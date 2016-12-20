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Все про:бюджет (4159) госбюджет (489) конфискация (313) Блок Петра Порошенко (1362) Гончаренко (133)

 Голосов за проект Госбюджета на 2017 более чем достаточно, - фракция БПП. ВИДЕО

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко отрицает возможность принятия законопроекта о спецконфискации в этом году. Несмотря на это, голосов за проект Госбюджета на 2017 год в парламенте вполне достаточно.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По его словам, для того, чтобы принять такой законопроект - необходимо его сначала внести в Верховную Раду.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Хотите подарить деньги Януковичу - дарите, но вырежьте 40 млрд грн из расходной части бюджета", - Медуница о спецконфискации. ВИДЕО

"Тот проект, который рассматривался, уже не может быть внесен, поэтому мы ждем новый. Новый зарегистрирован, но, к сожалению, мы не набрали нужное количество голосов, как вы видели", - отметил нардеп.

Гончаренко также выразил уверенность в том, что фракция "Народный фронт" поддержит принятие бюджета без всяких ультиматумов. "Мы должны поддержать сегодня наше правительство и проголосовать бюджет", - заявил он.

Нардеп также отметил, что вполне возможно принять компромиссный закон о спецконфискации в январе и таким образом "закрыть дырку в бюджете".

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Отвечая на вопрос, достаточно ли голосов в Раде для принятия проекта бюджета на 2017 год, Гончаренко заявил: "Вы можете сами увидеть по голосованию за продолжение работы до победного конца. Там было 229 голосов. Это "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", Радикальная партия, внефракционные. Я думаю, группы "Воля народа" и "Видродження" частично дадут голоса. Я также общался с некоторыми коллегами из "Самопомочи". Они также хотят поддержать бюджет. По-моему, голосов более чем достаточно. Согласно моему прогнозу 240-245 голосов есть... Я бы очень хотел, чтоб он (бюджет, - ред.) был принят до полуночи, но если после полуночи - то это уже украинская традиция. Традиции нужно уважать", - резюмировал Гончаренко.

Напомним, ранее депутат от "Народного фронта", член Комитета ВР по вопросам бюджета Олег Медуница заявил о необходимости пересмотра проекта Госбюджета-2017 в связи с непринятием Радой закона о спецконфискации.

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Яка корова,підсвинок підростає,знатний хряк буде,якщо не зупинят )))
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беспринципний покидьок з покидьків - ригоБППшний виблядок - такі там потрібні...
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Опять это рыговское чмо с рожей алкаша вылезло...
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Как набрали голоса за неуча-алкаша Югика на генпрокурора, так и тут наберут. Это стадо свиней думает только о том, как бы дальше жрать с бюджетного корыта, НУ ЗА НАШ СЧЕТ КОНЕЧНО!
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А що є депутати що думают про щось інше,ніж власне розташування біля корита )))
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Ну есть штук несколько, что вроде за страну.....
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Ключеве слово-"вроде" )))))) Весь українській політикум, це кубло щурів, що метушиться навколо деожкорита,вдаючи це за політичну боротьбу)))
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9 лет в Партии регионов не пропьешь.)))) Нужные люди для БПП.
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Вот же гнусная персоналия ! Усё - то воно знает , усё комментирует , прямо живчик ! Лёша гончаренко всегда вперде ! Авторитет ,ёпта .
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Такаж саме потвора як і решта делопутів,це одне кубло,яке поділило народ на ботів,імітуя політичну боротьбу )))Хай народ чубиться ,аби не заважав далі красти )))
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Весь політикум України родом з одного гнізда,це Кучмівські поросятка,повиростали в ненажерлевих храків,хрокают відштовхуючи одне одного від державного корита ))))
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"Нардеп также отметил, что вполне возможно принять компромиссный закон о спецконфискации в январе и таким образом "закрыть дырку в бюджете".
"закрыть дырку в бюджете"? Это как закрыть? Как дырку у бублика? Я это знаю давно. Уже 25 лет и все одна и та же "песня" о какой то дырке... А без нее - низзя?!?!
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Смотрю на эту рыжую морду и понимаю что это наглое пейсатое существо нас считает придурками и рабами.Которым можно втюхивать все что хочет,убивать нас руками рашников просто оплатив эту услугу за наш же счет, проводить геноцид,грабить.И приди завтра в Украину путин или гитлер это чмо будет и им служить верой и правдой.Нет в этих мразей не совести не чести не сострадания а только деньги и любой ценой.Украинцы должны понять что мы или победим этих уродов или они уничтожат страну и народ.Хотя если останемся молчаливыми рабами пусть лучше уничтожат как биологические отходы.
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А вот интересно , лёша знает , что 599 % украинцев считают его чмом и при случае подсрачник выписали бы с преогромным удовольствием ?
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Льоша пройшов добру школу марксізма-ленінізма, його з реєк не зіб"єшь )))
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http://www.048.ua/news/1476213 - вся деятельность в картинках
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А ПОРОСЁНКО ЛЮБИТ ОКРУЖАТЬ СЕБЯ GONDONAMI ТАК КАК ОН САМ GONDON
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Він не дурень,дурень той хто до нього дослухається )))
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почему єта кремлевская бл#дь еще не болтается в петле?
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Этому чмырю глубоко пофиг что и как. Например финансирование профтехобразования теперь ляжет на плечи местных бюджетов которые этого не потянут...ПТУ закроются..-дальше что? Куда пойти,куда податься ...в гасарбайтеры .
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Каждому мажоритарщику Кабмин выделяет 2-5 млн. грн. Партиям - сотни миллионов!

И все голосуют за такую взятку "в слепую" за бюджет!
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даже не знаю,что можно было бы сказать нашим людям, чтоб они возмутились,хавают все подряд.
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а ваши вообще на помойках сыр санкцыонный подбирают, ещё те терпилы
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Есть такое призвание - дупу власти вылизывать. Причем, любой власти.
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памятаємо - не забудимо , не простимо ...- перешиванця флюгера...
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КАК ПРО ЭТОГО МУДАКА ПИШУТ Я И СМОТРЮ ЭТОТ ЭПИЗОД,АЖ БАЛЬЗАМ НАДУШУ КАК БУДТО Я САМ ЭТОГО АНДОНА ЛУПАШУ
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шо то много его на цензоре, неужто в премьеры готовят лешку-то?
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Каждый "мажоритарщик" проголосовавший за антисоциальный бюджет, получает от Кабмина «на свой округ» в карман 2-5 млн. грн, а партии 100-200 млн.грн.
Голосование за бюджет - это зарабатывание депутатами безбедной жизни на целый год!
А народ и его проблемы, опять в жопе!!!
И Партия Регионов хочет шаровых денег и проголосует как всегда за воровской бюджет! Одна "Батькивщина» не продается и это бесит "коалициантов"!

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больше , чем от него мне тошнило только от соскиленки
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Прикупили рыгов? ляшку отстегнули? И что обещали, кроме денег? Феодальную вотчину на выпас вместе с крепостными?
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Кто в этот раз носил в мешках деньги депутатам за голоса?
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Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко"

лучше не придумаешь :D
де они это чмо откопали? что папа багатый?
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