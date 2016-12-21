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Все про:бюджет (4159) ВР (21222) голосование (1250)

 Рада приняла Госбюджет-2017. ВИДЕО

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие основного финансового документа Украины на 2017 год во втором чтении и в целом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за принятие госбюджета в целом проголосовали 274 народных депутата.

Проект бюджета поддержали:

"Блок Петра Порошенко" - 122
"Народный фронт" - 74
Радикальная партия - 18
Группа "Партія "Відродження" - 24
Група "Воля народу" - 13
"Самопомич" - 5
Внефракционные - 18

"Батькивщина" и "Оппозиционный блок" голосовали против.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные бюджеты в 2017 году будут полностью наполнены, - Гройсман

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А ты чего , грузин, распережевался ? Не суй нос туда , где могут его больно прищемить !
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Молодцы. Деньги поделили, управились всего за одну ночь. Давайте господин МВФ еще нам денежек...
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Що кому , а курці просо ! Ти тільки про гроші торочиш , яких тобі не вистачає !
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Радикальная партия - 18
Группа "Партія "Відродження" - 24
Група "Воля народу" - 13
Внефракционные - 18
І це тіпа риги не голосували? ну-ну....
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Каждый "мажоритарщик" проголосовавший за антисоциальный бюджет, получает от Кабмина «на свой округ» в карман 2-5 млн. грн, а партии 100-200 млн.грн.
Голосование за бюджет - это зарабатывание депутатами безбедной жизни на целый год!
А народ и его проблемы, опять на последнем месте!!!

Одна "Батькивщина» не продается и это бесит "коалициантов"!

