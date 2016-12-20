 Голосов за проект Госбюджета на 2017 более чем достаточно, - фракция БПП. ВИДЕО

По его словам, для того, чтобы принять такой законопроект - необходимо его сначала внести в Верховную Раду.
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"Тот проект, который рассматривался, уже не может быть внесен, поэтому мы ждем новый. Новый зарегистрирован, но, к сожалению, мы не набрали нужное количество голосов, как вы видели", - отметил нардеп.
Гончаренко также выразил уверенность в том, что фракция "Народный фронт" поддержит принятие бюджета без всяких ультиматумов. "Мы должны поддержать сегодня наше правительство и проголосовать бюджет", - заявил он.
Нардеп также отметил, что вполне возможно принять компромиссный закон о спецконфискации в январе и таким образом "закрыть дырку в бюджете".
Отвечая на вопрос, достаточно ли голосов в Раде для принятия проекта бюджета на 2017 год, Гончаренко заявил: "Вы можете сами увидеть по голосованию за продолжение работы до победного конца. Там было 229 голосов. Это "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", Радикальная партия, внефракционные. Я думаю, группы "Воля народа" и "Видродження" частично дадут голоса. Я также общался с некоторыми коллегами из "Самопомочи". Они также хотят поддержать бюджет. По-моему, голосов более чем достаточно. Согласно моему прогнозу 240-245 голосов есть... Я бы очень хотел, чтоб он (бюджет, - ред.) был принят до полуночи, но если после полуночи - то это уже украинская традиция. Традиции нужно уважать", - резюмировал Гончаренко.
Напомним, ранее депутат от "Народного фронта", член Комитета ВР по вопросам бюджета Олег Медуница заявил о необходимости пересмотра проекта Госбюджета-2017 в связи с непринятием Радой закона о спецконфискации.
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"закрыть дырку в бюджете"? Это как закрыть? Как дырку у бублика? Я это знаю давно. Уже 25 лет и все одна и та же "песня" о какой то дырке... А без нее - низзя?!?!
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И все голосуют за такую взятку "в слепую" за бюджет!
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Голосование за бюджет - это зарабатывание депутатами безбедной жизни на целый год!
А народ и его проблемы, опять в жопе!!!
И Партия Регионов хочет шаровых денег и проголосует как всегда за воровской бюджет! Одна "Батькивщина» не продается и это бесит "коалициантов"!
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больше , чем от него мне тошнило только от соскиленки
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лучше не придумаешь :D
де они это чмо откопали? что папа багатый?
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