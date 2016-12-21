 Рада приняла Госбюджет-2017. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, за принятие госбюджета в целом проголосовали 274 народных депутата.
Проект бюджета поддержали:
"Блок Петра Порошенко" - 122
"Народный фронт" - 74
Радикальная партия - 18
Группа "Партія "Відродження" - 24
Група "Воля народу" - 13
"Самопомич" - 5
Внефракционные - 18
"Батькивщина" и "Оппозиционный блок" голосовали против.
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Группа "Партія "Відродження" - 24
Група "Воля народу" - 13
Внефракционные - 18
І це тіпа риги не голосували? ну-ну....
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Голосование за бюджет - это зарабатывание депутатами безбедной жизни на целый год!
А народ и его проблемы, опять на последнем месте!!!
Одна "Батькивщина» не продается и это бесит "коалициантов"!
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Хотя откуда тебе знать, что есть понятие "тарифная сетка", по которой все осталось тем же.
Откуда тебе знать, что просто так зарплату нельзя увеличить - нужно ее, каламбур, заработать, т.е. выпустить/продать чего-то больше. А то, что предлагается - это тупо напечатать денег, и то, что ты сегодня смог купить на 1600, завтра, дай Бог, что б ты смог купить на 3200. Законы экономики законами гройсмана и ПОПа не переплюнуть, к сожалению.
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Тут есть аж 3 пути. Или наращивать объёмы работ, или сокращать количество сотрудников, или уменьшать прибыль предприятия. Или гибко использовать все рычаги.
Ну давай - рули. По результатам - отчитайся.
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Бюджет принят, народ нагнули еще больше.
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"Блок Петра Порошенко" - 122
"Народный фронт" - 74
Радикальная партия - 18
Группа "Партія "Відродження" - 24
Група "Воля народу" - 13
"Самопомич" - 5
Внефракционные - 18
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В півтора рази знизити ренту з нафтовидобутку? Без проблем.
Відмінити оподаткування обороту лотерей? Тримайте!
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На такое заявление эмоционально ответил Гройсман. Он отметил, что руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко за время председательства в правительстве ни разу не подала бюджет вовремя.
"Читайте регламент, учите матчасть. Я всегда говорил, что вы профессиональные бездари. Я это подтверждаю. Я работал при вас и знаю, что это такое", - заявил премьер "Батькивщине".
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https://pbs.twimg.com/media/C0L0RGPXAAAXm4W.jpg
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обдурені і принижені ольгінські САМОЗОМБОВАНІ тролі...які б і МЕТОДИ маніпуляції незастосовували --- ПРАВДА це не зомбо мінстець+ольгінських = відчувається ОДНА
"порода" -- 118 долл млрд. в Росії і 9 млрд в Україні .. а Війна - що в Україні що в Сирії .. хоть де ..
для прикриття КОСМІЧНОГО грабунку ресурсів держав ... і ці
тролики нещасні найнялися зомбувати Людей ... за копійки ПРОДАЮТЬ майбутнє Своїх Дітей і Онуків ..
УСІХ виведем на "сцену" для Суду Людського і Божого .. прийде Час
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..ОДНЕ скажу -- в ночі "працюють" ЗЛОДІЇ і ПОВІЇ ---- результат "на фейс" ... бачили очі що вибирали ЇЖТЕ хоч повилазьте .. тьфу ...
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https://pbs.twimg.com/media/C0MBw-6WgAAdtER.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/C0JqdTjWEAUbMEV.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/C0McLx7WQAA436o.jpg
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14 год ·
Трішки статистики по голосуванням за бюджет України, проти якої здійснюється військова агресія:
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"Батьківщина": 2015 - 0 голосів, 2016 - 0 голосів, 2017 - 0 голосів
"Оппоблок": 2015 - 0 голосів, 2016 - 0 голосів, 2017 - 0 голосів
"Самопоміч": 2015 - 10 голосів, 2016 - 1 голос, 2017 - 5 голосів
"Свобода": 2015 - 0 голосів, 2016 - 0 голосів, 2017 - 0 голосів
"Єврооптимісти": 2015 - 8 з 26, 2016 - 8 з 26, 2017 - 6 з 26
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P.S. "Рехформатори" Заліщук, Найєм, Лещенко - 3 роки не голосують
P.P.S. "Нехай син Порошенка голосує!" ©
Порошенко О.П.: 2015 - ЗА, 2016 - ЗА, 2017 - ЗА
2015: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=298
2016: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5444
2017: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=10226
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