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Ты, одноклеточный, читал, что такое "зарплата 3200?"
Хотя откуда тебе знать, что есть понятие "тарифная сетка", по которой все осталось тем же.
Откуда тебе знать, что просто так зарплату нельзя увеличить - нужно ее, каламбур, заработать, т.е. выпустить/продать чего-то больше. А то, что предлагается - это тупо напечатать денег, и то, что ты сегодня смог купить на 1600, завтра, дай Бог, что б ты смог купить на 3200. Законы экономики законами гройсмана и ПОПа не переплюнуть, к сожалению.
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Законы экономики говоришь? Хм. Ты точно экономист?
Тут есть аж 3 пути. Или наращивать объёмы работ, или сокращать количество сотрудников, или уменьшать прибыль предприятия. Или гибко использовать все рычаги.
Ну давай - рули. По результатам - отчитайся.
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кстати о бабочках , , приняла то приняла , , а разбирать по пунктикам , таки придется , чего наголосовали , , пока по океанам круизничать депутаты не ломанулись ,,
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Жюя Жопоблок і всякі Всерёжі тіпа борцуни з Ліпецькою хфабрикою ...ідіть на%уй у лугандон...
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Адепти секти Тимошейниці та Жоппоблока срач розвели, не приводячи конкретних недоліків проголосованого документа. Будь ласка, окрім того що його прийняли в ночі, які ще антинародні пункти там є?
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та вказівки ще не встигли розіслати... там тільки "ванапрацює")))
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Я дивися декілька годин , бюджет повністю на користь монополій , одне єдине що варте уваги , так це те, що той хто працює сам , так звана 1 група, буде платити єдиний податок від прожиткового мінімуму а не від мінімальної зарплати . Спроби "адептів секти" , Свободи , включити туди тих хто має 1-2 робітники , не пройшли. Не пройшли спроби тієї ж "секти" , перевести платіжки за комунальні послуги з лікарень, шкіл, бібліотек ,буд.культури на плечі держ.бюджету , потерпіли крах , тепер Гройсман скаже платити по 10 тисяч грн. за тисячу кубів і місцеві громади мають викласти гроші, або є інший вихід - закривати , або діти і хворі , мають мерзнути. І наскільки було зрозуміло , зняли банківську таємницю , тепер рішення суду не потрібне, так що чекайте гостей , банківські працівники , полюбому будуть торгувати інформацією про наявність коштів на рахунках.
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Доречі, межа з держ.боргу знята - було 60%, панамські патріоти зробили 90 %." Жюлька", "самонеміч" , "швабода" , ага .
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Я б тебе рассказал, только х.ли бисер перед свиньями метать?
Бюджет принят, народ нагнули еще больше.
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Список реальной коалиции и если кто-то из нижних строчек говорит об оппозиционности, он лжет.
"Блок Петра Порошенко" - 122
"Народный фронт" - 74
Радикальная партия - 18
Группа "Партія "Відродження" - 24
Група "Воля народу" - 13
"Самопомич" - 5
Внефракционные - 18
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Так приняли закон о спецконфискации или нет,кто знает?
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Нет. Это не закон о спецконфискации - это механизм расправы с любым, кто власти станет не угодным.
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Дивися вчорашнє засідання декілька годин , це просто жах , кого українці вибрали на свою голову і розмови про мудрість народу , така дурниця що не передати . Батьківщина , Свобода , трохи Самопоміч і все , це всі на Верховну Раду , що щось пробує зробити . І яких там 30-40 чоловік , всі інші є не зрозуміло хто і що вони там роблять . Хоча судячи з того як і за що вони голосували і як лобіювали монополії , то за вчорашні посиденьки дупутати отримали як мінімум по 5-10 міліонів зелені. Чому така впевненість , та тому що все робив диригент , в тій раді був Чечетов , в цій Гройся. . Стояв собі збоку і двома руками показував натискати , або не натискати. Журналісти могли б викласти фото премєра з його маніпуляціями пальцями а не кнопкодавів.
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Нічна гулянка клептократів за гроші платників податків. Скасувати межу, до якої можна від імені держави влізати в борги? Будь ласка!
В півтора рази знизити ренту з нафтовидобутку? Без проблем.
Відмінити оподаткування обороту лотерей? Тримайте!
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Там ще один "цирк" вийшов , оказується є рента в 2 відсотки , так званий важкодоступний видобуток і цю "важкодоступність" має визначити саме Гройсман. Є 14 % , є якщо не зраджує память 29 % і є 2 %!!!!!!!. Ви собі навіть не уявляєте на яку золоту жилу сіли панамські патріоти.
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А цирк в чому , чи то хтось зі Свободи , чи то з Батьківщини , бо саме вони тикали носом , що є несправедливість і корупційні ризики , так і сказали що цим мають займатись незалежні експерти і бажано не вітчизняні . Ох і скорчив рожу премєр, мол що за недовіра, Парубій (розчарував геть, очевидно отримав і шоколад і до шоколаду ) ставить на голосування поправку , проходить , набирають 230 (не точно) голосів , ставить на підтвердження на табло.....27 . Парубій , навіть не звертає уваги , говорить 207 , поправка не прийнята. Думаю що там дупутати і не були потрібні , цифри були наперед розписані .
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Ну если ВОНО не голосувало, ладно, можно было бы кричать, что ВОНО борется, а так получилось что не голосувало ВОНО и жопоблок, как-то палевно кричать теперь шо ВОНО борется за людей, тогда получится что и жопоблок тоже такой борец, мдааааа методички щя будет сложно придумать, шоб и жопоблок гавном был и ВОНО было самой самой.
