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 "Город заснул - мафия проснулась", - Парасюк о принятии Госбюджета-2017. ВИДЕО

Нардепы не видели финальную редакцию Госбюджета-2017 перед тем, как за него проголосовать.

Об этом в кулуарах Рады после завершения ночного заседания и принятия Госбюджета-2017 заявил нардеп (внефракционный) Владимир Парасюк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Никто не видел финальную редакцию (Госбюджета-2017. - Ред.). События вокруг "Приватбанка". Это 156 млрд грн нагрузки на следующий год, никто не ответил на вопрос, где возьмутся эти деньги. Вопрос студентов - будут меньше стипендии. Не снят вопрос налогообложения работающих пенсионеров. Вопрос в договорняках. Они надоели. Убежден, что есть лоббизм каких-то предприятий, что в будущем будут покупать продукцию или заказывать услуги. Мы это все увидим на протяжении бюджетного года. Думаете оно так затягивается, потому что там рассматривают социальные вопросы? Нет. Просто есть определенный запас денег, который разделили между собой определенные лоббистские группы. Каждый затянул на свое предприятие определенное количество денег. "Город заснул - мафия проснулась", - это иллюстрация принятия бюджета в этом году", - пояснил нардеп, почему не поддержал проект Госбюджета-2017.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла Госбюджет-2017. ВИДЕО
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ваш Парасюк - классический рас///издяй и троечник по жизни....
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какая страна, такие и депутаты)))) ну как парасюк с его 5ю классами образования может что то понять в бюджете?)))))
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при всій повазі до Парасюка, але чому він не каже конкретно хто і що лобіює. Чув дзвін не знає де він.
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Парасюк! Пора уже и Гройсману дать в пятак!Не продался Гройсману! Каждый "мажоритарщик" проголосовавший за антисоциальный бюджет, получает от Кабмина «на свой округ» в карман 2-5 млн. грн, а партии 100-200 млн.грн.

Голосование за бюджет - это зарабатывание депутатами безбедной жизни на целый год!
А народ и его проблемы, опять на последнем месте!
И Ляшко-политпроститутка, постоянно голосует за антинародные бюджеты, а потом год кричит и пену метает!"
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Ого - осторожнее!, Парасюк, не ведись на провокацию....
Гройсман еще может в ответ таких люлей навесить, будешь целый год за счет бюджета лечиться....
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Жирный пейсатый поц с винницкого базара - великий храбрый воин?
Пеши исчо. Умираем со смеху всем коллективом)
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каких мы выбираем, такие и они... а страна - не причем. Она, как раз, - хорошая
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"ГОРОД ЗАСНУЛ - МАФИЯ ПРОСНУЛАСЬ"
"МОЛОДОЙ" ЕЩЁ. НЕ ЗНАЕТ, ЧТО МАФИЯ НЕ СПИТ. ОНА НА ПОСТУ. "ВОНА ПРАЦЮЭ". НЕУСТАННО. НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ. И ДНЁМ. И НОЧЬЮ. И В ВЫХОДНЫЕ. И НА НОВЫЙ ГОД...
"ПИЛЯТ, ПИЛЯТ, ПИЛЯТ...и ГРЕБУТ....ЛОПАТОЙ"....
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Богдан Розновець
....і тут під словами вінницького базарника ....
.ОДНЕ скажу -- в ночі "працюють
" ЗЛОДІЇ і ПОВІЇ ---- результат "на фейс" ...
бачили очі що вибирали ЇЖТЕ хоч повилазьте ..

тьфу ...
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А ШО ВИБИРАТЬ БУЛО ТРЕБА?
Я ЗРОБИВ ЧЬОТКО. ДОПИСАВ СВОЄ ПРІЗВИЩЕ І ПОСТАВИВ ГАЛОЧКУ.
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Чему лыбится эта драчливая приблуда, которая по крови патриотов вплыла на шею народа.
Если мафия,
Список в ГПУ
Если завтра нет посадок, нового прокурора,
а жюлиного популизма и понтов, здесь и без тебя полно
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ну у поросяка и рыло сальное( гидоття, ваш гирой, биндеровцы, свинья.
не, хуже.
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и савченки тоже! кугуты мордастые
я не буду отвечать на провокации.
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а ты только здесь Херой да?
пойди и скажи ему в лицо, сцыкло!!
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запросто сказала бы, но я не в Киеве, и специально за этим не поеду, приедет к нам скажу так и я ж написала
я не буду отвечать на провокации отстаньте.
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а чего это гирой майдана не в АТО а в Раде морду и *опу отрашивает, м?
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почему у нас нету таких как Алтынташ?, таких отчаянных, красивых, ну это не главное, это я про турка убившего посла России на выставке
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...никто не ответил на вопрос, где возьмутся эти деньги...ГАЗ по 12гривень і "возьмутся"...Источник: http://censor.net.ua/v420306
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Не людоцентричний по-гройсману, а людовбивчий бюджет по-народному. А парасюк щось погладшав і полагіднішав. І що відбувається на війні,його вже не хвилює. З чого б це?
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После прорыва на трибуну майдана и пламенного выступления Парасюка на второй день янукович удрал. Жду повторения исторического факта
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Тяжело будет Парасюку конкурировать с Пулей-Дурой в популизме.

Но у него есть шанс спасти Украину, - нужно лишь жениться на Савчено.
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Зато, говорят, можно деньги сберечь выведя их из банков и вложив в недвижимость. Даже ипотеку оформить под это дело и то лучше, чем, просто в банке хранить.
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Ставки по кредитам сейчас реально низкие. В ИФГ я видела и вовсе 12% годовых. Это ещё ниже, чем в Привате.
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