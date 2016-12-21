 "Город заснул - мафия проснулась", - Парасюк о принятии Госбюджета-2017. ВИДЕО

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"Никто не видел финальную редакцию (Госбюджета-2017. - Ред.). События вокруг "Приватбанка". Это 156 млрд грн нагрузки на следующий год, никто не ответил на вопрос, где возьмутся эти деньги. Вопрос студентов - будут меньше стипендии. Не снят вопрос налогообложения работающих пенсионеров. Вопрос в договорняках. Они надоели. Убежден, что есть лоббизм каких-то предприятий, что в будущем будут покупать продукцию или заказывать услуги. Мы это все увидим на протяжении бюджетного года. Думаете оно так затягивается, потому что там рассматривают социальные вопросы? Нет. Просто есть определенный запас денег, который разделили между собой определенные лоббистские группы. Каждый затянул на свое предприятие определенное количество денег. "Город заснул - мафия проснулась", - это иллюстрация принятия бюджета в этом году", - пояснил нардеп, почему не поддержал проект Госбюджета-2017.
вали, КАЦАПОЦ
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Голосование за бюджет - это зарабатывание депутатами безбедной жизни на целый год!
А народ и его проблемы, опять на последнем месте!
И Ляшко-политпроститутка, постоянно голосует за антинародные бюджеты, а потом год кричит и пену метает!"
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Гройсман еще может в ответ таких люлей навесить, будешь целый год за счет бюджета лечиться....
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Пеши исчо. Умираем со смеху всем коллективом)
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"МОЛОДОЙ" ЕЩЁ. НЕ ЗНАЕТ, ЧТО МАФИЯ НЕ СПИТ. ОНА НА ПОСТУ. "ВОНА ПРАЦЮЭ". НЕУСТАННО. НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ. И ДНЁМ. И НОЧЬЮ. И В ВЫХОДНЫЕ. И НА НОВЫЙ ГОД...
"ПИЛЯТ, ПИЛЯТ, ПИЛЯТ...и ГРЕБУТ....ЛОПАТОЙ"....
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....і тут під словами вінницького базарника ....
.ОДНЕ скажу -- в ночі "працюють
" ЗЛОДІЇ і ПОВІЇ ---- результат "на фейс" ...
бачили очі що вибирали ЇЖТЕ хоч повилазьте ..
тьфу ...
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Я ЗРОБИВ ЧЬОТКО. ДОПИСАВ СВОЄ ПРІЗВИЩЕ І ПОСТАВИВ ГАЛОЧКУ.
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Если мафия,
Список в ГПУ
Если завтра нет посадок, нового прокурора,
а жюлиного популизма и понтов, здесь и без тебя полно
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не, хуже.
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я не буду отвечать на провокации.
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пойди и скажи ему в лицо, сцыкло!!
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я не буду отвечать на провокации отстаньте.
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Но у него есть шанс спасти Украину, - нужно лишь жениться на Савчено.
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