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Значит нужно было за "говно" голосовать? Логика у тебя есть, ущербный?
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Яке "гімно" , взвалили на плечі українців Приватбанк , вірніше борги , пролобіювали видобуток нафти Коломойським , пролобіювали газові монополії і теплоенерго з обленерго , пролобіювали спиртових монополістів , пролобіювали агрохолдинги, і це те що почув . І невідомо що залишилось поза кадром , а ви говорите "гімно" , та за одну ніч "роботи" , голосувальники можуть вже не працювати років з 50.
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Не ну конечно если ВОНО сказало что всем на писиц, то я ей верю, онаж с рігами за народ, уже 26 лет как.
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Нардеп от "Батькивщины" заявил, что Госбюджет-2017 станет бременем для народа и добавил, что парламентарии так и не смогли прочитать его окончательную версию.
На такое заявление эмоционально ответил Гройсман. Он отметил, что руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко за время председательства в правительстве ни разу не подала бюджет вовремя.
"Читайте регламент, учите матчасть. Я всегда говорил, что вы профессиональные бездари. Я это подтверждаю. Я работал при вас и знаю, что это такое", - заявил премьер "Батькивщине".
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"У Тимошенко за плечами десятки совместных голосований с бандой Януковича. Вместе с регионалами Тимошенко заблокировала в 2008 году помощь братской Грузии против российской агрессии, в результате сегодня в Украине война и оккупация. Вместе с Януковичем Тимошенко в 2009 году переписывала Конституцию, чтобы узурпировать власть в стране на двоих. Наконец, Тимошенко, как и остатки банды Януковича, ни разу за три года войны не была на фронте. Московская кукушка!" - заявил с парламентской трибуны лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.
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Современный бюджет Украины это в первую очередь возможность воровать, контролировать финансово-ресурсные потоки, при этом максимально снизив личную ответственность. Если партии не проголосовали за бюджет - значит их такой возможности обделили. Поэтому мы вновь обречены выслушивать их гневные и пафосные заявления про заботу о народе и т.п., а оседлавшие денежные потоки станут уверять нас, какой бюджет правильный и надежный. Доверия к власти нет совсем, ни к кому! Всех на фонари!
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Запомните всех, кто проголосовал за этот бюджет. Всегда так не будет и прийдет время ответить. Фактически это и есть реальный список казнокрадов, поделивших потоки на следующий год и список предателей-агентов Кремля. Большей аферы за 25 лет Украина не знала. Голосовали они, а шкура трещать будет у нас. И минимум года три.
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Порошенко еще на второй президентский изберут...не ссы ваньк....
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ты со своего хуйла вешать начинай, г-н Лунёв...
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Слышь, чмошник, прячущийся за невнятным ником, ты у меня вызываешь аналогию с шимпанзе. Которая при отсутствии аргументов начинает бросаться собственным калом. Если я не прав - приведи доводы. Пока что каждый год наблюдается одно: бюджет дерибанится под конкретные олигархические группы. И если ты до сих пор этого не понял, значит ты олигофрен, радостно голосующий за гречку
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Ляшко, как всегда, хоть и со стонами на всю страну, жопу подставил. За достойное вознаграждение.
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Сказав що відразу заніс її в Приватбанк. Винагороду.
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Бюджетна ніч показала що "експерти" у нас не тільки в соцмережах, а і в залі ВР, навіть серед екс-прем'єрів. Юлія Володимирівна хіхікала над нетовстим паком паперів до другого читання - мовляв що це за бюджет такий? А як виявилося потім дарма сміялась - то цілком відповідний до процедури бюджет. Матеріали до другого читання і не мусять повторювати стос паперів, який дається до першого. Просто Тимошенко не знала процедуру ухвалення бюджета, бо її чи не вперше пройшли покроково, так як написано в законі. А за підсумками голосування у ВР знову оформилася широка опозиція імені дострокових виборів. Дві фракції - Батьківщина та Опоблок - які розривалися на трибуні у жорсткій соціальній риториці і популізмі, не дали жодного голосу за основний фіндокумент, де вдвічі підвищена мінімальна зарплатня. Зрозуміло, їм не бюджет потрібен, а хаос - за принципом "чим гірше, тим краще". Вони не вперше грають на пониження країни.
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Даремно затираєте коменти .. і ще ТРОЛЯМ -- всіх мастей
обдурені і принижені ольгінські САМОЗОМБОВАНІ тролі...які б і МЕТОДИ маніпуляції незастосовували --- ПРАВДА це не зомбо мінстець+ольгінських = відчувається ОДНА
"порода" -- 118 долл млрд. в Росії і 9 млрд в Україні .. а Війна - що в Україні що в Сирії .. хоть де ..
для прикриття КОСМІЧНОГО грабунку ресурсів держав ... і ці
тролики нещасні найнялися зомбувати Людей ... за копійки ПРОДАЮТЬ майбутнє Своїх Дітей і Онуків ..
УСІХ виведем на "сцену" для Суду Людського і Божого .. прийде Час
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ты чего постоянно все жирным текстом постишь? Выделяй ГЛАВНУЮ мысль а то так воспринимается как МУСОР
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.. повторю бо затирають ....

