 ОБЫКНОВЕННЫЙ ХОККЕЙ

Празднование девятого мая в сердце мирового нацизма Украине напоминало сводки с поля боя, на котором было очень много места подвигу. Так, в буржуазной Одессе, кишащей фашистами, одна пенсионерка вышла на улицу в георгиевской ленточке, и тогда к ней подошли полицействующие молодчики, сорвали ленточку, засунули ей в рот и заставили проглотить. После этого они пытками вынудили старушку выпить три литра бензину и сунули ей за щеку горящую спичку, вследствие чего она добрых полчаса напоминала огнедышащего дракона, бегая по Одессе и поджигая объекты соцкультбыта, построенные Советским Союзом. Когда у бабушки кончился бензин, жестокие полицаи, нахохотавшись, забили ее бандурами, как бешеную собаку, и надругались над ней по очереди, пока теплая.
По другой версии, впрочем, героическая пенсионерка съела ленточку по собственной инициативе, как майор Вихрь шифровку, мучительно думая, не выдал ли ее волочащийся по земле воображаемый парашют, а скорее всего просто с голоду, свирепствующего в Украине после путча хунты. Продажная пресса пишет, что старушка в конце концов выплюнула священную тряпочку обратно, но этого просто не может быть - георгиевская лента очень вкусна и богата веществами, незаменимыми для мозга, это скажет вам любой житель Лугандона.
Еще две героические бабушки пришли в Киев с портретом святого Жукова, и там на них напали нацисты, отобрали портрет Жукова и стали жарить его на Вечном огне, но бог забрал портрет живьем на небо и вернул его бабушкам взад пуще прежнего, а побитые молниями нацисты, увидев такое чудо, разбежались кто куда под колокольный звон медалей на бабушкиных ватниках. Медалями героические старушки предусмотрительно разжились у своих покойных родственников - тем они уже были без надобности, а бабкам для дела было надо: может, пионера какого-нибудь приманить получится, очень уж они вкусные, пионеры-то.
А то еще был случай, когда двое пожилых людей попробовали в Киеве великий отечественный плакат развернуть, мол, ничего не забыто, так их полицаи под руки схватили и увели в гестапо. Там с их грудей оборвали георгиевские ленточки вместе с грудями, лишив, таким образом, возможности естественного кормления детей войны, защемили пальцы дверью, вырезали на булках коммунистическую звезду, осквернили салом и в конце концов повесили на Московском мосту с табличкой "партизанен".
Все это жуткое средневековье так удручило просвещенного монарха ДНР Александра Захарченко, что он предусмотрительно ушел в спасительный запой еще в преддверии первомая, и к восьмому числу впал в кондицию плотного контакта с внеземными цивилизациями, которые передали ему технологию самогонного аппарата без единого гвоздя. Борьба за свободу Донбасса сразу пошла лучше.
Справедливости ради следует отметить, что возле Захарченко, конечно, и раньше часто приземлялись всевозможные тарелки, еще чаще он сам приземлялся в них буквально даже лицом, но обычно секретными материалами в ДНР занимался боевой уфолог Басурин, за время существования молодой республики сумевший распутать огромное количество паранормальных провокаций ВСУ. В частности, агентом Басуриным был задержан украинский диверсант Т., умевший перемещаться по водопроводным трубам и, незаметно вытекая из крана, кусать за печень ополченца Соплю, которому и без того с утра было хреново; именно Басурин раскрыл случаи массового самовозгорания ополченцев от водки, которую гнала из солидола одержимая разумными галушками бабка Горпина; в конце концов, тот же Басурин обнаружил кладбище инопланетян в поселке Моспино, где над могилами пришельцев торчали только голые кресты с непонятными цифрами и кликухами, а потом из ФСБ приехал какой-то хам, навалял Басурину люлей, прострелил мошонку и отобрал все записи.
