугуары" и другая техника?", - волонтер обратился к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО

Бойцы 25-го батальона, которые ведут бои против российских боевиков вблизи Дебальцево, не имеют ни единого автомобиля для эвакуации раненых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в специальном видеообращении рассказал волонтер Dim Grigorievich.

"Сейчас мы находимся недалеко от Дебальцево. За спиной идет бой. Мы вывозим сейчас "трехсотых". Помогаем перегружать. Почему мы вывозим "трехсотых" официальных на волонтерских машинах? Почему люди едут на передок на разбитых в хлам "Жигулях", волонтерских бусиках и "Газелях?" Почему "Кугуары" и все остальное, и даже обычные микроавтобусы, которые Министерство обороны обязано предоставить бойцам, которые воюют, стоят почему-то в Киеве?" - говорит Ермаков.
Загрузка видео...
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Дим Григориевич Отвечаю сразу всем,кто здесь.Особенно тем,кто меня изо всех поливает.Кто я и сколько-на моей странице.Удосужьтесь зайти и посмотреть.Если лень-первого своего 200 я вывез 10 декабря 2014 года.Из Дебальцево. По ситуации,что я отказался помогать.Я говорил с Ильёй по телефону 2 часа назад.Он вытер пост с оскорблениями в мой адрес(и спасибо) Объясняю: не Илья,которого там НЕ БЫЛО,а те,кто там был,пусть говорят,как именно всё было.Пусть ответят те,кто там тогда был.Я сознательно туда приехал,сознательно сам предложил свой бус для вывоза,вытряхнул на снег недовезённую на позиции волонтёрку,погрузили мы в бусик двоих 300,и повезли в ЦРБ,в Артём.и когда машина вернулась из Артёма,я подошёл к паре человек и спросил,что если ещё будут трёхсотые или двухсотые-то пусть лучше течик постоит на Замке.И мы простояли ещё часа полтора.Тогда же я записал видео.Когда притихло.А потом только уехали.Когда поток 300 затих.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005992399186&fref=ufi
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А чего гонять порожняком дорогостоящую технику, потерь то нет
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Навіщо так брехати, ще й будучи волонтером? Кому вигідне подібне нагнітання обстановки і крики "ЗРАДА"? За 6 годин, що пост "висить" на ФБ - 169 репостів і гнівні комменти... Бо "зрада реальна", і волонер про неї говорить майже з передової (точніше на самому заїзді в Луганське і до точки, де йде бій, по прямій 2,5-3 км). Але суть не в тому. Коли розібрались, чому так трапилось, що не було евакуаційної техніки, то виявилось, що транспорту було достатньо (документи не буду оприлюднювати) для медичної евакуації майже СОТНІ поранених, і вся ця техніка там працювала. Коли ми в телефонному режимі вийшли на пана Ермакова (саме таке прізвище має цей волонтер) і запитали, чому і навіщо він записав це відео, то отримали відповідь, цитую: - на момент мого перебування саме там в 11.00 годин, картина (на його погляд), виглядала така, що я собі зробив висновок саме про відсутність техніки взагалі в бригаді, хоча не можу стверджувати, що насправді це саме так".
Що ж до батальйону "Київська Русь" з яким він безпосередньо працює, як волонтер, то тут, запевнив Єрмаков, взагалі все гаразд.
Так, там працюють на евакуації волонтери (давні й відомі фахівці саме з такого профілю, і ви усі знаєте, хто з них зараз в Луганському).
Та навіть на цьому відео в автомобілів військові номери...
Тож навіщо подібний пропагандистський трюк? Для чого роздування подібної ЗРАДИ? https://www.facebook.com/marektv/posts/619009438286129?pnref=story
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Вам лишь бы повод дать поныть, оставьте это дело военным, фронтов много, они лучше знают, да и что за "волонтёр"? Кто-то потвердил всё что он сказал? Зачем сразу непроверенную инфу обсуждать.

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/1835565943378881
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так че далеко ходить мьІ с тобой и проверим скажи куда за тобой отправит кугуар или бмп и все будем знать проверим 300-х а то вдруг ето голивуд снимает новий фильм и все постановочние сцени проверим всех актеров .......
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ато непонятно дикий кавказец ето порода собаки или дичь кавказская
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зато мне очень понятно кто ты , в спам ватан бегом.
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Тихо-тихо ! Не мешайте власти воровать. А то путенпридёт.
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не сайт а помойка диванных експердов,один круче другого то Петя им не такой то еще кто-то,когда на себя смотрели чесные и справедливые?чем вы лучше тех же росиян?да ничем такие же 100%,пишут бред,своих мыслей 0,все шаблонно услышанное от кого-то без фактов и свидетелей...
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а у тебя нет тех ,кто воюет или ездит в АТО..? найди ,послушай-и всё узнаешь "из первых уст"...и очень "удивишься" разнице-что по ТВ показывают и что реально происходит там...)))
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а это обычное дело-показали по "телику",президент пропиарился и на склад отправили...как и прежде было в армии ещё приСоюзе,например -получили новую форму и на склад :"до лучших времён"...а то что "лучше"время таки настало ,и на Востоке идёт война.а техника сделаная за наши с вами деньги стоит на складах...до Победы...))) чтобы потом проехать на параде...идиотизм...
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да нет, кугуары и прочая техника стоит для того, что бы давить протестующих против этой бандитской власти.
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Какой в жопу Офшоренко? Это шоколадное падло, радо каждому погибшему патриоту в зоне АТО!
Народ, очнитесь, оно затягивает ситуацию, чтоб самого шатунами не отмайданили по полной.
зы: Порошенко должен сидеть!
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тот кто все это задумал добьется своего будет внутренне(типа гражданской войны)противостояние в Украине,и это легализует российскую армию на територии Украины под видом миротворческих сил а по сути будет окупация и втягивание народа Украины в противостояние с западом,евреями и тд. и ни я не ты ничего не сделаем,европа и Америка проглотят это чтоб не допустить полномасштабного ядерного противостояния,но они его только отсрочат...сами подумайте зачем вам убивать всех типа плохих,и типа мы станем круто жить-это ж 100 лет назад комуняки сделали а итог один опять те же самые грабли,потому и ведут войну так вяло-знают что она для нас уже проиграна,что сепары что укровояки для кремля просто мясо,и для Киева тоже в том пичаль никому мир не нужен всем абы пострелять
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подведу итог самое страшное и эффективное оружие в мире это-ложь миллионы россиян верят что в Украине гражданская война,милионы украинцев верят в то что мы типа живем в независимом(от России) государстве
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А Донбасс и Луганск - это не Украина, по вашему? А тамошняя вата - не граждане Украины?
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самое страшное--народ и власть живет по разным законам((( народу выжить,власти удержаться(((
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Кугуари та інші новинки українського оборонпрома охороняють порохатого пєдрілу та інших порохоригів від людей
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А рук, блин, хватало, раненых носить? Бугай с двумя свободными конечностями умудрился себя снять, других исподтишка.
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