..ОДНЕ скажу -- в ночі "працюють" ЗЛОДІЇ і ПОВІЇ ---- результат "на фейс" ... бачили очі що вибирали ЇЖТЕ хоч повилазьте .. тьфу ...
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Згадаємо, рік тому, Юля про бюджет 2016 все пропало, мы не переживём и т.д. Тепер - то саме.
https://pbs.twimg.com/media/C0JqdTjWEAUbMEV.jpg
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Л - логіка партії "Родіна" Залишити країну без бюджету, а виборців без зарплатні - це не зрада, а перемога!
https://pbs.twimg.com/media/C0McLx7WQAA436o.jpg
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В доходній частині передбачені надходження коштів внаслідок заборони ввиведення їх в офшори? Ой, хоча про що це я...
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Трудно не согласиться с теми, кто называет этот бюджет "убитым" .Спасибо 112-му каналу -мы в реал тайме видели эту мерзкую картину, как стервятники рвут под себя наши деньги ( а бюджет - это наши деньги) , как широкими миллиардными жестами выкидываются в пасть олигархам и политической конъюнктуре наши деньги... Это точно сон разума избирателей родил таких чудовищных наглых воров в Раде. С размахом краж контрастировала мелочность взаимных упрёков, что создало точный масштаб личностей в этом грызущемся клубке...поток манипуляций и лицемерия зашкаливал.... И вишенка в тортике - присущее погребальным бригадирам отпетое хамство по отношению по отношению к оппозиции ... почему-то , когда гоп-стОППОблок голосовал вместе в БПП никто не кричал, что это кремлёвская ширка. Хотя ИМХО - это так и есть. "Случайно ли , что совпало мнение ?!!" , когда было аж целых два варианта ?! комики... и что депутаты - народные,за нимси стоят миллионы голосовавших людей - этой силы воображения не нужно тому кто гребёт лопатой...
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Короче ... Бабло поделили , потоки перераспределили.. народу кость бросили ... бизнес нагнули. ПАШИТЕ РАБЫ НА НАС И ДЛЯ НАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
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Богдан Карпенко
14 год ·
Трішки статистики по голосуванням за бюджет України, проти якої здійснюється військова агресія:
---------------------------------------------------------------------------
"Батьківщина": 2015 - 0 голосів, 2016 - 0 голосів, 2017 - 0 голосів
"Оппоблок": 2015 - 0 голосів, 2016 - 0 голосів, 2017 - 0 голосів
"Самопоміч": 2015 - 10 голосів, 2016 - 1 голос, 2017 - 5 голосів
"Свобода": 2015 - 0 голосів, 2016 - 0 голосів, 2017 - 0 голосів
"Єврооптимісти": 2015 - 8 з 26, 2016 - 8 з 26, 2017 - 6 з 26
---------------------------------------------------------------------------
P.S. "Рехформатори" Заліщук, Найєм, Лещенко - 3 роки не голосують
P.P.S. "Нехай син Порошенка голосує!" ©
Порошенко О.П.: 2015 - ЗА, 2016 - ЗА, 2017 - ЗА
2015: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=298
2016: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5444
2017: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=10226
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