Однако на этот раз все вышло по-другому - устав от хаотической общительности Басурина, который праздновал каждый контакт с внеземной цивилизацией с таким энтузиазмом, что наутро все забывал, инопланетяне, наконец, решили выйти на прямой контакт с самим Захарченко, приняв облик белочек, чтобы не спугнуть главу молодой республики раньше времени. Глава молодой республики принял их как старых знакомых, они забухали, изобрели бульбулятор, раздули самогонный аппарат и поехали догоняться на Саур-Могилу, по дороге на которую Захарченко, собственно, все и разболтал. Из ФСБ к главе ДНР тут же приехал смутно знакомый хам, навалял клиенту люлей, прострелил мошонку и, отобрав все инопланетные технологии, изменил Захару память с помощью обрезка трубы.
С тех пор Захар начал ходить по улицам Донецка с портретом Моторолы в руках, заявляя, что это его любимый дедушка Афанасий Залдостанский-Валуа, заслуженный ветеран великой отечественной войны в отставке, участник форсирования Амазонки, лично прорубивший окно в Осло (посмертно). Будучи в курсах, что прабабушка Захарченко реально топтала Рейкьявик в лагерном клифте, даже те ополченцы, которые лично знавали Моторолу еще простой обезьяной, не рисковали возражать вождю, тем более что они были уверены, будто Амазонка - это такой американский интернет-магазин, а Осло - итальянский осел особо крупной породы, так что почему бы, собственно, и нет.
Российский коллега Захарченко, президент Владимир Путин, тем временем скромно носил по Москве фотографию своего героического отца Владимира Спиридоновича в матросском костюмчике и водил на веревочке Додона - единственного легального главу государства, которого удалось вытащить на парад уникальных арктических танков. По случаю майской погоды танки шли с отключенными буржуйками, так что оттирать Мавзолей от сажи не приходилось, но Владимир Владимирович все равно был несколько кисел, хоть верный Додон и развлекал его сомнительными анекдотами типа "сколько нужно Додонов, чтобы вкрутить лампочку, если нормальных молдаван для этого потребуется в пять раз меньше?". Тогда Додон поддал жару и горячо заявил, что никогда не допустит, чтобы православие Молдовы было предметом для переговоров, прозрачно намекая таким образом, что Трамп уже подкатывал к нему с просьбой перевести страну на ортодоксальную хатха-йогу, а Турчинов третий месяц шлет ему по почте баптистские открытки.
Путин плюнул и поехал в Сочи. Ему не терпелось проверить новые технологии пришельцев, изъятые ФСБ у малахольного коллеги из ДНР, а именно квантовый хоккей Шредингера, - это когда по полю неторопливо ездит силиконовый старик и отталкивает от себя шайбу, от которой уворачивается вратарь, а каналы "Лайф" и "Звезда" не могут прийти к единому мнению, сколько раз Верховный Правитель поразил ворота соперника, не говоря уже о своих, потому что на ледовой арене властвует закон макроскопической неопределенности, при которой "Лайф", например, утверждает, что Владимир Владимирович забросил 7 шайб, а "Звезда" - что только 6, при том что оба приводят один и тот же итоговый счет - 17:6 в пользу Путина.
Варианты тут, конечно же, могут быть самые разные - некоторые, например, утверждают, что неучтенную шайбу Владимир Владимирович все же забросил, но не в ворота, а в Машу Захарову, слишком старательно танцевавшую "калинку-малинку" на разогреве публики в ходе матча, - и все же точно здесь ничего сказать нельзя. Понятно только, что Путин снова всех переиграл, неясно лишь, во что, да и переиграл ли. Но для русских людей все равно никакой разницы давно уже нет.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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По одной из версий секретной биографии чекистопрезидента известно, что настоящего папу Путина зовут Платон Привалов - не с его ли портретом ходит Путин на акцию?
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В моем политбюро,как ПРИЗАК БРОДИТ(С),мнение,
Что Чингиз-хан запретил на Русь после Калки ходить.
Однако Батыя, каким-то образом, мордЫнцам удалось уговорить.
Я,особисто, все ніяк не можу зрозуміти,
Чому я мушу отаки думки в собі носити?
Можливо отому,що Шляхом трафив мене шляк,,---
Цілих два роки відслужити у таких краях,
Якими є просякнутий вищезаначеного Чингіз-хана прах?...
Исходя из вышеизложенного,полагаю так:
РАдуйся ,Человечество,что Трамп не Собчак!
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